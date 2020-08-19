В последние выходные лета, с 28 по 30 августа, под открытым небом во дворе нового общественного пространства «Никольские ряды» пройдет «Маркет у Моря». Вход на мероприятие будет свободным.
В «Никольских рядах» пройдет «Маркет у Моря» — с виниловыми пластинками, дизайнерской одеждой и керамикой
Посетители маркета смогут приобрести вещи российских брендов и петербургских дизайнеров, авторские украшения, керамику, изделия из кожи, книги, а также органическую косметику и декор для дома. Кроме того, на территории «Никольских рядов» откроется большой виниловый маркет с редкими музыкальными пластинками.
Организаторы также подготовили развлекательную программу для маленьких гостей —мастер-классы от художественной студии ДК ПТ. Также на мероприятии выступит группа «Нескучный хор» и будет открыт фуд-корт.
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