На четвертом и пятом этажах располагаются офисы, площадью от 30 квадратных метров, а также переговорные, поле для минигольфа и даже комнаты вымещения эмоций. Шестой этаж займут уникальные для Челябинска «квартиры для пиджака» – небольшие жилые студии для тех, кому дорога каждая минута. Ну, а верхний седьмой этаж – это «дома на крыше». Каждый из них будет иметь особую архитектурную форму и высокие видовые характеристики. Невидимая часть здания – минус первый этаж с подземной парковкой и автолифтом.



