Геннадий Мок,

основатель мастерской

по производству мебели

@mr.mok_mebel



основатель мастерскойпо производству мебели

Поворотный момент



По специальности я – инженер. После окончания Южно-Уральского университета три года работал инженером-конструктором на заводе «Станкомаш» в бюро по проектированию противоминного вооружения. Ушел с завода из-за низкой зарплаты, да и личной свободы не хватало. Наша семья переехала в Россию из Казахстана, там у отца много лет была своя мастерская изделий из дерева. Я по началу уговаривал его и здесь открыть столярное производство, а потом решил сам заняться созидательным делом. Я когда чего-то сильно хочу, в моей жизни начинают появляться люди и возможности. Однажды зашел на сайт завода, а там распродают деревообрабатывающее оборудование. Взял в банке кредит и купил двенадцать станков. После этого случайно познакомился с руководителем проекта «Бизнес молодость» Сергеем Чернаковым, тот позвал меня на свои курсы для начинающих предпринимателей. Так появилось новое окружение, которое сильно на меня повлияло. Мне было 25 лет и я зарабатывал 30 000 в месяц, а ребята из IT – по сто. Меня это вдохновило. Через месяц после тренинга ушел с работы. Взял еще кредит, и мы построили свой цех в Варне. Я даже не думал, что у меня не получится. Сжег все мосты и начал делать.

Поначалу вместо окон был полиэтилен, а отапливалась мануфактура печкой на дровах, да и инструментов толком не было. Сейчас поток заказ такой, что отец с сыном планируют расширяться.

Сделано с любовью



Мы вначале брались за все заказы. Я могу сделать любую вещь в интерьере. Но сейчас в основном изготавливаем столы, а в этом году открыли новое направление – деревянные лестницы. Мы работаем только с ценными породами: дуб, бук, ясень, карагач, орех, груша. Я люблю свою работу и могу дерево различить по запаху закрытыми глазами – это профессиональная деформация. Каждая древесина имеет свои уникальные свойства, характер, фактуру. Предметы интерьера, изготовленные в промышленных объемах, и в крафтовой мастерской, отличаются тем, что в первом случае невозможно кропотливо проработать изделие. Я все делаю своими руками и с душой, ответственно подхожу к каждой мелочи на этапах производства (Ремесленники имеют немецкие корни – Прим. ред.) будто делаю лично для себя. Я тщательно подхожу к выбору фурнитуры и сотрудничаю только с проверенными поставщиками, такими как Blum, чтобы не сидеть, как на пороховой бочке. Австрийский производитель заявляет о двадцати лет надежной службы. Мы покрываем столы маслами из натурального пчелиного воска. Потому что, если дерево покрыть лаком, оно не сохранит свой запах и создаст другие, не такие приятные тактильные ощущения. Чем еще хороша деревянная мебель – ее всегда можно отреставрировать и обновить свежими деталями. Мы также занимаемся этим направлением и дарим старым вещам новую жизнь.







Основная доля заказов мастерской ― от известных крупных компаний области, которые ценят качественные материалы, самобытность изделий и их исполнение. Частные заказчики приходят в Mr. Mok по рекомендации постоянных клиентов, и как правило пополняют их ряды.

Хиты продаж



Горжусь каждой своей работой. Когда-то у нас не было опыта по созданию столов-рек и столов из слэбов. Теперь это наши самые популярные изделия. Мы изучали технологии производства на профессиональных каналах в YouTube. Каждый слэб имеет свою самобытную текстуру и рисунок, поэтому двух одинаковых в мире не бывает. А столы-реки визуально напоминают горное ущелье, в ложбине которого протекает горная речка, из-за эффектной вставки из стекла либо заливки из эпоксидной смолы в центре столешницы. Мы сейчас делаем первый стол рекордной длиной в три метра. Я тоже хочу себе такой, потому что у меня много друзей, но все никак не возьмусь - типичная история сапожника без сапог. Припасена у меня в закромах красивая доска из грецкого ореха. Это плотная тяжелая древесина, поэтому ее трудно пилить, фрезеровать, шлифовать и обрабатывать. Такие столы притягивают к себе внимание, вызывают особенные эмоции и эстетическое наслаждение, которые может дать только мебель ручной работы.





Конкурентов в Челябинске у мастерской нет. Дерево требовательный материал, ему и любовь мастера нужна, и сноровка, и опыт. Все это у отца и сына Мок есть. А еще они получают невероятное удовольствие от самого процесса создания чего-то стоящего, на века. Потому и ценник держат не заоблачный, и идеи заказчиков готовы обсудить любые, даже необычные и сложные в реализации.