Мастер-класс Ярослава Масленникова

Авторский мастер-класс по сложным окрашиваниям.
1-2 апреля
Челябинск
▪АВТОРСКИЙ МАСТЕР-КЛАСС ПО СЛОЖНЫМ ОКРАШИВАНИЯМ
▪Новые техники! Формат демо+отработка!
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Ярослав продемонстрирует фирменные техники из многолетнего опыта работы, в формате «Для своих»🖤
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Окрашивания:
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1️⃣ Brazilian brunette
2️⃣ Brazilian blond
3️⃣ Быстрый airtouch ( из Тотал блонда в омбре)
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Вас ждёт концентрат полезной информации и навыков:
▪️Вы увидите и научитесь делать сложные окрашивания за 2.5-3 часа
▪️За 8 часов Ярослав продемонстрирует 3 сложных окрашивания
▪️Научит и расскажет как работать с ассистентом
▪️Как увеличить свою прибыль
▪️Быстрая работа методом airtouch
▪Научит делать яркий и красивый контуринг
▪Новый способ растяжки с использованием Воды
◾Научитесь делать идеальный начёс (само понятие рисунка изнутри) ⠀
◾Научитесь делать плавную растяжку цвета ⠀
◾Научитесь очень быстро и красиво укладывать волосы!
◾Увеличите скорость и качество своей работы, благодаря специальной технике нанесения красителя⠀
◾Избавитесь от лишних движений в работе
◾Научитесь правильно фотографировать свои работы для Инстаграм
◾Обсудите ценообразование, консультации клиентов, барьер страха-повышение цен.
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В перерыве кофе-брейк☕
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По окончании, торжественная часть-вручение сертификатов и фото♥️
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Для записи на мастер-класс, пишите в direct @andrey_pshonoff_
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