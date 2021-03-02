Мастер-класс Ярослава Масленникова

▪АВТОРСКИЙ МАСТЕР-КЛАСС ПО СЛОЖНЫМ ОКРАШИВАНИЯМ

▪Новые техники! Формат демо+отработка!

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Ярослав продемонстрирует фирменные техники из многолетнего опыта работы, в формате «Для своих»🖤

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Окрашивания:

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1️⃣ Brazilian brunette

2️⃣ Brazilian blond

3️⃣ Быстрый airtouch ( из Тотал блонда в омбре)

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Вас ждёт концентрат полезной информации и навыков:

▪️Вы увидите и научитесь делать сложные окрашивания за 2.5-3 часа

▪️За 8 часов Ярослав продемонстрирует 3 сложных окрашивания

▪️Научит и расскажет как работать с ассистентом

▪️Как увеличить свою прибыль

▪️Быстрая работа методом airtouch

▪Научит делать яркий и красивый контуринг

▪Новый способ растяжки с использованием Воды

◾Научитесь делать идеальный начёс (само понятие рисунка изнутри) ⠀

◾Научитесь делать плавную растяжку цвета ⠀

◾Научитесь очень быстро и красиво укладывать волосы!

◾Увеличите скорость и качество своей работы, благодаря специальной технике нанесения красителя⠀

◾Избавитесь от лишних движений в работе

◾Научитесь правильно фотографировать свои работы для Инстаграм

◾Обсудите ценообразование, консультации клиентов, барьер страха-повышение цен.

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В перерыве кофе-брейк☕

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По окончании, торжественная часть-вручение сертификатов и фото♥️

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Для записи на мастер-класс, пишите в direct @andrey_pshonoff_