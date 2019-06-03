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ЧтоГдеЕсть в Челябинске 2020
финал ресторанной премии
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Blank pageФинал ресторанной премии
«ЧтоГдеЕсть в Челябинске 2020»Гастро-жизнь Челябинска, оживай! Мы с особой радостью приглашаем вас на финал самой вкусной премии города, и это не «пир во время чумы», а ежегодная ода радости «ЧТО ГДЕ ЕСТЬ в Челябинске. 2020». Наши участники знают толк в удовольствии, умеют удивить и попасть в самое сердце гурмана, а комплименты от наших шефов слаще самой сиропной лести. Да! В финал «ЧГЕ в Челябинске-2020» выходят только лучшие из лучших – гастрономические проекты Челябинска, где творят волшебство самые умелые шеф-повара и самые ловкие бармены. Это рестораны с самым ярким характером и самой восторженной книгой отзывов.
27 финалистов, 9 номинаций - кто из них станет победителем буквально в прямом эфире и на глазах почтенной публики, определят сами гости финальной вечеринки!
Аве - финалистам! Триумф - победителям!
• Всем гостям и участникам – невероятные впечатления и свободное общение весь вечер (впервые отменяем посадку за столы) •
• Живая музыка от музыкального проекта Sacha Dedova •
• Открытый танцпол •
• Гастрономические изыски в фуршетной зоне •
• Будоражащие и прохладительные напитки - без ограничений •
• Самая красивая публика и яркая шоу-программа •
• Идеальные селфи в соцсети и фотографии от профессионалов репортажной съемки
(да, мы знаем, что у вас будет стоять на аватарке после 3 июня) •
• Щекочущая нервы интрига и реальная возможность повлиять на результат своим голосом •
Манифест коктейльной вечеринки:19 октября, 19.00
Конгресс-отель «Малахит», ул. Труда, 153
Дресс-код церемонии: Coctail Attire.Механизм голосования премии:
В октябре на сайте best-restaurant.chlb.sobaka.ru будет опубликован список номинантов — лучшие заведения, люди и блюда, отобранные редакцией «Члб.Собака.ru».
1 этап голосования. В мае стартует открытое онлайн-голосование на сайте премии www.best-restaurant.chlb.sobaka.ru — оно продлится до 18 октября. По итогам онлайн-голосования будут сформированы тройки финалистов в каждой из 9 номинации.
2 этап голосования. Победители в каждой номинации будут определены путем прямого голосования гостей церемонии 19 октября. Для этого на самой церемонии каждый гость получит 9 жетонов – по 1 для каждой из номинаций. Жетон, соответствующий номинации, следует бросить в контейнер для голосования с названием ресторана, который по вашему мнению лучший в данной номинации. Жетоны каждой номинации уникальны и не участвуют в подсчете голосов в других номинациях. Подсчет голосов будет проходить открыто, прямо во время церемонии. Имена победителей объявят со сцены.+7 912 318 30 61
best-restaurant.chlb@mail.ru