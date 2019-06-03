Гастро-жизнь Челябинска, оживай! Мы с особой радостью приглашаем вас на финал самой вкусной премии города, и это не «пир во время чумы», а ежегодная ода радости «ЧТО ГДЕ ЕСТЬ в Челябинске. 2020». Наши участники знают толк в удовольствии, умеют удивить и попасть в самое сердце гурмана, а комплименты от наших шефов слаще самой сиропной лести. Да! В финал «ЧГЕ в Челябинске-2020» выходят только лучшие из лучших – гастрономические проекты Челябинска, где творят волшебство самые умелые шеф-повара и самые ловкие бармены. Это рестораны с самым ярким характером и самой восторженной книгой отзывов.

27 финалистов, 9 номинаций - кто из них станет победителем буквально в прямом эфире и на глазах почтенной публики, определят сами гости финальной вечеринки!



Аве - финалистам! Триумф - победителям!

