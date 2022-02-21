Людям нужен розмарин!

Целебные свойства розмарина известны еще со времен Древнего Египта. В Греции считалось, что боги украшают себя венками из цветущего розмарина. Именно поэтому греки украшали головы венками из розмарина. Особенно популярно это было среди философов и писателей, потому что такой венок способен освежить разум и вдохновить на новые идеи. Розмарин считался растением Венеры, так как он способен сделать человека счастливым, веселым и беззаботным, а также вдохновить на любовные подвиги. Помимо этого, розмарин - символ процветания и изобилия, поэтому его используют для привлечения удачи и дарят молодоженам, чтобы семья была крепкой, а дом был полной чашей.
В современное время научно обосновано - розмарин обыкновенный (Rosmarinus officinalis L.) – лекарственное растение. Эфирное масло розмарина способно стимулировать иммунитет, обладает антибактериальной и противовирусной активностью, поэтому в период пандемии Covid-19 целесообразно использовать эфирное масло в местах скопления людей. Розмарин оказывает общетонизирующее действие, помогает справляться с депрессией; его рекомендуют тем, у кого наблюдается истощение психических и физических сил, людям с низким артериальным давлением, а также для повышения либидо. В ароматерапии эфирное масло розмарина используют для улучшения памяти, для стимуляции умственной деятельности и концентрации внимания. Применяя эфирное масло розмарина в аромадиффузоре, например, в офисе, возможно не только снизить уровень заболеваемости, но и повысить трудоспособность, особенно актуально его использование перед важными переговорами. Кроме того, розмарин помогает избавиться от тревоги и поднять настроение. Широко розмарин используется в кулинарии как приправа, особенно к мясу. Это волшебное растения не только улучшает вкус блюд, а также оказывает желчегонное, спазмолитическое действие, тем самым улучшает пищеварение, выводит токсины. Ванны с эфирным маслом розмарина полезны при ревматизме, радикулите. Однако нужно помнить, розмарин противопоказан при беременности, эпилепсии, гипертонической болезни.
Ареалом произрастания вечнозеленого куста являются средиземноморские страны. Климат южнобережного Крыма также полюбился этой культуре. Одним из ведущих производителей эфирных масел в Крыму является Алуштинский эфиромасличный совхоз-завод. Это предприятие уже почти 100 лет занимается культивированием эфироносных культур и производством эфирных масел. Завод унаследовал технологии переработки и сохранил бесценный опыт до сегодняшних дней.
Эфирное масло и гидролат розмарина производится из цветущих побегов, листьев и свежих веток растения, выращенного в экологически чистом регионе ЮБК.
Гидролат представляет собой ароматическую воду, полученную дистилляцией сырья розмарина. При производстве используют природную воду из источника Хачи- I горного массива Чатыр-Даг Крымского Природного Заповедника. Поэтому каждое средство наполнено природной силой и полезными биологически активными веществами. Гидролат розмарина используется для укрепления волос, а также, как средство от перхоти; подходит для ухода за жирной и комбинированной кожей, выравнивает цвет лица, применяется при угревой сыпи, успокаивает кожу после бритья, оказывает дезодорирующее действие. Для обогащения гидролат возможно добавлять в маски, шампуни; использовать в качестве компрессов, аппликаций при болях в мышцах и суставах.
АО «Алуштинский эфиромасличный совхоз-завод»
«Область применения этого уникального растения широка. Наше счастье в том, что мы имеем возможность этим воспользоваться, ведь творения природы совершенны.»
Кулдыркаева Екатерина Викторовна — заместитель директора по науке Алуштинского эфиромасличного совхоз-завода(АЭМСЗ) кандидат медико-фармацевтических наук
Текст подготовила Элеонора Флерова.
Фотографии предоставлены пресс-службой завода-совхоза эфирных масел.
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