Ирина Калинина

Два года назад вы, наверное, не могли себе представить, к чему приведет то самое «а почему бы и нет?» касаемо участия в первом конкурсе красоты. Сколько уже побед на вашем счету?

За последние два года добавились четыре короны: первая Вице-Миссис России проекта Smartqueen, первая Вице-Миссис Юга России 2022, Миссис Дубай 2022, Народная Миссис Россия 2023. Победа в последнем конкурсе дает право представлять нашу страну на международной арене. Конкурс «Миссис Вселенная» имеет разные интерпретации, которые проводятся в Сингапуре, Филиппинах, Дубае. Так, в декабре 2023 года я поеду в Соединенные Штаты Америки на конкурс «Миссис Мира», где и представлю нашу страну.

Вам уже рассказывали, как будет организован конкурс «Миссис Мира» в Штатах?

Можно сказать, нас к нему готовили. (Смеется) Конкурс «Миссис Россия» максимально приближен к тому, как это происходит на международном уровне. Честно говоря, это очень тяжело: тренировки и репетиции, которые заканчивались далеко за полночь, высокие требования и дисциплина.

Это будет моя вторая поездка в Америку. Когда я получала образование, ездила в Штаты на стажировку. Мы жили в кампусах и не смогли познакомиться с культурой, традициями и духом Америки. Надеюсь, что в этот раз такая возможность появится.

Расскажите, как проходила подготовка к участию в «Миссис Россия» и сам конкурс?

Конкурс начался с подготовки, этот момент был очень серьезный. На первой организационной встрече мне сказали, что нужно сбросить шесть килограммов, чтобы соответствовать определенным параметрам. Для того, чтобы прийти в форму, я действовала комплексно: занималась спортом, поменяла план питания и со мной работали врачи из центра коррекции фигуры «Новое измерение».

Процесс конкурса был самым тяжелым из всех. В какой-то момент у меня даже возникла мысль, что я больше не могу и зачем мне все это нужно в тридцать восемь лет. Я просто хотела уйти. Но потом взяла себя в руки и пошла дальше.

Каждый день, в половину девятого, начинались первые репетиции, которые всегда проходили на каблуках. К этому времени мы должны накраситься и сделать укладку. Всегда и везде нужно было носить ленту с названием региона, который представляешь. За нарушение правил конкурса могли дисквалифицировать. Почему так происходило? Мы постоянно были в окружении журналистов, фотографов, спонсоров и членов жюри. То есть всегда должны выглядеть на тысячу процентов.

В конкурсе участвовала разная возрастная категория: от 18 до 60. И нагрузка для всех одинаковая: никого не волновало – девушка ты или бабушка. Понятное дело, что на площадке находились врачи и если конкурсантке становилось плохо, они оказывали медицинскую помощь.

Между репетициями у нас были получасовой перерыв на обед и возможность перевести дух, подправить макияж. Тренировки проходили до двух, до половины третьего ночи. Так было каждый день. А иногда после репетиций и съемок мы отправлялись в ресторан. Нам давали час на сборы, чтобы поправить укладку, надеть вечерние платья и накраситься.

Вы сами подбирали себе образы на выход или их предоставляли?

На официальном сайте конкурса за день до финала было запущено голосование. Отдать свой голос за понравившуюся участницу можно только один раз. Через свои социальные сети я просила поддержать меня. Почти тридцать тысяч человек сделали это. Так я получила титул «Народная Миссис России 2023». Этот конкурс дал новые эмоции и новые знакомства. Энергетику, которая царила на сцене, невозможно описать словами. Когда стоишь на сцене, называют твое имя и льются слезы от того, что все это было не зря, что усилия, которые были вложены, оправдались. Для победительниц конкурса была организована фотосессия на главной площади нашей страны. Съемка проходила в четыре утра. Но мы то уже привыкшие к ранним подъемам. (Смеется) Это было колоритно и сказочно.

Я снова убедилась в том, что нужно усердно работать, ничего не бояться и мечтать по-крупному!