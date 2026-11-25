Дерматовенеролог, косметолог и главный врач клиники «Альфа Эпоха» («Медлайн»)

Можно ли «перепитать» кожу?

Обычно так говорят, когда крем оказался слишком плотным. Если жирная пленка остается только в Т-зоне, попробуйте наносить крем на сухие участки. Если после смены ухода высыпаний стало больше, я бы пересмотрела всю схему: чрезмерное очищение и избыток активных средств тоже могут раздражать кожу.

С чем сочетать питательный крем для максимального эффекта?

Я подбираю средства как систему. Основа — мягкое очищение, крем и утром SPF. Если хочется добавить увлажнение, под крем можно нанести тоник или лосьон без спирта и отдушки либо сыворотку с глицерином или гиалуроновой кислотой. Достаточно одного дополнительного средства, если оно дает коже комфорт.

Осенью и зимой на консультации можно обсудить и инъекционные препараты на основе гиалуроновой кислоты. Врач подбирает их индивидуально, если задача — улучшить увлажненность кожи. А для ежедневной поддержки защитного барьера в холод и ветер я по-прежнему рекомендую подходящий крем.