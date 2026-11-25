Питательные кремы — база зимнего (и не только!) ухода. И если их увлажняющие коллеги отвечают за поддержание водного баланса в коже и защиту клеток от обезвоживания, то питательные средства нужны, чтобы восполнить дефицит полезных веществ и усилить естественный кожный барьер. Особенно это важно сейчас, когда кожа страдает от холода, ветра и сухого воздуха в помещениях — питательные кремы создают дополнительный защитный слой, предотвращая потерю влаги, шелушения и раздражения.
Ericson Laboratoire
Пионеры клеточной терапии кожи и всей французской космецевтики Ericson Laboratoire (бьюти-детище профессора Альберта Эриксона и его жены, профессионального косметолога!) с середины прошлого века создают вау-средства для борьбы с морщинами, пигментными пятнами и другими возрастными изменениями. Среди бестселлеров — насыщенный питательный крем Biom+ Sensitive, который восстанавливает микробиом кожи и укрепляет защитный барьер. За первое говорим «спасибо» японской лилии и золотистому просу, а за второе — ламеллярным керамидам. Но это еще не всё: чудо-состав дополнили увлажняющим глицерином и успокаивающей вытяжкой из корня красного шалфея.
Косенко Елена Александровна
Дерматовенеролог, косметолог и главный врач клиники «Альфа Эпоха» («Медлайн»)
Чем питательные кремы отличаются от обычных увлажняющих?
У легких увлажняющих средств акцент обычно на компонентах, которые связывают воду, например на глицерине или гиалуроновой кислоте. В питательных кремах больше смягчающих и защитных компонентов, которые помогают коже медленнее терять влагу. Эти задачи часто решает один крем.
Какие ингредиенты отвечают за питательные свойства?
Я обращаю внимание на церамиды, холестерин и жирные кислоты. Это липиды, которые входят в состав защитного барьера кожи. Сквалан и масло ши смягчают кожу, а диметикон и вазелин уменьшают потерю влаги. Если в формуле есть ещё и глицерин, крем помогает удерживать воду в верхнем слое кожи.
Margy's
Суперкомбо для зимнего ухода: масло ши смягчает, тонизирует и успокаивает, масло авокадо увлажняет и питает, а масло сладкого миндаля, обогащенное витамином Е, способствует выработке коллагена. В помощь маслам добавили гиалуроновую кислоту, витамины А и С для борьбы с возрастными изменениями и предотвращения появления новых морщин.
Clarins
Бьюти-мастхэв для ухода за кожей после 60 лет — ультрапитательный крем Nutri-Lumière от Clarins с суперпятеркой в составе: комплекс на основе ниацинамида, баланитеса и панкрация осветляет пигментные пятна и добавляет коже сияния, органический экстракт вакаме укрепляет защитный барьер, конский каштан стимулирует микроцеркуляцию, тетрапептид повышает плотность и эластичность, а SPF15 защищает кожу от ультрафиолетовых лучей, провоцирующих фотостарение и гиперпигментацию.
Косенко Елена Александровна
Дерматовенеролог, косметолог и главный врач клиники «Альфа Эпоха» («Медлайн»)
Почему питательные кремы особенно нужны зимой?
На улице холод и ветер, в помещении — сухой воздух из-за отопления. Если к середине дня щеки снова стягивает или появляется шелушение, более насыщенный крем помогает уменьшить потерю влаги и вернуть комфорт. Это нужная поддержка на холодный сезон. Если же облегчение длится недолго и сухость сохраняется даже при регулярном уходе, стоит разобраться в её причине.
Какой коже нужен питательный крем?
В первую очередь сухой, особенно если после умывания появляется стянутость. При комбинированной коже я бы наносила более плотный крем на щёки, а для лба и носа оставила легкую текстуру. Жирная кожа тоже может шелушиться, например на фоне лечения акне. В этом случае я бы начала с легкого некомедогенного средства.
Comfort Zone
Повод не халтурить во время вечерней бьюти-рутины — ночной крем Skin Regimen Night Renewal Cream от Comfort Zone. А точнее — результат, который он дает при прилежном использовании. Формула на основе запатентованного Комплекса Долголетия™ с экстрактами дикого индиго, ягод мирта и шпината снимает следы усталости и стресса, борется с отечностью, возвращает коже сияние и замедляет старение клеток. Бонус: эфирные масла можжевельника, кедра и жасмина в составе, которые мгновенно снимают напряжение, расслабляют и способствуют качественному сну.
Christian Breton
Раскладываем на ингредиенты чудодействие лифтинг-крема от французских гуру космецевтики Christian Breton. Пока провитамин А и витамин Е уменьшают выраженность морщин и пигментных пятен, BHA-кислота берет под контроль выработку себума и защищает от воспалений, а ретинол активирует регенерацию клеток и делает кожу более плотной. В это время микс масел инка-инчи и арахиса активно увлажняют, питают, восстанавливают липидный барьер, повышают упругость и эластичность. Для максимального эффекта советуем наносить средство дважды в день — утром и вечером.
Косенко Елена Александровна
Дерматовенеролог, косметолог и главный врач клиники «Альфа Эпоха» («Медлайн»)
Можно ли «перепитать» кожу?
Обычно так говорят, когда крем оказался слишком плотным. Если жирная пленка остается только в Т-зоне, попробуйте наносить крем на сухие участки. Если после смены ухода высыпаний стало больше, я бы пересмотрела всю схему: чрезмерное очищение и избыток активных средств тоже могут раздражать кожу.
С чем сочетать питательный крем для максимального эффекта?
Я подбираю средства как систему. Основа — мягкое очищение, крем и утром SPF. Если хочется добавить увлажнение, под крем можно нанести тоник или лосьон без спирта и отдушки либо сыворотку с глицерином или гиалуроновой кислотой. Достаточно одного дополнительного средства, если оно дает коже комфорт.
Осенью и зимой на консультации можно обсудить и инъекционные препараты на основе гиалуроновой кислоты. Врач подбирает их индивидуально, если задача — улучшить увлажненность кожи. А для ежедневной поддержки защитного барьера в холод и ветер я по-прежнему рекомендую подходящий крем.
Académie Scientifique de Beauté
Sos-банка для чувствительной кожи в зимний сезон (отопление дома + холод на улице!) — крем-бестселлер от Académie Scientifique de Beauté, который отлично питает и восстанавливает обезвоженную и сухую кожу. В его составе — растительные протеины, алоэ вера, масло макадамии и экстракты свеклы, императы цилиндрической, солонацеи и кассии узколистной. Вместе они нормализуют обменные процессы, замедляют признаки старения и возвращают коже эластичность, мягкость и упругость.
d'Alba
В одной банке двухфазного крема White Truffle Double Serum & Cream от d'Alba на основе экстракта белого трюфеля, гиалуроновой кислоты, церамидов и экстракта коллагена — сразу два этапа ухода. Сначала наносим ультралегкую сыворотку с гелевой текстурой, которая глубоко увлажняет и успокаивает. А чтобы как следует напитать кожу, сделать ее более эластичной и сияющей, используйте насыщенный крем.
Angiopharm
Благодаря комплексу незаменимых полиненасыщенных жирных кислот (Омега 3-6-9!) крем Angiopharm восстанавливает защитный барьер кожи, предотвращает воспалительные процессы и активирует клеточную регенерацию. А микс масел инка-инчи, зародышей риса, авокадо и черной рябины обладают питательными, успокаивающими и заживляющими свойствами.
Косенко Елена Александровна
Дерматовенеролог, косметолог и главный врач клиники «Альфа Эпоха» («Медлайн»)
Какие питательные кремы вы бы выделили?
Я выбираю крем по тому, что сейчас нужно коже. У Rhea Cosmetics есть три замечательных средства, которые я могу смело посоветовать.
E-Balm — мой вариант на зиму, когда от мороза и отопления кожа становится сухой и ее стягивает. Крем питает и увлажняет. Его можно подобрать в любом взрослом возрасте, ориентируясь на состояние кожи.
GlicoDerm — когда хочется более ровного тона и гладкой текстуры. Гликолевая кислота отвечает за отшелушивание, а масло жожоба и масло какао смягчают кожу. Я бы включала его в вечерний уход, если кожа хорошо переносит кислоты.
AgeFactor Cream — один из моих вариантов для ухода 40+, когда хочется поработать с мелкими морщинами и сохранить увлажненность кожи. У крема легкая текстура, поэтому он подойдет тем, кто не любит ощущение плотного слоя на лице.
Еще я бы выделила бренд Derma Mirabile и их дневной крем для лица и зоны декольте SPF 30+ с маслами и гиалуроновой кислотой. Это вариант на каждый день, когда хочется совместить питание, увлажнение и защиту от солнца в одном средстве.
Skin1004
Легендарная голубая линейка южнокорейцев Skin1004 известна своими увлажняющими свойствами. Если молочного тонера и сыворотки уже недостаточно, зовем на помощь крем на основе запатентованного комплекса TECA™ (восстанавливает, укрепляет и питает), пептидов (борются с морщинами и запускают клеточную регенерацию), гиалуроновой кислоты (предотвращает сухость и шелушения), коллагена (способствует удержанию влаги и выравнивает текстуру кожи) и масла жожоба (глубоко питает кожу).
Etat Pur
В главных ролях увлажняющего крема Etat Pur — четыре вида масел (оливковое, соевое, подсолнечное и манго), которые на ура питают и возвращают комфорт обезвоженной и сухой коже. Несмотря на плотную текстуру продукт быстро впитывается и не оставляет ощущения липкости.
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