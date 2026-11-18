парикмахер студии Suite

Возможно ли восстановить волосы в домашних условиях?

Полностью восстановить уже поврежденную структуру волоса невозможно, но подходящий домашний уход может улучшить состояние волос, вернуть мягкость, блеск и защитить волосы от дальнейших повреждений.

Какие средства должны быть в уходе за волосами? И что искать в составе?

Базовый уход должен состоять из шампуня, кондиционера, маски и термозащиты. Важно помнить, что шампунь подбираем под кожу головы, а остальные продукты — под состояние волос. Для дополнительного увлажнения, питания и восстановления добавляем несмываемый уход (спреи, кремы, сыворотки и масло), ориентируясь на реальные потребности волос. В составах обращаем внимание на следующие ингредиенты: глицерин, пантенол, алоэ вера, кератин, масло арганы и жожоба, гиалуроновую кислоту, силиконы, bond-building-компоненты, UV-фильтры.