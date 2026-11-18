Наш главный флекс на предновогодней (и любой другой!) вечеринке — искрящиеся здоровьем и благополучием локоны без секущихся кончиков и претензий к хозяйке. Собрали десять классных восстанавливающих средств — от экспресс-эликсиров до безотказных sos-масок — которые помогут локонам совершить глоу-ап.
Ярослава Горбоконь
парикмахер студии Suite
Какие внешние факторы могут повреждать наши волосы?
На состояние волос влияет множество внешних факторов. Среди них — УФ-излучение, хлорированная и соленая вода, загрязнения окружающей среды, климатические условия, механическое и химическое воздействия.
Как понять, что волосам нужна помощь?
Первое, на что стоит обратить внимание после внешнего вида локонов — то, как волосы ведут себя при расчесывании — сухие волосы с секущимися концами постоянно спутываются и/или обламываются.
Kevin Murphy
Если вы мечтали о банке 3в1, как в ванной вашего бойфренда, эта находка вас точно порадует: австралийский гуру по волосам Кевин Мерфи создал средство, которое объединяет функции шампуня, кондиционера и маски. Как использовать? Нанесите продукт на кожу головы и по всей длине волос на несколько минут — за это время уход обеспечит бережное очищение (привычной пышной пены не будет — так и должно быть, не пугайтесь!), интенсивное восстановление, питание, увлажнение и укрепление локонов (говорим спасибо ферментам, протеинам и маслу ши в составе!). Важно: используйте реконструирующий шампунь-маску Kevin Murphy не чаще одного раза в неделю (или каждое третье мытье).
Сlarins
Даже неокрашенным и относительно здоровым волосам нужны восстанавливающиеся средства для того, чтобы сделать локоны сияющими, крепкими и улучшить их общее состояние. За счет масла карите и церамидам в составе маска Hair Therapy от Clarins обеспечивает питание, укрепляет структуру волоса, минимизируя ломкость и сечение кончиков — и всё это без утяжеления, склеивания и эффекта «перепитанных» волос (состояние, при котором локоны перегружены уходом).
Ярослава Горбоконь
парикмахер студии Suite
Возможно ли восстановить волосы в домашних условиях?
Полностью восстановить уже поврежденную структуру волоса невозможно, но подходящий домашний уход может улучшить состояние волос, вернуть мягкость, блеск и защитить волосы от дальнейших повреждений.
Какие средства должны быть в уходе за волосами? И что искать в составе?
Базовый уход должен состоять из шампуня, кондиционера, маски и термозащиты. Важно помнить, что шампунь подбираем под кожу головы, а остальные продукты — под состояние волос. Для дополнительного увлажнения, питания и восстановления добавляем несмываемый уход (спреи, кремы, сыворотки и масло), ориентируясь на реальные потребности волос. В составах обращаем внимание на следующие ингредиенты: глицерин, пантенол, алоэ вера, кератин, масло арганы и жожоба, гиалуроновую кислоту, силиконы, bond-building-компоненты, UV-фильтры.
R+Co
Чудо-спрей R+CO Centerpiece с эффектом моментального преображения и целой сокровищницей полезных ингредиентов: в состав продукта вошли облепиховое масло как богатый источник витаминов Е и А, экстракт лимонной кожуры с высоким содержанием витамина С и гиалуроновая кислота для разглаживания и увлажнения. Средство не только реконструирует поврежденные пряди, возвращая волосам блеск и эластичность, но и делает волосы более послушными, убирает надоедливый пух и обеспечивает термозащиту. Наносите спрей-эликсир на влажные локоны, тщательно распределите уход по волосам с помощью расчески и затем приступите к укладке.
L'Oréal Professionnel
Идеальный уходовый микс от L'Oreal — серин дарит мягкость, тирозин защищает от агрессивных факторов окружающей среды, а аргинин укрепляет структуру волоса. Невесомая текстура средства быстро впитывается, обеспечивая восстановление волос на молекулярном уровне и термозащиту до 230°C (в предверии главной новогодней укладки).
Medavita
Эко-находка для тех, кто не может и не хочет отказываться от фена и других стайлинг-гаджетов — восстанавливающая микроэмульсия от бьюти-травников (с 60-летней историей!) Medavita. Достаточно всего нескольких пшиков на влажные волосы, чтобы комплекс аминоксилот и бета-каротина сработал как внутри — реконструировал разрушенную структуру волоса, так и снаружи — создал защитную пленку (спасает не только от термического воздействия, но и от изменчивых походных условий).
Ярослава Горбоконь
парикмахер студии Suite
А стоит ли менять рутину в целом?
Да, проанализируйте все этапы ухода за волосами и скорректируйте, исходя из следующих правил:
- голову нужно мыть не по расписанию, а по мере загрязнения;
- старайтесь использовать не горячую, а теплую воду;
- не трите и не спутывайте длину во время мытья;
- кондиционер — обязательный шаг;
- во время сушки не трите волосы полотенцем, а слегка промокните;
- не игнорируйте термозащиту;
- при использовании фена направляйте поток воздуха по направлению роста волос — сверху вниз;
- не ложитесь спать с мокрыми волосами;
- при возможности старайтесь заплетать на ночь свободную косу.
Нужно ли полностью исключать фены и горячие инструменты? Или есть то, что сможет минимизировать риск повреждений?
Не нужно полностью исключать фен и горячие инструменты. Главное, научиться правильно ими пользоваться и подготавливать волосы к сушке и укладке с помощью несмываемого ухода и дополнительного термозащитного средства при необходимости.
Evo
Одна из главных причин, по которой волосы обламываются, а густота тает на глазах — секущиеся кончики. Дело в том, что расслоение не ограничивается только нижним краем, а постепенно ползет вверх, неизбежно приводя к ломкости и потере длины и объема волос. Плюс: раздвоенные концы цепляются не только друг за друга, но и за соседние здоровые пряди, повреждая их структуру и разрушая защитную оболочку. Так, локоны становятся уязвимыми перед внешними факторами, что приводит к обезвоживанию, тусклости и истончению. Поэтому начинать действовать советуем как можно раньше. Спецы по уходу за волосами Evo придумали крем-герметик, который мгновенно запечатывает секущиеся кончики, делает волосы гладкими, мягкими и послушными, а еще — избавляет от фриззи-эффекта и обладает термозащитой.
Davines
Чтобы наслаждаться свежим блондом, а не расхлебывать последствия на дорогостоящих салонных процедурах, включаем в бьюти-рутину несмываемую маску Beautiful Things от Davines. Средство восполняет необходимый запас липидов и укрепляет белковую структуру волоса изнутри, способствуя восстановлению локонов. А еще — сохраняет стойкость цвета и защищает от УФ-излучения, накопления тяжелых металлов и термического воздействия горячих инструментов.
L'Occitane
Масло L'Occitane заряжено на супервосстановление безжизненных и тусклых волос. Экстракт овса с аминокислотами питает, лепестки подсолнуха укрепляют и предотвращают ломкость, а коктейль из пяти масел (ангелики, иланг-иланга, сладкого апельсина, лаванды и герани) глубоко проникает в структуру волоса, защищая пряди изнутри.
Ярослава Горбоконь
парикмахер студии Suite
А какие салонные процедуры стоит сделать, если хочется моментального вау-эффекта?
Здесь важно проконсультироваться с мастером и подобрать процедуру конкретно под ваши волосы. Это может быть программа профессионального восстановления, bond-building-процедуры, глоссинг или просто правильная стрижка.
А что среди ваших средств-фаворитов для восстановления волос в домашних условиях?
В моем личном топе — серия для поврежденных волос Nounou от Davines и их же молочко-бестселлер OI All In One Milk, из кондиционеров очень уважаю суперувлажняющий The Therapist Hydrating Conditioner от Evo, а из масок советую попробовать Visible Repair Intensive Mask от Londa Professional и нашумевшую пептидную от Limba Cosmetics (работает и как несмываемый уход).
Matrix
Sos-банка для случаев, когда кажется, что кроме ножниц надеяться уже не на что — несмываемый бальзам Instacure Build-A-Bond от американцев Matrix. В составе бальзама — сквалан и лимонная кислота, которые реанимируют поврежденные волосы, уплотняют их структуру изнури, разглаживают и защищают от агрессивного механического и термического воздействия.
Mone Professional
Крем-филлер Mone Professional на основе молочной кислоты может похвастаться сразу шестью суперспособностями. Загибаем пальцы: интенсивно увлажняет, защищает от ломкости, моментально распутывает, укрепляет, обеспечивает сияние и помогает укладке держаться дольше. Используйте средство сразу после мытья на подсушенных полотенцем волосах, а при желании распределите несколько капель средства по сухим локонам для дополнительного увлажнения и устранения пушистости в течение дня.
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