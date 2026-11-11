Стики для губ, трюфельные кремы и ночные сыворотки для волос: 8 хитов ноябрьской косметички

Разделением ухода за кожей лица на утренний и вечерний уже никого не удивишь. Но если мы скажем, что волосам нужно то же самое? Новинка Davines — Energizing Overnight Serum — усиливает действие других средств и служит завершающим этапом в восстановлении локонов. Объясняем подробнее: это несмываемая сыворотка, которую нужно наносить перед тем, как вы отправитесь спать — в это время она укрепляет структуру волоса, снижает ломкость, поддерживает увлажненность и активирует защитные функции кожи головы. Плюс: аромат продукта с нотами эвкалипта, мяты, можжевельника, корицы и кедра идеально подходит для вечерней ароматерапии — не раздражает рецепторы, а наоборот, расслабляет и снимает напряжение.