Стики для губ, трюфельные кремы и ночные сыворотки для волос: 8 хитов ноябрьской косметички

Для предновогоднего глоу-апа вооружаемся исключительными бьюти-новинками — кремом для глаз с кораллами (выловлены у берегов Монте-Карло!) Margy’s, сывороткой с янтарной кислотой Etat Pur и тональным кремом с апельсиновой цедрой Rouge Bunny Rouge.
Pupa Milano
Pupa Milano закрепляет тренд на halo lips и аккумулирует его в единственном продукте — помаде-стике Vamp! Lipfull
Целый год мейкап-богиня Нина Парк рисовала Эмме Стоун, Хейли Бибер и Дуа Липе бархатистые полуматовые губы с лайтовым выходом контура за верхнюю границу (Оксана Самойлова повторила расклад у нас дома!). Учтем: нью-йоркской селебрити-визажистке потребовались для этого карандаш, помада, кисточка и блеск. Но теперь накрасить губы с мягкой растушевкой можно буквально одним продуктом — грифелем Vamp! Lipfull, который легко заостряется встроенной точилкой, очерчивает границы, а аппликатор кабуки-про покрывает губы цветом.
Margy’s
Крем для глаз Margy’s раскладывает Y2K-припев «мы кораллы, мы кораллы, принцы моря и принцессы океана» на фракции, ферменты и экстракты. Кораллы, выловленные у берегов Монте-Карло, с достоинством несут королевскую ношу даже в формуле и выставляют там стражу — от свободных радикалов и агрессивных факторов внешней среды.
Etat Pur
У бренда Etat Pur, как у студии Marvel, свой пантеон супергероев — активные молекулы, каждая со своими сверхспособностями. В новом сезоне сюжет вертится вокруг 2 %-ной янтарной кислоты: сыворотка с ней в составе берется успокоить чувствительную, склонную к акне кожу. Кислота ставит на паузу размножение бактерий С. acnes, а гелеобразующий компонент доносит это решение до глубоких слоев эпидермиса.
Rouge Bunny Rouge
Видимо-невидимо — это про тональную основу Glow Bunny Balm Foundation от Rouge Bunny Rouge, которая сливается с естественным оттенком лица, но подсвечивает его и заодно держит кожу в норме благодаря аллантоину и маслу цедры апельсина (они обеспечивают противовоспалительный и тонизирующий эффект).
d’Alba
Крем для лица d’Alba
Встретить сезон белого трюфеля можно с присыпанными им тортеллини в ресторанах Антонио Фреза, а можно — с новым кремом PDRN Repair Capsule Cream в своей ванной. И там и тут — свежайший продукт, но в косметике d’Alba он запаян в нанокапсулы для сохранности и залит витаминно-питательным коктейлем из ретинола, глутатиона, ниацинамида, протеинового комплекса, гиалуронки и церамидов.
Telomerol
Маносфера ликует: сай-файкосметика с пептидами и циклоастрагенолом (который подращивает теломеры клеток, не давая им ни единого шанса постареть!) теперь есть и в мужском уходе. Флюид Telomerol Time Master отбрасывает отражение на пару лет назад, а еще по-честному увлажняет кожу после бритья, успокаивает ее и восстанавливает с помощью бетаина и экстракта листьев розмарина.
Davines
Разделением ухода за кожей лица на утренний и вечерний уже никого не удивишь. Но если мы скажем, что волосам нужно то же самое? Новинка Davines — Energizing Overnight Serum — усиливает действие других средств и служит завершающим этапом в восстановлении локонов. Объясняем подробнее: это несмываемая сыворотка, которую нужно наносить перед тем, как вы отправитесь спать — в это время она укрепляет структуру волоса, снижает ломкость, поддерживает увлажненность и активирует защитные функции кожи головы. Плюс: аромат продукта с нотами эвкалипта, мяты, можжевельника, корицы и кедра идеально подходит для вечерней ароматерапии — не раздражает рецепторы, а наоборот, расслабляет и снимает напряжение.
Foreo
Бьюти-тех-гуру Foreo показали новый вау-девайс — гаджет UFO™ 3, который объединяет LED-терапию (запускает интенсивные процессы восстановления и омоложения кожи), термотерапию (смягчает кожу и подготавливает ее к усвоению активных компонентов ухода), криотерапию (успокаивает, сужает поры и уменьшает отечность) и запатентованные пульсации T-Sonic™ (стимулирует микроциркуляцию, повышает тонус и упругость кожи). Еще из плюсов — управление гаджетом стало еще проще и комфортнее. Во-первых, выбрать одну из восьми процедур теперь можно нажатием одной кнопки прямо на девайсе. Во-вторых, расширенный каталог функций (22 процедуры, включая 14 специальных программ для масок) доступен в приложении Foreo. А в-третьих, теперь устройство запоминает программу, которой пользовались в последний раз, и возвращается к ней при следующем включении.
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