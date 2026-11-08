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Красота

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Валерия стала лицом люкс-бренда клеточного омоложения Telomerol

Важная новость осени и уходовый match made in heaven — певица Валерия стала лицом новой рекламной кампании премиального антиэйдж-бренда Telomerol и с успехом опробовала косметические хиты линейки (сыворотки! бустеры! волшебные капсулы!).

Дневной антивозрастной крем для лица Telomerol, 46 625 руб.
Фото предоставлено пресс-службой Telomerol

Дневной антивозрастной крем для лица Telomerol, 46 625 руб.

Сыворотка-концентрат Telomerol, 37 250 руб. В составе невесомой сыворотки Telomerol компонент корня астрагала перепончатого.ускоряет синтез коллагена
Фото предоставлено пресс-службой Telomerol

Сыворотка-концентрат Telomerol, 37 250 руб.

В составе невесомой сыворотки Telomerol компонент корня астрагала перепончатого.ускоряет синтез коллагена и эластина, уменьшает морщины и оказывает мощный лифтинг-эффект (достойная альтернатива инъекциям!)

Сыворотка-активатор для роста и против выпадения волос Telomerol, 19 990 руб.
Фото предоставлено пресс-службой Telomerol

Сыворотка-активатор для роста и против выпадения волос Telomerol, 19 990 руб.

В 1971 году советский геронтолог Алексей Оловников догадался, что «хвосты» хромосом укорачиваются с каждым делением клетки — и однажды, истощив фермент теломеразу, они будут больше не в силах реплицировать сами себя. В 2009-м за подтверждение его гипотезы другие ученые получили Нобелевскую премию. А несколько лет назад российские химики-технологи наконец смэтчили науку и жизнь, создав косметику Telomerol на базе высоко очищенной фракции корня астрагала перепончатого: он бустит теломеразу, снижает оксидативный стресс и дает коже шанс не стареть примерно никогда.

Увлажняющая сыворотка для лица Telomerol, 26 125 руб.
Фото предоставлено пресс-службой Telomerol

Увлажняющая сыворотка для лица Telomerol, 26 125 руб.

Биодобавка Telomerol, 90 000 руб. Пригоршня капсул на завтрак выглядит кликбейтно (и рейджбайтно!), но логика подсказывает, что полезнее уместить все
Фото предоставлено пресс-службой Telomerol

Биодобавка Telomerol, 90 000 руб.

Пригоршня капсул на завтрак выглядит кликбейтно (и рейджбайтно!), но логика подсказывает, что полезнее уместить все нужное для молодости в одну, как у Telomerol. Основа биодобавки — дуэт пептидов и молекула ТА-65 (да, та самая из корня астрагала перепончатого!), которая активирует фермент теломеразы и замедляет клеточное старение

Восстанавливающая маска для волос Telomerol, 14 250 руб.
Фото предоставлено пресс-службой Telomerol

Восстанавливающая маска для волос Telomerol, 14 250 руб.

В числе верных друзей бренда Telomerol — певица Валерия, которая вслед за выходом обновленной версии культового «Самолета» (перепела песню вместе с кумиром зумеров Travma!) взялась за бьюти-реформирование собственной косметички. Протестировала дневной антивозрастной крем (стимулирует выработку коллагена и возвращает коже эластичность!) в дуэте с уходовой сывороткой (оказывает мощный лифтинг-эффект!). Для волос выбрала восстанавливающую маску (интенсивно питает, делает пряди шелковистыми и блестящими) и средство-активатор (стимулирует синтез белковых структур, увеличивая число волос и снижая их выпадение!)

Валерия

Рассказывает о бьюти-коллаборации с Telomerol

Для меня принципиально важно сотрудничать с брендами, за которыми стоит не просто красивая эстетика, но и глубокий смысл. Telomerol — это история про серьезную науку на службе красоты. Забота о себе здесь становится осознанной, так как она базируется на фундаментальных молекулярных исследованиях.

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