Валерия стала лицом люкс-бренда клеточного омоложения Telomerol

Важная новость осени и уходовый match made in heaven — певица Валерия стала лицом новой рекламной кампании премиального антиэйдж-бренда Telomerol и с успехом опробовала косметические хиты линейки (сыворотки! бустеры! волшебные капсулы!).
Сыворотка-концентрат Telomerol, 37 250 руб.
В составе невесомой сыворотки Telomerol компонент корня астрагала перепончатого.ускоряет синтез коллагена и эластина, уменьшает морщины и оказывает мощный лифтинг-эффект (достойная альтернатива инъекциям!)
В 1971 году советский геронтолог Алексей Оловников догадался, что «хвосты» хромосом укорачиваются с каждым делением клетки — и однажды, истощив фермент теломеразу, они будут больше не в силах реплицировать сами себя. В 2009-м за подтверждение его гипотезы другие ученые получили Нобелевскую премию. А несколько лет назад российские химики-технологи наконец смэтчили науку и жизнь, создав косметику Telomerol на базе высоко очищенной фракции корня астрагала перепончатого: он бустит теломеразу, снижает оксидативный стресс и дает коже шанс не стареть примерно никогда.
Биодобавка Telomerol, 90 000 руб.
Пригоршня капсул на завтрак выглядит кликбейтно (и рейджбайтно!), но логика подсказывает, что полезнее уместить все нужное для молодости в одну, как у Telomerol. Основа биодобавки — дуэт пептидов и молекула ТА-65 (да, та самая из корня астрагала перепончатого!), которая активирует фермент теломеразы и замедляет клеточное старение
В числе верных друзей бренда Telomerol — певица Валерия, которая вслед за выходом обновленной версии культового «Самолета» (перепела песню вместе с кумиром зумеров Travma!) взялась за бьюти-реформирование собственной косметички. Протестировала дневной антивозрастной крем (стимулирует выработку коллагена и возвращает коже эластичность!) в дуэте с уходовой сывороткой (оказывает мощный лифтинг-эффект!). Для волос выбрала восстанавливающую маску (интенсивно питает, делает пряди шелковистыми и блестящими) и средство-активатор (стимулирует синтез белковых структур, увеличивая число волос и снижая их выпадение!)
Валерия
Рассказывает о бьюти-коллаборации с Telomerol
Для меня принципиально важно сотрудничать с брендами, за которыми стоит не просто красивая эстетика, но и глубокий смысл. Telomerol — это история про серьезную науку на службе красоты. Забота о себе здесь становится осознанной, так как она базируется на фундаментальных молекулярных исследованиях.
Комментарии (0)