Вечер красоты премиального бренда клеточного омоложения Telomerol

Редакция Собака.ru и косметический бренд Telomerol собрали главных врачей и топ-менеджеров ведущих клиник Петербурга на ужин, посвященный научным достижением для красоты и долголетия. Бренд выпускает средства для ухода за кожей лица и волосами; в их основе — активация теломер, концевых участков хромосом, а в формулах — циклоастрагенол и пептиды. Главная идея Telomerol — многоуровневое управление и видимыми возрастными изменениями, и процессами внутри клетки. Бренд стремится, чтобы научные открытия не оставались в лабораториях, а находили применение в повседневной жизни.

Встречали гостей в пиано-баре Michèle — лауреате премии «Что где есть в Петербурге» — 2026 в номинации «Лучший новый музыкальный бар». За ужином разговор быстро перешел к профессиональным темам: гости делились медицинскими кейсами и обсуждали управление долголетием. Как прошел вечер — в репортаже Собака.ru.