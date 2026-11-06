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Красота

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Вечер красоты премиального бренда клеточного омоложения Telomerol

Редакция Собака.ru и косметический бренд Telomerol собрали главных врачей и топ-менеджеров ведущих клиник Петербурга на ужин, посвященный научным достижением для красоты и долголетия. Бренд выпускает средства для ухода за кожей лица и волосами; в их основе — активация теломер, концевых участков хромосом, а в формулах — циклоастрагенол и пептиды. Главная идея Telomerol — многоуровневое управление и видимыми возрастными изменениями, и процессами внутри клетки. Бренд стремится, чтобы научные открытия не оставались в лабораториях, а находили применение в повседневной жизни.

Встречали гостей в пиано-баре Michèle — лауреате премии «Что где есть в Петербурге» — 2026 в номинации «Лучший новый музыкальный бар». За ужином разговор быстро перешел к профессиональным темам: гости делились медицинскими кейсами и обсуждали управление долголетием. Как прошел вечер — в репортаже Собака.ru.

Яна Милорадовская
Яна Милорадовская
Нина Ботерашвили

Нина Ботерашвили 

Михаил Стацюк
Михаил Стацюк
Дарья Салихова

Дарья Салихова

Ксения Гощицкая
Ксения Гощицкая
Анастасия Контарович, Мария Голубева
Мария Голубева, Анастасия Контарович
Ольга Фисунова

Ольга Фисунова

Екатерина Беляева

Екатерина Беляева

Елена Тимощук

Елена Тимощук

Глория Тафришьян. Неля Тафришьян
Глория Тафришьян, Неля Тафришьян
Виктор Золотов

Виктор Золотов

Тамара Гогохия, Светлана Димакова

Тамара Гогохия, Светлана Димакова

Официальную часть открыли креативный директор Собака.ru Ксения Гощицкая и главный редактор sobaka.ru Михаил Стацюк. Они рассказали о самых читаемых и резонансных статьях рубрики «Здоровье»: от инновационных клеточных исследований Altos Labs до практических гидов по «умной» воде и профилактике деменции. Главный вывод редакции оказался обнадеживающе простым: «Такая таблетка от старости у нас с вами уже есть — движение, сон, контроль давления и сахара, отказ от курения». 

Ирина Кириллова

Ирина Кириллова

Айтан Аллахвердиева

Айтан Аллахвердиева

Марта Лукановская, Анна Магерова

Марта Лукановская, Анна Магерова

Мария Смирнова

Мария Смирнова

Ольга Алиева

Ольга Алиева

Елена Тимощук, Оксана Бойко

Елена Тимощук, Оксана Бойко

Алена Романова

Алена Романова

Виктория Рузанкина, Светлана Куликова

Виктория Рузанкина, Светлана Куликова

Анастасия Контарович. Кристина Ильина
Анастасия Контарович, Кристина Ильина
Ирина Кириллова

Ведущий наставник Telomerol:

Сегодня энергия становится новой ценностью. Самое интересное происходит внутри нас — в человеческом организме. Поэтому мы смотрим на молодость комплексно: нас интересуют и внешние возрастные изменения, и процессы, которые происходят на клеточном уровне. В основе подхода Telomerol — исследования теломер, концевых участков хромосом, а среди компонентов, о которых мы говорим, — циклоастрагенол и пептиды. Эта идея отражается и в линейках бренда. Например, Beyond Age ориентирована на более зрелую кожу, а отдельное направление посвящено уходу за кожей головы и волосами. Нам важно, чтобы научные открытия не оставались только в лабораториях, а находили применение в повседневной жизни.

Мария Голубева, Анастасия Контарович
Мария Голубева, Анастасия Контарович
Анна Емельянова

Анна Емельянова

Алла Шарандина
Алла Шарандина
Ирина Королева

Ирина Королева

Елена Тимощук

Елена Тимощук

Анастасия Контарович. Ольга Алиева
Анастасия Контарович, Ольга Алиева
Михаил Стацюк
Михаил Стацюк
Тамара Гогохия

Тамара Гогохия

Алла Шарандина
Алла Шарандина
Ирина Кириллова

Ирина Кириллова

Асет Самраилова

Асет Самраилова

Наталья Беляева

Наталья Беляева

Теломеры — концевые участки хромосом: при каждом делении клетки они становятся короче, и когда длина доходит до предела, клетка перестает делиться и работать. Именно с этим связывают старение, а исследования теломер отмечены Нобелевской премией 2009 года. В их честь назван бренд - Telomerol. А циклоастрагенол, главный компонент его формул, — это высокоочищенная фракция экстракта корня астрагала перепончатого.

Ольга Фисунова, Нина Ботерашвили

Ольга Фисунова, Нина Ботерашвили

Анжелика Смирнова. Мария Смирнова
Анжелика Смирнова, Мария Смирнова
Тамара Гогохия, Светлана Димакова, Ирина Кириллова

Тамара Гогохия, Светлана Димакова, Ирина Кириллова

Глория Тафришьян
Глория Тафришьян
Наталья Беляева, Ксения Бобрикова

Наталья Беляева, Ксения Бобрикова

Мария Смирнова

Мария Смирнова

Ольга Алиева, Александр Ревенко

Ольга Алиева, Александр Ревенко

Анжелика Смирнова
Анжелика Смирнова
Елизавета Замарина. Элеонора Ченская
Елизавета Замарина, Элеонора Ченская
София Шалаевская

София Шалаевская

За одним столом встретились основатель и президент медицинского холдинга «МЕДИКА» Нина Ботерашвили, генеральный директор клиники косметологии «Клиника медицины кожи» Екатерина Беляева, главный врач «Первой линии» Виктор Золотов, заведующая отделением пластической хирургии «МЕДАЛЛ» Тамара Гогохия, поэтому беседа была оживленной: обсуждали медицинские кейсы, исследования старения и то, как меняется само представление о молодости.

Алла Шарандина. Елена Тимощук, Оксана Бойко
Алла Шарандина, Елена Тимощук, Оксана Бойко
Мария Смирнова

Мария Смирнова

Нина Ботерашвили

Нина Ботерашвили

Дарья Салихова

Дарья Салихова

Алла Шарандина. Екатерина Беляева
Алла Шарандина, Екатерина Беляева

После презентации ужин продолжился под выступление певицы Асет Самраиловой, участницы второго сезона шоу «Голос» на Первом канале. Она исполняла каверы на суперхиты под винтажный рояль Michèle (одна из фишек бара!), у которого здесь по традиции поют хором гости и музыканты. За столами в этот вечер (меню от бренд-шефа Олега Азимова!) подавали пате из куриной печени с фуа-гра и вареньем из ревеня, тартар из лосося с питахайей и соусом из крыжовника, мини-эклеры с анчоусами и страчателлой, на горячее — пончики с красной икрой. Завершил вечер фирменный десерт Michèle в фирменном оттенке бирюзового Telomerol. 

Асет Самраилова

Асет Самраилова

Команда Telomerol

Команда Telomerol

Марта Лукановская, Анна Емельянова, Анжелика Смирнова, Анна Магерова

Марта Лукановская, Анна Емельянова, Анжелика Смирнова, Анна Магерова

София Шалаевская

София Шалаевская

Элеонора Ченская

Элеонора Ченская

Михаил Стацюк
Михаил Стацюк
Айтан Аллахвердиева, Алена Романова

Айтан Аллахвердиева, Алена Романова

Мария Ситник
Мария Ситник
София Парфенова
София Парфенова

Фото: Анастасия Большакова

Люди:
София Парфенова, Мария Ситник, Анжелика Смирнова Елизавета Замарина, Михаил Стацюк, Ксения Гощицкая, Глория Тафришьян, Яна Милорадовская, Мария Голубева, Анастасия Контарович, Алла Шарандина

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