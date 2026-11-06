Вечер красоты премиального бренда клеточного омоложения Telomerol

Редакция Собака.ru и косметический бренд Telomerol собрали главных врачей и топ-менеджеров ведущих клиник Петербурга на ужин, посвященный научным достижением для красоты и долголетия. Бренд выпускает средства для ухода за кожей лица и волосами; в их основе — активация теломер, концевых участков хромосом, а в формулах — циклоастрагенол и пептиды. Главная идея Telomerol — многоуровневое управление и видимыми возрастными изменениями, и процессами внутри клетки. Бренд стремится, чтобы научные открытия не оставались в лабораториях, а находили применение в повседневной жизни.
Встречали гостей в пиано-баре Michèle — лауреате премии «Что где есть в Петербурге» — 2026 в номинации «Лучший новый музыкальный бар». За ужином разговор быстро перешел к профессиональным темам: гости делились медицинскими кейсами и обсуждали управление долголетием. Как прошел вечер — в репортаже Собака.ru.
Нина Ботерашвили
Дарья Салихова
Ольга Фисунова
Екатерина Беляева
Елена Тимощук
Виктор Золотов
Тамара Гогохия, Светлана Димакова
Официальную часть открыли креативный директор Собака.ru Ксения Гощицкая и главный редактор sobaka.ru Михаил Стацюк. Они рассказали о самых читаемых и резонансных статьях рубрики «Здоровье»: от инновационных клеточных исследований Altos Labs до практических гидов по «умной» воде и профилактике деменции. Главный вывод редакции оказался обнадеживающе простым: «Такая таблетка от старости у нас с вами уже есть — движение, сон, контроль давления и сахара, отказ от курения».
Ирина Кириллова
Айтан Аллахвердиева
Марта Лукановская, Анна Магерова
Мария Смирнова
Ольга Алиева
Елена Тимощук, Оксана Бойко
Алена Романова
Виктория Рузанкина, Светлана Куликова
Ведущий наставник Telomerol:
Сегодня энергия становится новой ценностью. Самое интересное происходит внутри нас — в человеческом организме. Поэтому мы смотрим на молодость комплексно: нас интересуют и внешние возрастные изменения, и процессы, которые происходят на клеточном уровне. В основе подхода Telomerol — исследования теломер, концевых участков хромосом, а среди компонентов, о которых мы говорим, — циклоастрагенол и пептиды. Эта идея отражается и в линейках бренда. Например, Beyond Age ориентирована на более зрелую кожу, а отдельное направление посвящено уходу за кожей головы и волосами. Нам важно, чтобы научные открытия не оставались только в лабораториях, а находили применение в повседневной жизни.
Анна Емельянова
Ирина Королева
Елена Тимощук
Тамара Гогохия
Ирина Кириллова
Асет Самраилова
Наталья Беляева
Теломеры — концевые участки хромосом: при каждом делении клетки они становятся короче, и когда длина доходит до предела, клетка перестает делиться и работать. Именно с этим связывают старение, а исследования теломер отмечены Нобелевской премией 2009 года. В их честь назван бренд - Telomerol. А циклоастрагенол, главный компонент его формул, — это высокоочищенная фракция экстракта корня астрагала перепончатого.
Ольга Фисунова, Нина Ботерашвили
Тамара Гогохия, Светлана Димакова, Ирина Кириллова
Наталья Беляева, Ксения Бобрикова
Мария Смирнова
Ольга Алиева, Александр Ревенко
София Шалаевская
За одним столом встретились основатель и президент медицинского холдинга «МЕДИКА» Нина Ботерашвили, генеральный директор клиники косметологии «Клиника медицины кожи» Екатерина Беляева, главный врач «Первой линии» Виктор Золотов, заведующая отделением пластической хирургии «МЕДАЛЛ» Тамара Гогохия, поэтому беседа была оживленной: обсуждали медицинские кейсы, исследования старения и то, как меняется само представление о молодости.
Мария Смирнова
Нина Ботерашвили
Дарья Салихова
После презентации ужин продолжился под выступление певицы Асет Самраиловой, участницы второго сезона шоу «Голос» на Первом канале. Она исполняла каверы на суперхиты под винтажный рояль Michèle (одна из фишек бара!), у которого здесь по традиции поют хором гости и музыканты. За столами в этот вечер (меню от бренд-шефа Олега Азимова!) подавали пате из куриной печени с фуа-гра и вареньем из ревеня, тартар из лосося с питахайей и соусом из крыжовника, мини-эклеры с анчоусами и страчателлой, на горячее — пончики с красной икрой. Завершил вечер фирменный десерт Michèle в фирменном оттенке бирюзового Telomerol.
Асет Самраилова
Команда Telomerol
Марта Лукановская, Анна Емельянова, Анжелика Смирнова, Анна Магерова
София Шалаевская
Элеонора Ченская
Айтан Аллахвердиева, Алена Романова
Фото: Анастасия Большакова
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