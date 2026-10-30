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Швейцарский бренд Margy's Monte Carlo представил новую коллекцию REVELATION

В основе линии для долголетия кожи — биотехнологический комплекс, созданный на основе ДНК коралла.

27 октября в московском пространстве «Стори ивент дом» состоялась закрытая презентация новой коллекции швейцарского косметического бренда Margy's Monte Carlo. Линия REVELATION стала первой в истории марки, посвященной концепции долголетия кожи и профилактике возрастных изменений на клеточном уровне.

Команда Margy's Russia

Команда Margy's Russia

Гостями вечера стали представители бьюти-индустрии, руководители салонов красоты и клиник эстетической медицины, журналисты и блогеры. Пространство оформили в оттенках фиолетового, золота и коралла, дополнив декор морскими мотивами и флористическими композициями. В программе были выступления музыкантов, микромагия от иллюзиониста и розыгрыш бьюти-боксов с новинками бренда.

Сердар Камбаров и директор Margy's Russia Гаврина Карина

Сердар Камбаров и директор Margy's Russia Гаврина Карина

Александра Кириенко

Александра Кириенко

Анастасия Харитонова

Анастасия Харитонова

Арина Киреева

Арина Киреева

Диана Искужина

Диана Искужина

Инесса Новикова и Карина Одегова

Инесса Новикова и Карина Одегова

Мария Лобанова

Мария Лобанова

Мария Печенкина

Мария Печенкина  

Коллекцию представили директор Margy's Monte Carlo в России Карина Гаврина и косметолог-тренер марки Юлия Мельникова. Главным героем REVELATION стал запатентованный комплекс CoralGen² Complex™, разработанный совместно с монакской биотехнологической лабораторией Coraliotech. В его основе — воспроизведенный в лабораторных условиях генетический материал коралла Orbicella faveolata. По заявлению разработчиков, технология помогает защищать кожу от оксидативного стресса и воздействия неблагоприятных факторов окружающей среды.

В линию вошли четыре средства: концентрированная обновляющая сыворотка для лица, комплексный уход для области вокруг глаз 360°, ревитализирующий и насыщенный восстанавливающий кремы. По данным исследований производителя, за четыре недели применения сыворотки выраженность морщин может сокращаться до 22%. Коллекцию также дополнил профессиональный уход для салонов и клиник.

Новинки REVELATION уже представлены в салонах и клиниках — партнерах Margy's Monte Carlo, а также в официальном интернет-магазине бренда.

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