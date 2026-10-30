Швейцарский бренд Margy's Monte Carlo представил новую коллекцию REVELATION

В линию вошли четыре средства: концентрированная обновляющая сыворотка для лица, комплексный уход для области вокруг глаз 360°, ревитализирующий и насыщенный восстанавливающий кремы. По данным исследований производителя, за четыре недели применения сыворотки выраженность морщин может сокращаться до 22%. Коллекцию также дополнил профессиональный уход для салонов и клиник.

Новинки REVELATION уже представлены в салонах и клиниках — партнерах Margy's Monte Carlo, а также в официальном интернет-магазине бренда.