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Эмульсии, тоники и масло для душа: нашли 10 умиротворяющих средств с аромамаслами

Ищем плюсы в стремительно ухудшающейся погоде и устраиваем дома личный spa-салон — с широким диапазоном услуг (от экспресс-ухода для лица до лимфодренажного массажа тела) и витающими вокруг ароматами кипариса, мяты и лаванды. Для этого собрали 10 бьюти-продуктов с эфирнымии маслами. А если вы не знали, как они работают, рассказываем: ароматические ноты улавливаются обонятельными рецепторами, воздействуют на лимбическую систему головного мозга, стимулируя выработку сигнальных молекул, нормализующих общее самочувствие, снимающих стресс и способствующих полному расслаблению.

Margy's

Лавандовое масло для тела Margy's, 14 600 руб.

Лавандовое масло для тела Margy's, 14 600 руб.

В основе сухого масла для тела Margy's — эфирное масло лаванды прямиком из Прованса. Пока оно расслабляет тело и душу (восстанавливает и снимает раздражения кожи, а его аромат успокаивает), масла авокадо, миндаля, жожоба и макадамии увлажняют, питают и создают защитный слой на коже, который спасает ее от внешних повреждений. Наносите на тело после душа (не оставляет жирной пленки и быстро впитывается), добавляйте несколько капель в ванную или используйте во время массажа.

La Ric

Аромамасло для ванны La Ric, «Золотое Яблоко», 11 360 руб.

Аромамасло для ванны La Ric, «Золотое Яблоко», 11 360 руб.

Даже если вы прервали все контакты с мастерами маникюра и педикюра и проповедуете тотальный гель-детокс, не спешите отказываться от уходовых процедур. Чтобы очистить и увлажнить кожу рук и ног, разнообразьте процесс с помощью теплой арома-ванночки с эмульсией от немецкого бьюти-бренда La Ric. В результате кожа становится не только мягкой и гладкой, но и благоухающей (спасибо натуральному эфирному маслу инжира!). 

Anne Semonin

Освежающая гелевая маска для лица Anne Semonin, ДЛТ, 9 280 руб.

Освежающая гелевая маска для лица Anne Semonin, ДЛТ, 9 280 руб.

Комплекс из эфирных масел кипариса, лаванды и иланг-иланга в составе гелевой маски Anne Semonin запускает клеточную регенерацию, расслабляет мышцы, регулирует выработку себума и работу сосудов. После очищения нанесите маску и оставьте на 10 минут. Затем смойте средство теплой водой и наслаждайтесь гладкой, эластичной и сияющей благополучием кожей. 

Comfort Zone

Ремоделирующий спрей Comfort Zone, 7 460 руб.

Ремоделирующий спрей Comfort Zone, 7 460 руб.

В составе двухфазного дренирующего спрея Comfort Zone — соли магния, ментол, эфирные масла лимона и горького апельсина, которые стимулируют межклеточный обмен и капиллярную микроцеркуляцию для снятия отеков, избавления от целлюлита и борьбы с дряблостью кожи. Перед использованием встряхните флакон, чтобы смешать две фазы продукта. Затем распылите на проблемные участки, например, бедра, ягодицы, живот или руки, и слегка помассируйте для лучшего впитывания. Для максимально быстрого результата наносите средство дважды в день в течение месяца, а для поддержания достаточно одного раза в сутки. 

Babor

Масло-шиммер для тела Babor, 7 370 руб.

Масло-шиммер для тела Babor, 7 370 руб.

Праздники не за горами: готовимся к декабрьскому блеск-марафону и запасаемся сияющим маслом для тела Soul & Body Shimmer Oil. В придачу к вау-мерцанию продукт питает, увлажняет, укрепляет защитный барьер, снимает раздражение и восстанавливает эластичность. А микс эфирных масел ставит уходовое средство в один ряд с отборной парфюмерной нишей.

Clarins

Масло для лица Clarins, 5 550 руб.

Масло для лица Clarins, 5 550 руб.

SOS-банка для экстремально сухой кожи — Clarins с комплексом эфирных масел сандала, кардамона и лаванды, которые напитывают и восстанавливают поврежденную кожу, возвращая ей тонус и здоровый вид. К ним добавили питательное масло лесного ореха, котоое борется с обезвоживанием. После вечернего очищения добавьте пару капель средства в крем и разогрейте смесь в ладонях, поднесите к носу и вдыхайте аромат в течение нескольких минут, а затем нанесите на лицо лимфодренажными движениями.

Thalgo

Ароматическое масло для душа Thalgo, 3 709 руб.

Ароматическое масло для душа Thalgo, 3 709 руб.

Фармацевт Андре Букле, убежденный в целебных свойствах морской флоры, основал первую в мире Лабораторию Морской Косметологии Thalgo в 1964 году. Водоросли зарекомендовали себя как отличные средства для лечения кожных, ревматических и сердечно-сосудистых заболеваний, а позже — как эффективные косметические ингредиенты. Альгология объединилась с аюрведой во флаконе ароматического масла для душа.  За первое отвечают индийские красные водоросли, богатые Омега 3 и Омега 6, которые стимулируют метаболические процессы в клетках кожи, тонизируют, обладают антиоксидантными свойствами, борются с признаками старения и восстанавливают липидную оболочку. А за второе — аюрведические эфирные масла кориандра, кипариса и шалфея, которые избавляют от тревожности и усталости. 

L'Occitane

Шампунь L'Occitane, 3 700 руб.

Шампунь L'Occitane, 3 700 руб.

В главных ролях освежающего шампуня L'Occitane — тандем цинка и эфирного масла перечной мяты. Первый регулирует работы сальных желез, тем самым уменьшая выработку кожного сала и замедляя процесс загрязнения волос. А второе — улучшает микроциркуляцию крови в коже головы, благодаря чему волосы начинают расти быстрее и крепче, а их выпадение сокращается. 

Somelove

Молочко с лифтинг-эффектом Somelove, 2 890 руб.

Молочко с лифтинг-эффектом Somelove, 2 890 руб.

Производственное кредо бьюти-фрешмена Somelove — гипоаллергенные уходовые средства из натуральных ингредиентов (подходят для чувствительной кожи и при атопическом дерматите). Результат консультаций фаундеров с доктором UK Society of Cosmetic Scientists Барбарой Олиосо — увлажняющее молочко для тела, которое подтягивает кожу, выравнивает рельеф и предотвращает появление шелушений. А за аромат отвечает микс эфирного масла лаванды и экстракта ванили. 

Caudalie

Очищающий тоник для лица Caudalie, Лэтуаль, 2 325 руб.

Очищающий тоник для лица Caudalie, Лэтуаль, 2 325 руб.

В составе очищающего тоника от бьюти-травников Caudalie — целых шесть видов эфирных масел. Загибаем пальцы: перечная мята тонизирует, мелисса снимает раздражение, лаванда оказывает антисептический эффект, лемонграсс помогает бороться с акне, розмарин обладает антибактериальным действием, а герань контролирует выработку себума. К и без того мощному комбо добавили салициловую кислоту для очищения и сужения пор и выравнивания текстуры кожи. А чтобы кожа оставалась увлажненной и напитанной формулу обогатили двумя видами органической воды — розовой и фирменной виноградной. 

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