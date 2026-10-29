Эмульсии, тоники и масло для душа: нашли 10 умиротворяющих средств с аромамаслами

Фармацевт Андре Букле, убежденный в целебных свойствах морской флоры, основал первую в мире Лабораторию Морской Косметологии Thalgo в 1964 году. Водоросли зарекомендовали себя как отличные средства для лечения кожных, ревматических и сердечно-сосудистых заболеваний, а позже — как эффективные косметические ингредиенты. Альгология объединилась с аюрведой во флаконе ароматического масла для душа. За первое отвечают индийские красные водоросли, богатые Омега 3 и Омега 6, которые стимулируют метаболические процессы в клетках кожи, тонизируют, обладают антиоксидантными свойствами, борются с признаками старения и восстанавливают липидную оболочку. А за второе — аюрведические эфирные масла кориандра, кипариса и шалфея, которые избавляют от тревожности и усталости.