Эмульсии, тоники и масло для душа: нашли 10 умиротворяющих средств с аромамаслами

Ищем плюсы в стремительно ухудшающейся погоде и устраиваем дома личный spa-салон — с широким диапазоном услуг (от экспресс-ухода для лица до лимфодренажного массажа тела) и витающими вокруг ароматами кипариса, мяты и лаванды. Для этого собрали 10 бьюти-продуктов с эфирнымии маслами. А если вы не знали, как они работают, рассказываем: ароматические ноты улавливаются обонятельными рецепторами, воздействуют на лимбическую систему головного мозга, стимулируя выработку сигнальных молекул, нормализующих общее самочувствие, снимающих стресс и способствующих полному расслаблению.
Margy's
В основе сухого масла для тела Margy's — эфирное масло лаванды прямиком из Прованса. Пока оно расслабляет тело и душу (восстанавливает и снимает раздражения кожи, а его аромат успокаивает), масла авокадо, миндаля, жожоба и макадамии увлажняют, питают и создают защитный слой на коже, который спасает ее от внешних повреждений. Наносите на тело после душа (не оставляет жирной пленки и быстро впитывается), добавляйте несколько капель в ванную или используйте во время массажа.
La Ric
Даже если вы прервали все контакты с мастерами маникюра и педикюра и проповедуете тотальный гель-детокс, не спешите отказываться от уходовых процедур. Чтобы очистить и увлажнить кожу рук и ног, разнообразьте процесс с помощью теплой арома-ванночки с эмульсией от немецкого бьюти-бренда La Ric. В результате кожа становится не только мягкой и гладкой, но и благоухающей (спасибо натуральному эфирному маслу инжира!).
Anne Semonin
Комплекс из эфирных масел кипариса, лаванды и иланг-иланга в составе гелевой маски Anne Semonin запускает клеточную регенерацию, расслабляет мышцы, регулирует выработку себума и работу сосудов. После очищения нанесите маску и оставьте на 10 минут. Затем смойте средство теплой водой и наслаждайтесь гладкой, эластичной и сияющей благополучием кожей.
Comfort Zone
В составе двухфазного дренирующего спрея Comfort Zone — соли магния, ментол, эфирные масла лимона и горького апельсина, которые стимулируют межклеточный обмен и капиллярную микроцеркуляцию для снятия отеков, избавления от целлюлита и борьбы с дряблостью кожи. Перед использованием встряхните флакон, чтобы смешать две фазы продукта. Затем распылите на проблемные участки, например, бедра, ягодицы, живот или руки, и слегка помассируйте для лучшего впитывания. Для максимально быстрого результата наносите средство дважды в день в течение месяца, а для поддержания достаточно одного раза в сутки.
Babor
Праздники не за горами: готовимся к декабрьскому блеск-марафону и запасаемся сияющим маслом для тела Soul & Body Shimmer Oil. В придачу к вау-мерцанию продукт питает, увлажняет, укрепляет защитный барьер, снимает раздражение и восстанавливает эластичность. А микс эфирных масел ставит уходовое средство в один ряд с отборной парфюмерной нишей.
Clarins
SOS-банка для экстремально сухой кожи — Clarins с комплексом эфирных масел сандала, кардамона и лаванды, которые напитывают и восстанавливают поврежденную кожу, возвращая ей тонус и здоровый вид. К ним добавили питательное масло лесного ореха, котоое борется с обезвоживанием. После вечернего очищения добавьте пару капель средства в крем и разогрейте смесь в ладонях, поднесите к носу и вдыхайте аромат в течение нескольких минут, а затем нанесите на лицо лимфодренажными движениями.
Thalgo
Фармацевт Андре Букле, убежденный в целебных свойствах морской флоры, основал первую в мире Лабораторию Морской Косметологии Thalgo в 1964 году. Водоросли зарекомендовали себя как отличные средства для лечения кожных, ревматических и сердечно-сосудистых заболеваний, а позже — как эффективные косметические ингредиенты. Альгология объединилась с аюрведой во флаконе ароматического масла для душа. За первое отвечают индийские красные водоросли, богатые Омега 3 и Омега 6, которые стимулируют метаболические процессы в клетках кожи, тонизируют, обладают антиоксидантными свойствами, борются с признаками старения и восстанавливают липидную оболочку. А за второе — аюрведические эфирные масла кориандра, кипариса и шалфея, которые избавляют от тревожности и усталости.
L'Occitane
В главных ролях освежающего шампуня L'Occitane — тандем цинка и эфирного масла перечной мяты. Первый регулирует работы сальных желез, тем самым уменьшая выработку кожного сала и замедляя процесс загрязнения волос. А второе — улучшает микроциркуляцию крови в коже головы, благодаря чему волосы начинают расти быстрее и крепче, а их выпадение сокращается.
Somelove
Производственное кредо бьюти-фрешмена Somelove — гипоаллергенные уходовые средства из натуральных ингредиентов (подходят для чувствительной кожи и при атопическом дерматите). Результат консультаций фаундеров с доктором UK Society of Cosmetic Scientists Барбарой Олиосо — увлажняющее молочко для тела, которое подтягивает кожу, выравнивает рельеф и предотвращает появление шелушений. А за аромат отвечает микс эфирного масла лаванды и экстракта ванили.
Caudalie
В составе очищающего тоника от бьюти-травников Caudalie — целых шесть видов эфирных масел. Загибаем пальцы: перечная мята тонизирует, мелисса снимает раздражение, лаванда оказывает антисептический эффект, лемонграсс помогает бороться с акне, розмарин обладает антибактериальным действием, а герань контролирует выработку себума. К и без того мощному комбо добавили салициловую кислоту для очищения и сужения пор и выравнивания текстуры кожи. А чтобы кожа оставалась увлажненной и напитанной формулу обогатили двумя видами органической воды — розовой и фирменной виноградной.
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