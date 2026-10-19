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Нашли 8 многозадачных спреев для волос

Серые кардиналы в уходе за волосами — несмываемые средства в формате спрея, которые за пару пшиков выполняют сразу несколько бьюти-задач. Загибаем пальцы: увлажняют и напитывают, подготавливают волосы к укладке и обеспечивают термозащиту, придают прядям здоровый блеск и гладкость, а некоторые даже берут на себя роль парфюмированного миста. Выбрали восемь проверенных средств, которые используем сами и вам советуем.

IHEE

Спрей для волос с маслами и экзосомами IHEE, ДЛТ, 13 900 руб.

Спрей для волос с маслами и экзосомами IHEE, ДЛТ, 13 900 руб.

В случае спрея от южнокорейских гуру по уходу за волосами IHEE «драгоценный состав» — не фигура речи, а факт: формулу продукта обогатили (в прямом смысле слова!) пудрой из натуральных бриллиантов, нефритов, рубинов и сапфиров, чтобы локоны сверкали и переливались не хуже ювелирных шедевров. Этим чудодействие спрея IHEE не ограничивается: экзосомы из стволовых клеток центеллы азиатской активируют выработку коллагена, делая волосы более густыми и менее ломкими, а микс масел арганы, оливы и жожоба питает, разглаживает и образует защитный барьер. 

Арина Прокопьева, стилист по волосам студии Suite

Какие задачи решают спреи для волос? 

Во-первых, увлажнение и питание: помогают удерживать влагу в волосах, делают их мягкими и послушными. Во-вторых, облегчение расчесывания: сглаживают кутикулу, уменьшают трение и спутывание, что особенно важно для длинных и поврежденных волос. В-третьих, защита от внешних факторов: создают на поверхности волоса тонкий барьер, который минимизирует риски повреждений от ветра, сухого воздуха, УФ-излучения и различных механических воздействий, например, трения об одежду. В-четвертых, термозащита: многие спреи содержат компоненты, защищающие волосы от высоких температур при сушке феном или использовании стайлеров. В-пятых, решение эстетических проблем: борются с пушистостью, обеспечивают антистатический эффект, блеск, гладкость и прикорневой объем.

Davines

Многофункциональное молочко для волос Davines, «Кенгуру», 5 690 руб.

Многофункциональное молочко для волос Davines, «Кенгуру», 5 690 руб.

Главный герой спрея от Davines — масло аннато, богатое бета-каротином, которое на ура питает, восстанавливает, избавляет волосы от надоедливого пуха и делает их блестящими и шелковистыми. Формулу усилили провитамином B5 и функциональным аминокомплексом — вместе они увлажняют, укрепляют и предотвращают повреждения от термического воздействия. 

Biolage

Восстанавливающий спрей для поврежденных волос Biolage, «Золотое Яблоко», 5 488 руб.

Восстанавливающий спрей для поврежденных волос Biolage, «Золотое Яблоко», 5 488 руб.

Sos-банка для сильно поврежденных волос — восстанавливающий спрей Strength Recovery от Biolage на основе оливкового сквалана, который реанимирует пострадавшие локоны, удерживает влагу, укрепляет защитный барьер и заметно уменьшает ломкость. А для того, чтобы прическа выглядела более ухоженной, гладкой и сияющей, добавили растительный протеин и масло карите. 

Арина Прокопьева, стилист по волосам студии Suite

Можно ли с помощью спреев «вылечить» волосы?

Нет, это невозможно. Спреи могут лишь поддержать состояние волос, улучшить их внешний вид и предотвратить дальнейшие повреждения. Они заполняют пустоты в поврежденной структуре, разглаживают кутикулу и создают защитную пленку, удерживающую влагу. В результате волосы выглядят более гладкими, блестящими и меньше ломаются. Но для достижения более кардинальных изменений необходим комплексный уход.

L'Occitane Au Brésil

Увлажняющий спрей для волос L'Occitane Au Brésil, 3 032 руб.

Увлажняющий спрей для волос L'Occitane Au Brésil, 3 032 руб.

Масло Патауа (основной ингредиент одноименного спрея от L'Occitane Au Bresil!) добывают вручную из пальм на берегах бразильского острова Маражо — всё для, чтобы ваши локоны оставались напитанными, увлажненными и сияющими. На этом перечень бьюти-функций не заканчивается: спрей защищает от УФ-лучей и последствий горячих укладок.

Арина Прокопьева, стилист по волосам студии Suite

Можно ли обойтись без несмываемого ухода вовсе?

Технически да, можно. Это не является обязательным шагом для всех. Например, если у вас короткие, неокрашенные и здоровые волосы, которые вы не укладываете феном и не испытываете проблем с пушистостью или недостатком объема, необходимость в спрее может быть минимальной. Однако для большинства волос несмываемый уход крайне полезен. В особенности, если ваши волосы длинные, пористые, окрашеные или осветленные, а еще — при условии, что вы регулярно используете фен, утюжок или плойку. 

А если волосы и так достаточно здоровые и не окрашенные, уходовый спрей тоже нужен? Если да, то что искать в составе?

Да, даже здоровым волосам нужен дополнительный уход, чтобы поддерживать их в таком состоянии. Ищите в составе легкие увлажнители (глицерин, пантенол, гиалуроновая кислота), аминокислоты и протеины (они укрепляют структуру и придают блеск), силиконы или их водорастворимые аналоги (они обеспечивают гладкость и облегчают расчесывание, при это не накапливаясь), антиоксиданты и UV-фильтры (для защиты от солнца и факторов окружающей среды). А вот большого количества масел советую избегать, чтобы не утяжелить локоны и не получить эффект грязных волос. 

Fane

Укрепляющий спрей-эмульсия для волос с кератином Fane, «Рив Гош», 2 949 руб.

Укрепляющий спрей-эмульсия для волос с кератином Fane, «Рив Гош», 2 949 руб.

Собственная лаборатория в «Сколково» — это про профессиональную косметику Fane Beauty! Спрей-эмульсия Nutri Fill с вау-активом BADD и кондиционирующими полимерами в составе, как и подобает средству, созданному в центре инноваций, поддерживает главный бьюти-тренд: заботится не только о внешности (делает волосы гладкими, уменьшает пушистость и усиливают сияние), но и о здоровье (снижает ломкость, предотвращает сечение кончиков и обеспечивают термозащиту).

L'Oreal Professionel

Спрей-уход для волос L'Oreal Professionel, Ozon, 2 623 руб.

Спрей-уход для волос L'Oreal Professionel, Ozon, 2 623 руб.

Перечислять все 30 задач, которые в пару пшиков решает спрей All-in-1 Performer от L'Oreal Professionel, не будем — расскажем только о самых-самых. Загибайте пальцы: средство увлажняет, питает, укрепляет, восстанавливает (в том числе секущиеся кончики), предотвращает ломкость, а еще — делает волосы мягкими, гладкими, сияющими и готовыми к укладке (да-да, термозащита тоже есть!). Спрей можно наносить как на влажные, так и сухие волосы перед использованием горячих инструментов или для дополнительного ухода (и аромата!) в течение дня. 

Арина Прокопьева, стилист по волосам студии Suite

Если в составе спрея помимо уходовых ингредиентов содержится термозащита, этого достаточно при сушке феном и горячих укладках? Или нужна дополнительная термозащита?

В большинстве случаев этого достаточно. Если производитель заявляет термозащиту до 180 °C, то спрей предназначен для использования в качестве основного защитного средства перед укладкой феном или стайлером. Однако важно убедиться, что вы наносите его в достаточном количестве и равномерно распределяете по всей длине. Термозащита до 230 °C требуется, если вы используете очень высокие температуры (например, утюжок на максимуме). Для этого можно дополнительно использовать термозащитный крем или сыворотку. Главное — не пренебрегать количеством нанесенного средства и выбирать продукт под ваши потребности. 

Sono

Несмываемая маска-уход для волос с аргановым маслом Sono, «Золотое Яблоко», 1 341 руб.

Несмываемая маска-уход для волос с аргановым маслом Sono, «Золотое Яблоко», 1 341 руб.

Личный (и бессменный!) фаворит автора этого текста — кремообразный спрей на основе арганового масла от итальянских профи по уходу за волосами Sono. Для более равномерного распределения советую сначала нанести нужное количество средства на руку, а затем — на влажные волосы с использованием расчески. После укладки вы заметите, как локоны стали напитанными, шелковистыми и блестящими (а еще — благоухающими!). Бонус: спрей спасает от негативного воздействия UVA- и UVB-лучей и работает в качестве термозащиты.

Арина Прокопьева, стилист по волосам студии Suite

А какие продукты в вашем личном топе?

  • Organicals Silk Moringa. Это легкий крем с маслом моринги, который смягчает волосы, облегчает расчесывание, уменьшает пушистость и обеспечивает термозащиту до 180°C. Не утяжеляет тонкие волосы и придает им мягкость. Хорошо работает на тонких пушистых волосах. 
  • Maria Nila Shaping. Это спрей для укладки с термозащитой и легкой фиксацией. Его основная задача — защитить волосы при использовании горячих инструментов и придать укладке форму. В составе есть сквалан и глицерин для сохранения влаги. Подходит для любых укладок до 230°C.
  • Hadat Cosmetics Hydro Miracle. Спрей-сыворотка делает волосы гладкими, шелковистыми, не утяжеляет их и экономично расходуется. Подходит для горячих укладок до 230°C на нормальных и окрашенных волосхз.
  •  Sei Ritchi protective spray cream. Термозащитный крем-спрей с протеинами шелка и кератином помогает защитить волосы при любой укладке от 180°C до 230°C. Подойдет для поврежденных или обесцвеченных волос, помогает уменьшить пушистость и ломкость. Способствует гладкости и блеску волос, облегчает расчесывание и укладку.

Okolo

Разглаживающий и восстанавливающий бустер для волос Okolo, «Золотое Яблоко», 1 170 руб.

Разглаживающий и восстанавливающий бустер для волос Okolo, «Золотое Яблоко», 1 170 руб.

Спрей-бустер шведских бьюти-травников Okolo в одиночку закрывает сразу несколько потребностей волос и кожи головы: пока фитокомплекс из экстрактов винограда, пшеничных отрубей, лимона и яблока обеспечивает стойкость цвета после окрашивания, а запатентованный комплекс Symhair® Thermo образует термозащитную пленку, экстракты кипариса, ментола, софоры и камфоры активируют рост волос, стимулируют кровообращение, борются с сухостью и раздражением кожи. В результате локоны становятся более напитанными, крепкими и блестящими. 

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