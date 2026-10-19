Нашли 8 многозадачных спреев для волос

Серые кардиналы в уходе за волосами — несмываемые средства в формате спрея, которые за пару пшиков выполняют сразу несколько бьюти-задач. Загибаем пальцы: увлажняют и напитывают, подготавливают волосы к укладке и обеспечивают термозащиту, придают прядям здоровый блеск и гладкость, а некоторые даже берут на себя роль парфюмированного миста. Выбрали восемь проверенных средств, которые используем сами и вам советуем.
IHEE
В случае спрея от южнокорейских гуру по уходу за волосами IHEE «драгоценный состав» — не фигура речи, а факт: формулу продукта обогатили (в прямом смысле слова!) пудрой из натуральных бриллиантов, нефритов, рубинов и сапфиров, чтобы локоны сверкали и переливались не хуже ювелирных шедевров. Этим чудодействие спрея IHEE не ограничивается: экзосомы из стволовых клеток центеллы азиатской активируют выработку коллагена, делая волосы более густыми и менее ломкими, а микс масел арганы, оливы и жожоба питает, разглаживает и образует защитный барьер.
Арина Прокопьева, стилист по волосам студии Suite
Какие задачи решают спреи для волос?
Во-первых, увлажнение и питание: помогают удерживать влагу в волосах, делают их мягкими и послушными. Во-вторых, облегчение расчесывания: сглаживают кутикулу, уменьшают трение и спутывание, что особенно важно для длинных и поврежденных волос. В-третьих, защита от внешних факторов: создают на поверхности волоса тонкий барьер, который минимизирует риски повреждений от ветра, сухого воздуха, УФ-излучения и различных механических воздействий, например, трения об одежду. В-четвертых, термозащита: многие спреи содержат компоненты, защищающие волосы от высоких температур при сушке феном или использовании стайлеров. В-пятых, решение эстетических проблем: борются с пушистостью, обеспечивают антистатический эффект, блеск, гладкость и прикорневой объем.
Davines
Главный герой спрея от Davines — масло аннато, богатое бета-каротином, которое на ура питает, восстанавливает, избавляет волосы от надоедливого пуха и делает их блестящими и шелковистыми. Формулу усилили провитамином B5 и функциональным аминокомплексом — вместе они увлажняют, укрепляют и предотвращают повреждения от термического воздействия.
Biolage
Sos-банка для сильно поврежденных волос — восстанавливающий спрей Strength Recovery от Biolage на основе оливкового сквалана, который реанимирует пострадавшие локоны, удерживает влагу, укрепляет защитный барьер и заметно уменьшает ломкость. А для того, чтобы прическа выглядела более ухоженной, гладкой и сияющей, добавили растительный протеин и масло карите.
Арина Прокопьева, стилист по волосам студии Suite
Можно ли с помощью спреев «вылечить» волосы?
Нет, это невозможно. Спреи могут лишь поддержать состояние волос, улучшить их внешний вид и предотвратить дальнейшие повреждения. Они заполняют пустоты в поврежденной структуре, разглаживают кутикулу и создают защитную пленку, удерживающую влагу. В результате волосы выглядят более гладкими, блестящими и меньше ломаются. Но для достижения более кардинальных изменений необходим комплексный уход.
L'Occitane Au Brésil
Масло Патауа (основной ингредиент одноименного спрея от L'Occitane Au Bresil!) добывают вручную из пальм на берегах бразильского острова Маражо — всё для, чтобы ваши локоны оставались напитанными, увлажненными и сияющими. На этом перечень бьюти-функций не заканчивается: спрей защищает от УФ-лучей и последствий горячих укладок.
Арина Прокопьева, стилист по волосам студии Suite
Можно ли обойтись без несмываемого ухода вовсе?
Технически да, можно. Это не является обязательным шагом для всех. Например, если у вас короткие, неокрашенные и здоровые волосы, которые вы не укладываете феном и не испытываете проблем с пушистостью или недостатком объема, необходимость в спрее может быть минимальной. Однако для большинства волос несмываемый уход крайне полезен. В особенности, если ваши волосы длинные, пористые, окрашеные или осветленные, а еще — при условии, что вы регулярно используете фен, утюжок или плойку.
А если волосы и так достаточно здоровые и не окрашенные, уходовый спрей тоже нужен? Если да, то что искать в составе?
Да, даже здоровым волосам нужен дополнительный уход, чтобы поддерживать их в таком состоянии. Ищите в составе легкие увлажнители (глицерин, пантенол, гиалуроновая кислота), аминокислоты и протеины (они укрепляют структуру и придают блеск), силиконы или их водорастворимые аналоги (они обеспечивают гладкость и облегчают расчесывание, при это не накапливаясь), антиоксиданты и UV-фильтры (для защиты от солнца и факторов окружающей среды). А вот большого количества масел советую избегать, чтобы не утяжелить локоны и не получить эффект грязных волос.
Fane
Собственная лаборатория в «Сколково» — это про профессиональную косметику Fane Beauty! Спрей-эмульсия Nutri Fill с вау-активом BADD и кондиционирующими полимерами в составе, как и подобает средству, созданному в центре инноваций, поддерживает главный бьюти-тренд: заботится не только о внешности (делает волосы гладкими, уменьшает пушистость и усиливают сияние), но и о здоровье (снижает ломкость, предотвращает сечение кончиков и обеспечивают термозащиту).
L'Oreal Professionel
Перечислять все 30 задач, которые в пару пшиков решает спрей All-in-1 Performer от L'Oreal Professionel, не будем — расскажем только о самых-самых. Загибайте пальцы: средство увлажняет, питает, укрепляет, восстанавливает (в том числе секущиеся кончики), предотвращает ломкость, а еще — делает волосы мягкими, гладкими, сияющими и готовыми к укладке (да-да, термозащита тоже есть!). Спрей можно наносить как на влажные, так и сухие волосы перед использованием горячих инструментов или для дополнительного ухода (и аромата!) в течение дня.
Арина Прокопьева, стилист по волосам студии Suite
Если в составе спрея помимо уходовых ингредиентов содержится термозащита, этого достаточно при сушке феном и горячих укладках? Или нужна дополнительная термозащита?
В большинстве случаев этого достаточно. Если производитель заявляет термозащиту до 180 °C, то спрей предназначен для использования в качестве основного защитного средства перед укладкой феном или стайлером. Однако важно убедиться, что вы наносите его в достаточном количестве и равномерно распределяете по всей длине. Термозащита до 230 °C требуется, если вы используете очень высокие температуры (например, утюжок на максимуме). Для этого можно дополнительно использовать термозащитный крем или сыворотку. Главное — не пренебрегать количеством нанесенного средства и выбирать продукт под ваши потребности.
Sono
Личный (и бессменный!) фаворит автора этого текста — кремообразный спрей на основе арганового масла от итальянских профи по уходу за волосами Sono. Для более равномерного распределения советую сначала нанести нужное количество средства на руку, а затем — на влажные волосы с использованием расчески. После укладки вы заметите, как локоны стали напитанными, шелковистыми и блестящими (а еще — благоухающими!). Бонус: спрей спасает от негативного воздействия UVA- и UVB-лучей и работает в качестве термозащиты.
Арина Прокопьева, стилист по волосам студии Suite
А какие продукты в вашем личном топе?
- Organicals Silk Moringa. Это легкий крем с маслом моринги, который смягчает волосы, облегчает расчесывание, уменьшает пушистость и обеспечивает термозащиту до 180°C. Не утяжеляет тонкие волосы и придает им мягкость. Хорошо работает на тонких пушистых волосах.
- Maria Nila Shaping. Это спрей для укладки с термозащитой и легкой фиксацией. Его основная задача — защитить волосы при использовании горячих инструментов и придать укладке форму. В составе есть сквалан и глицерин для сохранения влаги. Подходит для любых укладок до 230°C.
- Hadat Cosmetics Hydro Miracle. Спрей-сыворотка делает волосы гладкими, шелковистыми, не утяжеляет их и экономично расходуется. Подходит для горячих укладок до 230°C на нормальных и окрашенных волосхз.
- Sei Ritchi protective spray cream. Термозащитный крем-спрей с протеинами шелка и кератином помогает защитить волосы при любой укладке от 180°C до 230°C. Подойдет для поврежденных или обесцвеченных волос, помогает уменьшить пушистость и ломкость. Способствует гладкости и блеску волос, облегчает расчесывание и укладку.
Okolo
Спрей-бустер шведских бьюти-травников Okolo в одиночку закрывает сразу несколько потребностей волос и кожи головы: пока фитокомплекс из экстрактов винограда, пшеничных отрубей, лимона и яблока обеспечивает стойкость цвета после окрашивания, а запатентованный комплекс Symhair® Thermo образует термозащитную пленку, экстракты кипариса, ментола, софоры и камфоры активируют рост волос, стимулируют кровообращение, борются с сухостью и раздражением кожи. В результате локоны становятся более напитанными, крепкими и блестящими.
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