Нашли 8 многозадачных спреев для волос

Можно ли обойтись без несмываемого ухода вовсе?

Технически да, можно. Это не является обязательным шагом для всех. Например, если у вас короткие, неокрашенные и здоровые волосы, которые вы не укладываете феном и не испытываете проблем с пушистостью или недостатком объема, необходимость в спрее может быть минимальной. Однако для большинства волос несмываемый уход крайне полезен. В особенности, если ваши волосы длинные, пористые, окрашеные или осветленные, а еще — при условии, что вы регулярно используете фен, утюжок или плойку.

А если волосы и так достаточно здоровые и не окрашенные, уходовый спрей тоже нужен? Если да, то что искать в составе?

Да, даже здоровым волосам нужен дополнительный уход, чтобы поддерживать их в таком состоянии. Ищите в составе легкие увлажнители (глицерин, пантенол, гиалуроновая кислота), аминокислоты и протеины (они укрепляют структуру и придают блеск), силиконы или их водорастворимые аналоги (они обеспечивают гладкость и облегчают расчесывание, при это не накапливаясь), антиоксиданты и UV-фильтры (для защиты от солнца и факторов окружающей среды). А вот большого количества масел советую избегать, чтобы не утяжелить локоны и не получить эффект грязных волос.