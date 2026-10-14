Бальзамы, мисты и наноэмульсии: бьюти-вишлист октября

Впервые за 72 года в Clarins отвлеклись от кожи и запустили линию по уходу за волосами из сыворотки, шампуня для объема, уплотняющего кондиционера, масла-эликсира и маски. Всё без сульфатов и силиконов, зато с медитативными ароматами органик-трав и цветов. Но кроме фитоколдовства, сыворотка из новой линии действует и на уровне докмеда — ниацинамид и пантенол ухаживают за кожей головы, а растительные полифенолы бустят работу фибробластов, которые удерживают на базе корни волос.