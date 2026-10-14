Бальзамы, мисты и наноэмульсии: бьюти-вишлист октября

Противостоим четырем всадникам обезвоженности кожи — Отоплению, Холоду, Ветру и Времени — с помощью суперувлажняющей сыворотки Margy's, антивозрастного квартета Valmont и восстанавливающего бальзама для тела Bioderma.
Margy's
Сыворотка Margy's берется восстановить кожу и справедливость: море само идет к тем, кто проиграл в отпускное бинго
Лучше всех в увлажнении разбираются водоросли, так что их в составе универсальной сыворотки Margy's сразу несколько видов — зеленая энтероморфа компресса снабжает лицо минералами, аминокислотами и витаминами В, С и Е, а каррагинан из красных водорослей работает как полисахаридная пленка для запечатывания всего этого богатства внутри кожи. Но главная имба формулы — концентрат морского коллагена, который добывают из промыслового морского лосося и окуня.
Clarins
Романтики из Clarins сплели венок (на самом деле — сыворотку!) из прованских цветов — ириса и шафрана
Впервые за 72 года в Clarins отвлеклись от кожи и запустили линию по уходу за волосами из сыворотки, шампуня для объема, уплотняющего кондиционера, масла-эликсира и маски. Всё без сульфатов и силиконов, зато с медитативными ароматами органик-трав и цветов. Но кроме фитоколдовства, сыворотка из новой линии действует и на уровне докмеда — ниацинамид и пантенол ухаживают за кожей головы, а растительные полифенолы бустят работу фибробластов, которые удерживают на базе корни волос.
Valmont
У нас было четыре десяти-миллилитровых флакона с дозатором, силанол, ферментированный экстракт генцианы, биомиметический пептидный коктейль и острое желание остановить время! Двойная антивозрастная наноэмульсия в наборе Time Master XL Valmont усиливает регенерацию клеток, укрепляет кожу и готова к проверке результатов через 28 дней применения.
Thalgo
Сезон иссушающего воздуха во всех помещениях города открыт, и на борьбу с ним отправляется самый опытный агент — восстанавливающий ночной крем Thalgo с концентрированной морской водой и гиалуроновой кислотой. Он увлажняет обезвоженную кожу и одновременно заботится об океане: поддерживает экофонды, которые заняты сбором пластика в открытых водах, и сам содержит сменный блок.
Academie Scientifique de Веautе
Самолет в Рио отправляется без задержек! Парфюмерный мист Academie Scientifique de Веautе с ароматами амазонских джунглей — густая влажная трава, перекличка фруктовых нот и древесная амбра — можно использовать как туалетную воду и как спрей для дома, распылять на волосы и на белье. Вниманию пассажиров: на табло высвечиваются еще два рейса — на Таити и в Токио (в коллекцию вошли полинезийский и японский мисты).
Bioderma
Новый бальзам Atoderm AD Intensive — это кавер на бестселлер Bioderma, который всего за неделю успокаивает атопичную, очень сухую и очень реактивную кожу в диапазоне от 0 до 80 лет. Бальзам, который пополняет запас липидов на поверхности кожи, теперь есть и в убедительном объеме 400 миллилитров с дозатором.
Telomerol
Технологи Telomerol уже несколько лет успешно форсят молекулу циклоастрагенола (CAG), которая влияет на длину теломер и по факту замедляет процессы старения всех клеток. Всех — то есть и клеток
волосяных фолликулов! Встречаем кондиционер c CAG, продляющим биологическую жизнь волос, и с белками овса и шелка, дающими им блеск и термозащиту.
Molvi
Локальный бренд косметики Molvi (завирусился благодаря художественным упаковкам с отсылками к русскому фольклору!) обзавелся пропиской в «Золотом Яблоке». С 1 октября выстраиваемся в очередь за палетками с хайлайтером и румянами, виртуозно расписанные лебедями и Жар-птицами, консилером в тубах с хохломской рябиной, а главной — за карандашами для губ с алыми петушками-леденцами.
Foreo
Foreo FAQ™ 502
Бьюти-тех-гуру Foreo выпустили очередной вау-гаджет — инновационный девайс FAQ™ 502, который запускает процессы обновления и восстановления клеток за счет воздействия широкополосного импульсного света (стимулирует синтез коллагена и помогает уменьшить видимость пигментации) и узкополосного LED-света (способствует увеличению выработки клеточной энергии и ускорению восстановительных процессов, а еще — повышает упругость кожи и уменьшает видимость морщин).
Babor
Если на лице вместо следов отпускного загара — усталость и темные круги под глазами, больше напоминающие петербургские лужи, отыскали sos-банку, которая поможет спасти лицо. Речь про новую регенерирующая маска с гликолевой кислотой Babor: всего за одно применение кожа становится менее тусклой, более эластичной и сияющей. А если хотите глоу-ап еще мощнее, то нанесите маску на ночь — средство усиливает естественные восстанавливающие процессы, делая кожу увлажненной, гладкой и сверкающей благополучием.
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