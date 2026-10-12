Рококо-букли, голографический хайлайтер и китчевый начес: 8 самых заметных бьюти-трендов с Недель моды

При выборе помады стоит ориентироваться на подтон кожи и цвет волос. Брюнеткам и шатенкам идеально подойдут более глубокие оттенки, например, винный или гранатовый. Блондинкам советую обратить внимание на более сочные ягодные. А рыжим — коралловый или морковный. Также не игнорируйте подтон кожи — он должен совпадать с подтоном помады (то есть на холодной коже лучше выглядят холодные оттенки, а на теплой — теплые). А вот несколько продуктов в классическом красном, которые будут гармонично сочетаться с любым оттенком кожи: L'Oreal ParisColor Riche Matte в оттенке 346, Dior Rouge Dior в оттенке 999 и Anastasia Beverly HillsMatte Lipstick в оттенке Royal Red.

А теперь о нюансах макияжа с акцентом на губы. Во-первых, отдайте красной помаде главную роль, отказавшись от прочих привлекающих внимание деталей. Во-вторых, тон кожи должен быть безупречным — без пигментации, высыпаний и покраснений. В-третьих, яркая помада подчеркнет сухость и шелушения на губах, поэтому перед использованием нанесите питательный бальзам, а в некоторых случаях можно использовать скраб.