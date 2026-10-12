Рококо-букли, голографический хайлайтер и китчевый начес: 8 самых заметных бьюти-трендов с Недель моды

С фэшн-трендами разобрались, а теперь переходим к бьюти: разложили по полочкам главные мейк-ап-трюки и укладки с отгремевших Недель моды и вооружились советами профи — визажиста и стилиста по волосам студии Suite Виктории Шеперкиной.
Классический красный
Похолодало не только за окном, но и в наших косметичках: отказываемся от теплых персиковых блесков и коралловых тинтов в пользу классической алой помады с подиумов Chanel, Victoria Beckham и Sportmax. Самый модный вариант — оставить яркие губы солировать на абсолютно голом лице. Но если вам ближе mob-wife-вайб, то дополните макияж черными стрелками в духе показа Dolce&Gabbana.
Виктория Шеперкина, визажист и стилист по волосам студии Suite
При выборе помады стоит ориентироваться на подтон кожи и цвет волос. Брюнеткам и шатенкам идеально подойдут более глубокие оттенки, например, винный или гранатовый. Блондинкам советую обратить внимание на более сочные ягодные. А рыжим — коралловый или морковный. Также не игнорируйте подтон кожи — он должен совпадать с подтоном помады (то есть на холодной коже лучше выглядят холодные оттенки, а на теплой — теплые). А вот несколько продуктов в классическом красном, которые будут гармонично сочетаться с любым оттенком кожи: L'Oreal ParisColor Riche Matte в оттенке 346, Dior Rouge Dior в оттенке 999 и Anastasia Beverly HillsMatte Lipstick в оттенке Royal Red.
А теперь о нюансах макияжа с акцентом на губы. Во-первых, отдайте красной помаде главную роль, отказавшись от прочих привлекающих внимание деталей. Во-вторых, тон кожи должен быть безупречным — без пигментации, высыпаний и покраснений. В-третьих, яркая помада подчеркнет сухость и шелушения на губах, поэтому перед использованием нанесите питательный бальзам, а в некоторых случаях можно использовать скраб.
Дикий начес
Messy hair вышли из-под контроля. В прошлом году Prada остановились на слегка взъерошенных волосах, убранных в хвост или заправленных за воротник пальто. А в этом сезоне Миучча Прада и Раф Симонс пошли дальше: легендарный стилист по волосам Гвидо Палау сочинил начес на зависть hair-скульптору из Китая Чжао Инину (автор вирусных причесок в виде птиц, ваз и телевизоров!). Тренд не сговариваясь подхватили худрук Khaite Кэтрин Гольштейн и Джонни Йохансон из Acne Studios: первая дополнила волнистые жакеты и полупрозрачные юбки барочными укладками-тучами, а второй придумал более носибельную версию прически — воздушный пучок в стиле 1980-х.
Виктория Шеперкина, визажист и стилист по волосам студии Suite
Чтобы начес оставался объемным как можно дольше, волосы должны быть полностью просушены, а гладкие и стекловидные локоны советую дополнительно сбрызнуть текстурирующим спреем или сухим шампунем. Работайте с небольшими прядями, прочесывая их от корней щеткой с натуральный щетиной или расческой с мелкими зубчиками. В конце добавьте пудру для волос для стойкости, аккуратно сгладьте (с помощью расчески) верхнюю часть волос и зафиксируйте лаком.
Песочный румянец
Этим летом с легкой подачи тикток-юзеров мы чередовали хайповые Rhode и Rare Beauty с едва заметными румянами в бежевом оттенке. А к следующей весне визажисты показов приготовили для нас кое-что более радикальное: на шоу Dreaming Eli для лифтинг-эффекта использовали румяна в холодном ореховом, в Meruert Tolegen имитировали будто подмерзшие на горнолыжном склоне щеки с помощью продукта в песочном цвете, а в Thom Browne использовали теплый песочный оттенок и на всю скулу — от уха до носогубной складки.
Виктория Шеперкина, визажист и стилист по волосам студии Suite
Бежевые и песочные румяна довольно универсальны — они хорошо работают с любым оттенком и подтоном кожи и в некоторых случаях могут даже заменить скульптор и бронзер. Однако старайтесь избегать сероватых румян — с ними макияж будет выглядеть грязно. Плюс: обладательницам темной кожи лучше отдать предпочтение коричнево-терракотовой палитре, так как светлые бежевые и песочные оттенки могут смотреться как мел.
Вот топ моих фаворитов: Shu Cheeky Boom в оттенке 32, Kiko Milano Unlimited Blush в оттенке 02, Mac Mineralize Blush в оттенке Naturally flawless и Natalya Shik Smart Intense Blush в оттенке Viola.
Букли
Мягкие локоны — out, очерченные рококо-завитки — in: на показе Yuhan Wang с помощью плойки уложили все волосы, а на шоу Anna Sui остановились только на челке, замиксовав ее с пушистыми волнами по длине. При желании упругие кудри можно собрать в хаотичный пучок (по примеру Andreas Kronthaler for Vivienne Westwood) или заколоть с помощью невидимок (на манер подиумных луков Acne Studios).
Виктория Шеперкина, визажист и стилист по волосам студии Suite
Для более тугих завитков пригодится плойка с диаметром 19 мм. Перед укладкой советую слегка начесать корень, чтобы прическа не выглядела плоско, а в конце — добавить сухой текстурайзер и лак средней фиксации.
Голографическое сияние
На замену хайлайтерам с деликатным влажным эффектом пришли средства с космическими, розово-синими переливами. Добиться подобного эффекта можно не только с помощью уже готовых продуктов с голографическим сиянием, но и нанеся обычный хайлайтер поверх цветных теней, как это сделали на показе Harris Reed.
Виктория Шеперкина, визажист и стилист по волосам студии Suite
Сам по себе голографический хайлайтер притягивает достаточно внимания, поэтому оставьте остальные зоны почти не тронутыми. Главное — тщательно проработайте тон лица, сделав его идеально ровным. А вот несколько практических лайфхаков: сухие текстуры наносите с помощью кисти втушевывающими и как бы полирующими движениями, а для кремовых продуктов или хайлайтеров в стике используйте пальцы или влажный спонж.
Косой пробор
На протяжении нескольких лет зумеры наотрез отказывались от боковых проборов в пользу прямых, пренебрежительно называя их миллениальскими. Шах и мат юному поколению поставили худруки главных брендов-трендсеттеров — от Burberry и Dolce&Gabbana до Alberta Ferretti. Косой пробор украшал укладки всех мастей: длинные и убранные за уши волосы, короткие боб-каре и взъерошенные хвосты.
Виктория Шеперкина, визажист и стилист по волосам студии Suite
Официально: я большой фанат бокового пробора. Во-первых, он идет практически всем. Во-вторых, перекидывая волосы с одной стороны на другую, вы можете добавить объема прическе. В-третьих, с укладками на брашинг или плойку он делает образ более мягким и воздушным. В-четвертых, часто косой пробор делает форму лица более гармоничной, а черты — более плавными и феминными.
Черная подводка
Альтернатива драматичным смоки — глаза, обведенные черной подводкой по верхнему и нижнему ресничному краю. Каял будет смотреться отлично и в одиночку (доказали на подиуме Area SS'27), но при желании можно дополнить макияж тенями в цвете фуксии (за референсом идем на показ Gucci) или дымчатом (как у Grace Ling).
Виктория Шеперкина, визажист и стилист по волосам студии Suite
Если вы думаете, что такой макияж вам не подходит, вы просто делаете его неправильно. Для начала определите расположение глаз на лице. Если они посажены близко друг к другу, не доводите линию до внутреннего уголка глаза, а сконцентрируйте цвет во внешнем. Если у вас нависшее веко или вы хотите визуально чуть увеличить глаз, не заходите кистью на нижнюю слизистую — проведите линию чуть ниже ресничного края. Так взгляд будет казаться более распахнутым.
Из продуктов могу точно посоветовать Romanovamakeup Sexy Smoky, Shiseido Microliner Ink и Elian Russia Everlasting Köhl.
Frosty eyes
Северный аналог smoky eyes, для котрого понадобиться всего лишь один продукт. Для макияжа, как у Christian Dior, запасаемся серебристой подводкой и рисуем небольшие стрелки, а по совету Blumarine и Mulberry кладем в косметичку металлик-тени и наносим их на все верхнее веко.
Виктория Шеперкина, визажист и стилист по волосам студии Suite
На каждый день выбирайте кремовые тени или тени-карандаш — они комфортно наносятся и легко тушуются. Но если ищите вариант, который продержится сутки и дольше, забирайте в косметичку тандем гелевого карандаша и сухого пигмента.
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