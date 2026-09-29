10 превосходных кремов, с которыми кожа засияет

Пока Тейлор Свифт и Пэрис Хилтон сверкают металликом на ковровой дорожке MTV Video Music Awards, мы знаем, что главный атрибут роскошной жизни — сияющая здоровьем и благополучием кожа. Но если 8-часовой сон, отсутствие стресса и неограниченный доступ к альпийской природе — недосягаемый максимум, то вот 10 драгоценных кремов, которые заставят поверить в то, что это ваш базовый минимум.
Margy’s Monte Carlo
Пока вы спите, ночной крем швейцарцев Margy’s Monte Carlo работает сразу в четырех (!) направлениях: ретиналь (действует быстрее и деликатнее по сравнению с привычным ретинолом!) отвечает за разглаживание морщин, гидролизованный коллаген и пептиды пшеницы подтягивают, цинк борется с высыпаниями и уменьшает жирный блеск, а экстракт стволовых клеток яблока и комплекс растительных антиоксидантов дарят то самое сияние.
А чтобы от радости светилась не только кожа лица, но и всего тела, отправляемся на новый спа-уход «Аромат лаванды», разработанный командой Margy’s Monte Carlo совместно с банными комплексами Siberia. Бьюти-ритуал объединяет лавандовое скрабирование с массажем на масле и идеально сочетается с любой программой парения. Важно: пока программа доступна только в московских пространствах Siberia (ждем в бане на Обводном канале!).
Babor
Главный герой в составе нового крема Babor — витамин С с группой поддержки в виде натуральных антиоксидантов (астаксантин и глутатион!). Вместе они выравнивают тон, осветляют пигментные пятна и стимулируют синтез коллагена. А в это время масла макадамии, кунжута и авокадо активно восстанавливают липидный барьер и питают. Результат: гладкая, эластичная и увлажненная кожа с безусловным вау-сиянием.
Drunk Elephant
Порой залог сияющей кожи не в определенных активных ингредиентах, а в состоянии микробиома. Если кожа слишком пересушена, повреждена УФ-лучами, лекарственными препаратами (например, ретинолом) или косметологическими процедурами, то сперва необходимо восстановить защитный барьер. С этой задачей на ура справляется ультрапитательный крем Bora Barrier от американцев Drunk Elephant. В его составе — липидный комплекс, усиленный успокаивающим пребиотиком альфа-глюканом и антиоксидантным миксом цинка и меди.
Comfort Zone
За сияние в пептидном Luminant Cream от итальянского бренда Comfort Zone отвечает минерал флогопит. Пока кристалл ловит и отражает свет с поверхности кожи, гексапептид стимулирует выработку меланина (защищает от УФ-излучения), а бисаболол снимает микровоспаления, предотвращая появление пигментных пятен. Бонус: сияние не исчезнет, как если смыть хайлайтер, а имеет накопительный эффект (главное — регулярность!).
Institut Esthederm
А вы знали, что в нашей коже уже есть молекула, ответственная за сияние? Да, ее имя NAD+. Но рано обнадеживаться — запасы этого чудо-кофермента с возрастом неумолимо тают. Отсюда — потеря упругости, тусклость и пигментные пятна. Повернуть время вспять отважились технологи французского премиального бренда Institut Esthederm и создали крем на основе ниацинамида, который не только сам по себе улучшает состояние кожи, но и стимулирует синтез того самого кофермента NAD+.
Clarins
У них было 50 лет опыта, увлеченные ботаники, ИИ и 130 добровольцев… А еще — солидная библиотека ингредиентов вроде барбадосской вишни, ягод годжи, абрикосов и паприки. Органические экстракты и масла последних позволили технологам французского бренда создать инновационный растительный комплекс Glow Plus Complex, который лег в основу регенерирующего дневного крема Extra-Firming Energy. Проверили в действии и увидели, как кожа становится более упругой, гладкой и сияющей. За последнее благодарим еще и перламутровые светоотражающие частицы, которые заставляют кожу будто светиться изнутри.
L'Occitane
За сияние в составе гель-крема L'Occitane отвечает тандем пептидов риса (предотвращают разрушение коллагена и помогают бороться с гиперпигментацией) и жемчужных частиц, а за суперувлажнение благодарим активную воду Реотье (прямиком из природного альпийского источника!).
d'Alba
Sos-банка для уставшей и тусклой кожи — крем d'Alba на основе комплекса Truvita™ из итальянского белого трюфеля, витамина C и глутатиона. Формулу обогатили капсулами Vita-Cera Glow Capsules с ниацинамидом, гиалуроновой кислотой, пантенолом и экстрактом центеллы азиатской. Бьюти-тандем глубоко увлажняет и тонизирует кожу, возвращает ей упругость и естественное сияние, при этом не оставляет ощущения липкости.
Anua
Корейцы Anua продолжают эксплуатировать PDRN в любых удобных случаях (а мы только за!): к дружной компании бьюти-хитов из сыворотки, пэдов, тонера и маски присоединился крем. По части эффективности всё так же, как у его PDRN-коллег — увлажнение, сияние и борьба с возрастными изменениями (от морщин до тусклости и потери эластичности). Но на этом не остановились: обогатили состав 11 видами гиалуроновой кислоты, ниацинамидом (выравнивает тон, уменьшает выраженность пигментации и постакне), центеллой азиатской (восстанавливает и успокаивает) и скваланом (защищает кожу от потери влаги и обладает антиоксидантным действием).
Icon Skin
В сезон простуд впридачу к иммунитетным шотам запасаемся кремами с витамином С от российских профи Icon Skin. С вау-эффектом витамина С мы давно знакомы: осветляет пигментацию, выравнивает тон кожи и выворачивает сияние на максимум. К нему в команду добавили комплекс пептидов и морской коллаген (для упругости), гиалуроновую кислоту (для увлажнения), витамин Е (для защиты от окислительного стресса) и пантенол (для снятия раздражения).
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