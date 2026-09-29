10 превосходных кремов, с которыми кожа засияет

Пока вы спите, ночной крем швейцарцев Margy’s Monte Carlo работает сразу в четырех (!) направлениях: ретиналь (действует быстрее и деликатнее по сравнению с привычным ретинолом!) отвечает за разглаживание морщин, гидролизованный коллаген и пептиды пшеницы подтягивают, цинк борется с высыпаниями и уменьшает жирный блеск, а экстракт стволовых клеток яблока и комплекс растительных антиоксидантов дарят то самое сияние.

А чтобы от радости светилась не только кожа лица, но и всего тела, отправляемся на новый спа-уход «Аромат лаванды», разработанный командой Margy’s Monte Carlo совместно с банными комплексами Siberia. Бьюти-ритуал объединяет лавандовое скрабирование с массажем на масле и идеально сочетается с любой программой парения. Важно: пока программа доступна только в московских пространствах Siberia (ждем в бане на Обводном канале!).