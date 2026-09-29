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Красота

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10 превосходных кремов, с которыми кожа засияет

Пока Тейлор Свифт и Пэрис Хилтон сверкают металликом на ковровой дорожке MTV Video Music Awards, мы знаем, что главный атрибут роскошной жизни — сияющая здоровьем и благополучием кожа. Но если 8-часовой сон, отсутствие стресса и неограниченный доступ к альпийской природе — недосягаемый максимум, то вот 10 драгоценных кремов, которые заставят поверить в то, что это ваш базовый минимум.

Margy’s Monte Carlo

Ночной крем Margy’s Monte Carlo, ДЛТ, 64 900 руб.

Ночной крем Margy’s Monte Carlo, ДЛТ, 64 900 руб.

Пока вы спите, ночной крем швейцарцев Margy’s Monte Carlo работает сразу в четырех (!) направлениях: ретиналь (действует быстрее и деликатнее по сравнению с привычным ретинолом!) отвечает за разглаживание морщин, гидролизованный коллаген и пептиды пшеницы подтягивают, цинк борется с высыпаниями и уменьшает жирный блеск, а экстракт стволовых клеток яблока и комплекс растительных антиоксидантов дарят то самое сияние.

А чтобы от радости светилась не только кожа лица, но и всего тела, отправляемся на новый спа-уход «Аромат лаванды», разработанный командой Margy’s Monte Carlo совместно с банными комплексами Siberia. Бьюти-ритуал объединяет лавандовое скрабирование с массажем на масле и идеально сочетается с любой программой парения. Важно: пока программа доступна только в московских пространствах Siberia (ждем в бане на Обводном канале!). 

Babor

Выравнивающий крем для сияния кожи Babor, «Золотое Яблоко», 14 750 руб.

Выравнивающий крем для сияния кожи Babor, «Золотое Яблоко», 14 750 руб.

Главный герой в составе нового крема Babor — витамин С с группой поддержки в виде натуральных антиоксидантов (астаксантин и глутатион!). Вместе они выравнивают тон, осветляют пигментные пятна и стимулируют синтез коллагена. А в это время масла макадамии, кунжута и авокадо активно восстанавливают липидный барьер и питают. Результат: гладкая, эластичная и увлажненная кожа с безусловным вау-сиянием. 

Drunk Elephant

Насыщенный восстанавливающий крем Drunk Elephant, ДЛТ, 12 320 руб.

Насыщенный восстанавливающий крем Drunk Elephant, ДЛТ, 12 320 руб.

Порой залог сияющей кожи не в определенных активных ингредиентах, а в состоянии микробиома. Если кожа слишком пересушена, повреждена УФ-лучами, лекарственными препаратами (например, ретинолом) или косметологическими процедурами, то сперва необходимо восстановить защитный барьер. С этой задачей на ура справляется ультрапитательный крем Bora Barrier от американцев Drunk Elephant. В его составе — липидный комплекс, усиленный успокаивающим пребиотиком альфа-глюканом и антиоксидантным миксом цинка и меди. 

Comfort Zone

Пептидный крем с эффектом сияния Comfort Zone, 11 910 руб.

Пептидный крем с эффектом сияния Comfort Zone, 11 910 руб.

За сияние в пептидном Luminant Cream от итальянского бренда Comfort Zone отвечает минерал флогопит. Пока кристалл ловит и отражает свет с поверхности кожи, гексапептид стимулирует выработку меланина (защищает от УФ-излучения), а бисаболол снимает микровоспаления, предотвращая появление пигментных пятен. Бонус: сияние не исчезнет, как если смыть хайлайтер, а имеет накопительный эффект (главное — регулярность!).

Institut Esthederm

Крем для лица и шеи с ниацинамидом Institut Esthederm, 10 760 руб.

Крем для лица и шеи с ниацинамидом Institut Esthederm, 10 760 руб.

А вы знали, что в нашей коже уже есть молекула, ответственная за сияние? Да, ее имя NAD+. Но рано обнадеживаться — запасы этого чудо-кофермента с возрастом неумолимо тают. Отсюда — потеря упругости, тусклость и пигментные пятна. Повернуть время вспять отважились технологи французского премиального бренда Institut Esthederm и создали крем на основе ниацинамида, который не только сам по себе улучшает состояние кожи, но и стимулирует синтез того самого кофермента NAD+. 

Clarins

Регенерирующий дневной крем Clarins, «Золотое Яблоко», 8 190 руб.

Регенерирующий дневной крем Clarins, «Золотое Яблоко», 8 190 руб.

У них было 50 лет опыта, увлеченные ботаники, ИИ и 130 добровольцев… А еще — солидная библиотека ингредиентов вроде барбадосской вишни, ягод годжи, абрикосов и паприки. Органические экстракты и масла последних позволили технологам французского бренда создать инновационный растительный комплекс Glow Plus Complex, который лег в основу регенерирующего дневного крема Extra-Firming Energy. Проверили в действии и увидели, как кожа становится более упругой, гладкой и сияющей. За последнее благодарим еще и перламутровые светоотражающие частицы, которые заставляют кожу будто светиться изнутри. 

L'Occitane

Гель-крем для сияния кожи лица L'Occitane, 4 800 руб.

Гель-крем для сияния кожи лица L'Occitane, 4 800 руб.

За сияние в составе гель-крема L'Occitane отвечает тандем пептидов риса (предотвращают разрушение коллагена и помогают бороться с гиперпигментацией) и жемчужных частиц, а за суперувлажнение благодарим активную воду Реотье (прямиком из природного альпийского источника!). 

d'Alba

Крем для лица с витаминными капсулами d'Alba, Ozon, 3 147 руб.

Крем для лица с витаминными капсулами d'Alba, Ozon, 3 147 руб.

Sos-банка для уставшей и тусклой кожи — крем d'Alba на основе комплекса Truvita™ из итальянского белого трюфеля, витамина C и глутатиона. Формулу обогатили капсулами Vita-Cera Glow Capsules с ниацинамидом, гиалуроновой кислотой, пантенолом и экстрактом центеллы азиатской. Бьюти-тандем глубоко увлажняет и тонизирует кожу, возвращает ей упругость и естественное сияние, при этом не оставляет ощущения липкости.

Anua

Увлажняющий крем с ПДРН и гиалуроновой кислотой Anua, HollyShop, 2 950 руб.

Увлажняющий крем с ПДРН и гиалуроновой кислотой Anua, HollyShop, 2 950 руб.

Корейцы Anua продолжают эксплуатировать PDRN в любых удобных случаях (а мы только за!): к дружной компании бьюти-хитов из сыворотки, пэдов, тонера и маски присоединился крем. По части эффективности всё так же, как у его PDRN-коллег — увлажнение, сияние и борьба с возрастными изменениями (от морщин до тусклости и потери эластичности). Но на этом не остановились: обогатили состав 11 видами гиалуроновой кислоты, ниацинамидом (выравнивает тон, уменьшает выраженность пигментации и постакне), центеллой азиатской (восстанавливает и успокаивает) и скваланом (защищает кожу от потери влаги и обладает антиоксидантным действием). 

Icon Skin

Крем-сияния с витамином С Icon Skin, «Лэтуаль», 2 691 руб.

Крем-сияния с витамином С Icon Skin, «Лэтуаль», 2 691 руб.

В сезон простуд впридачу к иммунитетным шотам запасаемся кремами с витамином С от российских профи Icon Skin. С вау-эффектом витамина С мы давно знакомы: осветляет пигментацию, выравнивает тон кожи и выворачивает сияние на максимум. К нему в команду добавили комплекс пептидов и морской коллаген (для упругости), гиалуроновую кислоту (для увлажнения), витамин Е (для защиты от окислительного стресса) и пантенол (для снятия раздражения). 

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