Патчи, сыворотки и маски: хедлайнеры сентябрьской косметички

Бренд, из названия которого торчат кроличьи уши, в лучших традициях иллюзионизма выпустил тушь-обманку. Похожий на добычу с винтажки стеклянный флакон с темной патиной скрывает сверхсовременную тушь — у Instinct Mascara тюбинговая формула на основе термочувствительных полимеров. А это значит, что средство обволакивает каждую ресницу микроскопической эластичной трубочкой. Никаких осыпаний и потеков от дождя — тушь реагирует только на теплую (от 38 градусов) воду и «скатывается» под ватным диском одним движением, как тонкий черный чулок.

ВАЖНО! Изгиб щеточки — не кокетство, а инженерное решение, чтобы прокрасить все ресницы одним движением или отдельно сакцентировать внешний уголок глаза