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Красота

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Патчи, сыворотки и маски: хедлайнеры сентябрьской косметички

Объявляем бойкот бьюти-банальности: берем крем от Margy's с маслом примулы вечерней, сыворотку от KOOL BEAUTY на васильковой воде и патчи d'Alba с белым трюфелем.

Rouge Bunny Rouge

Кролик, тюбинг и базовый инстинкт: объясняем, почему ответ на этот ребус — одна из самых заметных бьюти-новинок сезона (тушь от Rouge Bunny Rouge!)

Тушь Rouge Bunny Rouge, Золотое Яблоко, 6 000 руб.
Фото предоставлено пресс-службой Rouge Bunny Rouge

Тушь Rouge Bunny Rouge, Золотое Яблоко, 6 000 руб.

Бренд, из названия которого торчат кроличьи уши, в лучших традициях иллюзионизма выпустил тушь-обманку. Похожий на добычу с винтажки стеклянный флакон с темной патиной скрывает сверхсовременную тушь — у Instinct Mascara тюбинговая формула на основе термочувствительных полимеров. А это значит, что средство обволакивает каждую ресницу микроскопической эластичной трубочкой. Никаких осыпаний и потеков от дождя — тушь реагирует только на теплую (от 38 градусов) воду и «скатывается» под ватным диском одним движением, как тонкий черный чулок.

ВАЖНО! Изгиб щеточки — не кокетство, а инженерное решение, чтобы прокрасить все ресницы одним движением или отдельно сакцентировать внешний уголок глаза

KOOL BEAUTY

Кулстори, которую хочется узнать целиком: все средства пришедшей в Россию французской марки KOOL BEAUTY можно смешивать прямо в ладонях

Крем KOOL BEAUTY, РИВ ГОШ, 5 290 руб. Сыворотка KOOL BEAUTY, РИВ ГОШ, 4 170 руб.
Фото предоставлено пресс-службой KOOL BEAUTY

Крем KOOL BEAUTY, РИВ ГОШ, 5 290 руб.

Сыворотка KOOL BEAUTY, РИВ ГОШ, 4 170 руб.

Главный принцип работы парижские косметтехнологи позаимствовали у Микеланджело — взять и отсечь все лишнее. Под нож попали сложносочиненные формулы, средства с размытым функционалом и с точечным воздействием. У KOOL BEAUTY осталась только база: кремы для лица, кремы для глаз и сыворотки. Причем сыворотки и кремы из разных линеек готовы к смешиванию для лучшего кастомного результата. Сияние минус воспаления? Легко! Просто миксуем крем Glow с четырьмя производными гиалуроновой кислоты и витамином Е и сыворотку Imperfection на васильковой воде с ниацинамидом.

ВАЖНО! Из составов полностью исключены парабены, фталаты и минеральные масла, а из процесса тестирования — животные (всю косметику проверяют на довольных добровольцах!).

Margy’s

Крем Margy’s, 24 660 руб.
Фото предоставлено пресс-службой Margy’s

Крем Margy’s, 24 660 руб.

Не состав, а песня (в ночном саду!) — питательные масла примулы вечерней и сладкого миндаля, авокадо и ши спелись в креме Margy’s с биосахаридами, соевым белком, керамидами и гиалуроновой кислотой, которые помогают удерживать в коже влагу. Без пептидов тоже никуда: здесь они форсят выработку коллагена и эластина, которую притормозили солнечные ожоги.

Elseve

Маска Elseve, Золотое Яблоко, 861 руб.
Фото предоставлено пресс-службой Elseve

Маска Elseve, Золотое Яблоко, 861 руб.

Салат «Витаминный» — отличная идея и для ланча, и для душа. Особенно благодарны за витамин С будут окрашенные и мелированные волосы. В маску Elseve «Эксперт цвета» включили комплекс с его содержанием и заодно УФ-фильтр, чтобы сберечь волосы от выгорания под последними яркими лучами: защиты хватит примерно на полтора месяца после нанесения.

Telomerol

Биодобавка Telomerol, 120 000 руб.
Фото предоставлено пресс-службой Telomerol

Биодобавка Telomerol, 120 000 руб.

Пригоршня капсул на завтрак выглядит кликбейтно (и рейджбайтно!), но логика подсказывает, что полезнее уместить все нужное для молодости в одну, как у Telomerol. Основа биодобавки — дуэт пептидов и молекула ТА-65 из корня астрагала перепончатого, которая активирует фермент теломеразы и замедляет клеточное старение.

Institut Esthederm

Сыворотка Institut Esthederm, РИВ ГОШ, 10 940 руб.
Фото предоставлено пресс-службой Institut Esthederm

Сыворотка Institut Esthederm, РИВ ГОШ, 10 940 руб.

Всем теперь нужен NAD+ — сто процентов понимания. Запасы этого сиятельного кофермента в организме тают с возрастом, а восполнить его с помощью кремов было нереально из-за плюс-сайз-размера молекулы. Поэтому NAD+ получают либо с инъекцией у косметолога, либо (внимание!) с сывороткой Institut Esthederm – компонент в ее формуле помогает коферменту синтезироваться в коже самостоятельно. Вин-вин!

d’Alba

Патчи d'Alba, Золотое Яблоко, 5 200 руб.
Фото предоставлено пресс-службой d’Alba

Патчи d'Alba, Золотое Яблоко, 5 200 руб.

В Пьемонте только стартовал трюфельный сезон, а дегустационный сет уже прибыл в Петербург: патчи Vita Toning Eye Patch d’Alba с экстрактом белого трюфеля освежают и одновременно осветляют кожу под глазами— в том числе за счет витамина С, глутатиона и ниацинамида.

Maison Francis Kurkdjian

Парфюм Maison Francis Kurkdjian, Золотое Яблоко, 29 500 руб.
Фото предоставлено пресс-службой Maison Francis Kurkdjian

Парфюм Maison Francis Kurkdjian, Золотое Яблоко, 29 500 руб.

В ориенталистской пирамиде (точнее, зиккурате!) парфюмерной воды Oud от Maison Francis Kurkdjian выстроились ноты удового дерева и кедра, приправленные звучанием шафрана и пачули (ольфакторный оммаж идеолога Франсиса Кюркджяна Ливийской пустыне и египетскому шелку!). 

Luma

Тампоны LUMA, 884 руб.
Фото предоставлено пресс-службой LUMA

Тампоны LUMA, 884 руб.

Веллнес-запуск сезона — основательница ресейл-проекта ex bags Арина Иванец выступила в амплуа Пэдмена и решила круто трансформировать сферу гигиены: выпустила дебютный сет прокладок и тампонов LUMA на любой уровень комфорта, а также ультрасервисное приложение для отслеживания менструального цикла (это база!). 

Материал из номера:
Сентябрь

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