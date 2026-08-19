Великий и ужасный: 10 средств с ретинолом для новичков и опытных бьюти-гуру

Ретинол — бьюти-хит современной косметологии и по-настоящему уникальный компонент. И по части не только эффективности и мультизадачности, но и количества окружающих его мифов — от панацеи от всех морщин до ужасного раздражителя, который сжигает кожу. Вместе с косметологом и главным врачом клиники «Альфа Эпоха» Еленой Косенко мы разложили ретинол (и прочие производные витамина А!) по полочкам и убедились, что всё это не так уж страшно.
Косенко Елена Александровна, дерматовенеролог, косметолог и главный врач клиники «Альфа Эпоха» («Медлайн»)
Расскажите простыми словами, что такое ретинол?
Самыми простыми словами, ретинол – это одна из форм витамина А, которую наш организм может использовать для обновления кожи. Представьте, что это «строительный материал» и одновременно «дирижер», который дает клеткам кожи команду работать быстрее и лучше. В народе ретинол часто называют главным витамином для кожи, потому что он способен воздействовать сразу на все живые клетки кожи.
Какие проблемы кожи решает ретинол? И каким образом он это делает?
Ретинол решает широкий спектр задач. Он проникает в глубокие слои кожи и работает на клеточном уровне – регулирует экспрессию генов в клеточных ядрах. Это приводит к целому ряду эффектов:
- Разглаживает морщины и повышает упругость. Ретинол стимулирует выработку коллагена и эластина, которые отвечают за упругость и плотность кожи. Исследования подтверждают: ретинол эффективно уменьшает мелкие морщины, вызванные как естественным старением, так и фотостарением.
- Выравнивает тон и борется с пигментацией. Он ускоряет обновление клеток, помогая избавиться от пигментных пятен и постакне.
- Борется с акне. Ретинол стабилизирует работу сальных желез, предотвращая появление прыщей и черных точек. Он также обладает противовоспалительным действием.
111SKIN
Ботулинотерапия без инъекций, смс и регистрации — мезо-патчи 111SKIN. Вместо игл — безобидные микроконусы, которые мгновенно доставляют ретинол, витамин С, гиалуроновую кислоту и пептид в кожу (в два раза глубже по сравнению с обычными кремами!). Приклейте патчи на зону под глазами, носогубные складки, лоб и между бровями и оставьте как минимум на два часа (а еще лучше — на ночь!). Пока вы спите, средство разглаживает глубокие морщины, делает кожу более эластичной и подтянутой, а тон — более ровным и сияющим.
Margy's
Отношения с ретинолом лучше не форсировать: чтобы первое свидание ингредиента с вашей кожей не стало последним, советуем начать со средств с ретиналем — такая же производная витамина А, но с меньшей вероятностью вызвать раздражения, сухость и красноту. В ночном креме Margy's ретиналь (восстанавливает структуру кожи, делая подтянутой, упругой и напитанной) дополнили цинком и каолином для борьбы с воспалениями, жирным блеском и расширенными порами.
Косенко Елена Александровна
Какие существуют виды ретиноидов?
В косметике используется несколько форм витамина А (ретиноидов). Они отличаются по силе и скорости действия. Вот основные из них, от самых «мягких» к самым активным:
- Ретинил пальмитат и ретинил ацетат: эфиры ретинола, наиболее стабильные и мягкие формы. Они идеальны для начинающих.
- Ретинол: самая популярная форма в косметике. Он эффективнее эфиров, но может вызывать раздражение.
- Ретиналь (ретинальдегид): работает быстрее и сильнее ретинола, но при этом переносится мягче.
- Ретиноевая кислота (третиноин): самая активная форма. Используется в аптечных средствах и отпускается по рецепту, оказывает мощное действие, но требует особой осторожности.
Как подобрать правильную концентрацию ретинола?
Важно не назначать применение ретинола самостоятельно. Лучше проконсультироваться со специалистом, который сможет подобрать максимально подходящую и эффективную концентрацию именно для вас.
Comfort Zone
Чтобы не повторить сюжет боди-хоррора, пользуемся проверенными антиэйдж-средствами из обновленной космецевтической линейки супербренда Comfort Zone — за коррекцию морщин, регенерацию тканей и придание кожи упругости отвечает сыворотка на базе ретинола и расторопши.
Drunk Elephant
Неприятное последствие использования ретинола — сильная сухость. Чтобы предотвратить обезвоженность команда Drunk Elephant уравновесила ретинол маслом морулы, которое глубоко увлажняет, убирает шелушения, делает кожу гладкой и сияющей и позволяет витамину А выполнять свою работу. А именно — разглаживать морщины, выравнивать кожный рельеф, осветлять пигментные пятна, бороться с акне и постакне.
Clarins
Как честные люди, технологи французской компании сразу признаются: мгновенный результат — это только видимость под тщательно раскинутой сетью органических полисахаридов овса. Они укрепляют кожу и визуально выравнивают ее поверхность. А вот долгосрочного эффекта можно ждать примерно через пару месяцев применения, когда органический экстракт мадагаскарской харунганы (природный аналог ретинола, который не боится контакта с солнцем!) и культивированная в спецусловиях лабораторий Clarins коралловая водоросль жания рубенс заставят фибробласты вдвое сильнее сокращаться, подтягивая кожу.
Косенко Елена Александровна
Почему некоторые боятся включать ретинол в свой уход? Какие побочные эффекты существуют?
Страх перед ретинолом связан с его возможными побочными эффектами, особенно на старте. Кожа может отреагировать на него раздражением, которое называется ретиноевым дерматитом. Его типичные проявления – покраснение, шелушение, сухость, покалывание, жжение и чувство стянутости. Кроме того, ретинол повышает чувствительность кожи к солнцу. Важно понимать, что эти симптомы – временная реакция адаптации, а не признак того, что средство «не подходит». При грамотном введении в уход их можно минимизировать или избежать.
Поделитесь гайдом для начинающих. Как включить ретинол в уход, если до этого его никогда не использовал?
Вот пошаговый план для безопасного старта после консультации со специалистом:
- Выберите правильную форму. Начните с мягких форм – ретинола, а еще лучше ретиналя или ретинилпальмитата в низкой концентрации.
- Начинайте с редкого применения. В первую неделю наносите ретинол 1 раз в неделю. На второй неделе – 2 раза, на третьей – 3 раза. Постепенно увеличивайте частоту, только если кожа хорошо переносит.
- Наносите только вечером. Ретинол нестабилен на свету, поэтому его место в вечерней рутине.
- Используйте метод «сэндвича». На чистую, слегка влажную кожу нанесите увлажняющий крем, подождите 5 минут, затем нанесите ретинол размером с горошину, а сверху – еще один слой увлажняющего крема. Это значительно снижает риск раздражения.
- Используйте SPF днем. Это обязательное правило на весь период использования ретинола и после.
Institut Esthederm
Встретить осень с широко открытыми глазами помогут кофеин и про-ретинол в креме Institut Esthederm! Когда настают темные времена, распахнутый взгляд без кофеина уже не колдуется. В состав крема для области вокруг глаз Intensive Retinol он внедрен как агент по борьбе с застоем лимфы и крови в мелких сосудах. А стабилизированный про-ретинол подталкивает клетки кожи к обновлению и сглаживает «гусиные лапки». Этот мощный компонент редко удается встроить в формулу средств для нежной кожи, но французским технологам помогли и собственные знания, и сезон: про-ретинол плохо мэтчится с солнцем, так что укрытая облаками северная зима играет на нашей стороне.
d'Alba
Укротители белого трюфеля (кстати, в составе этого крема он тоже есть!) d'Alba решили не останавливаться на ретиноле и усилили его с помощью ретиналя и бакучиола (растительный аналог ретинола). Вместе они оказывают мощное антивозрастное действие: стимулируют синтез коллагена и активируют регенерацию клеток. К ним в поддержку добавили ПДРН (увлажняет и восстанавливает), глутатион (разглаживает и выравнивает тон) и витамин С (осветляет пигментацию и заставляет кожу сиять изнутри). Плюс: снабдили тубу особым гальваническим аппликатором, который массажирует кожу век и в области под глазами с частотой 13 000 микровибраций в минуту, снимая отек и позволяя продукту лучше впитываться.
Косенко Елена Александровна
Зависит ли эффективность ретинола от того, в составе какого косметического средства он находится?
Да, эффективность ретинола сильно зависит от стабильности формулы. Молекула ретинола нестабильна и быстро разрушается на свету и воздухе. Поэтому производители используют различные технологии (например, микрокапсулирование), чтобы защитить его и обеспечить доставку в активной форме. Дешевые средства с ретинолом, в которых он нестабилен, могут быть просто бесполезны. Поэтому стоит отдавать предпочтение проверенным брендам с хорошей репутацией.
Через какое время можно ожидать видимый результат от использования ретинола?
Ретинол — это не «быстрый» ингредиент. Первые изменения, такие как улучшение тонуса и сияние, могут быть заметны через 4-6 недель. Для значительного уменьшения морщин и пигментации требуется не менее 3-6 месяцев регулярного использования. Главное – терпение и постоянство.
Angiopharm
Увлажняет, разглаживает, смягчает, способствует регенерации, укрепляет защитные функции, уменьшает пигментацию, борется с воспалениями, акне и фолликулярным гиперкератозом (или «гусиной кожей»), а еще делает кожу упругой, подтянутой и эластичной — и это неполный список того, что делает с вашим телом крем с целым комплексом современных ретиноидов Angiopharm. Важно: наносите крем тонким слоем не меньше чем за два часа до сна, а перед выходом на улицу обязательно используйте SPF на всех открытых участках.
Don't touch my skin
Взбираемся на вершину бьюти-цепочки и утверждаемся в роли опытного ретинол-юзера с помощью сыворотки Don't touch my skin с целыми 0,7% ретинола в составе. Пока ингредиент совершает чудо, его помощники тоже не теряют время зря: ниацинамид контролирует выработку себума, укрепляет барьер и снимает раздражения, молочная кислота деликатно отшелушивает и выравнивает текстуру, а фосфолипиды сохраняют кожу увлажненной, мягкой и гладкой.
Icon Skin
Команда Icon Skin придумала средство с ретиноидом нового поколения HPR, который действует не хуже классического ретинола, но значительно бережнее работает с кожей. Благодаря уникальной формуле крем Retin-All можно использовать с 25 лет и круглый год (в отличие от привычных форм ретинола HPR не вызывает сухости и раздражений при контакте с активным солнцем!). Важно: начинайте с двух-трех раз в неделю, а при использовании в дневное время закрывайте крем-актив средствами с SPF.
Косенко Елена Александровна
С какими активами можно (и нужно!) сочетать ретинол, а с какими – не стоит?
Главное правило: не используйте ретинол одновременно с другими сильными активами, чтобы не перегрузить кожу.
Не сочетайте в одном нанесении:
- С витамином С. Они имеют разный pH и могут нейтрализовать друг друга, а также вызвать сильное раздражение. Используйте витамин С утром, а ретинол вечером.
- С AHA/BHA-кислотами и салициловой кислотой. Совместное применение может привести к обезвоживанию, шелушению и раздражению.
- С бензоилпероксидом. Это сочетание слишком агрессивно.
Можно и нужно сочетать:
- C увлажняющими и успокаивающими компонентами, такими как гиалуроновая кислота, ниацинамид, пантенол, церамиды. Они помогают коже легче перенести адаптацию и восстанавливают барьер. Ниацинамид, в частности, хорошо дружит с ретинолом.
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