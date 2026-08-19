Великий и ужасный: 10 средств с ретинолом для новичков и опытных бьюти-гуру

Расскажите простыми словами, что такое ретинол?

Самыми простыми словами, ретинол – это одна из форм витамина А, которую наш организм может использовать для обновления кожи. Представьте, что это «строительный материал» и одновременно «дирижер», который дает клеткам кожи команду работать быстрее и лучше. В народе ретинол часто называют главным витамином для кожи, потому что он способен воздействовать сразу на все живые клетки кожи.

Какие проблемы кожи решает ретинол? И каким образом он это делает?

Ретинол решает широкий спектр задач. Он проникает в глубокие слои кожи и работает на клеточном уровне – регулирует экспрессию генов в клеточных ядрах. Это приводит к целому ряду эффектов: