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Великий и ужасный: 10 средств с ретинолом для новичков и опытных бьюти-гуру

Ретинол — бьюти-хит современной косметологии и по-настоящему уникальный компонент. И по части не только эффективности и мультизадачности, но и количества окружающих его мифов — от панацеи от всех морщин до ужасного раздражителя, который сжигает кожу. Вместе с косметологом и главным врачом клиники «Альфа Эпоха» Еленой Косенко мы разложили ретинол (и прочие производные витамина А!) по полочкам и убедились, что всё это не так уж страшно. 

Косенко Елена Александровна, дерматовенеролог, косметолог и главный врач клиники «Альфа Эпоха» («Медлайн»)

Расскажите простыми словами, что такое ретинол?

Самыми простыми словами, ретинол – это одна из форм витамина А, которую наш организм может использовать для обновления кожи. Представьте, что это «строительный материал» и одновременно «дирижер», который дает клеткам кожи команду работать быстрее и лучше. В народе ретинол часто называют главным витамином для кожи, потому что он способен воздействовать сразу на все живые клетки кожи.

Какие проблемы кожи решает ретинол? И каким образом он это делает?

Ретинол решает широкий спектр задач. Он проникает в глубокие слои кожи и работает на клеточном уровне – регулирует экспрессию генов в клеточных ядрах. Это приводит к целому ряду эффектов:

  • Разглаживает морщины и повышает упругость. Ретинол стимулирует выработку коллагена и эластина, которые отвечают за упругость и плотность кожи. Исследования подтверждают: ретинол эффективно уменьшает мелкие морщины, вызванные как естественным старением, так и фотостарением.
  • Выравнивает тон и борется с пигментацией. Он ускоряет обновление клеток, помогая избавиться от пигментных пятен и постакне.
  • Борется с акне. Ретинол стабилизирует работу сальных желез, предотвращая появление прыщей и черных точек. Он также обладает противовоспалительным действием.

111SKIN

Мезо-патчи с ретинолом 111SKIN, ДЛТ, 30 800 руб.

Мезо-патчи с ретинолом 111SKIN, ДЛТ, 30 800 руб.

Ботулинотерапия без инъекций, смс и регистрации — мезо-патчи 111SKIN. Вместо игл — безобидные микроконусы, которые мгновенно доставляют ретинол, витамин С, гиалуроновую кислоту и пептид в кожу (в два раза глубже по сравнению с обычными кремами!). Приклейте патчи на зону под глазами, носогубные складки, лоб и между бровями и оставьте как минимум на два часа (а еще лучше — на ночь!). Пока вы спите, средство разглаживает глубокие морщины, делает кожу более эластичной и подтянутой, а тон — более ровным и сияющим. 

Margy's

Ночной крем для лица Margy's, 21 300 руб.

Ночной крем для лица Margy's, 21 300 руб.

Отношения с ретинолом лучше не форсировать: чтобы первое свидание ингредиента с вашей кожей не стало последним, советуем начать со средств с ретиналем — такая же производная витамина А, но с меньшей вероятностью вызвать раздражения, сухость и красноту. В ночном креме Margy's ретиналь (восстанавливает структуру кожи, делая подтянутой, упругой и напитанной) дополнили цинком и каолином для борьбы с воспалениями, жирным блеском и расширенными порами.

Косенко Елена Александровна

Какие существуют виды ретиноидов? 

В косметике используется несколько форм витамина А (ретиноидов). Они отличаются по силе и скорости действия. Вот основные из них, от самых «мягких» к самым активным:

  • Ретинил пальмитат и ретинил ацетат: эфиры ретинола, наиболее стабильные и мягкие формы. Они идеальны для начинающих.
  • Ретинол: самая популярная форма в косметике. Он эффективнее эфиров, но может вызывать раздражение.
  • Ретиналь (ретинальдегид): работает быстрее и сильнее ретинола, но при этом переносится мягче.
  • Ретиноевая кислота (третиноин): самая активная форма. Используется в аптечных средствах и отпускается по рецепту, оказывает мощное действие, но требует особой осторожности.

Как подобрать правильную концентрацию ретинола?

Важно не назначать применение ретинола самостоятельно. Лучше проконсультироваться со специалистом, который сможет подобрать максимально подходящую и эффективную концентрацию именно для вас.

Comfort Zone

Омолаживающая сыворотка для лица Comfort Zone, 14 140 руб.

Омолаживающая сыворотка для лица Comfort Zone, 14 140 руб.

Чтобы не повторить сюжет боди-хоррора, пользуемся проверенными антиэйдж-средствами из обновленной космецевтической линейки супербренда Comfort Zone — за коррекцию морщин, регенерацию тканей и придание кожи упругости отвечает сыворотка на базе ретинола и расторопши.

Drunk Elephant

Масло с ретинолом и марулой для лица Drunk Elephant, «Лэтуаль», 8 559 руб.

Масло с ретинолом и марулой для лица Drunk Elephant, «Лэтуаль», 8 559 руб.

Неприятное последствие использования ретинола — сильная сухость. Чтобы предотвратить обезвоженность команда Drunk Elephant уравновесила ретинол маслом морулы, которое глубоко увлажняет, убирает шелушения, делает кожу гладкой и сияющей и позволяет витамину А выполнять свою работу. А именно — разглаживать морщины, выравнивать кожный рельеф, осветлять пигментные пятна, бороться с акне и постакне. 

Clarins

Лифтинг-концентрат для кожи вокруг глаз Clarins, «Золотое Яблоко», 8 457 руб.

Лифтинг-концентрат для кожи вокруг глаз Clarins, «Золотое Яблоко», 8 457 руб.

Как честные люди, технологи французской компании сразу признаются: мгновенный результат — это только видимость под тщательно раскинутой сетью органических полисахаридов овса. Они укрепляют кожу и визуально выравнивают ее поверхность. А вот долгосрочного эффекта можно ждать примерно через пару месяцев применения, когда органический экстракт мадагаскарской харунганы (природный аналог ретинола, который не боится контакта с солнцем!) и культивированная в спецусловиях лабораторий Clarins коралловая водоросль жания рубенс заставят фибробласты вдвое сильнее сокращаться, подтягивая кожу.

Косенко Елена Александровна

Почему некоторые боятся включать ретинол в свой уход? Какие побочные эффекты существуют?

Страх перед ретинолом связан с его возможными побочными эффектами, особенно на старте. Кожа может отреагировать на него раздражением, которое называется ретиноевым дерматитом. Его типичные проявления – покраснение, шелушение, сухость, покалывание, жжение и чувство стянутости. Кроме того, ретинол повышает чувствительность кожи к солнцу. Важно понимать, что эти симптомы – временная реакция адаптации, а не признак того, что средство «не подходит». При грамотном введении в уход их можно минимизировать или избежать.

Поделитесь гайдом для начинающих. Как включить ретинол в уход, если до этого его никогда не использовал?

Вот пошаговый план для безопасного старта после консультации со специалистом:

  • Выберите правильную форму. Начните с мягких форм – ретинола, а еще лучше ретиналя или ретинилпальмитата в низкой концентрации.
  • Начинайте с редкого применения. В первую неделю наносите ретинол 1 раз в неделю. На второй неделе – 2 раза, на третьей – 3 раза. Постепенно увеличивайте частоту, только если кожа хорошо переносит.
  • Наносите только вечером. Ретинол нестабилен на свету, поэтому его место в вечерней рутине.
  • Используйте метод «сэндвича». На чистую, слегка влажную кожу нанесите увлажняющий крем, подождите 5 минут, затем нанесите ретинол размером с горошину, а сверху – еще один слой увлажняющего крема. Это значительно снижает риск раздражения.
  • Используйте SPF днем. Это обязательное правило на весь период использования ретинола и после.

Institut Esthederm

Крем для кожи вокруг глаз с про-ретинолом Institut Esthederm, 7 320 руб.

Крем для кожи вокруг глаз с про-ретинолом Institut Esthederm, 7 320 руб.

Встретить осень с широко открытыми глазами помогут кофеин и про-ретинол в креме Institut Esthederm! Когда настают темные времена, распахнутый взгляд без кофеина уже не колдуется. В состав крема для области вокруг глаз Intensive Retinol он внедрен как агент по борьбе с застоем лимфы и крови в мелких сосудах. А стабилизированный про-ретинол подталкивает клетки кожи к обновлению и сглаживает «гусиные лапки». Этот мощный компонент редко удается встроить в формулу средств для нежной кожи, но французским технологам помогли и собственные знания, и сезон: про-ретинол плохо мэтчится с солнцем, так что укрытая облаками северная зима играет на нашей стороне.

d'Alba

Набор гальванических кремов для век d'Alba, HollyShop, 5 700 руб.

Набор гальванических кремов для век d'Alba, HollyShop, 5 700 руб.

Укротители белого трюфеля (кстати, в составе этого крема он тоже есть!) d'Alba решили не останавливаться на ретиноле и усилили его с помощью ретиналя и бакучиола (растительный аналог ретинола). Вместе они оказывают мощное антивозрастное действие: стимулируют синтез коллагена и активируют регенерацию клеток. К ним в поддержку добавили ПДРН (увлажняет и восстанавливает), глутатион (разглаживает и выравнивает тон) и витамин С (осветляет пигментацию и заставляет кожу сиять изнутри). Плюс: снабдили тубу особым гальваническим аппликатором, который массажирует кожу век и в области под глазами с частотой 13 000 микровибраций в минуту, снимая отек и позволяя продукту лучше впитываться. 

Косенко Елена Александровна

Зависит ли эффективность ретинола от того, в составе какого косметического средства он находится?

Да, эффективность ретинола сильно зависит от стабильности формулы. Молекула ретинола нестабильна и быстро разрушается на свету и воздухе. Поэтому производители используют различные технологии (например, микрокапсулирование), чтобы защитить его и обеспечить доставку в активной форме. Дешевые средства с ретинолом, в которых он нестабилен, могут быть просто бесполезны. Поэтому стоит отдавать предпочтение проверенным брендам с хорошей репутацией.

Через какое время можно ожидать видимый результат от использования ретинола?

Ретинол — это не «быстрый» ингредиент. Первые изменения, такие как улучшение тонуса и сияние, могут быть заметны через 4-6 недель. Для значительного уменьшения морщин и пигментации требуется не менее 3-6 месяцев регулярного использования. Главное – терпение и постоянство.

Angiopharm

Крем для тела с ретиноидами Angiopharm, 4 860 руб.

Крем для тела с ретиноидами Angiopharm, 4 860 руб.

Увлажняет, разглаживает, смягчает, способствует регенерации, укрепляет защитные функции, уменьшает пигментацию, борется с воспалениями, акне и фолликулярным гиперкератозом (или «гусиной кожей»), а еще делает кожу упругой, подтянутой и эластичной — и это неполный список того, что делает с вашим телом крем с целым комплексом современных ретиноидов Angiopharm. Важно: наносите крем тонким слоем не меньше чем за два часа до сна, а перед выходом на улицу обязательно используйте SPF на всех открытых участках. 

Don't touch my skin

Сыворотка для лица с ретинолом 0,7% Don't touch my skin, 3 690 руб.

Сыворотка для лица с ретинолом 0,7% Don't touch my skin, 3 690 руб.

Взбираемся на вершину бьюти-цепочки и утверждаемся в роли опытного ретинол-юзера с помощью сыворотки Don't touch my skin с целыми 0,7% ретинола в составе. Пока ингредиент совершает чудо, его помощники тоже не теряют время зря: ниацинамид контролирует выработку себума, укрепляет барьер и снимает раздражения, молочная кислота деликатно отшелушивает и выравнивает текстуру, а фосфолипиды сохраняют кожу увлажненной, мягкой и гладкой. 

Icon Skin

Крем-актив для лица Icon Skin, «Лэтуаль», 2 691 руб.

Крем-актив для лица Icon Skin, «Лэтуаль», 2 691 руб.

Команда Icon Skin придумала средство с ретиноидом нового поколения HPR, который действует не хуже классического ретинола, но значительно бережнее работает с кожей. Благодаря уникальной формуле крем Retin-All можно использовать с 25 лет и круглый год (в отличие от привычных форм ретинола HPR не вызывает сухости и раздражений при контакте с активным солнцем!). Важно: начинайте с двух-трех раз в неделю, а при использовании в дневное время закрывайте крем-актив средствами с SPF.

Косенко Елена Александровна

С какими активами можно (и нужно!) сочетать ретинол, а с какими – не стоит?

Главное правило: не используйте ретинол одновременно с другими сильными активами, чтобы не перегрузить кожу.

Не сочетайте в одном нанесении:

  • С витамином С. Они имеют разный pH и могут нейтрализовать друг друга, а также вызвать сильное раздражение. Используйте витамин С утром, а ретинол вечером.
  • С AHA/BHA-кислотами и салициловой кислотой. Совместное применение может привести к обезвоживанию, шелушению и раздражению.
  • С бензоилпероксидом. Это сочетание слишком агрессивно.

Можно и нужно сочетать:

  • C увлажняющими и успокаивающими компонентами, такими как гиалуроновая кислота, ниацинамид, пантенол, церамиды. Они помогают коже легче перенести адаптацию и восстанавливают барьер. Ниацинамид, в частности, хорошо дружит с ретинолом.

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