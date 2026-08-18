Нехитрый скраб: 13 отличных гоммажей для лица, тела, губ и волос

Говорим скраб, подразумеваем волшебную выручай-банку, которой под силу мгновенно яссифицировать кожу, заменив курс пептидов, а то и поход к косметологу. Выбрали 13 сервисных средств, гарантирующий вау-эффект в формате медитативного SPA-ритуала дома!
Margy's
Молодильные яблоки — не у Ивана Билибина, а в инновационном скрабе Margy's (подходит для лица и тела — все и сразу!). Стволовые клетки яблок (в сверхэффектиной коллаборации с маслом сладкого миндаля, лакричником, мальвой и отшелущивающими вулканическими частицами!) на ура разглаживают морщины и препятствуют появлению новых, а также питают, увлажняют, восстанавливая защитный барьер кожи и способствуя регенерации.
Valmont
Секрет эффективности эксфолианта для лица Valmont — тройная молекула ДНК, чья спиралевидная структура придает ей мощные увлажняющие, антиоксидантные и регенерирующие свойства. О суперсиле ингредиента в швейцарской клинике Valmont узнали еще в начале XX века — особую клеточную процедуру на основе тройной ДНК оценили Коко Шанель и Ингрид Бергман. Вдобавок мельчайшие отшелушивающие частицы на ура очищают кожу, а кремовая текстура средства — идеальный пролог для уходового ритуала.
La Sultane de Saba
Сфера интересов La Sultane de Saba — старинные бьюти-рецепты стран Азии и Ближнего Востока. Главная драгоценность серии — гоммаж Sublimant à l'Or c ювелирным (буквально!) составом: уходовая композиция из 23-каратного золота, микронизированного жемчуга и экстракта корунда филигранно очищает кожу и придает бриллиантовое сияние — и все с антикварно-античным ароматом кедра и пачули.
Skeyndor
Скромный состав скраба Skeyndor — не то, чем кажется: три ключевых ингредиента (цедра апельсина, абрикосовая косточка и спелый виноград) берут на себя все скрабовые задачи и справляются с ними на высший балл: бережно отшелушивают и очищают кожу, а заодно увлажняют и оказывают лифтинг-эффект.
Académie Scientifique de Beauté
Базовый минимум для уходовой яссификации! Суперсила полирующего экфолианта для лица Académie Scientifique de Beauté — микс витамина Е, кремня и целлюзовы в кремовой текстуре, которая идеально отшелушивает, выравнивает микрорельеф и дарит сияние.
Elemis
Пополняем запасы витамина С на старте сезона простуд (сентябрь крадется!). Достойный иммунный шот — скраб для тела с лаймом и имбирем. Пока цедра лайма и морская соль работают над очищением и отшелушиванием, масло имбиря согревает и тонизирует, предотвращая преждевременное старение кожи. За увлажнение в ответе настой бергамота, кокоса и сладкого миндаля.
«Л'Окситан»
Возвращаем лицу сияние при помощи фруктового скраба L’Occitane. В основе веганского гоммажа-десерта (на зависть боулам из веллнес-бистро Nothing Fancy!) — экстракт помело, выращенного на Корсике: природные фруктовые кислоты мягко отшелушивают ороговевшие клетки и разглаживают кожу, а порошок люффы усиливает механическое очищение.
Rituals
Нидерландский бренд Rituals стремится превратить любую бьюти-рутину в медитативный ритуал. Sakura Body Scrub представляет собой гоммаж, достойный описания в «Хрониках заводной птицы» Мураками. Комбинация цветков японской вишни и рисового молока питают и восстанавливают сухую кожу, предварительно очищенную органическим сахаром.
Comfort Zone
Губам тоже нужна эксфолиация (ультрабережная в силу тонкости кожи!) — особенно в межсезонье, когда сухость и шелушение становятся почти неизбежными. Наш выбор — бьюти-банка от итальянцев Comfort Zone: микросферы жожоба и частицы диоксида кремния мягко удаляют омертвевшие клетки, а масло ши и бетаин мгновенно возвращают потрескавшимся губам мягкость, защищая от обветривания.
Medavita
Ультратехнологичные шампуни на ура очищают волосы и поверхность кожи, но не всегда справляются с накопившимся себумом, ороговевшими клетками и следами стайлинга. Здесь в игру вступает детокс-скраб из итальянской бьюти-лаборатории Medavita: красная глина в коллаборации гранулами кварца и японским анисом впитывает излишки липидного слоя, помогает отшелушиванию и улучшает микроциркуляцию кожи (без пересушивания!). Итог: отличный стартер для подготовки сухой (важно!) дермы к последующему уходу.
L'Occitane Au Bresil
В главной роли — масло кешью, которое интенсивно питает и увлажняет и устраняет шелушения (работает в команде с маслами ши и виноградной косточки!). За отшелушивание отвечает измельченная скорлупа грецкого ореха — она очищают кожу от омертвевших клеток, делает ее гладкой и выравнивает рельеф. Для вау-эффекта советуем наносить скраб 1-2 раза в неделю — при регулярном использовании средство запускает процессы регенерации клеток, тонизирует и подтягивает кожу.
Vichy
Если обычный шампунь смывает перхоть с поверхности кожи головы, то пилинг Dercos K от гуру дерматологии Vichy разбираются с ней основательно. Формула средства сочетает очищение и эксфолиацию: салициловая кислота отшелушивает ороговевшие клетки, а пироктон оламин воздействует на Malassezia — микроорганизмы, связанные с появлением перхоти. Тем временем наночастицы абрикосовых косточек подключают мощное механическое очищение, а глицерин обеспечивает интенсивное увлажнение.
Bioderma
Мастхэв для генеральной уборки кожи лица после комаровских ветров — гоммажирующий гель от Bioderma. Работает сразу в двух плоскостях, сочетая механическое и химическое отшелушивание: пока микрогранулы мягко освобождают верхние слои кожи от загрязнений и омертвевших клеток, салициловая и гликолевая кислоты на глубинном уровне очищают поры и ускоряют регенерацию (бонус — исчезновение черных точек!).
Комментарии (0)