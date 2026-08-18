Нехитрый скраб: 13 отличных гоммажей для лица, тела, губ и волос

Молодильные яблоки — не у Ивана Билибина, а в инновационном скрабе Margy's (подходит для лица и тела — все и сразу!). Стволовые клетки яблок (в сверхэффектиной коллаборации с маслом сладкого миндаля, лакричником, мальвой и отшелущивающими вулканическими частицами!) на ура разглаживают морщины и препятствуют появлению новых, а также питают, увлажняют, восстанавливая защитный барьер кожи и способствуя регенерации.