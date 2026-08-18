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Красота

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Нехитрый скраб: 13 отличных гоммажей для лица, тела, губ и волос

Говорим скраб, подразумеваем волшебную выручай-банку, которой под силу мгновенно яссифицировать кожу, заменив курс пептидов, а то и поход к косметологу. Выбрали 13 сервисных средств, гарантирующий вау-эффект в формате медитативного SPA-ритуала дома!

Margy's

Скраб Margy’s, 19 050 руб.
Фото предоставлено пресс-службой Margy's

Скраб Margy’s, 19 050 руб.

Молодильные яблоки — не у Ивана Билибина, а в инновационном скрабе Margy's (подходит для лица и тела — все и сразу!). Стволовые клетки яблок (в сверхэффектиной коллаборации с маслом сладкого миндаля, лакричником, мальвой и отшелущивающими вулканическими частицами!) на ура разглаживают морщины и препятствуют появлению новых, а также питают, увлажняют, восстанавливая защитный барьер кожи и способствуя регенерации. 

Valmont

Скраб Valmont, ДЛТ, 16 400 руб.
Фото предоставлено пресс-службой ДЛТ

Скраб Valmont, ДЛТ, 16 400 руб.

Секрет эффективности эксфолианта для лица Valmont — тройная молекула ДНК, чья спиралевидная структура придает ей мощные увлажняющие, антиоксидантные и регенерирующие свойства. О суперсиле ингредиента в швейцарской клинике Valmont узнали еще в начале XX века — особую клеточную процедуру на основе тройной ДНК оценили Коко Шанель и Ингрид Бергман. Вдобавок мельчайшие отшелушивающие частицы на ура очищают кожу, а кремовая текстура средства — идеальный пролог для уходового ритуала. 

La Sultane de Saba

Скраб La Sultane de Saba, Кенгуру, 11 890 руб.
Фото предоставлено пресс-службой «Кенгуру»

Скраб La Sultane de Saba, Кенгуру, 11 890 руб.

Сфера интересов La Sultane de Saba — старинные бьюти-рецепты стран Азии и Ближнего Востока. Главная драгоценность серии — гоммаж Sublimant à l'Or c ювелирным (буквально!) составом: уходовая композиция из 23-каратного золота, микронизированного жемчуга и экстракта корунда филигранно очищает кожу и придает бриллиантовое сияние — и все с антикварно-античным ароматом кедра и пачули.

Skeyndor

Скраб Skeyndor, 9 405 руб.
Фото предоставлено пресс-службой Skeyndor

Скраб Skeyndor, 9 405 руб.

Скромный состав скраба Skeyndor — не то, чем кажется: три ключевых ингредиента (цедра апельсина, абрикосовая косточка и спелый виноград) берут на себя все скрабовые задачи и справляются с ними на высший балл: бережно отшелушивают и очищают кожу, а заодно увлажняют и оказывают лифтинг-эффект. 

Académie Scientifique de Beauté

Скраб Académie Scientifique de Beauté, 7 592 руб.
Фото предоставлено пресс-службой Académie Scientifique de Beauté

Скраб Académie Scientifique de Beauté, 7 592 руб.

Базовый минимум для уходовой яссификации! Суперсила полирующего экфолианта для лица Académie Scientifique de Beauté — микс витамина Е, кремня и целлюзовы в кремовой текстуре, которая идеально отшелушивает, выравнивает микрорельеф и дарит сияние. 

Elemis

Скраб Elemis, 7 350 руб.
Фото предоставлено пресс-службой Elemis

Скраб Elemis, 7 350 руб.

Пополняем запасы витамина С на старте сезона простуд (сентябрь крадется!). Достойный иммунный шот — скраб для тела с лаймом и имбирем. Пока цедра лайма и морская соль работают над очищением и отшелушиванием, масло имбиря согревает и тонизирует, предотвращая преждевременное старение кожи. За увлажнение в ответе настой бергамота, кокоса и сладкого миндаля.

«Л'Окситан»

Фруктовый скраб «Л'Окситан», 4 450 руб.
Фото предоставлено пресс-службой «Л'Окситан»

Фруктовый скраб «Л'Окситан», 4 450 руб.

Возвращаем лицу сияние при помощи фруктового скраба L’Occitane. В основе веганского гоммажа-десерта (на зависть боулам из веллнес-бистро Nothing Fancy!) — экстракт помело, выращенного на Корсике: природные фруктовые кислоты мягко отшелушивают ороговевшие клетки и разглаживают кожу, а порошок люффы усиливает механическое очищение.

Rituals

Сахарный скраб Rituals, Летуаль, 4 089 руб.
Фото предоставлено пресс-службой Лэтуаль

Сахарный скраб Rituals, Летуаль, 4 089 руб.

Нидерландский бренд Rituals стремится превратить любую бьюти-рутину в медитативный ритуал. Sakura Body Scrub представляет собой гоммаж, достойный описания в «Хрониках заводной птицы» Мураками. Комбинация цветков японской вишни и рисового молока питают и восстанавливают сухую кожу, предварительно очищенную органическим сахаром.

Comfort Zone

Скраб для губ Comfort Zone, Кенгуру, 3 390 руб.
Фото предоставлено пресс-службой Comfort Zone

Скраб для губ Comfort Zone, Кенгуру, 3 390 руб.

Губам тоже нужна эксфолиация (ультрабережная в силу тонкости кожи!) — особенно в межсезонье, когда сухость и шелушение становятся почти неизбежными. Наш выбор — бьюти-банка от итальянцев Comfort Zone: микросферы жожоба и частицы диоксида кремния мягко удаляют омертвевшие клетки, а масло ши и бетаин мгновенно возвращают потрескавшимся губам мягкость, защищая от обветривания.

Medavita

Скраб-глина для кожи головы Medavita, 3 150 руб.
Фото предоставлено пресс-службой Medavita

Скраб-глина для кожи головы Medavita, 3 150 руб.

Ультратехнологичные шампуни на ура очищают волосы и поверхность кожи, но не всегда справляются с накопившимся себумом, ороговевшими клетками и следами стайлинга. Здесь в игру вступает детокс-скраб из итальянской бьюти-лаборатории Medavita: красная глина в коллаборации гранулами кварца и японским анисом впитывает излишки липидного слоя, помогает отшелушиванию и улучшает микроциркуляцию кожи (без пересушивания!). Итог: отличный стартер для подготовки сухой (важно!) дермы к последующему уходу.

L'Occitane Au Bresil

Скраб L'Occitane Au Bresil, 3 045 руб.
Фото предоставлено пресс-службой L'Occitane Au Bresil

Скраб L'Occitane Au Bresil, 3 045 руб.

В главной роли — масло кешью, которое интенсивно питает и увлажняет и устраняет шелушения (работает в команде с маслами ши и виноградной косточки!). За отшелушивание отвечает измельченная скорлупа грецкого ореха — она очищают кожу от омертвевших клеток, делает ее гладкой и выравнивает рельеф. Для вау-эффекта советуем наносить скраб 1-2 раза в неделю — при регулярном использовании средство запускает процессы регенерации клеток, тонизирует и подтягивает кожу.

Vichy

Шампунь-пилинг Vichy, Золотое Яблоко, 2 135 руб.
Фото предоставлено пресс-службой Vichy

Шампунь-пилинг Vichy, Золотое Яблоко, 2 135 руб.

Если обычный шампунь смывает перхоть с поверхности кожи головы, то пилинг Dercos K от гуру дерматологии Vichy разбираются с ней основательно. Формула средства сочетает очищение и эксфолиацию: салициловая кислота отшелушивает ороговевшие клетки, а пироктон оламин воздействует на Malassezia — микроорганизмы, связанные с появлением перхоти. Тем временем наночастицы абрикосовых косточек подключают мощное механическое очищение, а глицерин обеспечивает интенсивное увлажнение.

Bioderma

Скраб Bioderma, Naos, 1 600 руб.
Фото предоставлено пресс-службой Naos

Скраб Bioderma, Naos, 1 600 руб.

Мастхэв для генеральной уборки кожи лица после комаровских ветров — гоммажирующий гель от Bioderma. Работает сразу в двух плоскостях, сочетая механическое и химическое отшелушивание: пока микрогранулы мягко освобождают верхние слои кожи от загрязнений и омертвевших клеток, салициловая и гликолевая кислоты на глубинном уровне очищают поры и ускоряют регенерацию (бонус — исчезновение черных точек!). 

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