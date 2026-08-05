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Красота

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Флюиды, эликсиры, бустеры: 7 хитов косметички августа

Суперфуды теперь везде! Протеиновые коктейли — в банке крема с пептидами Drunk Elephant, куркума — в сыворотке для кожи вокруг глаз Clarins.

Margy's 

Ретроградным бывает не только Меркурий: время назад отматывает антиэйдж-крем тройного действия (и высшей пробы!) Margy’s

Крем Margy's, 53 300 руб.
Фото предоставлено пресс-службой Margy's

Крем Margy's, 53 300 руб.

Основательница бренда Маржи Ломбард соединила в хедлайнере своей линейки «Престиж» питательные масла косточек абрикоса и камелии масленичной (они стали основой формулы), экстракт зародышей пшеницы и гликопротеины для обновления клеток, антиоксиданты-витамины, гиалуроновую кислоту и полисахариды, которые мгновенно разглаживают поверхность кожи. Смешиваем, не взбалтываем и получаем те самые три эффекта: увлажнение для комфорта, регенерация с прицелом на будущее и мягкость для тактильных ощущений.

ВАЖНО! Наоми Кэмпбелл, Шэрон Стоун и княгиню Шарлен объединяет верность крему Margy’s «Престиж» и личным консультациям Маржи Ломбард.

Pupa Milano

Эргономика отпускного чемодана решает: внедряем в ручную кладь только косметику 2 в 1 от Pupa Milano

Румяна Pupa
Фото предоставлено пресс-службой Pupa Milano

Румяна Pupa

Формально My Crush Lip & Cheek — это румяна, но по факту они к тому же тинт для губ! Их можно наносить пальцами или кисточкой и в финале наслаивать для эффекта чуть обгоревшей на солнце кожи. Покрытие получится матовым и чуть размытым, независимо от наших ретушерских навыков, но результат не должен отличаться от Николь Кидман на последнем Met Gala и от мейка Рианны примерно всегда.

ВАЖНО! В палитре пять оттенков, которые возглавляет самый жизнерадостный и универсальный 003 Oh My Gosh.

Drunk Elephant

Крем Drunk Elephant, 10 700 руб.
Фото предоставлено пресс-службой Drunk Elephant

Крем Drunk Elephant, 10 700 руб.

Протеиновый коктейль в шейкере — сомнительно, но окей. Протеиновый коктейль в банке крема — без сомнений прекрасно. Protini от американцев Drunk Elephant наполнен молекулами белков разных размеров — от сигнальных пептидов до аминокислот, которые мгновенно бодрят кожу, улучшая ее тон и повышая упругость.

La Roche-Posay

Флюид La Roche-Posay, Золотое Яблоко, 2 796 руб.
Фото предоставлено пресс-службой La Roche-Posay

Флюид La Roche-Posay, Золотое Яблоко, 2 796 руб.

Горячо приветствуем новый фильтр против сверхдлинных и самых злокозненных волн ультрафиолета: в составе флюида La Roche-Posay Anthelios UVmune его можно найти под именем Mexoryl 400 — по длине этих лучей в нанометрах. Компанию фильтру составляют термальная вода из Ла Рош-Позе и технология Netlock, которая держит средство на коже даже в соленой воде и не дает смахнуть его вместе с песком.

Margy’s

Сыворотка Margy’s, 35 350 руб.
Фото предоставлено пресс-службой Margy’s

Сыворотка Margy’s, 35 350 руб.

План такой: две первые недели августа используем концентрат Margy’s Luminance (который берется за этот срок простимулировать синтез коллагена, разгладить микрорельеф кожи и даже снять мышечное напряжение ботоксоподобным пептидом!), а две последние недели посвящаем безудержным селфи.

Clarins

Сыворотка Clarins, 8 900 руб.
Фото предоставлено пресс-службой Clarins

Сыворотка Clarins, 8 900 руб.

Специалисты Clarins докрутили формулу сыворотки-бестселлера Double Serum Eye так, что она теперь стирает и те морщины, что вызваны возрастом, и те, которые мы заслужили сами, щурясь на солнце или забывая смыть тушь. В деле экстракты куркумы и майорана, ниацинамид и растительный кофеин, который заодно разгоняет отеки.

Bioderma

Мицеллярная вода Bioderma, Naos, 2 040 руб.
Фото предоставлено пресс-службой

Мицеллярная вода Bioderma, Naos, 2 040 руб.

Доброе дело идет бонусом к покупке любого из трех хитов Bioderma Sensibio Н2 О для чувствительной кожи — сыворотки, крема и мицеллярной воды с экстрактами алоэ, огурца и чайных листьев. Французский бренд снова (уже в шестой раз!) перечислит часть суммы в благотворительный фонд «Галчонок», который помогает реабилитации детей с ДЦП и поддерживает их мам.

Материал из номера:
Август

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