Флюиды, эликсиры, бустеры: 7 хитов косметички августа

Формально My Crush Lip & Cheek — это румяна, но по факту они к тому же тинт для губ! Их можно наносить пальцами или кисточкой и в финале наслаивать для эффекта чуть обгоревшей на солнце кожи. Покрытие получится матовым и чуть размытым, независимо от наших ретушерских навыков, но результат не должен отличаться от Николь Кидман на последнем Met Gala и от мейка Рианны примерно всегда.

ВАЖНО! В палитре пять оттенков, которые возглавляет самый жизнерадостный и универсальный 003 Oh My Gosh.