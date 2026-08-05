Флюиды, эликсиры, бустеры: 7 хитов косметички августа

Суперфуды теперь везде! Протеиновые коктейли — в банке крема с пептидами Drunk Elephant, куркума — в сыворотке для кожи вокруг глаз Clarins.
Margy's
Ретроградным бывает не только Меркурий: время назад отматывает антиэйдж-крем тройного действия (и высшей пробы!) Margy’s
Основательница бренда Маржи Ломбард соединила в хедлайнере своей линейки «Престиж» питательные масла косточек абрикоса и камелии масленичной (они стали основой формулы), экстракт зародышей пшеницы и гликопротеины для обновления клеток, антиоксиданты-витамины, гиалуроновую кислоту и полисахариды, которые мгновенно разглаживают поверхность кожи. Смешиваем, не взбалтываем и получаем те самые три эффекта: увлажнение для комфорта, регенерация с прицелом на будущее и мягкость для тактильных ощущений.
ВАЖНО! Наоми Кэмпбелл, Шэрон Стоун и княгиню Шарлен объединяет верность крему Margy’s «Престиж» и личным консультациям Маржи Ломбард.
Pupa Milano
Эргономика отпускного чемодана решает: внедряем в ручную кладь только косметику 2 в 1 от Pupa Milano
Румяна Pupa
Формально My Crush Lip & Cheek — это румяна, но по факту они к тому же тинт для губ! Их можно наносить пальцами или кисточкой и в финале наслаивать для эффекта чуть обгоревшей на солнце кожи. Покрытие получится матовым и чуть размытым, независимо от наших ретушерских навыков, но результат не должен отличаться от Николь Кидман на последнем Met Gala и от мейка Рианны примерно всегда.
ВАЖНО! В палитре пять оттенков, которые возглавляет самый жизнерадостный и универсальный 003 Oh My Gosh.
Drunk Elephant
Протеиновый коктейль в шейкере — сомнительно, но окей. Протеиновый коктейль в банке крема — без сомнений прекрасно. Protini от американцев Drunk Elephant наполнен молекулами белков разных размеров — от сигнальных пептидов до аминокислот, которые мгновенно бодрят кожу, улучшая ее тон и повышая упругость.
La Roche-Posay
Горячо приветствуем новый фильтр против сверхдлинных и самых злокозненных волн ультрафиолета: в составе флюида La Roche-Posay Anthelios UVmune его можно найти под именем Mexoryl 400 — по длине этих лучей в нанометрах. Компанию фильтру составляют термальная вода из Ла Рош-Позе и технология Netlock, которая держит средство на коже даже в соленой воде и не дает смахнуть его вместе с песком.
Margy’s
План такой: две первые недели августа используем концентрат Margy’s Luminance (который берется за этот срок простимулировать синтез коллагена, разгладить микрорельеф кожи и даже снять мышечное напряжение ботоксоподобным пептидом!), а две последние недели посвящаем безудержным селфи.
Clarins
Специалисты Clarins докрутили формулу сыворотки-бестселлера Double Serum Eye так, что она теперь стирает и те морщины, что вызваны возрастом, и те, которые мы заслужили сами, щурясь на солнце или забывая смыть тушь. В деле экстракты куркумы и майорана, ниацинамид и растительный кофеин, который заодно разгоняет отеки.
Bioderma
Доброе дело идет бонусом к покупке любого из трех хитов Bioderma Sensibio Н2 О для чувствительной кожи — сыворотки, крема и мицеллярной воды с экстрактами алоэ, огурца и чайных листьев. Французский бренд снова (уже в шестой раз!) перечислит часть суммы в благотворительный фонд «Галчонок», который помогает реабилитации детей с ДЦП и поддерживает их мам.
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