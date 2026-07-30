9 невесомых муссов для очищения лица

Процесс очищения зависит от того, что конкретно с кожи нужно смыть. Если это макияж, особенно с использованием тонального или bb-крема, водостойких и солнцезащитных средств, то потребуется несколько шагов очищения. Первый — мицелярная вода (или гидрофильное масло/очищающий бальзам). Второй — мусс, пенка или гель. И третий — тоник в зависимости от потребностей кожи. Однако если на коже ничего специфического нет, например, вы только проснулись, то можно обойтись без первого этапа.

Формат мусса остается, пожалуй, одним из самых удобных способов очищения — средство уже попадает на руки в виде мягкой пены. Вам остается только нанести на лицо, бережно помассировать и смыть. А еще — одним из самых бережных. Пена не травмирует и не царапает кожу, не разрушает защитный слой, а поэтому идеально подходит для чувствительной и сухой кожи.

Вот несколько моих фаворитов: