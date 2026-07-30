9 невесомых муссов для очищения лица

Скрип после очищения — давно не синоним качества. А одновременно тщательное и бережное удаление макияжа, городской пыли и прочих загрязнений — вот настоящий slay. Таким эффектом могут похвастаться нежные муссы, которые смывают всё без следа и агрессивных ПАВов (мастхэв для сухой и реактивной кожи!).
Sofia Bertrand
За плечами испанского премиум-бренда Sofia Bertrand — 30-летний опыт разработок в собственной научно-исследовательской лаборатории. Один из бестселлеров марки — воздушный мусс для деликатного очищения кожи. Средство не только бережно удаляет макияж и другие загрязнения, но и заботится о вашей коже. Говорим спасибо вау-формуле с экстрактами бамбука (обеззараживает, освежает и успокаивает) и портулака (обладает противовоспалительными и обезболивающими свойствами), множеством антиоксидантов (средни них — бета-каротин, витамины С и Е) и комплексом осмолитов (защищает клетки от обезвоживания, минимизирует вред от ультрафиолетового излучения и предотвращает преждевременное старение).
Genosys
Супернаходка для обладателей жирной кожи — матирующая пенка для умывания Genosys Snow О2 Cleanser. Продукт эффективно очищает (не только поверхность эпидермиса, но и поры), удаляет излишки себума и предотвращает появление черных точек и жирного блеска. Но при этом пенка не пересушивает и не стягивает кожу — за это отвечают экстракт граната (питает, насыщает жирными кислотами и избавляет от шелушений) и изофлавоны сои (активируют выработку гиалуроновой кислоты и коллагена).
L'Occitane
Главный герой нежного мусса для очищения L'Occitane — эфирное масло иммортеля (или бессмертника), которое, пока вы умываетесь, восстанавливает упругость и эластичность кожи, разглаживает морщины и минимизирует их появление в будущем. Формулу обогатили экстрактом чечевицы — сужает поры, выравнивает кожный рельеф, матирует, контролирует выделение себума и одновременно увлажняет и стимулирует выработку собственной гиалуроновой кислоты.
Elemis
Если кожу стягивает даже после самых бережных гелей и пенок, попробуйте очищающий мусс (до соприкосновения с водой имеет текстуру легкого крема) от британского премиум-бренда Elemis. За увлажнение благодарим супертрио: фермент падина павоника (средиземноморские водоросли с антивозрастным действием), морская вода (очищает, освежает и реминерализирует) и инулин (пребиотик, обеспечивающий глубокое увлажнение и укрепление защитного барьера кожи). А за умиротворяющий аромат, достойный лучших spa-процедур — комплекс из девяти эфирных масел, в числе которых — масла эвкалипта, лаванды, мяты и герани.
Thalgo
Пионеры талассотерапии (читай: морской косметологии!) Thalgo сочинили воздушный мусс для бережного очищения кожи. За счет морских водорослей, сока алоэ вера и мягких ПАВ из кокосового масла в составе средство не оставляет и намека на ощущение стянутости, вместо этого — чистая, увлажненная и сияющая благополучием кожа.
Institut Esthederm
В основе всех продуктов Institut Esthederm — запатентованная клеточная вода, состав и свойства которой максимально приближены к составу и свойствам воды в клетках кожи. Это позволяет укрепить иммунитет кожи, предотвращая появление признаков старения. Мусс из линейки Osmoclean — не исключение. Он мягко очищает кожу от загрязнений, при этом сохраняет необходимые для кожи бактерии и не травмирует кожный барьер. Поэтому средство идеально подходит для ежедневного использования на сухой и чувствительной коже.
Clarins
Если и огород, то только в Альпах — именно таким обзавелись бьюти-старожилы Clarins и вырастили там горечавку и мелиссу, чьи экстракты, входящие в состав Mousse Nettoyante Peau Neuve, успокаивают и смягчают даже самую реактивную кожу. К ним в поддержку добавили кислоты плодов тамаринда, которые мягко отшелушивают кожу, не травмируя ее, и экстракт моринги, препятствующий скоплению загрязнений.
Angiopharm
Незаменимая банка для кожи, склонной к жирности, воспалениям и гиперпигментации нашлась у локальных бьюти-гениев Angiopharm (творят в лаборатории в новосибирском научгородке!). В составе — четыре вида кислот, которые помогают улучшить состояние проблемной кожи. О каждой по порядку. Миндальная избавляет от камедонов, снимает воспаления и выравнивает тон кожи. Салициловая также борется с закрытыми камедонами, контролирует выработку себума, уменьшает высыпания и следы постакне. Пировиноградная обладает антисептическим и противогрибковым действием. А молочная увлажняет и деликатно отшелушивает кожу.
Darling*
Южнокорейские косметические профи Darling* собрали (и запатентовали!) летний бьюти-букет из буранчика, василька, лаванды, ромашки, мускатного шалфея и гиацинта, который одновременно успокаивает, увлажняет и замедляет старение кожи. На этом не остановились и добавили гордый бутон розы центифолии для дополнительной тонизации, сужения пор и лифтинг-эффекта. А за заботливое очищение без сухости и дискомфорта отвечают аминокислоты и кокосовое масло.
Виктория Шеперкина, визажист и стилист по волосам студии Suite
Процесс очищения зависит от того, что конкретно с кожи нужно смыть. Если это макияж, особенно с использованием тонального или bb-крема, водостойких и солнцезащитных средств, то потребуется несколько шагов очищения. Первый — мицелярная вода (или гидрофильное масло/очищающий бальзам). Второй — мусс, пенка или гель. И третий — тоник в зависимости от потребностей кожи. Однако если на коже ничего специфического нет, например, вы только проснулись, то можно обойтись без первого этапа.
Формат мусса остается, пожалуй, одним из самых удобных способов очищения — средство уже попадает на руки в виде мягкой пены. Вам остается только нанести на лицо, бережно помассировать и смыть. А еще — одним из самых бережных. Пена не травмирует и не царапает кожу, не разрушает защитный слой, а поэтому идеально подходит для чувствительной и сухой кожи.
Вот несколько моих фаворитов:
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