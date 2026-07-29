11 воздушных кремов-сорбетов на лето: от фраппе до суфле

Меняем (без отказа от уходовой функциональности!) густые зимние кремы и вязкие масла на летние невесомо-воздушные сорбеты: легким касанием увлажняют, питают и защищают кожу не хуже январских сиблингов, гарантируя ощущение свежести и clean-girl сияние.
Augustinus Bader
Следуем примеру Карлы Бруни, Софии Коппола и Николы Пельтц — пополняем фанбазу супергероя регенеративной медицины Аугустинуса Бадера. Важнейший бестселлер бренда — увлажняющий крем с легкой текстурой, который напитывает, делает кожу упругой и эластичной, дарит комфорт и здоровое сияние. За все спасибо вау-составу с витаминами A, C и B5, листьями алоэ вера, рисовыми протеинами, маслом ши и комплексом TFC8 (мощный антиоксидант и источник полезных жирных кислот!).
Telomerol
Российские химики-технологи наконец смэтчили науку и жизнь, создав косметику на базе высоко очищенной фракции корня астрагала перепончатого. В составе невесомой сыворотки Telomerol компонент ускоряет синтез коллагена и эластина, уменьшает морщины и оказывает мощный лифтинг-эффект (достойная альтернатива инъекциям!).
Comfort Zone
Уходовая находка для идеального мейкапа — осветляющий крем для лица Comfort zone, который безупречно выравнивает тон кожи, корректирует пигментные пятна и дарит мгновенное сияние (за все спасибо мегакрутому дуэту масел черноплодной рябины и сладкого миндаля!).
Drunk Elephant
Три слона, на которые установила техасский гигабренд Drunk Elephant создательница и президент Тиффани Мастерсон: раз — тотальное исключение эфирных масел, сушащих силиконов, химических SPF, отдушек и красителей в составах, два — биосовместимость косметики (средства можно смешивать друг с другом в любых пропорциях!), три — ставка на высокоэффективные ингредиенты. Например, суперуспех крем-геля Protini гарантируют девять сигнальных пептиды (активируют образование коллагена) и стволовые клетки карликовой кувшинки (выравнивают тон и микрорельеф кожи).
Institut Esthederm
Как спасти пересушенную кожу после летних UVA-лучей — знает увлажняющий крем из лаборатории Institut Esthederm: тающая текстура средства насыщена белками аквапоринами и клеточной водой (комплекс минеральных солей, повторяющих состав межклеточной жидкости кожи, — патент Institut Esthederm!), которые восстанавливают процессы увлажнения кожи, защищают кожный барьер и оказывают антиоксидантное действие.
Clarins
Бесценная (особенно в жарких условиях надвигающегося Эль-Ниньо!) суперсила матирующего крем-геля от французов Clarins — тройной увлажняющий эффект и контроль выработки себума (заслуга уходового комплекса Hyaluronic Power, объединившего бьюти-мощности экстракта каланхоэ и двух видов гиалуроновой кислоты!). Тем временем экстракт шандры обыкновенной защищает кожу от загрязнений, кипрей успокаивает, а камелия питает.
Erborian
Воздушную текстуру крема-фраппе корейско-французские профи уходовой косметики Erborian подсмотрели в облачках пены кофейного напитка родом из Греции. Как и реальный фраппе, продукт мгновенно бодрит и освежает: вместо льда здесь запатентованный комплекс Bamboo Waterlock на основе сока и волокон бамбука, который быстро впитывается и глубоко увлажняет кожу, не оставляя неприятной жирной пленки. Еще одна суперсила банки Erborian — крем идеально подходит в качестве базы под мейкап (сглаживает неровности и сужает поры — спасибо восточной хурме в составе!).
«Л'Окситан»
В центре бьюти-внимания французов «Л'Окситан» — экстракт котулы коронопусолистной из Прованса, благодаря которому воздушное молочко на ура увлажняет, смягчает и тонизирует кожу. А цветки танацетума в ответе за душистый флорально-древесный аромат.
L'Occitane Au Bresil
Из амазонских джунглей к нам приехала чудо-пальма ликури, масло которой увлажняет и питает кожу, восстанавливая защитный барьер (даже после порывистых ветров во время приморского пелотона!). Эти умения переданы увлажняющему крем-гелю L’Occitane au Bresil с воздушной двухфазной текстурой, готовому вежливо подвинуть сыворотки и флюиды в нашей SOS-косметичке.
Pupa
Сыворотка Pupa Ultra-Light Sun Face Serum легко ложится под любой тональный, тинт или румяна невидимым SPF50-щитом, отражая не только загар, но и будущие пигментные пятна с морщинами. Эктоин с 4%-ниацинамидом в формуле предотвращают фотостарение, увлажняют и успокаивают. Химические фильтры у Pupa под запретом, так что побочных эффектов могут не опасаться даже кораллы Красного моря, куда сыворотка может заплыть под маской для снорклинга!
DARLING*
Наш мастхэв лета — охлаждающий крем-сорбет Darling* Skin Relief. Ощущение свежести поддерживают керамиды, которые создают защитный барьер и удерживают влагу. Пока экстракты семян моринги и гибискуса работают над восстановлением кожи после агрессивного воздействия окружающей среды (лето в городских условиях Петербурга — плавали, знаем!), хлорелла выравнивает тон лица и устраняет покраснения.
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