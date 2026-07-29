11 воздушных кремов-сорбетов на лето: от фраппе до суфле

Сыворотка Pupa Ultra-Light Sun Face Serum легко ложится под любой тональный, тинт или румяна невидимым SPF50-щитом, отражая не только загар, но и будущие пигментные пятна с морщинами. Эктоин с 4%-ниацинамидом в формуле предотвращают фотостарение, увлажняют и успокаивают. Химические фильтры у Pupa под запретом, так что побочных эффектов могут не опасаться даже кораллы Красного моря, куда сыворотка может заплыть под маской для снорклинга!