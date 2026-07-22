Муссы, сыворотки, саше и микротоки: 14 бьюти-бестселлеров июля

Манифестируем уходовую дольче виту! Малина в сыворотке Drunk Elephant, какао Самоа в аромате Maori Collection и пекан в креме Clarins готовы прийти на помощь, если тянет на сладкое.
Drunk Elephant
Воук-культура, которая нам действительно нужна, — это проснуться утром с обновленным лицом (после кислотной сыворотки с малиной Drunk Elephant!)
Такого слона в комнате нельзя не заметить: с декабря прошлого года в сеть «Л’Этуаль» зашел американский (техасский!) гигант Drunk Elephant. Создательница и президент Тиффани Мастерсон установила бренд на два столпа. Первый: полное исключение «подозрительной шестерки» в составах — непредсказуемых эфирных масел, сушащих кожу спиртов, силиконов, химических SPF, отдушек и красителей. Второй: ультимативная способность смешивать все средства прямо в ладони. Гелевую сыворотку с гликолевой и винными кислотами она предлагает соединить в «смузи» с серумом B-Hydra и универсальным кремом Lala Retro и наносить на ночь.
ВАЖНО! Про любимый ингредиент Тиффани — насыщенное жирными кислотами масло марулы — пишут как про любимый пьянящий шот слонов. Интернет-миф детектед прямо в названии!
Maori Collection
Облако кофе и полинезийское заклинание на удачу — скипаем утренние зарядку и медитацию в пользу аромата Maori Collection
Танцевать триумфальную хаку в июле нам и так (скорее всего!) представится повод — теннисисты Медведев, Рублев и Хачанов едут на Уимблдон только за победой. Но взбодрить все рецепторы можно и в дни без матчей. Парфюмерная вода Life Pleasure переносит тату с флакона на кожу самым приятным неинвазивным методом, и маорийское та-моко мгновенно начинает работать как стимулятор всего: какао Самоа, похожие на тиаре цветки жасмина, тропический миндаль кауарики с Островов Кука бустят все чувства и настраивают на Life Pleasure.
ВАЖНО! оллекцию из 23 ароматов специально для «РИВ ГОШ» придумал и собственноручно собрал наш дарлинг и отец Kirke Паоло Теренци.
Clarins
Кто наклонился, чтобы почитать этот текст, тому полагается новый крем для шеи Clarins — джиниус-средство от горизонтальных морщин на шее!
Шея совершает 17100 движений ежедневно (в отличие, к сожалению, от нас), а кожа на ней вдвое тоньше кожи лица. И именно поэтому ей нужна особая поддержка. Французы из Clarins в курсе, что делать, еще с момента выхода первого в мире крема для шеи Jeunesse du Cou — абсолютной имбы 1977 года! За почти пятьдесят лет они довели формулу до роскошного максимума: в средстве с эффектом лифтинга Extra-Firming Neck&Décolleté соединились лучшие и самые новые эластин- и коллаген-стимуляторы планеты — экстракты пекана и митракарпа, ниацинамид и неомыляемые прессованные семечки подсолнуха с органик-полей Прованса.
ВАЖНО! Мгновенную подтяжку кожи шеи и декольте обеспечивают невидимые тейпы — тончайшая пленка из полисахаридов овса
Margy’s
Один пшик для ультимативной красоты — больше не сайфай, а реальный мист Margy’s Luminance: увлажняет (даже поверх мейка!) за счет гиалуроновой кислоты, улучшает микроциркуляцию пептидами в составе и способствует синтезу коллагена первого типа с помощью ниацинамида и стволовых клеток швейцарских яблок.
Wau
У нового гаджета Wau по имени MIRA 128 режимов работы и таймер с автоотключением на случай, если микротоки со световой терапией трех цветов, вибрацией, нагревом и охлаждением зайдут слишком хорошо. А список задач, за которые берется MIRA, — лифтинг, борьба с акне, отеками и тусклостью кожи.
Pupa
Сыворотка Pupa Ultra-Light Sun Face Serum легко ложится под любой тональный, тинт или румяна невидимым SPF50-щитом, отражая не только загар, но и будущие пигментные пятна с морщинами. Эктоин с 4%-ниацинамидом в формуле предотвращают фотостарение, увлажняют и успокаивают. Химические фильтры у Pupa под запретом, так что побочных эффектов могут не опасаться даже кораллы Красного моря, куда сыворотка может заплыть под маской для снорклинга!
AlterEgo
Мусс AlterEgo удержит кудри даже на долгих дачных выходных: сильная фиксация Extra Grip особенно хорошо сцепляется с локонами и позволяет быстро их доработать. Результат будет итальянский, как и сам бренд: никакого хруста, только безупречная подвижная укладка и запах цитрусов, кардамона, эвкалипта, орехов, кедра и Средиземного моря.
Angiopharm
Осветляющий тоник Angiopharm действует на механизмы меланогенеза — то есть не дает образоваться новым пятнам и стирает старые. Его формула настолько мягкая, что подойдет не только чувствительной коже, но даже коже с поствоспалительной пигментацией в дни высокого повреждения защитного барьера (когда УФ-индекс в прогнозе смартфона выше 5!).
Bioderma
Самые уязвимые для солнечных лучей зоны — нос, уши, лоб и любое место с веснушками — технологи Bioderma советуют покрывать толстеньким, но невидимым слоем стика Photoderm SPF50+. Практикуем у бассейна, у сетки пляжного волейбола и во дворе особняка Мясникова: средство не смывается с кожи ни водой, ни песком, ни стрессом от внезапного смол-тока.
Remez
EMS есть у нас дома! Салонную процедуру электромиостимуляции (чтобы подтянуть все лицевые мышцы и за ними овал) встроили в ручной девайс Remez. Кроме нее, Model U занимается термотерапией в диапазоне настоящего RF-лифтинга — 40–42 градуса тепла. И заодно умеет охлаждаться до 14 градусов, убирая синеву вокруг глаз после дэнс-ночи на «Севкабеле».
Maison Francis Kurkdjian
Свеча À la Rose Maison Francis Kurkdjian переоделась к лету из белого лиможского фарфора в розовое муранское стекло — в полном соответствии со своей сущностью, собранной из лепестков столистной и дамасской роз на подложке из фиалок и мускуса. А безопасного огня дают на 55 часов минерально-растительный воск и хлопковый фитиль.
Sokolov Beauty
О том, что блеск для губ Sokolov Beauty придумали люди из мира драгоценностей, говорит бриллиантовая пудра в составе (активирует выработку коллагена!). О том, что они эстеты, — палитра. А о том, что чувствуют дух времени, — коллекция Numerology, где у каждого оттенка свой номер с зашитым кодом на удачу: Fatal — про уверенность и обаяние.
Davines
Этим летом вау-волосисты Davines круто апгрейдят наши бьюти-медитации — расширили парфюмерную линейку OI и выпустили классный уходовый набор OI Ambience Kit (шампунь! кондиционер! баттер! крем для душа!). Плюс пополнили бокс двумя новыми средствами: ароматическим спреем и керамическим саше, безупречно выдержанным в ольфакторной цветочно-древесной пирамиде OI.
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