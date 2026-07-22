Муссы, сыворотки, саше и микротоки: 14 бьюти-бестселлеров июля

Такого слона в комнате нельзя не заметить: с декабря прошлого года в сеть «Л’Этуаль» зашел американский (техасский!) гигант Drunk Elephant. Создательница и президент Тиффани Мастерсон установила бренд на два столпа. Первый: полное исключение «подозрительной шестерки» в составах — непредсказуемых эфирных масел, сушащих кожу спиртов, силиконов, химических SPF, отдушек и красителей. Второй: ультимативная способность смешивать все средства прямо в ладони. Гелевую сыворотку с гликолевой и винными кислотами она предлагает соединить в «смузи» с серумом B-Hydra и универсальным кремом Lala Retro и наносить на ночь.

ВАЖНО! Про любимый ингредиент Тиффани — насыщенное жирными кислотами масло марулы — пишут как про любимый пьянящий шот слонов. Интернет-миф детектед прямо в названии!