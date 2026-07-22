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Красота

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Муссы, сыворотки, саше и микротоки: 14 бьюти-бестселлеров июля

Манифестируем уходовую дольче виту! Малина в сыворотке Drunk Elephant, какао Самоа в аромате Maori Collection и пекан в креме Clarins готовы прийти на помощь, если тянет на сладкое.

Drunk Elephant

Воук-культура, которая нам действительно нужна, — это проснуться утром с обновленным лицом (после кислотной сыворотки с малиной Drunk Elephant!)

Сыворотка Drunk Elephant, Лэтуаль, 9 460 руб.
Фото предоставлено пресс-службой Drunk Elephant

Сыворотка Drunk Elephant, Лэтуаль, 9 460 руб.

Такого слона в комнате нельзя не заметить: с декабря прошлого года в сеть «Л’Этуаль» зашел американский (техасский!) гигант Drunk Elephant. Создательница и президент Тиффани Мастерсон установила бренд на два столпа. Первый: полное исключение «подозрительной шестерки» в составах — непредсказуемых эфирных масел, сушащих кожу спиртов, силиконов, химических SPF, отдушек и красителей. Второй: ультимативная способность смешивать все средства прямо в ладони. Гелевую сыворотку с гликолевой и винными кислотами она предлагает соединить в «смузи» с серумом B-Hydra и универсальным кремом Lala Retro и наносить на ночь.

ВАЖНО! Про любимый ингредиент Тиффани — насыщенное жирными кислотами масло марулы — пишут как про любимый пьянящий шот слонов. Интернет-миф детектед прямо в названии!

Maori Collection

Облако кофе и полинезийское заклинание на удачу — скипаем утренние зарядку и медитацию в пользу аромата Maori Collection

Парфюмерная вода Maori Collection, РИВ ГОШ, 4 999 руб.
Фото предоставлено пресс-службой Maori Collection

Парфюмерная вода Maori Collection, РИВ ГОШ, 4 999 руб.

Танцевать триумфальную хаку в июле нам и так (скорее всего!) представится повод — теннисисты Медведев, Рублев и Хачанов едут на Уимблдон только за победой. Но взбодрить все рецепторы можно и в дни без матчей. Парфюмерная вода Life Pleasure переносит тату с флакона на кожу самым приятным неинвазивным методом, и маорийское та-моко мгновенно начинает работать как стимулятор всего: какао Самоа, похожие на тиаре цветки жасмина, тропический миндаль кауарики с Островов Кука бустят все чувства и настраивают на Life Pleasure.

ВАЖНО! оллекцию из 23 ароматов специально для «РИВ ГОШ» придумал и собственноручно собрал наш дарлинг и отец Kirke Паоло Теренци.

Clarins

Кто наклонился, чтобы почитать этот текст, тому полагается новый крем для шеи Clarins — джиниус-средство от горизонтальных морщин на шее!

Крем Clarins, РИВ ГОШ, 9 200 руб.
Фото предоставлено пресс-службой Clarins

Крем Clarins, РИВ ГОШ, 9 200 руб.

Шея совершает 17100 движений ежедневно (в отличие, к сожалению, от нас), а кожа на ней вдвое тоньше кожи лица. И именно поэтому ей нужна особая поддержка. Французы из Clarins в курсе, что делать, еще с момента выхода первого в мире крема для шеи Jeunesse du Cou — абсолютной имбы 1977 года! За почти пятьдесят лет они довели формулу до роскошного максимума: в средстве с эффектом лифтинга Extra-Firming Neck&Décolleté соединились лучшие и самые новые эластин- и коллаген-стимуляторы планеты — экстракты пекана и митракарпа, ниацинамид и неомыляемые прессованные семечки подсолнуха с органик-полей Прованса.

ВАЖНО! Мгновенную подтяжку кожи шеи и декольте обеспечивают невидимые тейпы — тончайшая пленка из полисахаридов овса

Margy’s

Мист Margy’s, 29 050 руб.
Фото предоставлено пресс-службой Margy’s

Мист Margy’s, 29 050 руб.

Один пшик для ультимативной красоты — больше не сайфай, а реальный мист Margy’s Luminance: увлажняет (даже поверх мейка!) за счет гиалуроновой кислоты, улучшает микроциркуляцию пептидами в составе и способствует синтезу коллагена первого типа с помощью ниацинамида и стволовых клеток швейцарских яблок.

Wau

Гаджет Wau, 23 990 руб.
Фото предоставлено пресс-службой Wau

Гаджет Wau, 23 990 руб.

У нового гаджета Wau по имени MIRA 128 режимов работы и таймер с автоотключением на случай, если микротоки со световой терапией трех цветов, вибрацией, нагревом и охлаждением зайдут слишком хорошо. А список задач, за которые берется MIRA, — лифтинг, борьба с акне, отеками и тусклостью кожи.

Pupa

Сыворотка Pupa, РИВ ГОШ, 2 610 руб.
Фото предоставлено пресс-службой Pupa

Сыворотка Pupa, РИВ ГОШ, 2 610 руб.

Сыворотка Pupa Ultra-Light Sun Face Serum легко ложится под любой тональный, тинт или румяна невидимым SPF50-щитом, отражая не только загар, но и будущие пигментные пятна с морщинами. Эктоин с 4%-ниацинамидом в формуле предотвращают фотостарение, увлажняют и успокаивают. Химические фильтры у Pupa под запретом, так что побочных эффектов могут не опасаться даже кораллы Красного моря, куда сыворотка может заплыть под маской для снорклинга!

AlterEgo

Мусс AlterEgo, 3 800 руб.
Фото предоставлено пресс-службой AlterEgo

Мусс AlterEgo, 3 800 руб.

Мусс AlterEgo удержит кудри даже на долгих дачных выходных: сильная фиксация Extra Grip особенно хорошо сцепляется с локонами и позволяет быстро их доработать. Результат будет итальянский, как и сам бренд: никакого хруста, только безупречная подвижная укладка и запах цитрусов, кардамона, эвкалипта, орехов, кедра и Средиземного моря.

Angiopharm

Тоник Angiopharm, 2 340 руб.
Фото предоставлено пресс-службой Angiopharm

Тоник Angiopharm, 2 340 руб.

Осветляющий тоник Angiopharm действует на механизмы меланогенеза — то есть не дает образоваться новым пятнам и стирает старые. Его формула настолько мягкая, что подойдет не только чувствительной коже, но даже коже с поствоспалительной пигментацией в дни высокого повреждения защитного барьера (когда УФ-индекс в прогнозе смартфона выше 5!).

Bioderma

SPF-крем Bioderma, Naos, 2 390 руб.
Фото предоставлено пресс-службой Bioderma

SPF-крем Bioderma, Naos, 2 390 руб.

Самые уязвимые для солнечных лучей зоны — нос, уши, лоб и любое место с веснушками — технологи Bioderma советуют покрывать толстеньким, но невидимым слоем стика Photoderm SPF50+. Практикуем у бассейна, у сетки пляжного волейбола и во дворе особняка Мясникова: средство не смывается с кожи ни водой, ни песком, ни стрессом от внезапного смол-тока.

Remez

Девайс Remez, 20 490 руб.
Фото предоставлено пресс-службой Remez

Девайс Remez, 20 490 руб.

EMS есть у нас дома! Салонную процедуру электромиостимуляции (чтобы подтянуть все лицевые мышцы и за ними овал) встроили в ручной девайс Remez. Кроме нее, Model U занимается термотерапией в диапазоне настоящего RF-лифтинга — 40–42 градуса тепла. И заодно умеет охлаждаться до 14 градусов, убирая синеву вокруг глаз после дэнс-ночи на «Севкабеле».

Maison Francis Kurkdjian

Свеча Maison Francis Kurkdjian, Золотое Яблоко, 10 700 руб.
Фото предоставлено пресс-службой Maison Francis Kurkdjian

Свеча Maison Francis Kurkdjian, Золотое Яблоко, 10 700 руб.

Свеча À la Rose Maison Francis Kurkdjian переоделась к лету из белого лиможского фарфора в розовое муранское стекло — в полном соответствии со своей сущностью, собранной из лепестков столистной и дамасской роз на подложке из фиалок и мускуса. А безопасного огня дают на 55 часов минерально-растительный воск и хлопковый фитиль.

Sokolov Beauty

Блеск для губ Sokolov Beauty, Ozon, 251 руб.
Фото предоставлено пресс-службой Sokolov Beauty

Блеск для губ Sokolov Beauty, Ozon, 251 руб.

О том, что блеск для губ Sokolov Beauty придумали люди из мира драгоценностей, говорит бриллиантовая пудра в составе (активирует выработку коллагена!). О том, что они эстеты, — палитра. А о том, что чувствуют дух времени, — коллекция Numerology, где у каждого оттенка свой номер с зашитым кодом на удачу: Fatal — про уверенность и обаяние.

Davines

Ароматическим спрей и керамическое саше Davines
Фото предоставлено пресс-службой Davines

Ароматическим спрей и керамическое саше Davines

Уходовая аромалиния Davines
Фото предоставлено пресс-службой Davines

Уходовая аромалиния Davines

Этим летом вау-волосисты Davines круто апгрейдят наши бьюти-медитации — расширили парфюмерную линейку OI и выпустили классный уходовый набор OI Ambience Kit (шампунь! кондиционер! баттер! крем для душа!). Плюс пополнили бокс двумя новыми средствами: ароматическим спреем и керамическим саше, безупречно выдержанным в ольфакторной цветочно-древесной пирамиде OI.

Материал из номера:
Июль

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