Нашли 9 лучших средств, которые восстановят кожу после загара

Уже доказано, солнце — сильный стресс для кожи, от которого защититься только санскрином, увы, не получится. Особенно, если УФ-индекс выше 6 (и нет никакой разницы освещали ли вас эти лучи на южном пляже или в городе!). Здесь с солнцезащитными средствами на один (первый!) план выходят продукты after sun, которые успокоят кожу после загара, избавят от жжения и покраснений, предотвратят шелушение и сохранят ровный золотистый оттенок лица и тела надолго.
Bellefontaine
Эмульсия Bellefontaine увлажняет и успокаивает кожу после загара за счет удачной комбинации ингредиентов в составе. Экстракты водорослей и дрожжей в дуэте с гиалуроновой кислотой восстанавливают водный баланс во всех слоях кожи. За прохладу и снятие воспалений отвечают ментол и альпийские травы.
Institut Esthederm
Легкий крем-гель Institut Esthederm работает сразу в двух направлениях. Во-первых, быстро увлажняет и успокаивает кожу после загара, защищая ее от преждевременного старения, вызванного воздействием УФ-лучей. Во-вторых, надолго сохраняет золотистый оттенок кожи и дарит ей роскошное сияние (спасибо деликатному шиммеру в составе!). Бонус: средство мгновенно впитывается, не оставляя ощущения липкости.
Ligne St Barth
Легендарный Ligne St Barth не нуждается в представлении — их масло для загара давно заняло почетное место среди отпускных мастхэвов. К нему в пару команда сделала успокаивающий гель алоэ вера с мятой. Легкая сыворотка подходит для тела, лица и волос, мгновенно впитывается, охлаждая и снимая зуд после загара. Бонус: можно использовать как ежедневное средство для увлажнения и матирования кожи или для снятия раздражения после бритья.
Davines
Выстраиваемся в очередь к Davines не только за образцовой косметикой для волос, но и за отличными средствами после загара — за некоторыми, в частности за этим восстанавливающим кремом для лица и тела, придется постоять подольше (на сайте и маркетплейсах мгновенно улетает в солдаут!). Внутри SU Aftersun softening hydrating cream — алоэ вера (увлажняет и ускоряет регенерацию кожи), экстракт померанца (успокаивает, снимает покраснения и охлаждает) и комплекс масел арганы, ши и макадамии (питает, восстанавливает липидный барьер и дарит сияние). После нанесения ваша кожа мягкая, эластичная, без красноты и шелушений. А еще — с ровным загаром, который останется с вами надолго.
Clarins
Банка 2в1 — маска после загара Clarins, которую можно наносить на лицо и на тело. За счет экстракта алоэ и масла карите в составе средство на ура успокаивает, минимизирует неприятные ощущения от ожога, а еще — интенсивно увлажняет и питает, помогая избежать шелушений. На этом не всё — маска блокирует действие свободных радикалов и предотвращает преждевременное старение. Используйте маску 2-4 раза в день в зависимости от потребностей вашей кожи — нанесите в достаточном количестве на обожженные участки, распределите легкими массирующими движениями и оставьте, пока продукт полностью не впитается (да, смывать маску не нужно!).
Thalgo
Пионеры талассотерапии (читай: морской косметологии!) Thalgo сочинили средство after sun с омолаживающим эффектом. Пока алоэ вера успокаивает и увлажняет иссушенную на солнце кожу, тандем средиземноморских водорослей Dunaliella Salina и высокомолекулярной гиалуроновой кислоты стимулирует обновление клеток, борется с гиперпигментацией и разглаживает морщины. Наносите флюид на чистую кожу и при желании закройте продукт любимым увлажняющим кремом для большего увлажнения.
Comfort Zone
Восстанавливающий крем-гель с приятной текстурой dry-touch (никакой липкости и жирного блеска!) от Comfort Zone — лучший способ завершить день, проведенный на пляже или пикнике в Таврическом. Во-первых, он мгновенно снимает жжение и покраснения, реконструирует защитный барьер, стимулирует обновление клеток, увлажняет и придает сияние за счет мелких светоотражающих частиц.
Fresh Line
Суперсила семейного бренда родом из Греции Fresh Line — натуральные составы на основе травяных настоев, эфирных масел и органических экстрактов. Лосьон after sun — не исключение. Всю работу на себя взял растительный квартет — экстракт опунции, огурец, алоэ и тасманская ягода — который избавляет от зуда, жжения, покраснений и других неприятных последствий пребывания на солнце. Советуем наносить средство на слегка влажную кожу для лучше впитывания.
SVR
В компанию к уже привычным алоэ вера и комплексу антиоксидантов (успокаивают и защищают кожу от свободных радикалов) французские гуру космецевтики SVR добавили ниацинамид. За что мы любим этот актив? Рассказываем: он укрепляет защитный барьер, стимулирует синтез коллагена, борется с пигментацией и выравнивает тон. В придачу к этому молочко отлично увлажняет и питает кожу, быстро впитывается и подходит как для тела, так и для лица.
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