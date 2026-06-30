Нашли 9 лучших средств, которые восстановят кожу после загара

Выстраиваемся в очередь к Davines не только за образцовой косметикой для волос, но и за отличными средствами после загара — за некоторыми, в частности за этим восстанавливающим кремом для лица и тела, придется постоять подольше (на сайте и маркетплейсах мгновенно улетает в солдаут!). Внутри SU Aftersun softening hydrating cream — алоэ вера (увлажняет и ускоряет регенерацию кожи), экстракт померанца (успокаивает, снимает покраснения и охлаждает) и комплекс масел арганы, ши и макадамии (питает, восстанавливает липидный барьер и дарит сияние). После нанесения ваша кожа мягкая, эластичная, без красноты и шелушений. А еще — с ровным загаром, который останется с вами надолго.