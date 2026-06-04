Один за всех: собрали 11 многозадачных мистов на лето

Почетное второе место на летнем бьюти-пъедестале занимают мисты (золотая медаль, конечно, у санскринов!): вау-спреи синхронно увлажняют, тонизируют, омолаживают и освежают. А еще — помогают макияжу удержаться на лице в первозданном виде до вечера (и без липкости привычных фиксаторов!).
Margy’s Monte Carlo
Стволовые клетки яблока, экстракт моринги, гиалуроновая кислота, ниацинамид и пептиды — вот главные ингредиенты ультраувлажняющиего миста авторства косметолога Маржи Ломбард (среди первых клиентов — дочь принца Саудовской Аравии!). На увлажнении завидные функции спрея не заканчиваются: средство активирует выработку коллагена, минимизируя видимость морщин и подтягивая кожу, и успокаивает раздражение, избавляя от красноты, зуда и обеспечивая ровный тон лица. Наносите мист в качестве тоника на чистое лицо после утреннего или вечернего умывания, а при желании дополнительно увлажнить кожу или освежить макияж используйте продукт в течение дня.
Allies of Skin
Звание самого хайпового бьюти-бренда прямо сейчас присуждаем сингапурцам Allies of Skin. Однако должны заметить всеобщее помешательство на марке совсем не беспочвенно. Их суперсила — понятные и реально работающие формулы, многофункциональные продукты и идеальный мэтч с запросами жителей мегаполисов (от загрязнения до тусклости кожи и фотостарения!). И Molecular Saviour Probiotics Treatment Mist — не исключение. В его состав вошли всего четыре основных ингредиента: ниацинамид укрепляет защитный барьер кожи и выравнивает тон лица, фермент лактобактерий успокаивает раздражения и поддерживает здоровый микробиом кожи, аминокислоты шелка обладают антиоксидантным действием и сохраняют кожу увлажненной, а цинк активирует выработку коллагена и контролирует выделение себума. Средство подойдет любому типу кожи, но особенно рекомендуем попробовать обладателям очень сухой и чувствительной.
Elemis
Команда Elemis взяла всё лучшее от Средиземного моря и упаковала в формулу тонизирующего миста. За суперувлажнение и anti-age-эффект отвечает водоросль Падина Павоника, а морской биотехнологический фермент регулирует выработку себума, уменьшает видимость пор и делает кожу более гладкой. К ним в поддержку добавили мягкую кислоту глюконолактон, которая деликатно очищает и способствует обновлению клеток.
Comfort Zone
Sos-банка для обладателей чувствительной, реактивной кожи, склонной к раздражению и покраснениям — восстанавливающий спрей-тоник Comfort Zone. В главной роли — экстракт мирабилиса, который мгновенно успокаивает, снимает воспаление, уменьшает покраснения и чувствительность кожи, а еще — активирует выработку церамидов (липиды, из которых состоит защитный барьер). Мист можно использовать как на чистое лицо утром и вечером, так и в течение дня по необходимости (даже поверх макияжа!).
Institut Esthederm
Спрей-уход разработан на основе клеточной воды, которая является почти точной копией межклеточной жидкости. Регулярное применение средства поддерживает здоровый вид кожи и защищает ее от воздействия окружающей среды. Для максимального уровня защиты мист лучше использовать вместе с SPF, в том числе на петербургском солнце — редком, но метком.
Thalgo
Фармацевт Андре Букле, убежденный в целебных свойствах морской флоры, основал первую в мире Лабораторию Морской Косметологии Thalgo в 1964 году. Водоросли зарекомендовали себя как отличные средства для лечения кожных, ревматических и сердечно-сосудистых заболеваний, а позже — как эффективные косметические ингредиенты. Альгология объединилась с аюрведой во флаконе спрея на основе морской воды Reviving Marine Mist. Средство, обогащенное 92 минералами и микроэлементами, мгновенно увлажняет, укрепляет и восстанавливает минеральный запас кожи (использовать по мере усталости: закрываем глаза и ощущаем на коже брызги Антлантического океана!).
Genosys
Ежедневно наша кожа сталкивается с серьезными испытаниями — неблагоприятные погодные условия, загрязнение воздуха, стресс, кондиционеры и отопительные приборы и даже травматические процедуры у косметолога. Всё это разрушает естественный защитный барьер кожи. Действие Microbiom Energy Infusing Mist от Genosys направлено на восстановление микробиома, глубокое увлажнение, снятие раздражения и возвращение лицу здорового сияния.
Clarins
В главной роли — органический экстракт каланхоэ, который стимулирует выработку гиалуроновой кислоты и помогает поддерживать запас влаги во всех слоях кожи. Тем временем экстракт каменной розы сдерживает испарение воды с ее поверхности. Завершает формулу-триаду растительный комплекс Anti-Pollution — он защищает кожу от загрязнений и синего света, который замедляет регенерацию и приводит к преждевременному старению.
VT Cosmetics
Корейцы VT Cosmetics продолжают открывать новые ипостаси PDRN: к дружной компании бьюти-хитов из эссенции, стика и капсульного крема (да, тот самый с кремовыми шариками в геле!) присоединился ампульный мист. По части эффективности всё так же, как у его PDRN-коллег — вау-увлажнение, сияние и борьба с возрастными изменениями (от морщин до тусклости и потери эластичности). Но важное отличие состоит в том, что средство можно распылять в любое время дня и даже поверх макияжа.
d'Alba
Аналог той самой спрей-сыворотки на основе белого трюфеля d'Alba для чувствительной кожи — мист с добавлением масла розы, которое успокаивает кожу и убирает покраснения, раздражения и сухость. А запатентованная технология Aquaxyl восстанавливает водный баланс и помогает удерживать необходимое количество влаги в клетках кожи.
Darling*
Летний мастхэв — гель-мист Darling* на основе рыбного коллагена (уникальный белок из кожи, чешуи и костей глубоководных рыб и других морских жителей!). За счет низкой молеркулярной массы он лучше проникает в кожу и дольше сохраняет ее увлажненной и напитанной по сравнению с другими видами коллагена. Плюс: в составе есть аминокислоты, которые борются с возрастными изменениями, и комплекс пробиотиков, который укрепляет иммунитет и активизирует защитный функции кожи.
Виктория Шеперкина, визажист и стилист по волосам студии Suite
Часто использую мист перед макияжем для увлажнения кожи. Плюс: тот же d'Alba оставляет чуть липкий след, который помогает тональному средство лучше распределяться и фиксироваться. Дальше наношу мист между слоями макияжа (особенно шаг важен для сухой кожи). И люблю распылить немного продукта в качестве завершающего шага — именно так получается тот самый glow effect. Среди моих фаворитов — культовая спрей-сыворотка d'Alba, не менее легендарная вода красоты Caudalie, мист на основе белого трюфеля Neogen и восстанавливающий мист с экстрактом нони Celimax.
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