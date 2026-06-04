Один за всех: собрали 11 многозадачных мистов на лето

Корейцы VT Cosmetics продолжают открывать новые ипостаси PDRN: к дружной компании бьюти-хитов из эссенции, стика и капсульного крема (да, тот самый с кремовыми шариками в геле!) присоединился ампульный мист. По части эффективности всё так же, как у его PDRN-коллег — вау-увлажнение, сияние и борьба с возрастными изменениями (от морщин до тусклости и потери эластичности). Но важное отличие состоит в том, что средство можно распылять в любое время дня и даже поверх макияжа.