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Красота

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Один за всех: собрали 11 многозадачных мистов на лето

Почетное второе место на летнем бьюти-пъедестале занимают мисты (золотая медаль, конечно, у санскринов!): вау-спреи синхронно увлажняют, тонизируют, омолаживают и освежают. А еще — помогают макияжу удержаться на лице в первозданном виде до вечера (и без липкости привычных фиксаторов!). 

Margy’s Monte Carlo

Увлажняющий мист для лица Margy’s Monte Carlo, ДЛТ, 33 450 руб.

Увлажняющий мист для лица Margy’s Monte Carlo, ДЛТ, 33 450 руб.

Стволовые клетки яблока, экстракт моринги, гиалуроновая кислота, ниацинамид и пептиды — вот главные ингредиенты ультраувлажняющиего миста авторства косметолога Маржи Ломбард (среди первых клиентов — дочь принца Саудовской Аравии!). На увлажнении завидные функции спрея не заканчиваются: средство активирует выработку коллагена, минимизируя видимость морщин и подтягивая кожу, и успокаивает раздражение, избавляя от красноты, зуда и обеспечивая ровный тон лица. Наносите мист в качестве тоника на чистое лицо после утреннего или вечернего умывания, а при желании дополнительно увлажнить кожу или освежить макияж используйте продукт в течение дня. 

Allies of Skin

Мист для лица с пробиотиками Allies of Skin, Foam, 8 300 руб.

Мист для лица с пробиотиками Allies of Skin, Foam, 8 300 руб.

Звание самого хайпового бьюти-бренда прямо сейчас присуждаем сингапурцам Allies of Skin. Однако должны заметить всеобщее помешательство на марке совсем не беспочвенно. Их суперсила — понятные и реально работающие формулы, многофункциональные продукты и идеальный мэтч с запросами жителей мегаполисов (от загрязнения до тусклости кожи и фотостарения!). И Molecular Saviour Probiotics Treatment Mist — не исключение. В его состав вошли всего четыре основных ингредиента: ниацинамид укрепляет защитный барьер кожи и выравнивает тон лица, фермент лактобактерий успокаивает раздражения и поддерживает здоровый микробиом кожи, аминокислоты шелка обладают антиоксидантным действием и сохраняют кожу увлажненной, а цинк активирует выработку коллагена и контролирует выделение себума. Средство подойдет любому типу кожи, но особенно рекомендуем попробовать обладателям очень сухой и чувствительной.

Elemis

Тонизирующий мист Elemis, 5 475 руб.

Тонизирующий мист Elemis, 5 475 руб.

Команда Elemis взяла всё лучшее от Средиземного моря и упаковала в формулу тонизирующего миста. За суперувлажнение и anti-age-эффект отвечает водоросль Падина Павоника, а морской биотехнологический фермент регулирует выработку себума, уменьшает видимость пор и делает кожу более гладкой. К ним в поддержку добавили мягкую кислоту глюконолактон, которая деликатно очищает и способствует обновлению клеток. 

Comfort Zone

Успокаивающий и освежающий спрей-тоник Comfort Zone, 4 830 руб.

Успокаивающий и освежающий спрей-тоник Comfort Zone, 4 830 руб.

Sos-банка для обладателей чувствительной, реактивной кожи, склонной к раздражению и покраснениям — восстанавливающий спрей-тоник Comfort Zone. В главной роли — экстракт мирабилиса, который мгновенно успокаивает, снимает воспаление, уменьшает покраснения и чувствительность кожи, а еще — активирует выработку церамидов (липиды, из которых состоит защитный барьер). Мист можно использовать как на чистое лицо утром и вечером, так и в течение дня по необходимости (даже поверх макияжа!).

Institut Esthederm

Спрей с клеточной водой Institut Esthederm, 4 496 руб.

Спрей с клеточной водой Institut Esthederm, 4 496 руб.

Спрей-уход разработан на основе клеточной воды, которая является почти точной копией межклеточной жидкости. Регулярное применение средства поддерживает здоровый вид кожи и защищает ее от воздействия окружающей среды. Для максимального уровня защиты мист лучше использовать вместе с SPF, в том числе на петербургском солнце — редком, но метком.

Thalgo

Оживляющий морской мист Thalgo, 4 155 руб.

Оживляющий морской мист Thalgo, 4 155 руб.

Фармацевт Андре Букле, убежденный в целебных свойствах морской флоры, основал первую в мире Лабораторию Морской Косметологии Thalgo в 1964 году. Водоросли зарекомендовали себя как отличные средства для лечения кожных, ревматических и сердечно-сосудистых заболеваний, а позже — как эффективные косметические ингредиенты. Альгология объединилась с аюрведой во флаконе спрея на основе морской воды Reviving Marine Mist. Средство, обогащенное 92 минералами и микроэлементами, мгновенно увлажняет, укрепляет и восстанавливает минеральный запас кожи (использовать по мере усталости: закрываем глаза и ощущаем на коже брызги Антлантического океана!).

Genosys

Балансирующий мист Genosys, Lamoda, 4 000 руб.

Балансирующий мист Genosys, Lamoda, 4 000 руб.

Ежедневно наша кожа сталкивается с серьезными испытаниями — неблагоприятные погодные условия, загрязнение воздуха, стресс, кондиционеры и отопительные приборы и даже травматические процедуры у косметолога. Всё это разрушает естественный защитный барьер кожи. Действие Microbiom Energy Infusing Mist от Genosys направлено на восстановление микробиома, глубокое увлажнение, снятие раздражения и возвращение лицу здорового сияния. 

Clarins

Интенсивно увлажняющий мист Clarins, 3 800 руб.

Интенсивно увлажняющий мист Clarins, 3 800 руб.

В главной роли — органический экстракт каланхоэ, который стимулирует выработку гиалуроновой кислоты и помогает поддерживать запас влаги во всех слоях кожи. Тем временем экстракт каменной розы сдерживает испарение воды с ее поверхности. Завершает формулу-триаду растительный комплекс Anti-Pollution — он защищает кожу от загрязнений и синего света, который замедляет регенерацию и приводит к преждевременному старению.

VT Cosmetics

Ампульный мист для сияния кожи VT Cosmetics, HollyShop, 3 250 руб.

Ампульный мист для сияния кожи VT Cosmetics, HollyShop, 3 250 руб.

Корейцы VT Cosmetics продолжают открывать новые ипостаси PDRN: к дружной компании бьюти-хитов из эссенции, стика и капсульного крема (да, тот самый с кремовыми шариками в геле!) присоединился ампульный мист. По части эффективности всё так же, как у его PDRN-коллег — вау-увлажнение, сияние и борьба с возрастными изменениями (от морщин до тусклости и потери эластичности). Но важное отличие состоит в том, что средство можно распылять в любое время дня и даже поверх макияжа.

d'Alba

Успокаивающая спрей-сыворотка d'Alba, «Золотое Яблоко», 1 321 руб.

Успокаивающая спрей-сыворотка d'Alba, «Золотое Яблоко», 1 321 руб.

Аналог той самой спрей-сыворотки на основе белого трюфеля d'Alba для чувствительной кожи — мист с добавлением масла розы, которое успокаивает кожу и убирает покраснения, раздражения и сухость. А запатентованная технология Aquaxyl восстанавливает водный баланс и помогает удерживать необходимое количество влаги в клетках кожи.

Darling*

Увлажняющий гель-мист Darling*, «Золотое Яблоко», 1 053 руб.

Увлажняющий гель-мист Darling*, «Золотое Яблоко», 1 053 руб.

Летний мастхэв — гель-мист Darling* на основе рыбного коллагена (уникальный белок из кожи, чешуи и костей глубоководных рыб и других морских жителей!). За счет низкой молеркулярной массы он лучше проникает в кожу и дольше сохраняет ее увлажненной и напитанной по сравнению с другими видами коллагена. Плюс: в составе есть аминокислоты, которые борются с возрастными изменениями, и комплекс пробиотиков, который укрепляет иммунитет и активизирует защитный функции кожи.

Виктория Шеперкина, визажист и стилист по волосам студии Suite

Часто использую мист перед макияжем для увлажнения кожи. Плюс: тот же d'Alba оставляет чуть липкий след, который помогает тональному средство лучше распределяться и фиксироваться. Дальше наношу мист между слоями макияжа (особенно шаг важен для сухой кожи). И люблю распылить немного продукта в качестве завершающего шага — именно так получается тот самый glow effect. Среди моих фаворитов — культовая спрей-сыворотка d'Alba, не менее легендарная вода красоты Caudalie, мист на основе белого трюфеля Neogen и восстанавливающий мист с экстрактом нони Celimax.

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