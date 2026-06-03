Масла-эссенции, помады-муссы и гели-медитации: бьюти-вишлист июня

Лето in! Врываемся в новый сезон в полной бьюти-готовности: защищаемся от солнца лучшими санскринами (вам невесомый флюид Etat Pur или тонирующий Bioderma?), репетируем круговую подтяжку лица с помощью лифтинг-маски Margy's и разглаживающего крема для шеи и зоны декольте Clarins и спасаем идеальный блонд после хлорированной воды за счет шампуней AlterEgo Italy. А если до отпуска пока далеко, имитируем вау-загар с легендарными бронзирующими каплями D-Bronzi из нового набора Drunk Elephant.
Margy's
Маска, мы тебя знаем! Что норм, если маска — селебрити из Монако (то есть Margy's в синем тубусе с эпик-увлажнением)
Соленая морская вода, ливень, хлорка бассейна и жар сушилок в раздевалках фитнес-центров — на все челленджи июня у нас есть один ответ, такой же быстрый, как у обладателей «Хрустальной совы». И такой же сложносочиненный: в средство-пятиминутку зашиты гиалуроновая кислота для восполнения запасов влаги, токоферол для укрепления эпидермального барьера, лучший кожный «пластырь» пантенол и камедь рожкового дерева — ресурснейший антиэйдж. Слово определенно взяли знатоки!
Etat Pur
Французы-скинималисты из Etat Pur сделали (невозможное!) легкие солнцезащитные флюиды на базе 100% минеральных фильтров
Минеральные «экраны» от УФ-лучей из диоксида титана и оксида цинка подходят любой коже, даже чувствительной, вежливы с кораллами, выполняют оборонный план на 100% и никого не беспокоят с самого открытия в 1970-х. А единственный минус этих нормисов — густое покрытие — только что устранили в лабораториях Прованса. Тут записали формулы новых флюидов так технично, что даже средство с SPF 50 ложится невидимой дымкой. Внимание: в том числе поверх мейкапа!
Academie
Закрыть базовые потребности кожи — чек, а потом свои душевные — тоже чек! Рассматриваем сверхзаявку от коллекции эссенциальных масел для лица Academie
У парижского бренда с научным неймингом есть своя большая теория. Назовем ее пирамида масел: в ней (ради нашего счастья!) эфирные укладываются поверх органических. В каждом из трех средств коллекции на базу из рабочего масла (например, антибактериального и увлажняющего лесного ореха или питательного жожоба) наслаиваются 2–3 % дистиллированных паром эфирных масел — кипариса, можжевельника, бергамота, эвкалипта. Итог: минус покраснения и мелкие морщины, плюс абсолютно медитативный телепорт в алтайский лес или поля Тосканы.
Telomerol
Если что-то отращивать этим летом, то теломеры! В помощь берем российский крем Telomerol, который следует нобелевскому треку о вечной жизни клеток (и кожи тоже)
В 1971 году советский геронтолог Алексей Оловников догадался, что «хвосты» хромосом укорачиваются с каждым делением клетки — и однажды, истощив фермент теломеразу, они будут больше не в силах реплицировать сами себя. В 2009-м за подтверждение его гипотезы другие ученые получили Нобелевскую премию. А несколько лет назад российские химики-технологи наконец смэтчили науку и жизнь, создав косметику на базе высоко очищенной фракции корня астрагала перепончатого: он бустит теломеразу, снижает оксидативный стресс и дает коже шанс не стареть примерно никогда.
Morph
Совершенно первобытный аромат Primitivo от итальянцев Morph покрывает наши потребности в стихийных поступках и чувстве полета (лучше куда-то к скалам Амальфи!)
Фаундер марки, неаполитанец Андреа Анджелино, составил парфюмерам ТЗ на дикий парфюм. Африканский сирокко, что поднимает песок с кампанийских пляжей, немного лавы Везувия, щепотка древнего помпейского пепла — что-то такое. Лучше всех его понял Матье Нардин, который дает огня ароматам Kilian, Xerjoff и другим нишевым брендам. Получилась парфюмерная путтанеска с тмином, розой, инжиром, горящими суматранскими пачулями гайо и удом, который наотмашь бьет последним порывом ветра. Ну, мы сами этого хотели!
Clarins
Приставка «техно-» звучит футуристично и оптимистично во всех случаях, кроме слова «техношея». Да, это реальное арго косметологов, которое означает испещренную морщинами (после девяти часов экранного времени!) кожу шеи и декольте. Лифтинг-крем Clarins Extra-Firming Neck & Décolleté все исправит: в деле полипептид коллагена, экстракты пекана и митракарпа.
Bioderma
Солнцезащитный флюид Photoderm Xdefense SPF 50+ против ультрафиолета, инфракрасного излучения и обычной городской взвеси дал огня еще на премьере в прошлом году. Теперь Bioderma добавили детокс-компоненты и пигментировали средство в очень светлый, совсем незаметный на коже оттенок — а восемь часов матирования включили в формулу по дефолту.
AlterEgo Italy
Локал-рецепт от профессионального бренда AlterEgo Italy: собрать яблоки в Трентино-Альто-Адидже, виноград с холмов Эмилии-Романьи, пшеничные отруби Паданской равнины и сицилийские лимоны. Затем их гиперферментировать (обычное брожение плюс биогидролиз!) и добавить как фитокомплекс в два шампуня с надежной защитой цвета — холодного блонда Silver Maintain и любого оттенка Color Care.
Valmont
Суперувлажняющий крем должен быть усилен экстрактом самого живучего растения — эту базу подтвердила компания Valmont. Состав Hydra3 Charging Cream ее химики выстроили вокруг «королевы гор» горечавки. Маленькие синие колокольчики держит в альпийских лугах под ветрами и снегопадами несгибаемая корневая система. Ее таланты направлены в крем, а часть дохода с продажи — в поддержку швейцарских ледников.
Uriage
Экстрасухая кожа с тенденцией к атопии — любимый челлендж дерматологических лабораторий Uriage. В креме Xemose C8+ ее технологи соединили восемь биомиметических церамидов, которые укрепляют кожный барьер, держат строй и влагу. А липидный комплекс на подхвате не дает размножаться микробам (и пресекает воспаления!).
Vivienne Sabo
Флакон Vivienne Sabo с софт-тач-покрытием непрозрачно намекает, что матовые помады совершают великий камбэк. Но с усиленной уходовой и смягчающей формулой! Все восемь оттенков новой линейки Muse De Velours от нюда до вишни сдобрены витамином Е, маслами арганы и пенника лугового.
Christian Breton
Сын своей матери, биоресерчера Пастеровского института, Кристиан Бретон с 1991 года работает над антиэйдж-косметикой. К 2026-му его успехи налицо (именно так!): крем Christian Breton с растворимым коллагеном, церамидами, маслами ши и подсолнечника заметно подтягивает и укрепляет даже очень возрастные кожу и овал. Текстура — богатая, эффект — на все минус двадцать.
Hadat
Как превратить поход в душ в тадасану (позу горы под летним дождем!), знают израильтяне Hadat: гель Calm не просто обновляет кожу молочной кислотой, питает экстрактом барбадосского алоэ и успокаивает пантенолом, — он дает нам велком-урок вертикальной йоги с глубокой аромамедитацией под эфирное масло лимона.
L'Arte
Пикми-фрукты в составе мультифункционального праймера L'Arte Skin Smoozy (выравнивает рельеф, улучшает микроциркуляцию, тонирует!) требуют респекта и гуглинга: так мы выяснили, что экстракт мякоти перуанской лукумы набит регулирующим пигментацию ниацином, а плоды эводии корейской обладают могучей заживляющей силой.
Margy's
Лифтинг-маска Margy's Monte Carlo для лица и шеи — тройная имба. Во-первых, потому, что в упаковке сразу три полотна, сплетенных из чист ого морского коллагена. Во-вторых, потому, что сыворотка, которой они пропитаны, триедина в эффекте: уменьшает мимические морщины пептидами, устраняет отеки эфирным маслом сандалового дерева и увлажняет гиалуроновой кислотой.
Drunk Elephant
Один продукт — хорошо, а четыре — лучше: американцы Drunk Elephant выпустили набор со своими бестселлерами для лица. Внутри — полипептидный крем (повышает упругость, улучшает тон и текстуру кожи), сыворотка с витамином С (обеспечивает вау-сияние), мультивитаминный крем для кожи вокруг глаз и культовые бронзирующие капли. Во время утренней бьюти-рутины смешайте крем с сывороткой в равной пропорции и нанесите на лицо одновременно, а при желании добавьте пару капель D-Bronzi для деликатного эффекта загара.
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