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Красота

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Масла-эссенции, помады-муссы и гели-медитации: бьюти-вишлист июня

Лето in! Врываемся в новый сезон в полной бьюти-готовности: защищаемся от солнца лучшими санскринами (вам невесомый флюид Etat Pur или тонирующий Bioderma?), репетируем круговую подтяжку лица с помощью лифтинг-маски Margy's и разглаживающего крема для шеи и зоны декольте Clarins и спасаем идеальный блонд после хлорированной воды за счет шампуней AlterEgo Italy. А если до отпуска пока далеко, имитируем вау-загар с легендарными бронзирующими каплями D-Bronzi из нового набора Drunk Elephant. 

Margy's

Маска, мы тебя знаем! Что норм, если маска — селебрити из Монако (то есть Margy's в синем тубусе с эпик-увлажнением)

Маска для лица Margy's, 9 050 руб.

Маска для лица Margy's, 9 050 руб.

Соленая морская вода, ливень, хлорка бассейна и жар сушилок в раздевалках фитнес-центров — на все челленджи июня у нас есть один ответ, такой же быстрый, как у обладателей «Хрустальной совы». И такой же сложносочиненный: в средство-пятиминутку зашиты гиалуроновая кислота для восполнения запасов влаги, токоферол для укрепления эпидермального барьера, лучший кожный «пластырь» пантенол и камедь рожкового дерева — ресурснейший антиэйдж. Слово определенно взяли знатоки!

Etat Pur

Французы-скинималисты из Etat Pur сделали (невозможное!) легкие солнцезащитные флюиды на базе 100% минеральных фильтров

Солнцезащитный флюид Etat Pur, 2 699 руб.

Солнцезащитный флюид Etat Pur, 2 699 руб.

Минеральные «экраны» от УФ-лучей из диоксида титана и оксида цинка подходят любой коже, даже чувствительной, вежливы с кораллами, выполняют оборонный план на 100% и никого не беспокоят с самого открытия в 1970-х. А единственный минус этих нормисов — густое покрытие — только что устранили в лабораториях Прованса. Тут записали формулы новых флюидов так технично, что даже средство с SPF 50 ложится невидимой дымкой. Внимание: в том числе поверх мейкапа!

Academie

Закрыть базовые потребности кожи — чек, а потом свои душевные — тоже чек! Рассматриваем сверхзаявку от коллекции эссенциальных масел для лица Academie

Эссенциальные масла для лица Academie, 11 088 руб.

Эссенциальные масла для лица Academie, 11 088 руб.

У парижского бренда с научным неймингом есть своя большая теория. Назовем ее пирамида масел: в ней (ради нашего счастья!) эфирные укладываются поверх органических. В каждом из трех средств коллекции на базу из рабочего масла (например, антибактериального и увлажняющего лесного ореха или питательного жожоба) наслаиваются 2–3 % дистиллированных паром эфирных масел — кипариса, можжевельника, бергамота, эвкалипта. Итог: минус покраснения и мелкие морщины, плюс абсолютно медитативный телепорт в алтайский лес или поля Тосканы.

Telomerol

Если что-то отращивать этим летом, то теломеры! В помощь берем российский крем Telomerol, который следует нобелевскому треку о вечной жизни клеток (и кожи тоже)

Крем для лица Telomerol, 46 625 руб.

Крем для лица Telomerol, 46 625 руб.

В 1971 году советский геронтолог Алексей Оловников догадался, что «хвосты» хромосом укорачиваются с каждым делением клетки — и однажды, истощив фермент теломеразу, они будут больше не в силах реплицировать сами себя. В 2009-м за подтверждение его гипотезы другие ученые получили Нобелевскую премию. А несколько лет назад российские химики-технологи наконец смэтчили науку и жизнь, создав косметику на базе высоко очищенной фракции корня астрагала перепончатого: он бустит теломеразу, снижает оксидативный стресс и дает коже шанс не стареть примерно никогда.

Morph

Совершенно первобытный аромат Primitivo от итальянцев Morph покрывает наши потребности в стихийных поступках и чувстве полета (лучше куда-то к скалам Амальфи!)

Парфюмерная вода Primitivo, Morph, Рив Гош, 16 800 руб.

Парфюмерная вода Primitivo, Morph, Рив Гош, 16 800 руб.

Фаундер марки, неаполитанец Андреа Анджелино, составил парфюмерам ТЗ на дикий парфюм. Африканский сирокко, что поднимает песок с кампанийских пляжей, немного лавы Везувия, щепотка древнего помпейского пепла — что-то такое. Лучше всех его понял Матье Нардин, который дает огня ароматам Kilian, Xerjoff и другим нишевым брендам. Получилась парфюмерная путтанеска с тмином, розой, инжиром, горящими суматранскими пачулями гайо и удом, который наотмашь бьет последним порывом ветра. Ну, мы сами этого хотели!

Clarins

Разглаживающий крем для шеи и зоны декольте Clarins, Рив Гош, 7 820 руб.

Разглаживающий крем для шеи и зоны декольте Clarins, Рив Гош, 7 820 руб.

Приставка «техно-» звучит футуристично и оптимистично во всех случаях, кроме слова «техношея». Да, это реальное арго косметологов, которое означает испещренную морщинами (после девяти часов экранного времени!) кожу шеи и декольте. Лифтинг-крем Clarins Extra-Firming Neck & Décolleté все исправит: в деле полипептид коллагена, экстракты пекана и митракарпа.

Bioderma

Солнцезащитный флюид Bioderma, 2 390 руб.

Солнцезащитный флюид Bioderma, 2 390 руб.

Солнцезащитный флюид Photoderm Xdefense SPF 50+ против ультрафиолета, инфракрасного излучения и обычной городской взвеси дал огня еще на премьере в прошлом году. Теперь Bioderma добавили детокс-компоненты и пигментировали средство в очень светлый, совсем незаметный на коже оттенок — а восемь часов матирования включили в формулу по дефолту.

AlterEgo Italy

Шампунь для окрашенных волос AlterEgo Italy, 2 600 руб.

Шампунь для окрашенных волос AlterEgo Italy, 2 600 руб.

Шампунь для нейтрализации желтых оттенков AlterEgo Italy, 2 600 руб.

Шампунь для нейтрализации желтых оттенков AlterEgo Italy, 2 600 руб.

Локал-рецепт от профессионального бренда AlterEgo Italy: собрать яблоки в Трентино-Альто-Адидже, виноград с холмов Эмилии-Романьи, пшеничные отруби Паданской равнины и сицилийские лимоны. Затем их гиперферментировать (обычное брожение плюс биогидролиз!) и добавить как фитокомплекс в два шампуня с надежной защитой цвета — холодного блонда Silver Maintain и любого оттенка Color Care.

Valmont

Крем для лица Valmont, «Золотое Яблоко», 27 802 руб.

Крем для лица Valmont, «Золотое Яблоко», 27 802 руб.

Суперувлажняющий крем должен быть усилен экстрактом самого живучего растения — эту базу подтвердила компания Valmont. Состав Hydra3 Charging Cream ее химики выстроили вокруг «королевы гор» горечавки. Маленькие синие колокольчики держит в альпийских лугах под ветрами и снегопадами несгибаемая корневая система. Ее таланты направлены в крем, а часть дохода с продажи — в поддержку швейцарских ледников.

Uriage

Крем для тела Uriage, «Золотое Яблоко», 1 644 руб.

Крем для тела Uriage, «Золотое Яблоко», 1 644 руб.

Экстрасухая кожа с тенденцией к атопии — любимый челлендж дерматологических лабораторий Uriage. В креме Xemose C8+ ее технологи соединили восемь биомиметических церамидов, которые укрепляют кожный барьер, держат строй и влагу. А липидный комплекс на подхвате не дает размножаться микробам (и пресекает воспаления!).

Vivienne Sabo

Помада для губ Vivienne Sabo, 650 руб.

Помада для губ Vivienne Sabo, 650 руб.

Флакон Vivienne Sabo с софт-тач-покрытием непрозрачно намекает, что матовые помады совершают великий камбэк. Но с усиленной уходовой и смягчающей формулой! Все восемь оттенков новой линейки Muse De Velours от нюда до вишни сдобрены витамином Е, маслами арганы и пенника лугового.

Christian Breton

Омолаживающий крем для лица Christian Breton, 5 798 руб.

Омолаживающий крем для лица Christian Breton, 5 798 руб.

Сын своей матери, биоресерчера Пастеровского института, Кристиан Бретон с 1991 года работает над антиэйдж-косметикой. К 2026-му его успехи налицо (именно так!): крем Christian Breton с растворимым коллагеном, церамидами, маслами ши и подсолнечника заметно подтягивает и укрепляет даже очень возрастные кожу и овал. Текстура — богатая, эффект — на все минус двадцать.

Hadat

Гель для душа Hadat, 3 200 руб.

Гель для душа Hadat, 3 200 руб.

Как превратить поход в душ в тадасану (позу горы под летним дождем!), знают израильтяне Hadat: гель Calm не просто обновляет кожу молочной кислотой, питает экстрактом барбадосского алоэ и успокаивает пантенолом, — он дает нам велком-урок вертикальной йоги с глубокой аромамедитацией под эфирное масло лимона.

L'Arte

Праймер L'Arte, Рив Гош, 2 137 руб.

Праймер L'Arte, Рив Гош, 2 137 руб.

Пикми-фрукты в составе мультифункционального праймера L'Arte Skin Smoozy (выравнивает рельеф, улучшает микроциркуляцию, тонирует!) требуют респекта и гуглинга: так мы выяснили, что экстракт мякоти перуанской лукумы набит регулирующим пигментацию ниацином, а плоды эводии корейской обладают могучей заживляющей силой.

Margy's

Лифтинг-маска Margy's, 42 500 руб.

Лифтинг-маска Margy's, 42 500 руб.

Лифтинг-маска Margy's Monte Carlo для лица и шеи — тройная имба. Во-первых, потому, что в упаковке сразу три полотна, сплетенных из чист ого морского коллагена. Во-вторых, потому, что сыворотка, которой они пропитаны, триедина в эффекте: уменьшает мимические морщины пептидами, устраняет отеки эфирным маслом сандалового дерева и увлажняет гиалуроновой кислотой.

Drunk Elephant

Набор Daytime Exhibit, Drunk Elephant, Лэтуаль, 14 450 руб.

Набор Daytime Exhibit, Drunk Elephant, Лэтуаль, 14 450 руб.

Один продукт — хорошо, а четыре — лучше: американцы Drunk Elephant выпустили набор со своими бестселлерами для лица. Внутри — полипептидный крем (повышает упругость, улучшает тон и текстуру кожи), сыворотка с витамином С (обеспечивает вау-сияние), мультивитаминный крем для кожи вокруг глаз и культовые бронзирующие капли. Во время утренней бьюти-рутины смешайте крем с сывороткой в равной пропорции и нанесите на лицо одновременно, а при желании добавьте пару капель D-Bronzi для деликатного эффекта загара. 

Материал из номера:
Июнь

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