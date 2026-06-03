Масла-эссенции, помады-муссы и гели-медитации: бьюти-вишлист июня

В 1971 году советский геронтолог Алексей Оловников догадался, что «хвосты» хромосом укорачиваются с каждым делением клетки — и однажды, истощив фермент теломеразу, они будут больше не в силах реплицировать сами себя. В 2009-м за подтверждение его гипотезы другие ученые получили Нобелевскую премию. А несколько лет назад российские химики-технологи наконец смэтчили науку и жизнь, создав косметику на базе высоко очищенной фракции корня астрагала перепончатого: он бустит теломеразу, снижает оксидативный стресс и дает коже шанс не стареть примерно никогда.