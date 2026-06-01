Пчелиный воск, морковные пирожные и акуна матата: собрали 11 классных парфюмов на лето

Мятная карамельная конфета, морские водоросли, шампанское вприкуску со спелой грушей или чай с молоком в гостях у Шляпника — пора решать, какой аромат будет у вашего лета в этом году. Вот 11 отличных парфюмов для июньского плюс вайба, июльского флекса и августовского релакса.
L'Artisan Parfumeur
В основе концепции L'Artisan Parfumeur — реалистичное звучание цветов, древесины и других представителей флоры (говорим спасибо хобби основателя Жана-Франсуа Лапорта, который коллекционировал растения!). Парфюм Crepusculum Mirabile — не исключение. В ольфакторной симфонии о жаркой восточной ночи роль солиста отдали белоснежным цветам жасмина и усложнили ее с помощью слегка опаленных бобов тонка и сандалового дерева. Так, вместо нарочитой свежести создается ощущение, будто цветок впитал в себя весь зной дневного солнца и испаряет его вместе со сладким, дурманящим ароматом в сумеречный воздух.
27 87
Легендарная песня Тимона и Пумбы из мультфильма «Король Лев» дала название парфюму испанского бренда 27 87. Фаундер марки Роми Ковалевски объединилась с легендарным Родриго Флоресом-Ру (его творческий хайлайт — культовый Clinique Happy!) и придумала ольфакторный синоним летней беззаботности. А точнее — замиксовала нетривиальный для парфюмерии банан с теплым медом, мускусом, жасмином и едва уловимой ванилью. Тандем тропической фруктовой, насыщенной цветочной и чувственной гурманских нот создают не приторный, а очень изысканный и одновременно жизнерадостный аромат.
Rouge Bunny Rouge
Включаем воображение: на душную летнюю ночь с грохотом падает ливень, и природа наконец может вздохнуть с облегчением. Парфюмер Николя Бонневиль передал это ощущение разрядки и покоя, замиксовав прозрачные цитрусовые ноты (бергамот, грейпфрут и мандарин) в начальном аккорде с фруктово-цветочным ароматом кокоса, инжира и розы в сердце и насыщенным базовым звучанием ванили и ветивера.
Yanfrolov
Звучание традиционной бамбуковой флейты напомнило Яну Фролову пение плывущих (причем обязательно по небу!) китов. А гигантские обитатели океанов вдохновили на создание аромата на основе морских водорослей. Чтобы сделать аккорд еще более причудливым, как детский сон, парфюмер добавил ноту мятной карамельной конфеты.
Masque Milano
Еще одна композиция, вдохновленная детским сновидением в жаркий летний день — IV.I Lost Alice от итальянцев Masque Milano. Ольфакторный шедевр отсылает к сказке Льюиса Кэрролла «Алиса в Стране чудес», а точнее — к ее седьмой главе «Безумное чаепитие». Вдохновившись этой фантазией, американка Маккензи Райли упаковала в минималистичный флакон аромат английского чая с бергамотом и молоком, намазанного на булочки сливочного масла и морковных пирожных.
Dr. Vranjes Firenze
Один из заметных парфюмерных трендов последних лет — злаковые ноты, которых в Meriggiare от Dr. Vranjes Firenze сразу две. Пшеница и отруби отсылают к флорентийским полям, вокруг которых расположились душистые липы и кедры и кружат трудолюбивые пчелы (от них парфюмерной воде досталась теплая нота пчелиного воска). Но чтобы чуть освежить разнеженный, как знойный полдень, аромат, в пирамиду добавили сочные апельсиновые цветы.
Empire Zone
Как пахнет спонтанное летнее свидание где-нибудь на Марсовом поле или под кронами деревьев Таврического сада? Парфюмеры Empire Zone ответили на вопрос ольфакторной композицией из щекочущего нос шампанского, схваченных на ближайшем рынке спелых груш, купленного у бабушки-цветочницы розового букета и березы, склонившейся над влюбленными.
Zielinski & Rozen
Лаконичная новинка от авторов бьюти-бестселлеров Zielinski & Rozen — парфюм с самодостаточной и правдоподобной нотой инжира. Терпкий и сладко-медовый аромат не нуждается в какой-либо поддержке, но при этом максимально подходит для лета, когда рука совсем не тянется к чересчур сложным ольфакторным шедеврам. А чтобы аромат сохранялся как можно дольше, советуем наносить его на влажную кожу, например, сразу после душа.
Gaze
Если даже летом вы не отказываетесь от сложных, многослойных ароматов, то Angel Dust от готических парфюмеров из Петербурга Gaze — точно для вас. В центре композиции — привычные для летних парфюмов цитрусовые ноты юдзу и помело. Но их внезапно накрыли обволакивающим комбо ладана, амбры и пихты. За счет этого аромат получился не звонким и свежим, а тихим, теплым и безопасным, как объятия родственной души.
Elie Saab
Парфюмеры Elie Saab создают ароматы как продолжение кутюрных образов бренда. Пронзительный Le Parfum Absolu похож на расшитое кристаллами платье, которое сверкает в лучах закатного южного солнца. Средиземноморская композиция открывается ярким аккордом цветков апельсина и раскрывается в цветочный микс жасмина и туберозы. А в базе звучат оливковое дерево, амбра и пачули, которые придают аромату глубину и завершенность, позволяя носить его как днем, так и вечером.
Love Republic
Парфюмерная новинка Love Republic — хвалебная симфония ожившей и полной энергии природе. Аромат стартует с освежающих нот китайского юдзу и бодрящего имбиря, постепенно раскрываясь в аккорд можжевельника и мха, будто прикасаешься голыми ступнями к прохладной лесной почве. А база из ветивера, кедра и натурального эфирного масла пачули окончательно заземляет композицию, делая ее звучание более уверенным и долгоиграющим.
Комментарии (0)