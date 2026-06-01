Пчелиный воск, морковные пирожные и акуна матата: собрали 11 классных парфюмов на лето

Если даже летом вы не отказываетесь от сложных, многослойных ароматов, то Angel Dust от готических парфюмеров из Петербурга Gaze — точно для вас. В центре композиции — привычные для летних парфюмов цитрусовые ноты юдзу и помело. Но их внезапно накрыли обволакивающим комбо ладана, амбры и пихты. За счет этого аромат получился не звонким и свежим, а тихим, теплым и безопасным, как объятия родственной души.