Солнцезащитные флюиды, пилинг-салфетки и десертный парфюм: хиты майской косметички

Знакомьтесь, новый бренд профессиональной косметики Tasker! В основе подхода — философия Ask & Task: конкретный запрос человека превращается в задачу для бренда, а отдельная задача формирует стратегию. Это позволяет клиенту избежать навязанных продуктов и сфокусироваться на индивидуальных особенностях и проблемах кожи. От идеи до запуска прошло три года, а результатом стала линейка из 25 продуктов.

Наш фаворит и особая гордость бренда — пилинговые салфетки. Объясняем: это инновационный формат, объединяющий эффективность салонного пилинга с простотой использования влажных салфеток. Линейка включает три средства с разным функционалом: Bright&Glow, Well-Age и De-Stress. Первое работает с тоном лица, осветляя пигментные пятна и возвращая коже сияние. Второе обеспечивает поддержание молодости и здоровья кожи. А третье успокаивает, снимает раздражения и покраснения.