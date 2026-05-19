Солнцезащитные флюиды, пилинг-салфетки и десертный парфюм: хиты майской косметички

Обратный отсчет до лета пошел! Готовимся основательно и заполняем косметичку всем необходимым: санскрин (вам спрей, флюид или BB-крем?), сыворотка для волос (чтобы не пушились во время жары!) и скраб (о важности именно летом рассказывали здесь). Еще больше больше новинок собрали в майском бьюти-дайджесте. 

Clarins

Рыцарство живо: двухфазный спрей Brume Solaire Embellissante от Clarins предоставляет защиту в SPF 50+ бесконтактно и со всем почтением

Солнцезащитный спрей для тела Clarins, «Рив Гош», 2 969 руб.

Дыша духами и туманами, новый продукт Clarins врывается в вечера на террасах. Статус — дымка, аромат — бешеный (органик-экстракт какао и аргановое масло!), нанесение — одним нажатием, эффект — на сотню поэм и версусов. У легкого водного миста тройное действие против фотостарения, морщин и пигментных пятен, а еще приятный бонус в виде пролонгации загара. Поговорить о высоком он тоже не против: в Сьерра-Леоне, откуда приезжает какао, Clarins поддерживает фермеров, а в Марокко — школы для берберских женщин.

d'Alba

На пляжный панч «Одна тут отдыхаешь?» санскрин d'Alba предлагает честно ответить: «Нет, со всеми своими защитниками»

Солнцезащитный крем d'Alba, «Золотое Яблоко», 1 500 руб.

Ультралегкий солнцезащитный крем-эссенция d'Alba Waterfull Essence Sun Cream SPF 50+ PA++++ одним только названием передает важную шифровку: он профессионально отбивает удары обжигающего ультрафиолета B-спектра, но знает приемы и против его обманчиво симпатичных бестис — синих HEV-лучей от экранов гаджетов и UVA, которые проникают незамеченными глубоко в дерму даже сквозь облака. Технологи бренда возвели фортификационные сооружения из гиалуроновой кислоты, экстрактов центеллы азиатской и белого трюфеля с витамином Е.

Maison Francis Kurkdjian

Парфюмерная вода Maison Francis Kurkdjian, ДЛТ, 22 500 руб.

Если уж баловать своего внутреннего ребенка, так сразу тяжелым люксом: например, парфюмерной водой Kurky от Maison Francis Kurkdjian, в чьей пирамиде можно распробовать десерт тутти-фрутти, жевательный малиновый мармелад, сливки и попкорн, а в шлейфе уловить мускусный запах свежеумытой после целого дня в парке аттракционов кожи.

Dear Dahlia

Солнцезащитный BB-крем Dear Dahlia, «Золотое Яблоко», 3 639 руб.

Светофильтр камеры, с которым снимают дорамы, или BB-крем Dear Dahlia? Без разницы — оба из Кореи и оба сделают нам гладкое, с легким гало и без единого пятнышка лицо. Четыре светлых оттенка замаскируют покраснения и неровности, пептиды центеллы азиатской и экстракт георгина увлажнят и успокоят кожу, а пантенол и SPF 40 защитят от солнечных ожогов.

Institut Estederm

Солнцезащитный флюид Institut Estederm, Randewoo, 6 122 руб.

Борется и с темными пятнами, и с белыми разводами — у CV крема-флюида Institut Estederm есть такие суперскиллы благодаря технологии Photo Reverse. Она выставляет против лучей UVA и UVB крепкий SPF 50+ щит, корректирует пигментные пятна и предотвращает появление новых текстурой с абсолютно сухим и невидимым финишем.

Matrix

Сыворотка для волос Matrix, «Золотое Яблоко», 1 685 руб.

После грозы в начале мая сразу видно тех, кто предохранился сывороткой Mega Sleek от профбренда Matrix — их волосы не пушатся от влажности и не электризуются целых четверо суток с момента нанесения. А еще пахнут фисташками и соленой карамелью! Важно: активируется состав только при горячей сушке влажных волос.

The Act

Скраб для тела The Act, 799 руб.

Главное не перепутать! Привычный кофейный стаканчик наполнен скрабом The Act. Тоже кофейным — для этой коллаборации сеть «Дринкит» передала технологам косметического бренда две тонны обжаренного южноамериканского зерна. Его перемололи, протестировали текстуру мусса (23 раза!) и размешали с маслами кокоса, жожоба, сладкого миндаля и перечной мяты.

Davines

Essential Haircare от Davines

Бьюти-перфекционизм в действии: стражники красоты и здоровья наших волос Davines обновили культовое семейство Essential Haircare. Внутри уходовой династии — девять линеек, каждая из которых отвечает на отдельную потребность ваших локонов: увлажнение (MOMO), питание (NOU NOU), укрепление (MELU), защита цвета (MINU), усиление завитка (LOVE CURL), гладкость и дисциплина (LOVE SMOOTHING), объём (VOLU), деликатное очищение (DEDE) или более глубокое (SOLU). Что изменилось? Во-первых, бренд переосмыслил формулы, сделав их еще более концентрированными и легкими, благодаря чему текстуры распределяются более равномерно, средства расходуются экономичнее, а результат становится более заметным. Во-вторых, команда Davines уделила особое внимание скорости и эффективности продуктов — теперь кондиционерам и маскам достаточно всего 30 секунд, чтобы ваши волосы выглядели будто после салонного ухода. 

Foreo

Щетка для волос Foreo, Лэтуаль, 5 899 руб.

Бьюти-тех-гуру Foreo привезли в Россию свое новое изобретение — первую в мире LED-щетку для волос FLIP™ play advanced. Ультрагибкие полимерные щетинки бережно распутывают пряди, снижают риск микроповреждений и идеально подходят для любого типы волос (от тонких и прямых до густых и вьющихся). А три спектра LED-света решают целый комплекс задач: активируют рост волос, восстанавливают кожу головы и улучшают кровообращение, позволяя питательным веществам лучше проникать в фолликулы. 

Tasker

Пилинговые салфетки Tasker

Знакомьтесь, новый бренд профессиональной косметики Tasker! В основе подхода — философия Ask & Task: конкретный запрос человека превращается в задачу для бренда, а отдельная задача формирует стратегию. Это позволяет клиенту избежать навязанных продуктов и сфокусироваться на индивидуальных особенностях и проблемах кожи. От идеи до  запуска прошло три года, а результатом стала линейка из 25 продуктов.

Наш фаворит и особая гордость бренда — пилинговые салфетки. Объясняем: это инновационный формат, объединяющий эффективность салонного пилинга с простотой использования влажных салфеток. Линейка включает три средства с разным функционалом: Bright&Glow, Well-Age и De-Stress. Первое работает с тоном лица, осветляя пигментные пятна и возвращая коже сияние. Второе обеспечивает поддержание молодости и здоровья кожи. А третье успокаивает, снимает раздражения и покраснения. 

Сomfort Zone

Набор «Защита от солнца» Comfort Zone, 6 720 руб.

Один санскрин — хорошо, а два — лучше! Команда Сomfort Zone объединила в одной косметичке с этническими орнаментами сразу два SPF-продукта. Первый — гель-крем для лица и тела, который поможет подготовить кожу к загару и сделает тон более ровным. Второй — крем для лица SPF30 с пептидами и аргановым маслом в составе, благодаря которым средство питает, увлажняет и защищает от фотостарения. 

