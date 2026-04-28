Как подготовить кожу к лету? Вот 10 скрабов, которые точно пригодятся

Скрабы — важнейший этап бьюти-рутины в теплое время года. Чем жарче становится на улице, тем больше мы потеем. А чем меньше одежды, тем больше грязи и пыли липнет к коже. Из-за этого вы рискуете обзавестись черными точками, высыпаниями и сухостью. Скрабы помогут бережно очистить кожу и обеспечить дополнительное питание и увлажнение. Поэтому подготовку к сезону советуем начать именно с них — собрали 10 самых эффективных, с которыми не захочется расставаться круглый год.
Ericson Laboratoire
Пионеры клеточной терапии кожи и всей французской космецевтики Ericson Laboratoire (бьюти-детище профессора Альберта Эриксона и его жены, профессионального косметолога!) с середины прошлого века создают вау-средства для борьбы с морщинами, пигментными пятнами и другими возрастными изменениями. Среди бестселлеров для тела — обновляющий скраб на основе микрокристаллов кремния и микса трех кислот (молочной, салициловой и гликолевой). Средство не только отшелушивает омертвевшие клетки и делает кожу гладкой, но и осветляет пигментные пятна (спасибо витамину С!) и минимизирует видимость растяжек. Пока ингредиенты работают с поверхностью кожи, комбо из кофеина и корня володушки китайской проникает глубже — активирует сжигание жиров (да, так можно было!) и выравнивает кожный рельеф.
Elemis
Команда Elemis собрала целый тропический букет и поместила его в ностальгичную баночку из-под варенья: под крышкой с надежным замком поселились питательные масла монои и франжипани в тандеме с экстрактом гибискуса, который за счет фруктовых кислот в составе мягко отшелушивает, сужает поры и выравнивает микрорельеф. А морская соль обеспечивает дополнительное очищение и избавляет от ороговевших частичек кожи.
Сomfort Zone
Лучший союзник в борьбе с целлюлитом — пилинг-скраб Comfort zone с частицами кремния и кожуры апельсина, которые удаляют ороговевшие клетки и подготавливают кожу к антицеллюлитным средствам, делая их еще эффективнее. А пока скрабирующие компоненты работают в верхних слоях кожи, комплекс кислот проникает глубже, стимулируя обновление клеток и сохраняя в них молекулы воды.
Clarins
Маслянистый скраб-тоник Clarins — залог очищения и питания кожи. В главных ролях — масла органического сахара и лесного ореха (верим, что ингредиенты собирали в Сосновом Бору). За спецэффекты отвечают эфирные масла мяты, герани и розмарина — тонизируют и обеспечивают сияние.
Aesop
Скраб для очищения кожи тела Aesop, Molecule
Для интенсивной, но при этом безопасной эксфолиации тела используются стебель бамбука и измельченные частицы пемзы двух разных размеров, чтобы обеспечить оптимальное отшелушивание грубой кожи локтей и коленей и более нежной кожи всего остального тела без царапин и микроповреждений. Формулу обогатили эфирным маслом листьев герани — оно смягчает, успокаивает, делает кожу мягкой и упругой. Бонус: при контакте с водой средство превращается в деликатную пену, которая помогает дополнительно очистить кожу от загрязнений.
Zielinski & Rozen
При создании скраба израильский бренд Zielinski & Rozen обратился к истокам, взяв за основу кристаллическую соль Мертвого моря. Все компоненты вещества как на подбор: кальций и калий ускоряют процессы регенерации, магний предотвращает воспаления, а натрий деликатно очищает. Финальный штрих — миндальное масло в составе гоммажа, после которого крем ни к чему.
L'Occitane au Brésil
В главной роли — масло кешью, которое интенсивно питает, увлажняет и устраняет шелушения (работает в команде с маслами ши и виноградной косточки!). За отшелушивание отвечает измельченная скорлупа грецкого ореха — она очищают кожу от омертвевших клеток, делает ее гладкой и выравнивает рельеф. Для вау-эффекта советуем наносить скраб 1-2 раза в неделю — при регулярном использовании средство запускает процессы регенерации клеток, тонизирует и подтягивает кожу.
Darling*
Бьюти-необходимость для кожи с высыпания и черными точками — деликатный скраб Darling* с салициловой кислотой. Именно BHA, как никакой другой ингредиент, очищает поры от загрязнений, борется с прыщами, матирует и способствует регенерации кожи. В это время фруктовый сахар отшелушивает ороговевшие частички кожи, а пробиотики из экстракта цветка кокоса и масла семян баобаба успокаивают и увлажняют.
The Act
Бьюти-гастро-коллаборация: косметический бренд The Act объединились с сетью кофеен «Дринкит» и создали скраб для тела на основе отборных кофейных зерен (прямиком из кофемашин!). Помимо отшелушивания молотый кофе стимулирует микроциркуляцию, тонизирует и замедляет вредные окислительные процессы. А эфирное масло перечной мяты в составе успокаивает раздражения, регулирует работу сальных желез, сужает поры и дарит ощущение свежести.
Natura Siberica
Бессменный бьюти-фаворит автора этого текста — бережный скраб для тела Natura Siberica на основе растений из Сибири и Дальнего Востока. В составе — северная ламинария, кладония снежная (мощный источник витаминов А и B), а еще — масла малиновых косточек (попадаются в скрабе целиком!) и перечной мяты. Скраб достойно выполняет все обещания — делает кожу невероятно гладкой, упругой, мягкой и напитанной. Ну или почти все. Для «избавиться от нежелательных объемов» одним скрабом всё-таки не обойтись.
