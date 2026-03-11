Релакс-мыло, сыворотки-хронокапсулы и галлюциногенный парфюм: хиты мартовской косметички

Перестраиваемся на весенний бьюти-режим: откладываем плотные и жирные средства до осени, а им на замену присматриваем легкие, но при этом реально работающие, продукты. Наши мартовские фавориты: anti-age-сыворотка Institut Esthederm, универсальная маска Margy's (закрывает все потребности кожи — от очищения до увлажнения и сияния!) и регенерирующий крем Clarins (вернет лицо к жизни после зимы!).
Clarins
В Clarins придумали крем, который сгладит межбровку (на шестнадцать процентов), устроит коже коллагеновый буст (на все сто) и придаст ей энергии (неизмеримо и наглядно!)
У них было 50 лет опыта, увлеченные ботаники, ИИ и 130 добровольцев… А еще — теплицы с редкими растениями вроде митракарпа, пекана и баланитеса, что пускает стержневые корни в саванне. Органические экстракты последних плюс полипептид коллагена (буквально биосовместимый «протез» для кожи, выращенный прямо внутри живых листьев!) позволили технологам французского бренда собрать регенерирующий дневной крем Extra-Firming Energy и проверить его в деле. Упругость кожи выросла у испытуемых на треть, а это значит, что результат вполне осязаем — и очень приятен на ощупь.
Institut Esthederm
Белковую диету тестируем в отдельно взятом стеклянном флаконе: сыворотка Institut Esthederm Age Proteom продлевает жизнь клеткам кожи за счет биозащиты белков в ее структуре. А следовательно, тормозит возрастные изменения лица и шеи — по расчетам технологов французской марки, примерно в два раза.
Valmont
Звучит как тост: маске Valmont сорок лет, а она только хорошеет. Все дело в генах! Швейцарские технологи создали ее не из ткани или силикона, а пропитали коллагеном — причем животным, на 97 % совместимым с нашей кожей. В итоге между маской и лицом ноль споров и обжалований по вопросам немедленного увлажнения, спокойствия и лифтинга.
LAF
Маску для губ с маслом какао и пчелиным воском LAF (читаем как Love Against Filters!) предлагается наносить шпателем в виде медовой ложки дюймовочкиного размера. А пахнет вся эта тающая субстанция нектаром, как внутри цветка, где водится король эльфов, — так что входим в мартовские ветра на максимально сказочных настроениях.
Librederm
А что, так можно было? В формулу ночного крема Librederm утрамбованы сразу все (отвечаем) косметические вау пятилетки. Это выравнивающая тон биомиметичная молекула, десять пептидов, что рыцарски сражаются с окислением и воспалением, и коллаген-эластиновый комплекс, который заботливо возводит над кожей упакованную самыми нужными витаминами теплицу.
Wau
Аппаратная косметология есть у нас дома! Массажер Wau со стальными ушками умеет всё — ультразвуком чистит кожу, RF-лифтингом дает мощный антиэйдж (и временный румянец!), а EMS-миостимуляцией, силу и длительность воздействия которой можно отрегулировать вручную, улучшает мышечный тонус и подтягивает овал.
Orto Parisi
Парфюмер-мистификатор Алессандро Гуалтьери никому не скажет, что он смешал во флаконе своего десятого Orto Parisi, но будут знаки: радужка глаза на крышке, название Risvelium и намеки на перуанскую церемонию аяуаски дают понять, что полный отлет в астрал среди джунглей обеспечивают тропические фрукты, мокрая земля, жирная листва и мускусный дым.
Margy's
Пятнадцать минут — и эффект на три дня! Мультимаска Margy's Monte Carlo очищает, увлажняет, подтягивает, выравнивает тон и придает сияние лицу (ответственными за KPI назначены коллаген, протеины сои и гиалуроновая кислота трех типов). В тревел-формате — сразу три маски, а значит, красивая неделя даже вдали от любых спа.
Skeyndor
После сыворотки Skeyndor Timeless Prodigy клетки кожи могут сдать стобалльное ЕГЭ по предметам: регенерация, улучшение качества, усиление функций. У учеников сильные репетиторы — 25 высококонцентрированных веществ, среди которых профессора протеогликаны, органик-комбуча, экстракт белого трюфеля и стволовые клетки дамасской розы.
PUPA Milano
Прости, Хейли! Глянцевые блески и бальзамы для губ временно покидают арену. Матовая текстура делает страйкбэк в футляре-комфортере от PUPA Milano — мягкую помаду My Crush с экстрактом авокадо итальянцы упаковали в силиконовые баблы телесного цвета, испещренные дактилоскопическими линиями.
DermActe
Пресвятой ретинол (чист, как никогда прежде, и стабилизированна соевом масле!) стал основой крема DermActe, хотя и составляет всего десятую процента его содержимого. В отличие от других стандартных производных ретинола, эта форма клинически подтвердила видимое сокращение морщин и пигментации без раздражения кожи.
Sonono
Мыло Sonono х Фонарные бани
Адепты чистоты и водных процедур как ритуала Sonono объединились с легендарными Фонарными банями и выдали коллаборацию, о которой мы даже не мечтали: выпустили мыло Calm Fiction с ароматом хаммама. В основе формулы — омыленные масла виноградной косточки и жожоба. Для того, чтобы брусок можно было взять с собой в тренажерный зал или на spa-процедуры, его создали в компактном trevel-size-формате. Плюс: добавили в комплект вощеную салфетку, в которой удобно взять мыло куда угодно или просто красиво хранить в ванной. Важно: новинку можно приобрести в Сувенирном магазине Фонарных бань.
