Глава «Рив Гош» дал первое интервью после сделки с Wildberries

Президент «Рив Гош» Эдгар Шабанов поделился первыми итогами партнерства сети парфюмерно-косметических магазинов и РВБ (Объединенной компании Wildberries & Russ). По его словам, после входа «Рив Гош» в систему РБВ результаты сотрудничества стали заметны уже в первые месяцы.

Эдгар Шабанов
Фото: Виктория Назарова
Эдгар Шабанов

Компания быстро зафиксировала рост интереса к своим товарам на маркетплейсе.

Эдгар Шабанов,

президент «Рив Гош»:

«Компания зафиксировала рост интереса к своим товарам на маркетплейсе по всем ключевым категориям — декоративная косметика, парфюмерия, уходовые средства, а также аптечная и профессиональная косметика. Отдельно нужно отметить рост спроса на мужскую косметику и парфюмерию.

"Рив Гош" присутствовал на маркетплейсах и раньше, но именно стратегическое партнерство с Wildberries дало принципиально иной масштаб. Мы расширили свое присутствие в России, включая отдаленные регионы».

Шабанов отметил, что такой результат стал возможен благодаря росту инфраструктуры Wildberries — развитой сети пунктов выдачи заказов и отлаженной логистике. Таким образом, «Рив Гош» смогли предложить продукцию покупателям в регионах, где нет офлайн-магазинов.

Говоря о планах на будущее, спикер подчеркнул, что видит большой потенциал в использовании технологий Wildberries. Аналитика, персонализация и инструменты продвижения помогут лучше понимать клиентов и сделать предложения максимально удобными и точными.

Эдгар Шабанов,

президент «Рив Гош»:

«Сделка станет не просто корпоративным событием, а маркером трансформации всего бьюти-ретейла — в сторону гибридной модели, где границы между онлайном и офлайном стираются, а в центре экосистемы оказывается покупатель».

Люди:
Эдгар Шабанов

