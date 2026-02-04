Глава «Рив Гош» дал первое интервью после сделки с Wildberries

президент «Рив Гош»:

«Компания зафиксировала рост интереса к своим товарам на маркетплейсе по всем ключевым категориям — декоративная косметика, парфюмерия, уходовые средства, а также аптечная и профессиональная косметика. Отдельно нужно отметить рост спроса на мужскую косметику и парфюмерию.

"Рив Гош" присутствовал на маркетплейсах и раньше, но именно стратегическое партнерство с Wildberries дало принципиально иной масштаб. Мы расширили свое присутствие в России, включая отдаленные регионы».