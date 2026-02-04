Глава «Рив Гош» дал первое интервью после сделки с Wildberries

Президент «Рив Гош» Эдгар Шабанов поделился первыми итогами партнерства сети парфюмерно-косметических магазинов и РВБ (Объединенной компании Wildberries & Russ). По его словам, после входа «Рив Гош» в систему РБВ результаты сотрудничества стали заметны уже в первые месяцы.
Компания быстро зафиксировала рост интереса к своим товарам на маркетплейсе.
«Компания зафиксировала рост интереса к своим товарам на маркетплейсе по всем ключевым категориям — декоративная косметика, парфюмерия, уходовые средства, а также аптечная и профессиональная косметика. Отдельно нужно отметить рост спроса на мужскую косметику и парфюмерию.
"Рив Гош" присутствовал на маркетплейсах и раньше, но именно стратегическое партнерство с Wildberries дало принципиально иной масштаб. Мы расширили свое присутствие в России, включая отдаленные регионы».
Шабанов отметил, что такой результат стал возможен благодаря росту инфраструктуры Wildberries — развитой сети пунктов выдачи заказов и отлаженной логистике. Таким образом, «Рив Гош» смогли предложить продукцию покупателям в регионах, где нет офлайн-магазинов.
Говоря о планах на будущее, спикер подчеркнул, что видит большой потенциал в использовании технологий Wildberries. Аналитика, персонализация и инструменты продвижения помогут лучше понимать клиентов и сделать предложения максимально удобными и точными.
«Сделка станет не просто корпоративным событием, а маркером трансформации всего бьюти-ретейла — в сторону гибридной модели, где границы между онлайном и офлайном стираются, а в центре экосистемы оказывается покупатель».
