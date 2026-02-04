Sos-маски, какао-палетки и рыцарский парфюм: бьюти-вишлист февраля

Февраль на лицо: сухость и шелушения от мороза на улице и беспощадного отопления дома, а еще — этот унылый сероватый оттенок, который не сходит ни с петербургского неба, ни с нашего лица как минимум с ноября. Чтобы помочь коже дожить до весны, применяем мощный бьюти-арсенал — ультрапитательную ночную маску A.G.E. STOP Switzerland, увлажняющую эссенцию Snow Sea (с экстрактом арктической ламинарии!) и восстанавливающий крем Derm Acte (спасение обладателей экстрачувствительной кожи и любителей агрессивных бьюти-процедур!).
Fugazzi
Даже фея-крестная не смогла бы лучше: праздничные остатки — апельсины, черный перец и томное облако — превратились в духи Fugazzi Orange Crush
Оранжевый однозначно вошел в свою прайм-эру! Кто виноват — презентация Тима Кука, даблдрессинг Тимоти и Кайли на премьере «Марти Великолепного», винил Тейлор Свифт, юбки Prada на Миланской неделе моды или аромат Orange Crush — пока выясняется. Но все улики указывают на последнего подозреваемого, потому что он оставляет после себя слишком явный след: за цитрусовыми в этих духах тянется долгая пряная нота акигалавуда. Секретный, патентованный швейцарским Givaudan ингредиент получают биотехобработкой эфирного масла пачулей, чтобы очистить его от землистых тонов и добавить перца.
Max&Co
Вместо чернил рекомендуем достать в феврале какао. Или (еще проще) вдохнуть его из нового Morning can wait от Max&Co
«Дочка» Max Mara отмечает в 2026-м сорокалетие, но тренд и момент ловит на лету не хуже альферов. Точечно попасть в сезон, когда елки опали, а полярная ночь еще не отступила, аромату помогает нейминг. Плюс эфирное масло мандарина, которое без сожаления тает в верхних нотах, уступая место какао в нагретой фарфоровой чашке (кланяемся аккорду амбреттолида!). Банную кедровую бочку с лепестками жасмина парфюмер Жером ди Марино, лучший ученик Франсиса Куркджяна и наша родная душа, тоже не забыл добавить в мудборд аромата, который поможет дождаться весны.
Margy's
Возвращаем слову «тюбик» достоинство (и почет)! Ведь его внутренний миро может быть очень богат — как в IMask от Margy's
Маленький свето-, воздухо- и влагонепроницаемый футляр хранит два фольгированных саше. В одном — салфетка с очищающим лосьоном, во втором — тканевая маска на кокосовом волокне, которая пропитана концентрированной сывороткой с морским коллагеном. Кроме него, клетки кожи увлажняют и благословляют на размножение протеины сои и гиалуроновая кислота, а оборону от снега и дыма держат витамин Е, экстракты можжевельника, мальвы и лакрицы.
L'Occitane
Сhivalry is not dead, мы узнавали: аромат L'Occitane дает синхронный перевод с рыцарского на парфюмерный
Eau des Baux рассеивает вокруг себя легкий (потому что издан в концентрации туалетной воды), но отчетливый вайб раннесредневековой романтики. Название отсылает к замку в Ле Бо-де-Прованс — цитадели на скале, которая внесла крошечный пгт в официальный список самых красивых деревень Франции. Во времена Конрада Тихого тут шли отчаянные битвы среди кипарисов и кедров, а после них трофеи освящали ладаном. Парфюмер Карин Дюбрёй-Серени собрала все перечисленные ольфакторные майлстоуны, добавив в фужерно-дымный аромат можжевельник в виде эфирного масла — этот ласковый к коже антисептик позволяет наносить парфюм сразу после сражения (или как минимум бритья!).
L’Arte del Bello
Главный цвет года определяет все же подиум (Pantone, прости!). В луках доминируют все оттенки шоколада — от горького до бельгийского пралине, а поэтому палетка L’Arte del Bello саккумулировала именно их в шелковистых тенях Quadro Elegantо, припечатав каждый узором, похожим на бриллиантовую огранку «ашер».
«Свой-Чужой»
Александр Розенбаум усилил свой авторитет и в мире бьюти, добавив к средствам для бритья и уходу за усами «Свой-Чужой» сложносочиненную парфюмерию. В автобиографичной трилогии № 13, № 9, № 51 (шифр — дата рождения артиста!) мы больше всего увлеклись первым ароматом про «вечно Дальний Восток», где китайский османтус ярчит на фоне бессмертника и минеральных пород.
Clarins
Все для поцелуев (в том числе рук!) к главной романтик-пати года подготовили Clarins, переиздав четыре легенды — бальзам для губ, фиксатор макияжа, крем для рук и, конечно, масло-блеск Lip Comfort Oil в новом нежно-розовом оттенке. Полупрозрачный глянцевый блеск с растительными маслами лесного ореха, жожоба и шиповника работает и на «голых» губах, и поверх помады с контурным карандашом.
A.G.E. STOP Switzerland
Город засыпает, просыпается биомиметическая ночная маска A.G.E. STOP Switzerland. Сквалан, церамиды, пептиды проникают в кожу в те часы, когда она максимально готова к контакту, и запускают клеточное обновление. Вмешательство во внутренние дела эпидермиса сглаживают масла с фитостеролами и жирными кислотами — манго, бурити, пенника лугового.
Armaf
Дождались! Изготовлен самый низкокалорийный дубайский шоколад Odyssey Dubai Chocolat — ищем его в Armaf. Подают десерт по-восточному широко — сразу с чашкой кофе, жареными фисташками, слоистым кнафе и ванильной карамелью. А чуть сбить сладость помогают древесные ноты и бобы тонка комплементом от шеф-парфюмера.
Snow Sea
За бурыми водорослями рыбаки отправляются в Белое море на еловых лодках-карбасах, а затем сдают улов на Архангельский комбинат (единственный в стране!), где его технологично превращают в суперфуды, БАДы и передовую косметику. Антивозрастная эссенция Snow Sea Pro-Collagen с экстрактом арктической ламинарии и аминокислотами держит влагу в коже ровно сутки.
Derm Acte
Всем нам пора успокоиться, и лицу тоже — так что обладателям атопичной и реактивной кожи (а еще тем, кого озарила идея заглянуть на RF или пилинг) сеанс на кушетке с чутким кремом Derm Acte прописан по умолчанию. Дрожжевой экстракт, пантенол и бисаболол усилят защитные функции кожи и подключат ей адекватное возрасту водоснабжение.
Institut Esthederm
Если бактерия выдержала тысячелетний окислительный стресс, то и со сверхурочной работой в сыворотке Age Proteom Eye Institut Esthederm тоже справится. В запатентованной формуле она защищает белки кожи — то есть собственно протеом, критически важный для обновления клеток. Оруженосцами экстракта Deinococcus radiodurans стали витамины и ресвератрол.
Hadat
В традиционных для зимы потешных боях шапки против укладки побеждает маска Hadat: все, что примяла и наэлектризовала шерстяная пряжа, за пять минут разгладит и успокоит экспресс-средство Softening Microcapsules с витамином Е и гидролизованным кератином.
Margy’s
Лифтинг-патчи Margy’s для зоны под глазами — чистое золото. Точнее, пропитанная гиалуроновой кислотой и кофеином сетка чистого коллагена. Подтяжка, увлажнение и устранение темных кругов в этом списке ингредиентов подразумеваются сами собой. А за работу с морщинами и воспалениями ответят ботоксоподобный пептид и экстракт василька.
