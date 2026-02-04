Sos-маски, какао-палетки и рыцарский парфюм: бьюти-вишлист февраля

Eau des Baux рассеивает вокруг себя легкий (потому что издан в концентрации туалетной воды), но отчетливый вайб раннесредневековой романтики. Название отсылает к замку в Ле Бо-де-Прованс — цитадели на скале, которая внесла крошечный пгт в официальный список самых красивых деревень Франции. Во времена Конрада Тихого тут шли отчаянные битвы среди кипарисов и кедров, а после них трофеи освящали ладаном. Парфюмер Карин Дюбрёй-Серени собрала все перечисленные ольфакторные майлстоуны, добавив в фужерно-дымный аромат можжевельник в виде эфирного масла — этот ласковый к коже антисептик позволяет наносить парфюм сразу после сражения (или как минимум бритья!).