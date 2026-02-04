Продолжая пользоваться сайтом, вы принимаете условия и даете согласие на обработку пользовательских данных и cookies

18+
  • Красота
  • Красота
Красота

Поделиться:

Sos-маски, какао-палетки и рыцарский парфюм: бьюти-вишлист февраля

Февраль на лицо: сухость и шелушения от мороза на улице и беспощадного отопления дома, а еще — этот унылый сероватый оттенок, который не сходит ни с петербургского неба, ни с нашего лица как минимум с ноября. Чтобы помочь коже дожить до весны, применяем мощный бьюти-арсенал — ультрапитательную ночную маску  A.G.E. STOP Switzerland, увлажняющую эссенцию Snow Sea (с экстрактом арктической ламинарии!) и восстанавливающий крем Derm Acte (спасение обладателей экстрачувствительной кожи и любителей агрессивных бьюти-процедур!). 

Fugazzi

Даже фея-крестная не смогла бы лучше: праздничные остатки — апельсины, черный перец и томное облако — превратились в духи Fugazzi Orange Crush

Духи Fugazzi, Рив Гош, 12 000 руб.

Духи Fugazzi, Рив Гош, 12 000 руб.

Оранжевый однозначно вошел в свою прайм-эру! Кто виноват — презентация Тима Кука, даблдрессинг Тимоти и Кайли на премьере «Марти Великолепного», винил Тейлор Свифт, юбки Prada на Миланской неделе моды или аромат Orange Crush — пока выясняется. Но все улики указывают на последнего подозреваемого, потому что он оставляет после себя слишком явный след: за цитрусовыми в этих духах тянется долгая пряная нота акигалавуда. Секретный, патентованный швейцарским Givaudan ингредиент получают биотехобработкой эфирного масла пачулей, чтобы очистить его от землистых тонов и добавить перца.

Max&Co

Вместо чернил рекомендуем достать в феврале какао. Или (еще проще) вдохнуть его из нового Morning can wait от Max&Co

Парфюмерная вода Max&Co, Рив Гош, 6 069 руб.

Парфюмерная вода Max&Co, Рив Гош, 6 069 руб.

«Дочка» Max Mara отмечает в 2026-м сорокалетие, но тренд и момент ловит на лету не хуже альферов. Точечно попасть в сезон, когда елки опали, а полярная ночь еще не отступила, аромату помогает нейминг. Плюс эфирное масло мандарина, которое без сожаления тает в верхних нотах, уступая место какао в нагретой фарфоровой чашке (кланяемся аккорду амбреттолида!). Банную кедровую бочку с лепестками жасмина парфюмер Жером ди Марино, лучший ученик Франсиса Куркджяна и наша родная душа, тоже не забыл добавить в мудборд аромата, который поможет дождаться весны.

Margy's

Возвращаем слову «тюбик» достоинство (и почет)! Ведь его внутренний миро может быть очень богат — как в IMask от Margy's

Маска для лица Margy's, 8 300 руб.

Маска для лица Margy's, 8 300 руб.

Маленький свето-, воздухо- и влагонепроницаемый футляр хранит два фольгированных саше. В одном — салфетка с очищающим лосьоном, во втором — тканевая маска на кокосовом волокне, которая пропитана концентрированной сывороткой с морским коллагеном. Кроме него, клетки кожи увлажняют и благословляют на размножение протеины сои и гиалуроновая кислота, а оборону от снега и дыма держат витамин Е, экстракты можжевельника, мальвы и лакрицы.

L'Occitane

Сhivalry is not dead, мы узнавали: аромат L'Occitane дает синхронный перевод с рыцарского на парфюмерный

Туалетная вода L'Occitane, 8 650 руб.

Туалетная вода L'Occitane, 8 650 руб.

Eau des Baux рассеивает вокруг себя легкий (потому что издан в концентрации туалетной воды), но отчетливый вайб раннесредневековой романтики. Название отсылает к замку в Ле Бо-де-Прованс — цитадели на скале, которая внесла крошечный пгт в официальный список самых красивых деревень Франции. Во времена Конрада Тихого тут шли отчаянные битвы среди кипарисов и кедров, а после них трофеи освящали ладаном. Парфюмер Карин Дюбрёй-Серени собрала все перечисленные ольфакторные майлстоуны, добавив в фужерно-дымный аромат можжевельник в виде эфирного масла — этот ласковый к коже антисептик позволяет наносить парфюм сразу после сражения (или как минимум бритья!).

L’Arte del Bello

Палетка теней L’Arte del Bello, Золотое Яблоко, 1 202 руб.

Палетка теней L’Arte del Bello, Золотое Яблоко, 1 202 руб.

Главный цвет года определяет все же подиум (Pantone, прости!). В луках доминируют все оттенки шоколада — от горького до бельгийского пралине, а поэтому палетка L’Arte del Bello саккумулировала именно их в шелковистых тенях Quadro Elegantо, припечатав каждый узором, похожим на бриллиантовую огранку «ашер».

«Свой-Чужой»

Парфюмерная вода «Свой-Чужой», Золотое Яблоко, 6 120 руб.

Парфюмерная вода «Свой-Чужой», Золотое Яблоко, 6 120 руб.

Александр Розенбаум усилил свой авторитет и в мире бьюти, добавив к средствам для бритья и уходу за усами «Свой-Чужой» сложносочиненную парфюмерию. В автобиографичной трилогии № 13, № 9, № 51 (шифр — дата рождения артиста!) мы больше всего увлеклись первым ароматом про «вечно Дальний Восток», где китайский османтус ярчит на фоне бессмертника и минеральных пород.

Clarins

Масло для губ Clarins, Рив Гош, 2 975 руб.

Масло для губ Clarins, Рив Гош, 2 975 руб.

Все для поцелуев (в том числе рук!) к главной романтик-пати года подготовили Clarins, переиздав четыре легенды — бальзам для губ, фиксатор макияжа, крем для рук и, конечно, масло-блеск Lip Comfort Oil в новом нежно-розовом оттенке. Полупрозрачный глянцевый блеск с растительными маслами лесного ореха, жожоба и шиповника работает и на «голых» губах, и поверх помады с контурным карандашом.

A.G.E. STOP Switzerland

Ночная маска A.G.E. STOP Switzerland, Meyoushop, 9 900 руб.

Ночная маска A.G.E. STOP Switzerland, Meyoushop, 9 900 руб.

Город засыпает, просыпается биомиметическая ночная маска A.G.E. STOP Switzerland. Сквалан, церамиды, пептиды проникают в кожу в те часы, когда она максимально готова к контакту, и запускают клеточное обновление. Вмешательство во внутренние дела эпидермиса сглаживают масла с фитостеролами и жирными кислотами — манго, бурити, пенника лугового.

Armaf

Парфюмерная вода Armaf, Яндекс Маркет, 4 541 руб.

Парфюмерная вода Armaf, Яндекс Маркет, 4 541 руб.

Дождались! Изготовлен самый низкокалорийный дубайский шоколад Odyssey Dubai Chocolat — ищем его в Armaf. Подают десерт по-восточному широко — сразу с чашкой кофе, жареными фисташками, слоистым кнафе и ванильной карамелью. А чуть сбить сладость помогают древесные ноты и бобы тонка комплементом от шеф-парфюмера.

Snow Sea

Эссенция для лица Snow Sea, Золотое Яблоко, 2 494 руб.

Эссенция для лица Snow Sea, Золотое Яблоко, 2 494 руб.

За бурыми водорослями рыбаки отправляются в Белое море на еловых лодках-карбасах, а затем сдают улов на Архангельский комбинат (единственный в стране!), где его технологично превращают в суперфуды, БАДы и передовую косметику. Антивозрастная эссенция Snow Sea Pro-Collagen с экстрактом арктической ламинарии и аминокислотами держит влагу в коже ровно сутки.

Derm Acte

Крем для лица Derm Acte, Профессиональная косметология, 11 760 руб.

Крем для лица Derm Acte, Профессиональная косметология, 11 760 руб.

Всем нам пора успокоиться, и лицу тоже — так что обладателям атопичной и реактивной кожи (а еще тем, кого озарила идея заглянуть на RF или пилинг) сеанс на кушетке с чутким кремом Derm Acte  прописан по умолчанию. Дрожжевой экстракт, пантенол и бисаболол усилят защитные функции кожи и подключат ей адекватное возрасту водоснабжение.

Institut Esthederm

Сыворотка для кожи вокруг глаз Institut Esthederm, Золотое Яблоко, 8 226 руб.

Сыворотка для кожи вокруг глаз Institut Esthederm, Золотое Яблоко, 8 226 руб.

Если бактерия выдержала тысячелетний окислительный стресс, то и со сверхурочной работой в сыворотке Age Proteom Eye Institut Esthederm тоже справится. В запатентованной формуле она защищает белки кожи — то есть собственно протеом, критически важный для обновления клеток. Оруженосцами экстракта Deinococcus radiodurans стали витамины и ресвератрол.

Hadat

Маска для волос Hadat, Лэтуаль, 4 992 руб.

Маска для волос Hadat, Лэтуаль, 4 992 руб.

В традиционных для зимы потешных боях шапки против укладки побеждает маска Hadat: все, что примяла и наэлектризовала шерстяная пряжа, за пять минут разгладит и успокоит экспресс-средство Softening Microcapsules с витамином Е и гидролизованным кератином.

Margy’s

Патчи для зоны под глазами Margy's, 26 300 руб.

Патчи для зоны под глазами Margy's, 26 300 руб.

Лифтинг-патчи Margy’s для зоны под глазами — чистое золото. Точнее, пропитанная гиалуроновой кислотой и кофеином сетка чистого коллагена. Подтяжка, увлажнение и устранение темных кругов в этом списке ингредиентов подразумеваются сами собой. А за работу с морщинами и воспалениями ответят ботоксоподобный пептид и экстракт василька.

Материал из номера:
Февраль

Комментарии (0)

Наши проекты

© ООО «Журналы и сайты «Фабрика контента “Точка Ру”» Все права защищены. Перепечатка материалов данного сайта возможна только с письменного разрешения.
При цитировании ссылка на www.sobaka.ru обязательна. Обратная связь: news@sobaka.ru

18+

Купить журнал:

WILDBERRIES
OZON
Подписные издания
Все свободны
Азбука вкуса
Доставка домой/в офис
A–Z
А Б В Г Д Е Ж З И Й К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Э Ю Я
Выберите свой город:
Ваш город
Санкт-Петербург?
Выберите проект: