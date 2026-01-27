Скрабы, лосьоны и масла: собрали 11 лучших средств для тотального бьюти-дзена

Премиальный швейцарский бренд Dr Burgener берет начало еще в 1955 году — тогда семейная пара пластических хирургов Марк и Мэдлин Бурженер запустила косметическую линию Lynell для ухода за кожей после операции. Медицинские корни Dr Burgener отразились на формулах продуктов: в составе только лучшие и самые эффективные ингредиенты — от фрагментированной гиалуроновой кислоты до пептидов и AHA-кислот. Крем-эксфолиант для тела — не исключение. За бережный отшелушивающий эффект отвечают измельченные косточки винограда. Эти же ягоды поделились с продуктом своими ухаживающими свойствами — богатые полифенолами и витамином Е, они обладают антиоксидантным и anti-age-действием. В поддержку к винограду добавили эфирные масла розмарина, лаванды и герани, которые увлажняют и смягчают кожу, возвращая ей упругость и здоровое сияние. Наносите эксфолиант легкими массирующими движениями на влажную или сухую кожу, а затем тщательно смойте теплой водой (используйте не чаще одного-двух раз в неделю!).