Скрабы, лосьоны и масла: собрали 11 лучших средств для тотального бьюти-дзена

Ищем плюсы в петербургской зиме и находим их в собственной ванной. Разбиваем импровизированный spa-лагерь прямо у себя дома с помощью медитативных бьюти-средств — от расслабляющих аромамасел до восточных лосьонов и целебной соли Мертвого моря. 

Dr Burgener

Отшелушивающий крем для тела Dr Burgener, ДЛТ, 48 120 руб.

Премиальный швейцарский бренд Dr Burgener берет начало еще в 1955 году — тогда семейная пара пластических хирургов Марк и Мэдлин Бурженер запустила косметическую линию Lynell для ухода за кожей после операции. Медицинские корни Dr Burgener отразились на формулах продуктов: в составе только лучшие и самые эффективные ингредиенты — от фрагментированной гиалуроновой кислоты до пептидов и AHA-кислот. Крем-эксфолиант для тела — не исключение. За бережный отшелушивающий эффект отвечают измельченные косточки винограда. Эти же ягоды поделились с продуктом своими ухаживающими свойствами — богатые полифенолами и витамином Е, они обладают антиоксидантным и anti-age-действием. В поддержку к винограду добавили эфирные масла розмарина, лаванды и герани, которые увлажняют и смягчают кожу, возвращая ей упругость и здоровое сияние. Наносите эксфолиант легкими массирующими движениями на влажную или сухую кожу, а затем тщательно смойте теплой водой (используйте не чаще одного-двух раз в неделю!).

Amouage

Парфюмированный лосьон для тела Amouage, Molecule, 15 206 руб.

Парфюмерный дом, основанный по поручению (так бывает!) просвещенного султана Кабуса бен Саида Аль Саида больше сорока лет назад, расширяет зону бьюти-влияния и оккупирует наши ванные. Легкий лосьон для тела Guidance с оманским ладаном в составе не только на ура увлажняет кожу после душа, но и оставляет на ней роскошную ольфакторную симфонию лесного ореха, груши и шафрана. 

Comfort Zone

Масло для ванны и тела Comfort Zone, 12 005 руб.

Замедляемся и пробуем себя в амплуа слоулайфера с аромапитательным маслом Tranquillity от Comfort Zone. Амарантовое масло в составе на пятерку увлажняет и восстанавливает защитный барьер кожи. Для дополнительного питания к нему в поддержку добавили легкое миндальное масло, богатое магнием, фосфором, витаминами Е и В2. Чудо-средство работает сразу в двух ипостасях: в чистом виде, если нанести сразу на кожу, и в качестве улучшителя воды (что? да!) — небольшое количества масла превращает воду в ванной в шелковистое ухаживающее молочко, а микс эфирных масел сладкого апельсина, кедра, розы, сандала, герани и ветивера дарят покой (и ауру роскошного спа-салона!).

Skeyndor

Антиоксидантный скраб для тела Skeyndor, Рив Гош, 9 405 руб.

Скромный состав скраба Skeyndor обманчив — три главных ингредиента берут на себя все задачи и справляются с ними на пятерку. Цедра апельсина, абрикосовая косточка и спелый виноград бережно отшелушивают и очищают кожу, а заодно увлажняют и делают ее более эластичной и подтянутой. После применения тело становится более восприимчивым к другим уходовым средствам — смело запасаемся любимыми кремами и сыворотками.

L'Occitane

Молочная пена для ванн L'Occitane, 4 200 руб.

Один из бьюти-секретов в арсенале Клеопатры — купание в молоке более чем 700 ослиц. Примерить на себя роль царицы можно и без эксплуатации непарнокопытных. Например, заменить молоко ослиное на миндальное — при добавлении в воду средство от L'Occitane мгновенно увлажняет и питает кожу, делая ее гладкой, мягкой и упругой. 

Clarins

Тонизирующий скраб для тела Clarins, «Золотое Яблоко», 3 815 руб.

Маслянистый скраб-тоник Clarins — залог очищения и питания кожи. В главных ролях — масла органического сахара и лесного ореха (верим, что ингредиенты собирали в Сосновом Бору). За спецэффекты отвечают эфирные масла мяты, герани и розмарина — тонизируют и обеспечивают сияние.

 

Second Shower

Ароматические таблетки для душа Second Shower, МильФей, 3 050 руб.

Молодой южно-корейский бренд Second Shower набрал фанбазу за счет вау-изобретения — душистых таблеток для душа (хейтеры лежания в ванне, привет!). Объясняем: положите таблетку на пол ванны или душевой, включите воду — и всё. При попадании капель таблетки начнут растворятся и выделять эфирные масла, наполняя комнату ароматом лаванды, эвкалипта, вишни, юдзу, маракуйи или перечной мяты (choose your fighter!).

Bioderma

Масло для душа Bioderma, Naos, 2 824 руб.

Фаворит домашней косметички — макси-флакон Bioderma, который подойдет как взрослым, так и подрастающим бьютиголикам. Кокосовое масло и растительные биолипиды успокаивают кожу, а тем временем витамин РР помогает воссоздать защитный барьер и поддерживать необходимый уровень влаги (и даже справиться с экземой).

Predubezhdai

Пена для ванн Predubezhdai, 2 700 руб.

Уходовый бренд петербургской фитнес-иконы Насти Мироновой продолжает упаковывать бьюти-ностальгию в минималистичные банки и флаконы — на этот раз команда Predubezhdai решила порадовать избалованного внутреннего ребенка воздушной пеной для ванны с ароматом воздушного суфле из июльской малины, клубники, мандариновых долек и бобов тонка.

Zielinski & Rozen

Соль для ванны Zielinski & Rozen, 1 701 руб.

В основе средства Zielinski & Rozen — натуральная кристаллическая соль прямиком из Мертвого моря. Богатая высоким содержанием магния и калия, соль активирует регенерацию кожи, способствует улучшению работы кровеносной системы, борется с болью и воспалением в суставах. А за счет других минералов (всего в составе их 21!) продукт способствует выводу токсинов, укрепляет иммунную систему, улучшает состояние и внешний вид кожи. Плюс: пряный аромат апельсина, жасмина и ванили превращает полезную бьюти-процедуру в расслабляющую ароматерапию. 

Empire Zone

Массажная свеча Empire Zone, 802 руб.

Если устали от привычного масла для тела, попробуйте необычный формат свечи от Empire Zone — при нагревании содержимое плавится и стекает на кожу. Внутри — комплекс масел кокоса, карите, сладкого миндаля и макадамии, который увлажняет, питает и делает кожу мягкой и бархатистой. Благодаря приятной текстуре и обволакивающему аромату (микс апельсина, ананаса, бобов тонка и жакаранда!) средство идеально подходит для расслабляющего или тонизирующего самомассажа. 

