Скрабы, лосьоны и масла: собрали 11 лучших средств для тотального бьюти-дзена

Ищем плюсы в петербургской зиме и находим их в собственной ванной. Разбиваем импровизированный spa-лагерь прямо у себя дома с помощью медитативных бьюти-средств — от расслабляющих аромамасел до восточных лосьонов и целебной соли Мертвого моря.
Dr Burgener
Премиальный швейцарский бренд Dr Burgener берет начало еще в 1955 году — тогда семейная пара пластических хирургов Марк и Мэдлин Бурженер запустила косметическую линию Lynell для ухода за кожей после операции. Медицинские корни Dr Burgener отразились на формулах продуктов: в составе только лучшие и самые эффективные ингредиенты — от фрагментированной гиалуроновой кислоты до пептидов и AHA-кислот. Крем-эксфолиант для тела — не исключение. За бережный отшелушивающий эффект отвечают измельченные косточки винограда. Эти же ягоды поделились с продуктом своими ухаживающими свойствами — богатые полифенолами и витамином Е, они обладают антиоксидантным и anti-age-действием. В поддержку к винограду добавили эфирные масла розмарина, лаванды и герани, которые увлажняют и смягчают кожу, возвращая ей упругость и здоровое сияние. Наносите эксфолиант легкими массирующими движениями на влажную или сухую кожу, а затем тщательно смойте теплой водой (используйте не чаще одного-двух раз в неделю!).
Amouage
Парфюмерный дом, основанный по поручению (так бывает!) просвещенного султана Кабуса бен Саида Аль Саида больше сорока лет назад, расширяет зону бьюти-влияния и оккупирует наши ванные. Легкий лосьон для тела Guidance с оманским ладаном в составе не только на ура увлажняет кожу после душа, но и оставляет на ней роскошную ольфакторную симфонию лесного ореха, груши и шафрана.
Comfort Zone
Замедляемся и пробуем себя в амплуа слоулайфера с аромапитательным маслом Tranquillity от Comfort Zone. Амарантовое масло в составе на пятерку увлажняет и восстанавливает защитный барьер кожи. Для дополнительного питания к нему в поддержку добавили легкое миндальное масло, богатое магнием, фосфором, витаминами Е и В2. Чудо-средство работает сразу в двух ипостасях: в чистом виде, если нанести сразу на кожу, и в качестве улучшителя воды (что? да!) — небольшое количества масла превращает воду в ванной в шелковистое ухаживающее молочко, а микс эфирных масел сладкого апельсина, кедра, розы, сандала, герани и ветивера дарят покой (и ауру роскошного спа-салона!).
Skeyndor
Скромный состав скраба Skeyndor обманчив — три главных ингредиента берут на себя все задачи и справляются с ними на пятерку. Цедра апельсина, абрикосовая косточка и спелый виноград бережно отшелушивают и очищают кожу, а заодно увлажняют и делают ее более эластичной и подтянутой. После применения тело становится более восприимчивым к другим уходовым средствам — смело запасаемся любимыми кремами и сыворотками.
L'Occitane
Один из бьюти-секретов в арсенале Клеопатры — купание в молоке более чем 700 ослиц. Примерить на себя роль царицы можно и без эксплуатации непарнокопытных. Например, заменить молоко ослиное на миндальное — при добавлении в воду средство от L'Occitane мгновенно увлажняет и питает кожу, делая ее гладкой, мягкой и упругой.
Clarins
Маслянистый скраб-тоник Clarins — залог очищения и питания кожи. В главных ролях — масла органического сахара и лесного ореха (верим, что ингредиенты собирали в Сосновом Бору). За спецэффекты отвечают эфирные масла мяты, герани и розмарина — тонизируют и обеспечивают сияние.
Second Shower
Молодой южно-корейский бренд Second Shower набрал фанбазу за счет вау-изобретения — душистых таблеток для душа (хейтеры лежания в ванне, привет!). Объясняем: положите таблетку на пол ванны или душевой, включите воду — и всё. При попадании капель таблетки начнут растворятся и выделять эфирные масла, наполняя комнату ароматом лаванды, эвкалипта, вишни, юдзу, маракуйи или перечной мяты (choose your fighter!).
Bioderma
Фаворит домашней косметички — макси-флакон Bioderma, который подойдет как взрослым, так и подрастающим бьютиголикам. Кокосовое масло и растительные биолипиды успокаивают кожу, а тем временем витамин РР помогает воссоздать защитный барьер и поддерживать необходимый уровень влаги (и даже справиться с экземой).
Predubezhdai
Уходовый бренд петербургской фитнес-иконы Насти Мироновой продолжает упаковывать бьюти-ностальгию в минималистичные банки и флаконы — на этот раз команда Predubezhdai решила порадовать избалованного внутреннего ребенка воздушной пеной для ванны с ароматом воздушного суфле из июльской малины, клубники, мандариновых долек и бобов тонка.
Zielinski & Rozen
В основе средства Zielinski & Rozen — натуральная кристаллическая соль прямиком из Мертвого моря. Богатая высоким содержанием магния и калия, соль активирует регенерацию кожи, способствует улучшению работы кровеносной системы, борется с болью и воспалением в суставах. А за счет других минералов (всего в составе их 21!) продукт способствует выводу токсинов, укрепляет иммунную систему, улучшает состояние и внешний вид кожи. Плюс: пряный аромат апельсина, жасмина и ванили превращает полезную бьюти-процедуру в расслабляющую ароматерапию.
Empire Zone
Если устали от привычного масла для тела, попробуйте необычный формат свечи от Empire Zone — при нагревании содержимое плавится и стекает на кожу. Внутри — комплекс масел кокоса, карите, сладкого миндаля и макадамии, который увлажняет, питает и делает кожу мягкой и бархатистой. Благодаря приятной текстуре и обволакивающему аромату (микс апельсина, ананаса, бобов тонка и жакаранда!) средство идеально подходит для расслабляющего или тонизирующего самомассажа.
