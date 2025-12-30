Выбрали 10 незаменимых sos-средств, которые вернут лицо к жизни перед праздниками

Если же перед праздником на коже появилось внезапное воспаление или прыщ, ни в коем случае не пытайтесь его выдавить. Это лишь травмирует кожу, усилит покраснение и может распространить инфекцию. Вместо этого нанесите локально на покраснение средство с противовоспалительными компонентами – точечно масло чайного дерева или специальный патч с салициловой кислотой или центеллой азиатской. Такие патчи изолируют проблемную зону, ускоряют заживление и маскируют покраснение под макияжем. Для успокоения кожи в целом поможет 10-минутная маска с пантенолом или алоэ вера.