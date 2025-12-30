Выбрали 10 незаменимых sos-средств, которые вернут лицо к жизни перед праздниками

Обратный отсчет пошел — до ночи X меньше 48 часов. Если лицо не устояло в схватке с декабрьскими делайнами, нескончаемыми предновогодними вечеринками и корпоративами, а еще и петербургский ветер напрочь сдул следы летнего загара и здоровый оттенок кожи, заменив его на серо-зеленый, мы спешим к вам на помощь. И не одни — а с вау-арсеналом лучших sos-банок, которые превратят сияющее благополучием лицо в главный аксессуар новогодней ночи.
Insium
Сыворотка с функционалом машины времени — Flash Beauty Serum от итальянцев Insium. За счет насыщенного состава (сдобрен сверхэффективным биотехнологическим подтягивающим агентом!) моментально стирает следы усталости, расслабляет кожу, возвращает ей гладкость и упругость, а еще — работает с овалом лица, делая контур более четким и ровным.
Косенко Елена Александровна, главный врач клиники «Медлайн»
Когда времени в обрез, важно точно определить проблему и выбрать точечное решение. Если вас беспокоит утренняя отечность и «помятый» вид, скорее всего, это реакция на задержку жидкости. Самый быстрый способ прийти в себя – это воздействие холодом и улучшение микроциркуляции. Приложите к векам на 10-15 минут охлажденные в холодильнике патчи для глаз, гелевые маски или просто ватные диски, смоченные в холодном настое зеленого чая. Отличный эффект дает легкий лимфодренажный массаж лица подушечками пальцев или инструментом гуа-ша, который стимулирует отток лимфы.
Anne Semonin
Рубрика «нам это надо»: на случай тяжелого утра после корпоратива или предновогодней вечеринки кладем в морозилку жемчужные кубики Anne Semonin. Суперкоманда во главе с ниацинамидом, экстрактом розы, протеинами шелка и жемчужной пудры всего за пару минут осветляет и выравнивает тон кожи, возвращает ей тонус и сияние и борется с отеками и гиперпигментацией. Плюс: средство усиливает эффект последующих уходовых продуктов.
Maxclinic
В составе сыворотки Exosome PDRN Repair Ampoule от Maxclinic — главный бьюти-хит года — PDRN (добывается из ДНК лососевых пород рыб!). Суперсила ингредиента — регенерация и мгновенное увлажнение, благодаря которым кожа с первого применения становится более подтянутой, упругой и напитанной. К нему в поддержку добавили центеллу азиатскую (успокаивает реактивную кожу, избавляет от покраснений и зуда), пептиды (разглаживает морщины), восемь типов гиалуроновой кислоты (увлажняют и препятствуют обезвоживанию) и микс пяти церамидов (поддерживают защитный барьер кожи).
Косенко Елена Александровна
Вторая распространенная проблема – тусклый, неровный цвет лица и отсутствие сияния. В этом случае коже нужно мягкое обновление и интенсивное увлажнение. Откажитесь от грубых скрабов в пользу щадящего отшелушивания с помощью энзимной пудры или маски с мягкими АНА-кислотами (например, молочной). Они растворят ороговевшие частички, не травмируя защитный барьер, и сразу добавят коже света. Следом обязательно сделайте интенсивное увлажнение: нанесите сыворотку с гиалуроновой кислотой и сверху – плотную питательную или специальную альгинатную маску. Альгинатная маска, застывая, создает эффект идеального компресса, обеспечивая мгновенный лифтинг и мощное насыщение влагой.
Clarins
Если на то, чтобы оживить лицо есть всего десять минут, лучше всех справиться криомаска Clarins. Объясняем: после нанесения средство ощущается на лице как ледяной гель — именно крио-эффект (заслуга запатентованной молекулы M.G.A., или проще — ментола!) помогает быстро выравнить тон лица, подтянуть, укрепить и разгладить кожу, убрать отеки и сузить поры. А в это время экстракт вечерней примулы заживляет воспаления, тонизирует, питает и восстанавливает защитные функции кожи.
Medi-Peel
Лучшая находка декабря — кислородная эссенция Peptide 9 Volume Essence PRO от корейцев Medi-Peel. Во-первых, уважаем средство за богатейший состав. Загибаем пальцы. Вольюфилин (вытяжка из экстракта корня анемаррены) способствует накоплению липидов и восстанавливает эластичность кожи, будто выталкивая морщины и заломы изнутри. Пептидный комплекс расслабляет мыщцы лица и разглаживает кожу. Гидролизованный коллаген и эластин делают кожу более эластичной, а овал — более четким. Микс разных типов гиалуроновой кислоты восстанавливает водный баланс, а фруктан (растительный сахарид) увлажняет и выводит загрязнения и токсины. Во-вторых, ставим лайк за необычную текстуру — при взаимодействии с кислородом эссенция превращается в легкую пену из мелких пузырьков, которые помогают полезным ингредиентам лучше проникать в глубокие слои кожи.
Celimax
Бьюти-квинтет для мгновенного релакс-эффекта — гиалуроновая кислота, пантенол, мята, экстракт нони и эритритолом в составе успокаивающих тонер-пэдов Celimax. Проходимся диском по всему лицу и наблюдаем вау-результат — исчезают покраснения и шелушения, кожа становится более увлажненной, а тон — ровным и сияющим.
Косенко Елена Александровна
Современные домашние гаджеты могут стать отличными помощниками в этой экспресс-подготовке. Микротоковые массажеры помогут добиться быстрого лифтинг-эффекта и подтянуть контур лица. Крио-роллеры или стики для криомассажа мгновенно снимут отечность, сузят поры и тонизируют кожу. А LED-маски, использующие разные спектры света (синий для борьбы с бактериями при воспалениях, красный для улучшения тонуса и микроциркуляции), придадут коже свежий и отдохнувший вид.
Comfort Zone
Перед днем X наносим на губы увлажняющую маску от Comfort Zone, а утром просыпаемся без намека на шелушения, трещины и сухость. Завидный эффект — работа бетаина (улучшает барьерные функции кожи), экстракта опунции (восстанавливает и предотвращает обезвоживание) и макрогиалуроновой кислоты (надолго сохраняет губы мягкими, напитанными и увлажненными).
Etat Pur
Начинаем год с чистого лица: если не успели на профчистку, смело берем в руки экспресс-маску Etat Pur, которая за пять минут очистит поры и защитит от появления черных точек в будущем, избавит от жирного блеска и сделает кожу матовой.
Косенко Елена Александровна
Если же перед праздником на коже появилось внезапное воспаление или прыщ, ни в коем случае не пытайтесь его выдавить. Это лишь травмирует кожу, усилит покраснение и может распространить инфекцию. Вместо этого нанесите локально на покраснение средство с противовоспалительными компонентами – точечно масло чайного дерева или специальный патч с салициловой кислотой или центеллой азиатской. Такие патчи изолируют проблемную зону, ускоряют заживление и маскируют покраснение под макияжем. Для успокоения кожи в целом поможет 10-минутная маска с пантенолом или алоэ вера.
La Roche-Posay
Нет ничего хуже в новогоднюю ночь, чем нежданные гости, в том числе на лице. Спровадить их помогут патчи La Roche-Posay — наклеиваем прозрачный кружок прямо на прыщ и смотрим, как он исчезает. В идеале советуем не снимать патч на протяжении восьми часов, но чтобы увидеть результат, хватит и трех.
Icon Skin
Альтернатива патчам — sos-гель Icon Skin. За счет салициловой кислоты и эфирного масла чайного дерева средство эффективно очищает поры, нормализует работу сальных желез, уменьшает воспаление и снимает раздражение. Для более быстрого результата гель можно наносить несколько раз в день. Главное — не растирать и дать продукту полностью впитаться.
Косенко Елена Александровна
Для комплексного преображения перед самым выходом действуйте по четкому плану. Начните с тщательного, но бережного очищения. При тусклости добавьте этап мягкого отшелушивания. Затем нанесите маску, решающую вашу главную проблему – увлажняющую, лифтинговую или успокаивающую. После нее закрепите эффект концентрированной сывороткой (гиалуроновая кислота для влаги, витамин С для сияния) и питательным кремом. За 15-20 минут до нанесения макияжа уделите внимание зоне вокруг глаз, использовав охлажденные патчи или плотный крем. Помните, что залог успеха в такой экспресс-подготовке – это умеренность и использование проверенных, надежных средств, которые гарантированно вернут коже свежесть и сияние для встречи Нового года.
