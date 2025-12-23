Текстурайзер, моделирующая глина и спрей для вау-объема: собрали 9 проверенных средств для укладки

Что в конце декабря помогает держаться нам — остается только догадываться. А вот с прической — всё куда определеннее. Собрали бьюти-пул средств, которые помогут сохранить укладку и для театральной премьеры после долгого рабочего дня, и во время дикого корпоративного рейва, и в борьбе со снегопадом по пути на детский утренник.
Kevin Murphy
Всем кудрявым посвящается: чтобы завиток был более очерченным и упругим, а волосы избавились от надоедливого пуха, вам нужен крем Killer.Curls от Kevin Murphy. Под одной крышкой звездный стилист-парикмахер Кевин Мерфи объединил функции стайлинга и ухода: за питание и увлажнение кудряшек отвечают масло бергамота, экстракты парагвайского чая и арбуза, сок алоэ вера и масло семян баобаба.
R+Co
Если в мире ангелов Victoria's Secret вы Кейт Мосс, выходящая из нью-йоркского клуба в пять часов утра, откажитесь от развивающихся на ветру локонов в пользу небрежных, чуть подсклеившихся прядей. Для этого пригодится паста для укладки от R+Co: после сушки феном (или без него — решать вам!) распределите небольшое количество продукта между ладонями и сжимающими движениями нанесите на волосы — чем хаотичнее, тем лучше. Помимо визуально эффекта паста обеспечивает дополнительный уход: экстракт алоэ укрепляет и защищает от обезвоживания, а экстракты манго и корня имбиря разглаживают, смягчают и придают блеск.
Davines
В условиях предпраздничного марафона, когда прическа должна (нет, обязана!) выдержать сразу несколько мероприятий и снегопад в промежутках, не обойтись без тяжелой артиллерии. Лак для волос от Davines безупречно фиксирует любую укладку без склеивания и утяжеления, дарит локонам естественный блеск и защищает их от влаги. А если перестарались, излишки продукта легко убрать с помощью расчески.
Evo
Если у вас прямой, стекловидный волос и никакая укладка не держится больше пары часов, всё дело — в нехватке текстурности и шершавости. Лучшее решение на каждый день — солевой спрей от Evo, который придаст волосам ту самую плотность и жесткость, при этом не утяжеляя их. С ним укладка выглядит более объемной и держится гораздо дольше. Продукт можно распылять на влажные волосы перед использованием фена и/или в качестве финального шага для дополнительной фиксации.
Tigi
Легенда в мире стайлинга — спрей для объема Bed Head Queen for a Day от Tigi. Чтобы ощутить всю мощь продукта, для начала нужно найти к нему правильный подход. Записываем. Во-первых, наносите спрей только на мокрые или сильно влажные волосы. Во-вторых, не жалейте продукт и распыляйте обильно с достаточно близкого расстояния (чтобы появилась небольшая пена) по проборам волос (разделите волосы примерно на 6-7 равных частей). В-третьих, наносите средство на корни (примерно на 5 см от начала роста волос), а при желании можно чуть сбрызнуть длину для добавления текстуры. В-четвертых, качественно просушите волосы — важно испарить всю влагу, чтобы избежать склеивания и эффекта жирных корней. Не пугайтесь: на деле всё гораздо проще. Но результат точно стоит любых усилий — волосы становятся визуально гуще, укладка выглядит воздушной, а вау-объем держится до следующего мытья.
Medavita
Глина для волос от итальянских профи по уходу за волосами Medavita — лучший союзник в укладках ультрамодных пикси и боб-каре (и любых коротких стрижек в целом!). Чтобы придать локонам плотность, текстуру и рельефность, разогрейте небольшое количество продукта в руках и нанесите на сухие или чуть влажные волосы с корней (для объема) или с середины (для текстуры), моделируя нужную форму укладки или акцентируя некоторые пряди.
Chi
В составе чудо-банки от Chi — натуральный шелк, который проникает в волос, делая его гладким и блестящим. Безусловно, он даст эффект и без укладки, но мы советуем наносить средство перед сушкой феном на влажные волосы (не забудьте тщательно распределить продукт расческой). В процессе нагревания (а еще лучше — вытягивания и разглаживания с помощью брашинга!) средство выравнивает рельеф волоса, склеивает все чешуйки и секущиеся кончики и заставляет локоны сиять здоровьем и благополучием. Плюс: с продуктом практически невозможно переборщить. Но все-таки рекомендуем остановиться на горошине диаметром с рублевую монету.
Schwarzkopf Professional
Серый кардинал любой объемной укладки (с участием брашинга, стайлера или плойки) — текстурирующий спрей. Наш выбор — Osis+ от Schwarzkopf Professional. Средство на ура фиксирует прическу, сохраняя естественную подвижность локонов, придавая объем у корней и плотность. Одним словом, текстурайзер закрепляет и усиливает действие всех предыдущих стайлинг-продуктов. Как и когда использовать? Рассказываем: на завершающем этапе укладки распылите продукт по всей длине, чуть приподнимая волосы или опустив голову вниз.
Sono
Личный (и бессменный на протяжении многих месяцев!) фаворит автора этого текста — кремообразный спрей на основе арганового масла от итальянских профи по уходу за волосами Sono. Leave-in-продукты не только ухаживают за волосами, но и подготавливают их к укладке — делают их напитанными, блестящими и шелковистыми. А конкретно этот еще и защищает локоны от агрессивного воздействия горячих инструментов (от фена до плойки) и UVA- и UVB-лучей. Забирайте лайфхак: для более равномерного распределения советуем сначала нанести нужное количество средства на руку, а затем — на влажные волосы с использованием расчески.
Виктория Шеперкина, стилист по волосам и визажист студии Suite
Мой фаворит для легких и текстурных укладок — солевой спрей от Sachajuan, который создает эффект небрежных пляжных локонов. Отличная фиксация без склеивания, дополнительный объем, деликатный блеск, классный аромат и просто чудесная цена — это всё про лак для волос от бюджетного, но проверенного годами (существуют с 1980 года!) американского бренда Matrix. Спасение для тонких волос, которые не держат ни объем, ни укладку — суперпенка Taft (продукт помогает прическе выжить в схватке с ветром, снегом и дождем, не говоря уже о времени!). Важно наносить средство на влажные волосы, тщательно распределив с помощью расчески по всей длине и затем приступить к укладке. Для гладких причесок в духе Беллы Хадид запасаемся водостойким гелем от Schwarzkopf Professional: он надежно фиксирует, защищая прическу от любой непогоды.
