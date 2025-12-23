Текстурайзер, моделирующая глина и спрей для вау-объема: собрали 9 проверенных средств для укладки

Мой фаворит для легких и текстурных укладок — солевой спрей от Sachajuan, который создает эффект небрежных пляжных локонов. Отличная фиксация без склеивания, дополнительный объем, деликатный блеск, классный аромат и просто чудесная цена — это всё про лак для волос от бюджетного, но проверенного годами (существуют с 1980 года!) американского бренда Matrix. Спасение для тонких волос, которые не держат ни объем, ни укладку — суперпенка Taft (продукт помогает прическе выжить в схватке с ветром, снегом и дождем, не говоря уже о времени!). Важно наносить средство на влажные волосы, тщательно распределив с помощью расчески по всей длине и затем приступить к укладке. Для гладких причесок в духе Беллы Хадид запасаемся водостойким гелем от Schwarzkopf Professional: он надежно фиксирует, защищая прическу от любой непогоды.