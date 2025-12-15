Собрали 10 помад в самых модных оттенках наступающего года — от фуксии до пурпурного и чайного

Во-первых, матовые помады — снова in (тренд заверен показами Bora Aksu, Sportmax и Off-White!). А во-вторых, теперь существуют такие, которые не просто не сушат губы, а ухаживают за ними. Один из наших фаворитов — помада Simihaze с мягкой текстурой и насыщенным коричневым оттенком Сhai. Для более плотного и стойкого покрытия наносите средство ровным слоем, а при желании чуть коснитесь помадой губ и растушуйте прихлопывающими движениями пальцев — так вы получите более воздушный, «зацелованный» эффект.