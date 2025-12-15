Собрали 10 помад в самых модных оттенках наступающего года — от фуксии до пурпурного и чайного

Продолжаем собирать новогоднюю косметичку, на которую можно положиться (о лучших палетках для всего на свете рассказывали здесь!). Сегодня в центре бьюти-внимания — помады всех мастей — от классических красных до шоколадных с матовым финишем (снова in!) и огненно-искрящихся во флаконах-лошадках.
Christian Louboutin
Кому каблук, кому кулон, а нам — образцовая елочная игрушка, которую точно не придется прятать в коробку после праздников. Идеальный красный цвет подсмотрели у той самой культовой подошвы Christian Louboutin — за счет нейтральной температуры (не слишком теплый, не слишком холодный!) он будет хорошо смотреться с любым тоном кожи. Плюс: ухаживающая формула на основе экстракта цветов анютиных глазок, гиалуроновой кислоты и витамина B5 сохранит ваши губы увлажненными в течение всего вечера.
Isamaya
Разноцветные фейерверки, сверкающие гирлянды, мишура и усыпанные блестками елочные шары — одним словом, Новый год в и-го-го-флаконе (в честь символа наступающего года!). В придачу к перламутровым переливам помаду снабдили заботливой формулой с витамином E, которая увлажняет и питает губы.
Sergey Naumov
Помада Sergey Naumov нюдового, приглушенно-терракотового оттенка без труда дополнит вечерний дымчато-шоколадный смоки или возьмет на себя солирующую партию в повседневном макияже — благодаря тающей кремовой текстуре средство может заменить румяна и тени для век.
Stendhal Paris
Французы Stendhal (antiage-пионеры с 80-летней историей!) поженили функции декоративной косметики с уходовыми: в составе Stendhal Pur Luxe Care Lipstick поселились экстракт акмеллы (борется с признаками старения, повышая плотность и упругость кожи), масло жожоба (создает защитный слой) и микросферы гиалуроновой кислоты (поддерживает водный баланс). Пока формула заботится о молодости губ, за визуальный вау-эффект отвечает глубокий сливовый оттенок (важный тренд уходящего и наступающего года!).
Simihaze
Во-первых, матовые помады — снова in (тренд заверен показами Bora Aksu, Sportmax и Off-White!). А во-вторых, теперь существуют такие, которые не просто не сушат губы, а ухаживают за ними. Один из наших фаворитов — помада Simihaze с мягкой текстурой и насыщенным коричневым оттенком Сhai. Для более плотного и стойкого покрытия наносите средство ровным слоем, а при желании чуть коснитесь помадой губ и растушуйте прихлопывающими движениями пальцев — так вы получите более воздушный, «зацелованный» эффект.
Clarins
Вот шпаргалка для трендового макияжа с акцентом на губы (увидели на шоу Tom Ford, Etro и Enfants Riches Déprimés). Первым делом выравниваем тон и тщательно маскируем все покраснения и высыпания. Прорабатываем коррекцию с помощью скульптора и румян, при этом оставляя общее ощущение «голого» и максимально не накрашенного лица. И завершаем мейк насыщенной алой помадой Clarins с бархатистым финишем. Важно: чтобы помада не растекалась и выглядела аккуратно, перед нанесением обведите контур губ карандашом в тон.
Too Faced
По случаю новогодней вечеринки сочиняем бьюти-колорблок по подиумному канону. За основу берем помаду Too Faced в ультрамодном пурпурном оттенке и миксуем ее с песочно-ореховым нюдом (на примере показа Acne Studios). Или идем дальше и сочетаем ее изумрудными стрелками (подсмотрели цветовое комбо на шоу Dries Van Noten!).
Dear Dahlia
Во время показа коллекции SS'26 Чемена Камали из Chloe настойчиво вернула нас в 1980-е и посоветовала носить (помимо пестрых цветочных платьев и массивных boom-boom-сережек!) цикламеновую помаду. Слушаемся и кладем в косметичку продукт Dear Dahlia в пронзительном оттенке фуксии с глянцевым финишем, которая и тренд отработает, и сохранит губы напитанными и увлажненными (спасибо экстракту георгина в составе!).
L’arte del bello
В бьюти-трендах уживаются сразу несколько десятилетий. Листаем референсы не только из 80-х, но и из 90-х и повторяем культовое лип-комбо Памелы Андерсон. Слегка перекрываем оттенок губ спонжем с остатками консилера, обводим контур (и даже чуть выше!) коричневым карандашом и заполняем центр песочно-бежевой помадой L’arte del bello, почти полностью совпадающей с оттенком кожи.
Shik
Легендарный Black Honey есть у нас дома: несмотря на темный оттенок стика помада от Shik ложится полупрозрачной карамельной вуалью. При желании средство можно наслаивать, добиваясь нужной интенсивности цвета. А еще — помада отлично подходит для комбо с коричневыми карандашами бренда — нашумевшими Verona и Garda.
Виктория Шеперкина, визажист и стилист по волосам студии Suite
- Пожалуй, главная помада соцсетей — Almost lipstick от Clinique в оттенке Black Honey. Средство сочетает в себе свойства сразу трех продуктов — помады, тинта и блеска. А еще отлично смотрится на щеках, имитируя естественный румянец.
Kiko Milano Jelly Stylo в оттенке Natural Rose обеспечивает натуральный эффект влажных (но не липких!) губ и максимально похожа на легендарную помаду Chanel Rouge Coco Flash в оттенке 54 Boy.
Если красная, то для меня это всегда будет Anastasia Beverly Hills Matte Lipstick в образцовом Royal Red. Идеальный оттенок, насыщенный пигмент, плотное покрытие и бархатистый финиш — а больше ничего и не нужно,
