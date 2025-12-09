Нашли 11 отличных палеток для новогоднего макияжа

В придачу к переливающимся пузырькам в бокале добавляем мерцающую пудру из палетки Shik (российский бьюти-феномен с фан-базой в лице топовых визажистов — от Глаши Гурьяновой до Фаризы Родригез!). Внутри — два варианта (для светлой и чуть загорелой кожи), которые можно наносить по отдельности или смешивать, добиваясь нужного оттенка. Плюс: продукт легко приживется в косметичке и в роли хайлайтера (эффект легкой сияющей вуали — заслуга слюды в составе!). В поддержку к пудре добавили деликатный бронзер: продукт песочного оттенка легко растушевывается и не оставляет пятен, а благодаря той же слюде создает ненавязчивый мерцающий эффект (в Новый год много блеска не бывает!). Важный плюс для вечернего макияжа — формула содержит кукурузный крахмал, который контролирует выработку себума, минимизирует жирный блеск, при этом не пересушивая кожу, и сохраняет первоначальный внешний вид на протяжении всего праздника.