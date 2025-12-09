Нашли 11 отличных палеток для новогоднего макияжа

В вихре предновогодней суеты ищем островок спокойствия и организованности. И находим его под крышкой бьюти-палеток, где каждый продукт продуман, а все оттенки и текстуры сочетаются между собой. Выбрали 11 самых лучших для глаз, лица и губ, которые помогут воплотить любую мейкап-мечту — от гранжевого черно-белого смоки до трендового нюда с акцентом на яркую помаду.
Tom Ford
В декабре стремимся сиять не только в пайеточных юбках и расшитых стеклярусом топах, но и за счет мельчайших жемчужных частиц в палетке от короля бьюти-люкса Tom Ford. Под крышкой бестселлера притаились хайлайтер и пудра, которые можно использовать по отдельности (первый — на выступающие части лица, вторую — поверх румян для большей насыщенности цвета и дополнительного свечения) или наносить на все лицо, смешав сразу два оттенка.
Hourglass
Лидер новогоднего бьюти-вишлиста — лимитированная палетка Hourglass с шестью продуктами для контуринга. Румяна в натуральном персиковом и нежном сливовом оттенках, хайлайтер в цвете шампанского, матовый бронзер и две пудры — за счет отражающих свет микрочастиц палетка идеально дополнит любой вечерний макияж, а благодаря универсальности палитры пригодится и в постпраздничной бьюти-рутине. Используйте продукты самостоятельно, а при желании наслаивайте поверх кремовых текстур для большей стойкости, насыщенности и блеска.
Natasha Denona
Звание главного универсала присуждаем палетке теней Golden Eyeshadow Palette от Natasha Denona (визажисты и бьюти-инфлюенсеры по всему миру провозгласили Денону королевой палеток!). Под слиткоподобной крышкой — 15 беспроигрышных оттенков (от матовых бежевых и коричневых до золотистых и медных сияшек), которые отыграют как в повседневных макияжах, так и в образах на предновогодней вечеринке. Бонус для бьюти-чайников — мягкие и легкие в растушевке тени, поддадутся даже самым неумелым рукам.
Shik
В придачу к переливающимся пузырькам в бокале добавляем мерцающую пудру из палетки Shik (российский бьюти-феномен с фан-базой в лице топовых визажистов — от Глаши Гурьяновой до Фаризы Родригез!). Внутри — два варианта (для светлой и чуть загорелой кожи), которые можно наносить по отдельности или смешивать, добиваясь нужного оттенка. Плюс: продукт легко приживется в косметичке и в роли хайлайтера (эффект легкой сияющей вуали — заслуга слюды в составе!). В поддержку к пудре добавили деликатный бронзер: продукт песочного оттенка легко растушевывается и не оставляет пятен, а благодаря той же слюде создает ненавязчивый мерцающий эффект (в Новый год много блеска не бывает!). Важный плюс для вечернего макияжа — формула содержит кукурузный крахмал, который контролирует выработку себума, минимизирует жирный блеск, при этом не пересушивая кожу, и сохраняет первоначальный внешний вид на протяжении всего праздника.
Isamaya
Важный тренд наступающего года — пастель на глазах (от небесно-голубого на показах Jacques Wei и Anna Sui до салатового у Collina Strada и персикового у Rochas!). Чтобы повторить подиумный мейк, пригодится палетка Isamaya (бьюти-детище британской арт-визажистки Исамайи Френч — автора оленьих ушек на показе Burberry SS'22 и той самой помады в фаллическом флаконе!). Главные герои палитры — несколько пастельных оттенков (от ментолового до лилового), которые могут и соло, и под аккомпанемент матовых песочных, сияющих золотистых или блестящих медных.
Flower knows
Если выспаться и реанимировать лицо масками и сыворотками не получилось, спасаемся с помощью палетки Flower knows. Внутри — пять оттенков консилеров, которые на ура сотрут темные круги под глазами, покраснения и высыпания, а еще — сделают тон лица безупречно ровным.
Clarins
90's are back: по примеру зумерской фэшн-иконы Габриетт вооружаемся черно-серо-белыми палетками (раньше обожала Памела Андерсон, а теперь вовсю используют на показах Roberto Cavalli, Kim Shui и Luar!). Наш фаворит — четырехцветная палетка Clarins. Суперсила продукта — формула на основе бамбуковой пудры и витамина Е, за счет чего тени буквально сливаются с кожей век, обеспечивая стойкое покрытие без использования праймера.
Pat McGrath Labs
Серьезный конкурент драматичных смоки — тотальный бьюти-минимализм, за который проголосовали визажисты на показах Chanel, Valentino и Loewe. Отказываемся от всего лишнего в пользу всего одной палетки Pat McGrath Labs с румянами, бронзером и хайлайтером. Благодаря легкой пудровой текстуре продукты наносятся равномерно и тонким слоем (при желании можно наслаивать для нужной интенсивности цвета). Но в особые lazy days (впереди таких целая неделя!) можно обойтись только нежно-розовым хайлайтером, который выступит и в роли румян, а заодно придаст лицу здоровое сияние и отдохнувший вид.
A.Voevodina
В предпраздничном марафоне меняем повседневный нюд на насыщенный алый, пронзительный сливовый и благородный вишневый. Все они есть в палетке помад A.Voevodina (в кресле фаундера — визажист Анастасия Воеводина, которая до создания собственного бьюти-бренда успела потрудиться под руководством легендарной Пэт Макграт!). Помимо вау-пигмента в формулу добавили ухаживающие ингредиенты, благодаря чему губы останутся увлажненными на протяжении всего вечера.
L’arte del bello
Главный бьюти-хит в TikTok прямо сейчас — еле заметные, почти бежевые румяна, полностью копирующие оттенок естественного румянца (да, у большинства людей он именно такой, а не розовый или красный!). Пока азиатские бьюти-гуру только взбираются на тренд-волну, итальянцы L’arte del bello оседлали ее уже давно с палеткой идеально нюдовых румян и дополняющего их хайлайтером с деликатным сиянием.
Pupa
Вязаные блузы Леопольда Acne Studios, плечистые пальто Saint Laurent и будуаркорные комбинации Versace — весомое доказательство господства фиолетовой палитры на подиумах. Поддерживаем тренд не только с помощью нарядных луков, но и праздничного макияжа с палеткой теней Pupa, в которой подружились сразу три хитовых оттенках — пурпурный с заметными блестками, сатиновый ежевичный и матовый баклажановый.
Виктория Шеперкина, визажист и стилист по волосам студии Suite
- Первая в моем топе — палетка тинтов для губ и щек от RMS Beauty. Внутри — три максимально универсальных оттенка, дополненные кремовым хайлайтером в цвете шампанского.
- Фанатам румян посвящается: если одного продукта вам недостаточно, присмотритесь к палетке Simihaze. В одной упаковке — сразу две текстуры: кремовый пигмент с матовым финишем и вариант, напоминающий легкий бальзам, для более влажного и сияющего эффекта.
- В культовой палетке Make Up For Ever есть буквально всё, что нужно для повседневного и вечернего макияжа лица — шесть оттенков тональных средств (самые темные можно использовать в качестве скульптора), четыре кремовых румян и два хайлайтера.
- Палетку от Arive (именно вариант 02!) обожаю за оттенки румян — насыщенный кирпичный и благородный марсала. Оба смотрятся роскошно и максимально естественно.
