Кремы-филлеры, маски-хайлайтеры и альпинистский парфюм: бьюти-мастхэвы декабря

Наш предновогодний бьюти-арсенал: суперувлажняющие (и моментально впитывающиеся!) флюиды Valmont, питательные маски Margy's (сотрут с лица последствия лютого корпоратива), бодрящие кремы для глаз Vichy и мощный anti-age дуэт Comfort Zone (поможет очистить лицо от нарядного мейка приготовит кожу ко сну). 

Valmont

Нет времени объяснять (и наносить уход в сто этапов): в декабрьский рапид впишется только флюид Valmont

Флюид Valmont, «Рив Гош», 33 375 руб.

Флюид Valmont, «Рив Гош», 33 375 руб.

Средство со сверхлегкой текстурой впитывается быстрее, чем догорает салфетка, где записаны новогодние желания. Даже гендиректор швейцарской марки Софи Ванн Гийон хватает перед зумами и встречами именно его. Суперсвежесть и увлажнение обеспечивают несколько компонентов в составе флюида: антиоксидантный экстракт настурции, стволовые клетки альпийского сорта яблок, ускоряющая клеточный метаболизм вытяжка из водорослей и нашумевшие PN/PDRN (более мелкие фрагменты ДНК/РНК) — и все это на бодрой базе из мятной воды!

Amouage

Энергосберегающий хайкинг от оманцев Amouage: вдыхаем горный воздух Эш-Шам прямо из флакона Decision

Парфюмерная вода Amouage, «Рив Гош», 60 216 руб.

Парфюмерная вода Amouage, «Рив Гош», 60 216 руб.

Чтобы перевести на парфюмерный заоблачную панораму с пика трехтысячника, туда все же пришлось совершить пешее восхождение — молодой и энергичный креативный директор Amouage Рено Сальмон сделал это за нас (всего четыре часа туда и столько же обратно!). А потом пересказал впечатления выдающемуся «носу» Квентину Бишу: о разбитых молниями тетеревиных кустах и прохладном спокойствии вершины. Амброво-фужерный аромат с нотами ладана, мирры, можжевельника и атласского кедра закрыл «Одиссею» из десяти ароматов Amouage о путешествиях — вверх, вниз и вглубь себя.

Margy's

Как узнать опытного гостя новогоднего карнавала? Легко — он в маске, но от Margy's

Маска Margy's, 27 050 руб.

Маска Margy's, 27 050 руб.

Маска с обезоруживающе простым названием «Сияние» за слова отвечает: восстановить плотность и цвет кожи после любого праздничного лайнапа она берется витаминами А и Е в составе, а утреннюю потерю влаги и стянутость предотвратит сахаридами. И даже если сами мы скипнем завтрак, то лицо все равно получит свою питательную порцию из масел семян розового шиповника, примулы вечерней и сладкого миндаля.

L'Occitane

Зеленый горошек, мандарины, кумкваты и благородное дерево — крем для рук L'Occitane пахнет как 31 декабря в загородном шале

Крем для рук L'Occitane, 2 625 руб.

Крем для рук L'Occitane, 2 625 руб.

Питательный воздушный крем и все другие средства зимней лимитированной коллекции «Карите-Кумкват» (пена и мыло для тела, кубик для ванны, крем для тела, бальзам для губ) ухватили аромат средиземноморских фруктов по технологии Nature Print — то есть прямо из воздуха. А провернули этот трюк парфюмеры L'Occitane в полях французского института INRAE, где выращивают и изучают больше тысячи видов редких цитрусов, в том числе стар-продукт линейки — корсиканский кумкват нагами.

L’Oreal Professionnel Paris

Масло для волос L'Oreal Professionnel Paris, Lamoda, 5 630 руб.

Масло для волос L’Oreal Professionnel Paris, Lamoda, 5 630 руб.

Люди дают себе новогодние обещания, закладывая на их воплощение 365 дней. А двухфазное масло L’Oreal Professionnel Paris планирует уложиться в десять минут! Ровно за одно применение новинка в гамме Absolut Repair восстанавливает аминокислотами даже сильно поврежденные солнцем или окрашиванием волосы.

Endro

Сыворотка Endro, Ozon, 3 020 руб.

Сыворотка Endro, Ozon, 3 020 руб.

«Лучший фармацевтический продукт» Франции 2025 года по версии премии Meilleur Produit BIO — супер-экосыворотка Endro с 1,5 % растительного коллагена. Дополняют его только натурпродукты (подтверждено сертификатом Cosmos Organic!) — мякоть баобаба и витамины. Минус один — у настоящей биокосметики всегда короткая формула, так что нужно успеть использовать сыворотку за два месяца. Вызов принят!

Erborian

Сыворотка Erborian, 8 500 руб.

Сыворотка Erborian, 8 500 руб.

Ботаническая энциклопедия поместилась в один пузырек чудо-сыворотки Erborian: женьшень, центелла и юзу получили в корейской формуле гражданство по месту рождения, а дикий ямс, красный перец, бамбук, кигелия, хвощ, лакрица, офиопогон японский, купена и норичник въехали по «визе талантов».

Institut Esthederm

Крем Institut Esthederm, 10 750 руб.

Крем Institut Esthederm, 10 750 руб.

Антиэйдж-крем Institut Esthederm наполнен гиалуроновой кислотой сам и обещает сделать то же самое с кожей — высокомолекулярная останется на поверхности лица гладкой влагозащитной пленкой, микроинкапсулированная сработает как филлер для морщин внутри, а самая крошечная ацетилированная гиалуронка доберется до глубин дермы и заставит фибробласты поработать сверхурочно.

Vichy

Крем для глаз Vichy, Lamoda, 4 390 руб.

Крем для глаз Vichy, Lamoda, 4 390 руб.

Все 16 (да!) типов кожного коллагена поддерживает и укрепляет крем Vichy для зоны вокруг глаз. Благодаря ему мы выучили новые слова: матриксил — сигнальный пептид, майтаке — курчавый гриб, кладезь полисахаридов. А ниацинамид, кофеин и стабильный витамин С в формуле закреплены как тема прошлых уроков.

Clarins

Набор Clarins, «Золотое Яблоко», 4 600 руб.

Набор Clarins, «Золотое Яблоко», 4 600 руб.

Двенадцать из ларца: адвент-календарь Clarins рассчитан на то, чтобы, превозмогая себя, открывать по окошку раз в два дня с 1 декабря до католического Рождества (или каждый час прямо 31-го!). В наборе только мегахиты уровня Baume Beauté Eclair — SOS-бальзамы-базы-маски на все случаи жизни.

Foreo

Электромассажер Foreo FAQ™ 402, «Золотое Яблоко», 64 999 руб.

Электромассажер Foreo FAQ™ 402, «Золотое Яблоко», 64 999 руб.

Бьюти-тех-гуру Foreo объединили два главных гаджета — микротоковый массажер и аппарат для LED-терапии — в одном. Получился инновационный FAQ™ 402, который в отличие от традиционных моделей использует передовую технологию мощного двойного микротока с пятью уровнями интенсивности и оказывает трехмерное воздействие на кожу: стимулирует микроциркуляцию, укрепляет мышцы лица и шеи, возвращая коже подтянутые контуры. А во время использования режима LED-света гаджет работает над повышением упругости кожи и выравниваем тона. Плюс: в FAQ™ 402 добавили функцию T-Sonic — массаж звуковыми пульсациями, который стимулирует микроциркуляцию и ускоряет лимфодренаж в тканях, уменьшая отечность и возвращая коже здоровое сияние.

Comfort Zone

Очищающий бальзам Comfort Zone, 6 810 руб.

Очищающий бальзам Comfort Zone, 6 810 руб.

Двухфазный лифтинг-концентрат Comfort Zone, 8 440 руб.

Двухфазный лифтинг-концентрат Comfort Zone, 8 440 руб.

Comfort Zone пополнили культовую линейку Sublime Skin (банки с филлер-эффектом укрепляют структуру кожи и восстанавливают четкие контуры лица!) двуями вау-новинками: очищающим бальзамом 3-в-1 Pro Skin Barrier Cleanser и двухфазным лифтинг-концентратом Precious Glow Drops. Первый не только на ура удаляет макияж и другие загрязнения, но и поддерживает кожный барьер за счет масляного экстракта Ахиллеи Миллефолиум и масла сладкого миндаля в составе. А второй делает кожу увлажненной, гладкой и сияющей благодаря питательной формуле на основе всё того же масляного экстракта Ахиллеи Миллефолиум и масла баобаба (богат омега-6, омега-9 и полезными жирными кислотами!). 

Декабрь

