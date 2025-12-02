Кремы-филлеры, маски-хайлайтеры и альпинистский парфюм: бьюти-мастхэвы декабря

Наш предновогодний бьюти-арсенал: суперувлажняющие (и моментально впитывающиеся!) флюиды Valmont, питательные маски Margy's (сотрут с лица последствия лютого корпоратива), бодрящие кремы для глаз Vichy и мощный anti-age дуэт Comfort Zone (поможет очистить лицо от нарядного мейка приготовит кожу ко сну).
Valmont
Нет времени объяснять (и наносить уход в сто этапов): в декабрьский рапид впишется только флюид Valmont
Средство со сверхлегкой текстурой впитывается быстрее, чем догорает салфетка, где записаны новогодние желания. Даже гендиректор швейцарской марки Софи Ванн Гийон хватает перед зумами и встречами именно его. Суперсвежесть и увлажнение обеспечивают несколько компонентов в составе флюида: антиоксидантный экстракт настурции, стволовые клетки альпийского сорта яблок, ускоряющая клеточный метаболизм вытяжка из водорослей и нашумевшие PN/PDRN (более мелкие фрагменты ДНК/РНК) — и все это на бодрой базе из мятной воды!
Amouage
Энергосберегающий хайкинг от оманцев Amouage: вдыхаем горный воздух Эш-Шам прямо из флакона Decision
Чтобы перевести на парфюмерный заоблачную панораму с пика трехтысячника, туда все же пришлось совершить пешее восхождение — молодой и энергичный креативный директор Amouage Рено Сальмон сделал это за нас (всего четыре часа туда и столько же обратно!). А потом пересказал впечатления выдающемуся «носу» Квентину Бишу: о разбитых молниями тетеревиных кустах и прохладном спокойствии вершины. Амброво-фужерный аромат с нотами ладана, мирры, можжевельника и атласского кедра закрыл «Одиссею» из десяти ароматов Amouage о путешествиях — вверх, вниз и вглубь себя.
Margy's
Как узнать опытного гостя новогоднего карнавала? Легко — он в маске, но от Margy's
Маска с обезоруживающе простым названием «Сияние» за слова отвечает: восстановить плотность и цвет кожи после любого праздничного лайнапа она берется витаминами А и Е в составе, а утреннюю потерю влаги и стянутость предотвратит сахаридами. И даже если сами мы скипнем завтрак, то лицо все равно получит свою питательную порцию из масел семян розового шиповника, примулы вечерней и сладкого миндаля.
L'Occitane
Зеленый горошек, мандарины, кумкваты и благородное дерево — крем для рук L'Occitane пахнет как 31 декабря в загородном шале
Питательный воздушный крем и все другие средства зимней лимитированной коллекции «Карите-Кумкват» (пена и мыло для тела, кубик для ванны, крем для тела, бальзам для губ) ухватили аромат средиземноморских фруктов по технологии Nature Print — то есть прямо из воздуха. А провернули этот трюк парфюмеры L'Occitane в полях французского института INRAE, где выращивают и изучают больше тысячи видов редких цитрусов, в том числе стар-продукт линейки — корсиканский кумкват нагами.
L’Oreal Professionnel Paris
Люди дают себе новогодние обещания, закладывая на их воплощение 365 дней. А двухфазное масло L’Oreal Professionnel Paris планирует уложиться в десять минут! Ровно за одно применение новинка в гамме Absolut Repair восстанавливает аминокислотами даже сильно поврежденные солнцем или окрашиванием волосы.
Endro
«Лучший фармацевтический продукт» Франции 2025 года по версии премии Meilleur Produit BIO — супер-экосыворотка Endro с 1,5 % растительного коллагена. Дополняют его только натурпродукты (подтверждено сертификатом Cosmos Organic!) — мякоть баобаба и витамины. Минус один — у настоящей биокосметики всегда короткая формула, так что нужно успеть использовать сыворотку за два месяца. Вызов принят!
Erborian
Ботаническая энциклопедия поместилась в один пузырек чудо-сыворотки Erborian: женьшень, центелла и юзу получили в корейской формуле гражданство по месту рождения, а дикий ямс, красный перец, бамбук, кигелия, хвощ, лакрица, офиопогон японский, купена и норичник въехали по «визе талантов».
Institut Esthederm
Антиэйдж-крем Institut Esthederm наполнен гиалуроновой кислотой сам и обещает сделать то же самое с кожей — высокомолекулярная останется на поверхности лица гладкой влагозащитной пленкой, микроинкапсулированная сработает как филлер для морщин внутри, а самая крошечная ацетилированная гиалуронка доберется до глубин дермы и заставит фибробласты поработать сверхурочно.
Vichy
Все 16 (да!) типов кожного коллагена поддерживает и укрепляет крем Vichy для зоны вокруг глаз. Благодаря ему мы выучили новые слова: матриксил — сигнальный пептид, майтаке — курчавый гриб, кладезь полисахаридов. А ниацинамид, кофеин и стабильный витамин С в формуле закреплены как тема прошлых уроков.
Clarins
Двенадцать из ларца: адвент-календарь Clarins рассчитан на то, чтобы, превозмогая себя, открывать по окошку раз в два дня с 1 декабря до католического Рождества (или каждый час прямо 31-го!). В наборе только мегахиты уровня Baume Beauté Eclair — SOS-бальзамы-базы-маски на все случаи жизни.
Foreo
Бьюти-тех-гуру Foreo объединили два главных гаджета — микротоковый массажер и аппарат для LED-терапии — в одном. Получился инновационный FAQ™ 402, который в отличие от традиционных моделей использует передовую технологию мощного двойного микротока с пятью уровнями интенсивности и оказывает трехмерное воздействие на кожу: стимулирует микроциркуляцию, укрепляет мышцы лица и шеи, возвращая коже подтянутые контуры. А во время использования режима LED-света гаджет работает над повышением упругости кожи и выравниваем тона. Плюс: в FAQ™ 402 добавили функцию T-Sonic — массаж звуковыми пульсациями, который стимулирует микроциркуляцию и ускоряет лимфодренаж в тканях, уменьшая отечность и возвращая коже здоровое сияние.
Comfort Zone
Comfort Zone пополнили культовую линейку Sublime Skin (банки с филлер-эффектом укрепляют структуру кожи и восстанавливают четкие контуры лица!) двуями вау-новинками: очищающим бальзамом 3-в-1 Pro Skin Barrier Cleanser и двухфазным лифтинг-концентратом Precious Glow Drops. Первый не только на ура удаляет макияж и другие загрязнения, но и поддерживает кожный барьер за счет масляного экстракта Ахиллеи Миллефолиум и масла сладкого миндаля в составе. А второй делает кожу увлажненной, гладкой и сияющей благодаря питательной формуле на основе всё того же масляного экстракта Ахиллеи Миллефолиум и масла баобаба (богат омега-6, омега-9 и полезными жирными кислотами!).
Комментарии (0)