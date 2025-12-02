Кремы-филлеры, маски-хайлайтеры и альпинистский парфюм: бьюти-мастхэвы декабря

Чтобы перевести на парфюмерный заоблачную панораму с пика трехтысячника, туда все же пришлось совершить пешее восхождение — молодой и энергичный креативный директор Amouage Рено Сальмон сделал это за нас (всего четыре часа туда и столько же обратно!). А потом пересказал впечатления выдающемуся «носу» Квентину Бишу: о разбитых молниями тетеревиных кустах и прохладном спокойствии вершины. Амброво-фужерный аромат с нотами ладана, мирры, можжевельника и атласского кедра закрыл «Одиссею» из десяти ароматов Amouage о путешествиях — вверх, вниз и вглубь себя.