Продолжая пользоваться сайтом, вы принимаете условия и даете согласие на обработку пользовательских данных и cookies

Подписаться на пуш-уведомления
18+
  • Красота
  • Красота
Красота

Поделиться:

Выбрали 9 отличных питательных кремов для лица, которые помогут пережить зиму

Питательные кремы — база зимнего (и не только!) ухода. И если их увлажняющие коллеги отвечают за поддержание водного баланса в коже и защиту клеток от обезвоживания, то питательные средства нужны, чтобы восполнить дефицит полезных веществ и усилить естественный кожный барьер. Особенно это важно в осенне-зимний период, когда кожа страдает от холода, ветра и сухого воздуха в помещениях — питательные кремы создают дополнительный защитный слой, предотвращая потерю влаги, шелушения и раздражения. 

 

Bellefontaine

Ночной питательный крем Bellefontaine, ДЛТ, 63 600 руб.

Ночной питательный крем Bellefontaine, ДЛТ, 63 600 руб.

Ночной крем от премиум-швейцарцев Bellefontaine помогает коже восстановиться, пока вы спите. Антивозрастной комплекс на основе гексапептидов и фитоэстрогенов ириса активируют работу клеток, возвращая коже лица тонус и эластичность. А микс масел сладкого миндаля, кокоса, какао и ши на ура питает, восстанавливает гидролипидный баланс, борется с сухостью и обезвоживанием. 

Dr. Levy Switzerland

Питательный крем-бустер Dr. Levy Switzerland, Molecule, 38 415 руб.

Питательный крем-бустер Dr. Levy Switzerland, Molecule, 38 415 руб.

Космецевтике от ведущего врача-дерматолога Швейцарии Филиппа Леви мы доверяем беспрекословно. Весь секрет — в запатентованном комплексе стволовых клеток ArganCellActiv®, который не просто обладает anti-age эффектом, но и активирует в клетках собственную систему защиты от старения. Еще один важный плюс крема-бустера Dr. Levy Switzerland — насыщенная и ультрапитательная формула, за счет которой средство надолго увлажняет кожу и придает ей сияния, при этом не оставляя липкости и жирного блеска. 

Margy's

Экстрапитательный крем Margy's, 26 500 руб.

Экстрапитательный крем Margy's, 26 500 руб.

Суперкомбо для зимнего ухода: масло ши смягчает, тонизирует и успокаивает, масло авокадо увлажняет и питает, а масло сладкого миндаля, обогащенное витамином Е, способствует выработке коллагена. В помощь маслам добавили гиалуроновую кислоту, витамины А и С для борьбы с возрастными изменениями и предотвращения появления новых морщин.

Skeyndor

Восстанавливающий насыщенный крем Skeyndor, 23 750 руб.

Восстанавливающий насыщенный крем Skeyndor, 23 750 руб.

Залог anti-age успеха крема Skeyndor — стволовые клетки яблок (благодаря им уникальные плоды сорта Uttwiler Spätlauber сохраняют свою свежесть и сочность даже при длительном хранении!) и ягод годжи. Бьюти-дуэт разглаживает морщины, восстанавливает упругость, эластичность и плотность кожи. В группу поддержки добавили пантенол, масло ши, витамин Е и C для дополнительного увлажнения, питания и сияния. 

Perricone MD

Интенсивно увлажняющий крем Perricone MD, «Золотое Яблоко», 19 422 руб.

Интенсивно увлажняющий крем Perricone MD, «Золотое Яблоко», 19 422 руб.

Ультрапитательный крем от Perricone MD объединяет в себе сразу несколько бьюти-функций: пептидный комплекс восстанавливает структуру кожи и возвращает ей плотность и упругость, витамин С выравнивает тон и избавляет от пигментации, гиалуроновая кислота увлажняет, а комплекс растительных триглицеридов питает, повышает эластичность и поддерживает естественный кожный барьер. 

Institut Esthederm

Питательный крем Institut Esthederm, 17 590 руб.

Питательный крем Institut Esthederm, 17 590 руб.

Главный герой ani-age крема Excellage NT — умный полисахарид, который присматривает за тем, чтобы молодые клетки кожи делились своей энергией юности с коллегами постраше. В группу поддержки добавили ультрапитательное масло камелии, которое возвращает коже упругость и здоровое сияние. Дружеское напоминание: при нанесении крема не игнорируйте зону шеи и декольте (они тоже нуждаются в заботе!).

Clarins

Дневной увлажняющий крем Clarins, «Золотое Яблоко», 4 590 руб.

Дневной увлажняющий крем Clarins, «Золотое Яблоко», 4 590 руб.

Sos-банка для сухой и обезвоженной кожи — интенсивно увлажняющий и питающий крем от Clarins на основе гиалурновой кислоты, экстракта каланхоэ и масла карите. Средство стимулирует выработку гиалуроновой кислоты внутри кожи, защищает от внешних факторов, уменьшает воспаления и восстанавливает естественный баланс. Плюс: делает лицо гладким и упругим, а еще — выравнивает тон и придает здоровое сияние. 

VT Cosmetics

Крем для упругости кожи VT Cosmetics, Hollyshop, 4 090 руб.

Крем для упругости кожи VT Cosmetics, Hollyshop, 4 090 руб.

Внутри питательного PDRN Reedle Shot Cream — главный ингредиент-хит этого года. Да, мы про тот самый PDRN. Изначально полидезоксирибонуклеотиды (даже не пытайтесь прочитать правильно с первого раза!) получали из ДНК лососевых рыб. А корейские бьюти-визионеры VT Cosmetics придумали растительный аналог, добытый из экстракта корня женьшеня, с полным сохранением полезных свойств — от заживления до омоложения и поддержания упругости и плотности кожи. Вау-формулу обогатили пятью видами пептидов (стимулируют клеточную регенерацию, разглаживают и расслабляют лицевые мышца, препятствуя появлению мимических морщин), ниацинамидом (контролирует выработку себума и выравнивает тон), пантенолом (снимает покраснения и поддерживает водный баланс) и церамидами (укрепляют липидный слой). А роль проводников отдали микроиглам, которые отвечают за эффективную транспортировку полезных компонентов в глубокие слои кожи. 

d'Alba

Питательный крем для сияния кожи d'Alba, «Золотое Яблоко», 2 419 руб.

Питательный крем для сияния кожи d'Alba, «Золотое Яблоко», 2 419 руб.

Банка-спасение для сухой и тусклой кожи — питательный крем d'Alba с капсулами, внутри которых содержатся натуральные масла, веганские кермиды, витамин C и ниацинамид, и экстрактом белого трюфеля (благодаря витаминам группы В в составе нормализует обмен веществ и улучшает цвет лица). Тандем глубоко увлажняет и тонизирует кожу, возвращает ей естественное сияние, при этом не оставляет ощущения липкости.

Следите за нашими новостями в Telegram

Комментарии (0)

Наши проекты

© ООО «Журналы и сайты «Фабрика контента “Точка Ру”» Все права защищены. Перепечатка материалов данного сайта возможна только с письменного разрешения.
При цитировании ссылка на www.sobaka.ru обязательна. Обратная связь: news@sobaka.ru

18+

Купить журнал:

OZON
Подписные издания
Все свободны
Азбука вкуса
Доставка домой/в офис
A–Z
А Б В Г Д Е Ж З И Й К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Э Ю Я
Выберите свой город:
Ваш город
Санкт-Петербург?
Выберите проект: