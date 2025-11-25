Выбрали 9 отличных питательных кремов для лица, которые помогут пережить зиму

Внутри питательного PDRN Reedle Shot Cream — главный ингредиент-хит этого года. Да, мы про тот самый PDRN. Изначально полидезоксирибонуклеотиды (даже не пытайтесь прочитать правильно с первого раза!) получали из ДНК лососевых рыб. А корейские бьюти-визионеры VT Cosmetics придумали растительный аналог, добытый из экстракта корня женьшеня, с полным сохранением полезных свойств — от заживления до омоложения и поддержания упругости и плотности кожи. Вау-формулу обогатили пятью видами пептидов (стимулируют клеточную регенерацию, разглаживают и расслабляют лицевые мышца, препятствуя появлению мимических морщин), ниацинамидом (контролирует выработку себума и выравнивает тон), пантенолом (снимает покраснения и поддерживает водный баланс) и церамидами (укрепляют липидный слой). А роль проводников отдали микроиглам, которые отвечают за эффективную транспортировку полезных компонентов в глубокие слои кожи.