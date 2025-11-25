Выбрали 9 отличных питательных кремов для лица, которые помогут пережить зиму

Питательные кремы — база зимнего (и не только!) ухода. И если их увлажняющие коллеги отвечают за поддержание водного баланса в коже и защиту клеток от обезвоживания, то питательные средства нужны, чтобы восполнить дефицит полезных веществ и усилить естественный кожный барьер. Особенно это важно в осенне-зимний период, когда кожа страдает от холода, ветра и сухого воздуха в помещениях — питательные кремы создают дополнительный защитный слой, предотвращая потерю влаги, шелушения и раздражения.
Bellefontaine
Ночной крем от премиум-швейцарцев Bellefontaine помогает коже восстановиться, пока вы спите. Антивозрастной комплекс на основе гексапептидов и фитоэстрогенов ириса активируют работу клеток, возвращая коже лица тонус и эластичность. А микс масел сладкого миндаля, кокоса, какао и ши на ура питает, восстанавливает гидролипидный баланс, борется с сухостью и обезвоживанием.
Dr. Levy Switzerland
Космецевтике от ведущего врача-дерматолога Швейцарии Филиппа Леви мы доверяем беспрекословно. Весь секрет — в запатентованном комплексе стволовых клеток ArganCellActiv®, который не просто обладает anti-age эффектом, но и активирует в клетках собственную систему защиты от старения. Еще один важный плюс крема-бустера Dr. Levy Switzerland — насыщенная и ультрапитательная формула, за счет которой средство надолго увлажняет кожу и придает ей сияния, при этом не оставляя липкости и жирного блеска.
Margy's
Суперкомбо для зимнего ухода: масло ши смягчает, тонизирует и успокаивает, масло авокадо увлажняет и питает, а масло сладкого миндаля, обогащенное витамином Е, способствует выработке коллагена. В помощь маслам добавили гиалуроновую кислоту, витамины А и С для борьбы с возрастными изменениями и предотвращения появления новых морщин.
Skeyndor
Залог anti-age успеха крема Skeyndor — стволовые клетки яблок (благодаря им уникальные плоды сорта Uttwiler Spätlauber сохраняют свою свежесть и сочность даже при длительном хранении!) и ягод годжи. Бьюти-дуэт разглаживает морщины, восстанавливает упругость, эластичность и плотность кожи. В группу поддержки добавили пантенол, масло ши, витамин Е и C для дополнительного увлажнения, питания и сияния.
Perricone MD
Ультрапитательный крем от Perricone MD объединяет в себе сразу несколько бьюти-функций: пептидный комплекс восстанавливает структуру кожи и возвращает ей плотность и упругость, витамин С выравнивает тон и избавляет от пигментации, гиалуроновая кислота увлажняет, а комплекс растительных триглицеридов питает, повышает эластичность и поддерживает естественный кожный барьер.
Institut Esthederm
Главный герой ani-age крема Excellage NT — умный полисахарид, который присматривает за тем, чтобы молодые клетки кожи делились своей энергией юности с коллегами постраше. В группу поддержки добавили ультрапитательное масло камелии, которое возвращает коже упругость и здоровое сияние. Дружеское напоминание: при нанесении крема не игнорируйте зону шеи и декольте (они тоже нуждаются в заботе!).
Clarins
Sos-банка для сухой и обезвоженной кожи — интенсивно увлажняющий и питающий крем от Clarins на основе гиалурновой кислоты, экстракта каланхоэ и масла карите. Средство стимулирует выработку гиалуроновой кислоты внутри кожи, защищает от внешних факторов, уменьшает воспаления и восстанавливает естественный баланс. Плюс: делает лицо гладким и упругим, а еще — выравнивает тон и придает здоровое сияние.
VT Cosmetics
Внутри питательного PDRN Reedle Shot Cream — главный ингредиент-хит этого года. Да, мы про тот самый PDRN. Изначально полидезоксирибонуклеотиды (даже не пытайтесь прочитать правильно с первого раза!) получали из ДНК лососевых рыб. А корейские бьюти-визионеры VT Cosmetics придумали растительный аналог, добытый из экстракта корня женьшеня, с полным сохранением полезных свойств — от заживления до омоложения и поддержания упругости и плотности кожи. Вау-формулу обогатили пятью видами пептидов (стимулируют клеточную регенерацию, разглаживают и расслабляют лицевые мышца, препятствуя появлению мимических морщин), ниацинамидом (контролирует выработку себума и выравнивает тон), пантенолом (снимает покраснения и поддерживает водный баланс) и церамидами (укрепляют липидный слой). А роль проводников отдали микроиглам, которые отвечают за эффективную транспортировку полезных компонентов в глубокие слои кожи.
d'Alba
Банка-спасение для сухой и тусклой кожи — питательный крем d'Alba с капсулами, внутри которых содержатся натуральные масла, веганские кермиды, витамин C и ниацинамид, и экстрактом белого трюфеля (благодаря витаминам группы В в составе нормализует обмен веществ и улучшает цвет лица). Тандем глубоко увлажняет и тонизирует кожу, возвращает ей естественное сияние, при этом не оставляет ощущения липкости.
