Сокровища Царского Села представили в ароматах

Государственный Исторический Музей и парфюмерная сеть ИЛЬ ДЕ БОТЭ представили sensory-коллаборацию. На выставке «Сокровища императорских резиденций. Царское Село» гостям предлагается по-новому ощутить богатство исторического наследия через специально созданную ароматическую экспозицию.

На выставке в ГИМ представлены знаменитые предметы из постоянной экспозиции музея-заповедника и редкие экспонаты из запасников. Это уникальная авторская мебель, украшенная драгоценными камнями и редкими породами дерева, предметы из знаменитой Янтарной комнаты, императорские коллекции фарфора и стекла, а также ранее не выставлявшуюся в Москве часть Нарышкинского клада. Особое место занимают личные вещи русских императоров и императриц.

Вдохновившись этим великолепием, ИЛЬ ДЕ БОТЭ представил шесть ароматов, которые является ольфакторным отражением ключевых элементов выставки.

Золото – парфюм Lumine от Flavia

Фарфор – аромат Blue Tea от The Merchant of Venice

Драгоценные камни – аромат Oud for Greatness от Initio

Шахматы – парфюмерная вода Check Mate King от Armaf

Янтарь – аромат Aldebaran от Marc-Antoine Barrois

Дерево – аромат Xander от Cave

Рядом с каждым ароматом размещен QR-код, ведущий на страницу с его подробным описанием, что позволяет гостям не только узнать больше о парфюме, но и сохранить это мультисенсорное впечатление.

Фото предоставлены пресс-службой ИЛЬ ДЕ БОТЭ

Выберите проект: