Сокровища Царского Села представили в ароматах

На выставке в ГИМ представлены знаменитые предметы из постоянной экспозиции музея-заповедника и редкие экспонаты из запасников. Это уникальная авторская мебель, украшенная драгоценными камнями и редкими породами дерева, предметы из знаменитой Янтарной комнаты, императорские коллекции фарфора и стекла, а также ранее не выставлявшуюся в Москве часть Нарышкинского клада. Особое место занимают личные вещи русских императоров и императриц.

Вдохновившись этим великолепием, ИЛЬ ДЕ БОТЭ представил шесть ароматов, которые является ольфакторным отражением ключевых элементов выставки.