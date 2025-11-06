Мермейдкорные флюиды, глэм-тинты и аромагербарии: хиты ноябрьской косметички

Стартерпак для уходового хэппи-енда — сверхэффективные сыворотки (с могучим KPI!), мицеллярные вау-гели (их суперспособность — умение превращаться в пену дней!) и ночные кремы с эффектом подводного ботокса (что? да!).
Thalgo
Капля из моря (транзитом через лаборатории в Провансе!) попала в новую антиэйдж‐коллекцию Thalgo
На дне синего-синего флакона из линии Hyalu-Procollagène покоятся морские сокровища, о которых не догадывался ни один пират. Первый клад — «филлер», полученный ферментацией микроорганизма, что залег на глубине 2700 метров у берегов Гренландии. Второй — экстракт бактерии альтеромонас, живущей на средиземноморских медузах и нейтрализующей их яд нейрорелаксантом собственного производства (подводный ботокс в лучшем виде!). Третий — гликопротеин из морского микробиома, который подстегивает кожу производить больше коллагена разных типов и гиалуроновой кислоты.
ВАЖНО! В ночном креме есть и два ингредиента с Большой земли, оба аналоги ретинола — экстракт люцерны и бакучиол.
Swiss Perfection
Полностью обновить кожу лица за четыре недели — сыворотка Swiss Perfection ставит себе храбрый KPI и рассчитывает на премию
Бьюти-технологи переписывают сценарий «28 дней спустя» с безальтернативным хэппи-эндом. Ведь согласно клиническим исследованиям лабораторий в Монтрё, как раз за такой срок наступает не апокалипсис, а полный ренессанс: кожа под воздействием сыворотки RS-28 Advanced становится видимо более гладкой и увлажненной. Экзосомы IRISA с международным патентом усилены в составе этого средства почти в двадцать раз, а бустеры НАД+, экстракт дрожжей и фермент бактерии альтеромонас работают на подхвате в деле обновления клеток кожи.
ВАЖНО! 28 — кармическое число для швейцарской клеточной науки: на разработку нынешней формулы сыворотки ушло как раз столько лет!
Linda Kristel
Космецевтика Linda Kristel в быстром наборе у всех, кто имел дело с акне. Флюид-концентрат из линейки с ободряющим названием Peau Lisse, то есть «гладкая кожа», очищает и заживляет лицо лактоферментами, пантенолом, экстрактами ламинарии, тимьяна, китайского финика — два последних единым фронтом выступают против бактерий.
Natasha Denona
Королева черных теней (абсолютная имба десятилетия — Blackest Black!), немецкая танцовщица и визажистка Natasha Denona решила на контрасте усилить бренд нежным консилером HY-Glam. Благодаря технологии Butterflow он держится весь день / всю ночь / весь дэнс-баттл, а кроме того, со временем уменьшает темные круги и отеки под глазами.
DiVina Terra
Исторический шок-контент о происхождении Леонардо да Винчи вдыхаем (с ренессансным наслаждением!) через новую коллекцию Divina Terra
Профессор литературы Карло Вечче не зря провел десятилетия в итальянских библиотеках — он все-таки взломал код да Винчи. Год назад ученый обнаружил в средневековых архивах, что мамой гения Леонардо была черкешенка Катерина. Дальше — искра, буря, бестселлер! И самый красивый трассирующий след из ароматов, которые по мотивам главной сенсации арт-мира создал парфюмер Паоло Теренци: в трио парфюмерных экстрактов Segreti Divini он соединил кавказский самшит с дубовым мхом из Эмилия-Романьи, ежевикой из Трентино и лавандой с озера Гарда.
ВАЖНО! Основательница DiVina Terra (а также сети «Рив Гош»!) Лариса Карабань объединяет те же геостихии: чтит адыгейские корни и выращивает виноград в Тоскане.
Vivienne Sabo
После 16 счастливых лет с тушью Cabaret и матовыми помадами Vivienne Sabo отмечает свой возраст согласия первыми серьезными отношениями в теме skincare. В составах коллекции Formule Anti-Age есть ретинол, омолаживающие пептиды, масла и улиточный муцин. Полное комбо собрал V-shape Lifting Crème, который обещает подтянуть овал так, чтобы снова поставить вопрос о возрасте (как минимум у кассиров!).
Bioderma Hydrabio
Мицеллярный гель Bioderma Hydrabio отличается от водных братьев содержанием меди, цинка и биомиметического сахара, который сохраняет влагу в коже даже после смывания. А еще он умеет превращаться в мягкую кремовую пену, против контакта с которой ничего не имеют даже глаза.
Pupa
Курс FW2025 на бордо поддерживает маркер-блеск Pupa Vamp! 005 Cherry Granita (всего в новой линейке 9 оттенков). Это обоюдоострое оружие против ноябрьского фейда: с одной стороны — невесомый, но суперстойкий тинт с гиалуроновой кислотой, с другой — глянцевый блеск на базе кокосового масла и экстракта малиновых косточек.
Giardino Magico
Фрешмены уходовой парфюмерии Giardino Magico преуспели в создании как душистых скрабов и гелей для душа, так и каноничных нишевых композиций — например, упаковали во флаконе «After Dark» хтонический микс из дубового моха, амбры и мускуса, усилив звучание шлейфа нотами морской соли и каннабиса (узнаем вайбы Петербурга!).
Herbaliste
Суперсила бальзама от израильских экоспецов по волосам Herbaliste (делают бьюти-ставку на растительные ингредиенты!) — экстракт розмарина, который питает и смягчает даже самые дикие пряди. Плюс увлажняет волосы и защищает от статического электричества (база в нордических условиях предзимья!).
Комментарии (0)