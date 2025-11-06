Мермейдкорные флюиды, глэм-тинты и аромагербарии: хиты ноябрьской косметички

На дне синего-синего флакона из линии Hyalu-Procollagène покоятся морские сокровища, о которых не догадывался ни один пират. Первый клад — «филлер», полученный ферментацией микроорганизма, что залег на глубине 2700 метров у берегов Гренландии. Второй — экстракт бактерии альтеромонас, живущей на средиземноморских медузах и нейтрализующей их яд нейрорелаксантом собственного производства (подводный ботокс в лучшем виде!). Третий — гликопротеин из морского микробиома, который подстегивает кожу производить больше коллагена разных типов и гиалуроновой кислоты.

ВАЖНО! В ночном креме есть и два ингредиента с Большой земли, оба аналоги ретинола — экстракт люцерны и бакучиол.