Эликсиры, скрабы и гармонизирующая вода: нашли 9 особенных средств с аромамаслами

В основе сухого масла для тела Margy's — эфирное масло лаванды прямиком из Прованса. Пока оно расслабляет тело и душу (восстанавливает и снимает раздражения кожи, а его аромат успокаивает), масла авокадо, миндаля, жожоба и макадамии увлажняют, питают и создают защитный слой на коже, который спасает ее от внешних повреждений. Наносите на тело после душа (не оставляет жирной пленки и быстро впитывается), добавляйте несколько капель в ванную или используйте во время массажа.