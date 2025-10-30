Эликсиры, скрабы и гармонизирующая вода: нашли 9 особенных средств с аромамаслами

Эфирные и ароматические масла — недооцененные герои ежедневных бьюти-ритуалов. Помимо очевидных плюсов, которыми могут похвастаться все масла (от питания кожи до противовоспалительного эффекта!), эфирные действуют на психоэмоциональное состояние — минимизируют стресс и усталость, снимают тревогу и даже помогают в борьбе с бессонницей. Собрали девять отличных средств, которые позаботятся о вас со всех сторон.
Skeyndor
В средстве Eternal Sleeping Oil масел сразу пять — кунжутное, авокадо, макадамии, жожоба и зародышей пшеницы. Такая кетозаправка была выбрана технологами Skeyndor для «салата» из экстрактов морской капусты, морского фенхеля и гималайской чудо-травы сверции. Все вместе ингредиенты работают на регенерацию и детокс, подстегивая стволовые клетки кожи к более активной работе. А крепкому сну поспособствует не только это успокоительное знание, но и микс эфирных масел жасмина, иланг-иланга и горького апельсина в формуле.
Anne Semonin
Sos-комбо для чувствительной или реактивной кожи, которое мгновенно успокаивает, минимизирует покраснения и снимает любые неприятные ощущения. За вау-эффект говорим «спасибо» миксу эфирных масел: масло орегано восстанавливает микробиом кожи, масло ромашки уменьшает воспаления и раздражения, а масло лимона тонизирует и берет под контроль выработку себума. В поддержку добавили сок листьев алоэ, который выворачивает действие эфирных масел на максимум. Используйте средство вечером: смешайте пять капель из каждого флакона, разотрите в ладонях, вдохните аромат душистых ингредиентов и нанесите аккуратными вдавливающими движениями на кожу лица.
Margy's
В основе сухого масла для тела Margy's — эфирное масло лаванды прямиком из Прованса. Пока оно расслабляет тело и душу (восстанавливает и снимает раздражения кожи, а его аромат успокаивает), масла авокадо, миндаля, жожоба и макадамии увлажняют, питают и создают защитный слой на коже, который спасает ее от внешних повреждений. Наносите на тело после душа (не оставляет жирной пленки и быстро впитывается), добавляйте несколько капель в ванную или используйте во время массажа.
Purearth
Гималайская соль — излюбленный ингредиент скрабов за счет множества микроэлементов в составе. Purearth дополнили розовые кристаллы косточками горького абрикоса, диким гранатом и персидскими грецкими орехами в придачу с эфирными маслами лаванды и кедра. Получилось ароматное средство, достойное лучшего спа-салона (и вашей ванной!): скраб обладает детокс-эффектом, отшелушивает, расслабляет мышцы, стимулирует кровообращение и интенсивно питает кожу.
Compagnie de Provence
Суперквинтет увлажняющего крема для тела Compagnie de Provence — пять натуральных масел прямиком из Прованса. Пока масла сладкого миндаля, карите и оливковое на ура увлажняют и питают, эфирные масла базилика и перечной мяты тонизируют, улучшают микроциркуляцию, стимулируют обновление клеток и выработку коллагена. Совет: чтобы усилить бодрящий эффект крема, храните его в холодильнике.
Grown Alchemist
Австралийские веган-гики братья Джереми и Кестон Мьюджис создают косметику только из натуральных ингредиентов (благо флора родного континента богатая!) и так, чтобы не наносить вреда природе. Одно из доказательств — на сто процентов органическое суперувлажняющее масло для тела Grown Alchemist, которое не тестируется на животных. Средство смягчает кожу, повышает ее эластичность, стимулирует синтез коллагена и борется с возрастными изменениями, растяжками и шрамами (спасибо экстракту облепихи, маслам таману и шиповника в составе!). Пока трио трудится над улучшением состояния кожи, ароматный микс масел иланг-иланга, кедра и бергамота снимает стресс и помогает расслабиться.
Somelove
Производственное кредо бьюти-фрешмена Somelove — гипоаллергенные уходовые средства из натуральных ингредиентов (подходят для чувствительной кожи и при атопическом дерматите). Одно из них — спа-эликсир для ванны. Рассказываем: добавьте в воду небольшое количество средства и наблюдайте, как она превращается в увлажняющее молочко. Микс трегалозы, бетаина и sodium PCA (натриевая соль) ухаживает за кожей (питает и успокаивает), а эфирные масла лаванды и иссопа снимают напряжение и усталость.
Clarins
Мист — хорошо, а экстраординарная вода от Clarins — лучше! Объясняем: принцип использования такой же, как у привычного миста для тела, а вот состав в разы полезнее. Растительные экстракты каланхоэ и косточек барбадосской вишни увлажняют, активируют синтез гиалуроновой кислоты, насыщают кожу кислородом и придают ей сияние. А натуральные эфирные масла отвечают за приятный цветочно-цитрусовый аромат, который успокаивает и дарит ощущение гармонии.
Amoveo Cosmetics
В составе anti-age-сыворотки Amoveo Cosmetics — комплекс ценных органических масел (арганы, сливовой косточки, шиповника, примулы вечерней и семян кактуса опунции!), которые напитывают полезными жирными кислотами, ускоряют процесс обновления клеток и оказывают антиоксидантное действие. Формулу средства обогатили эфирным маслом розы — помимо обволакивающего аромата получаем мягкую, упругую и увлажненную кожу без жирного блеска.
