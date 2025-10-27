А теперь к важным тикток-новостям: главным хитом (внезапно) стал Infaillible More Than Concealer от французского бюьти-массмаркета L'Oreal. И вполне заслужено: консилер обеспечивает плотное и стойкое покрытие (судя по надписи на упаковке — целых 24 часа), не сушит кожу под глазами, не скатывается и не забивается в поры, складки и мимические морщины. Важный плюс для тикток-юзеров — средство запросто отработает и в качестве тона, который поможет замаскировать высыпания, следы акне и другие нюансы кожи.