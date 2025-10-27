Продолжая пользоваться сайтом, вы принимаете условия и даете согласие на обработку пользовательских данных и cookies

Невесомые, целебные и с блюр-эффектом: наши 10 отличных консилеров

Если просто проспать до весны — не вариант, а ходить с октябрьскими тучами под глазами — тем более, зовем на помощь проверенные консилеры. Собрали 10 самых лучших — от деликатно-корректирующих до вариантов с фотошоп-эффектом. 

Tom Ford

Консилер Shade and Illuminate, Tom Ford, ДЛТ, 9 600 руб.

Встраиваемся в новую трендовую эстетику lazy luxury (роскошь без малейшего усилия): не обременяем себя ранними подъемами и дедлайнами и обходимся легким консилером от люксового бьюти-тяжеловеса Tom Ford. Продукт не предназначен для тяжелой работы, в его профессиональном CV — разглаживание мимических морщин, выравнивание тона, увлажение и деликатное подсвечивание. Результат: ваше лицо выглядит так, будто вы провели (читай: ничего не делали!) две недели в личной резиденции Тома Форда в Лос-Анджелесе. 

Skeyndor

Make-up CC eye perfection contour 5 in 1, Skeyndor, 6 888 руб.

Звание главного бьюти-универсала присуждаем СС-крему Skeyndor. Миниатюрная туба справляется сразу с пятью задачами (загибаем пальцы): скрывает признаки усталости, осветляет темные круги, улучшает тон кожи, а еще — увлажняет нежную кожу под глазами за счет гиалуроновой кислоты и обладает сосудосуживающим эффектом (важно, если вы боретесь с ярко-выраженными капиллярами и сосудами в области век). У баночки есть металлический аппликатор, который приятно охладит кожу и избавит от отеков (советуем хранить средство в холодильнике).

Clarins

Instant Concealer, Clarins, «Золотое Яблоко», 3 800 руб.

Легкий консилер с кофеином и экстрактом алоэ не только скрывает следы усталости, вечных недосыпов и осеннего дофаминового голодания, но и избавляет от морщин, отеков и делает кожу сияющей изнутри.

Erborian

Super BB concealer, Erborian, Лэтуаль, 3 731 руб.

Ухаживающий BB-консилер Erborian не просто скрывает, а убирает насовсем темные круги и выравнивает тон кожи (спасибо ниацинамиду в составе!). В помощь к чудо-ингредиенту добавили комплекс белого женьшеня, который увлажняет и разглаживает морщины. Благодаря легкой текстуре BB-консилер не создает эффекта пленки на лице, легко наслаивается от невесомого до плотного покрытия и держится 12 часов.

Romanovamakeup

Sexy Silky Concealer, Romanovamakeup, 3 700 руб.

Фанатам стиков посвящается: свой первый консилер фаундер бренда Ольга Романова (в прошлом личный визажист Елки и Кети Топурии!) упаковала в минималистичную тубу. Продукт с плотной, но пластичной текстурой надежно скрывает любые несовершенства (от темных кругов до покраснений и высыпаний), сливаясь с кожей и делая ее идеально гладкой и матовой. При желании средство можно наслаивать, добиваясь нужного покрытия. Но даже при обильном нанесении консилер не будет закупоривать поры и сушить чувствительную кожу вокруг глаз. 

Make Up For Ever

HD Skin Concealer, Make Up For Ever, Иль де Ботэ, 3 200 руб.

Фотошоп без регистрации и смс: это мы про HD Skin Concealer от Make Up For Ever (бьюти-жемчужина в короне LVMH!), который буквально выполняет функции фильтра в реальной жизни. За вау-эффект благодарим уникальный Smooth-Skin Complex — он увлажняет, разглаживает, подсвечивает и обеспечивает цветокоррекцию. А еще — продукт остается на месте (не скатывается и не западает в складки) на протяжении всего дня. 

Pupa

Wonder Me 3-in-1 Concealer, Pupa, Рив Гош, 1 833 руб.

Если вам срочно нужно стереть с лица дико веселые выходные в «Серже», консилер Wonder Me 3-in-1 от Pupa к вашим услугам. Средство выполняет сразу три функции: за счет плотной и пластичной текстуры на ура маскирует темные круги, минимизирует видимость мимических морщин, делает кожу по глазами более ровной и гладкой. За последнее отвечают экстракты примулы вечерней и чайной розы в составе — ухаживающие ингредиенты повышают эластичность кожи и активируют ее защитные механизмы. 

Shik

Perfect Concealer, Shik, 1 450 руб.

Кремообразный консилер Shik — личный фаворит визажистки Глаши Гурьяновой и отличный аналог культового Nars. Он не перегружает область вокруг глаз, а ложится невесомой вуалью, буквально сливаясь с кожей. Формула с аминокислотой лизином стимулирует выработку коллагена и избавляет от отеков. Для точечного нанесения используйте аппликатор, а для растушевки — подушечки пальцев или спонж.

L'Oreal

Infaillible More Than Concealer, L'Oreal, Рив Гош, 1 233 руб.

А теперь к важным тикток-новостям: главным хитом (внезапно) стал Infaillible More Than Concealer от французского бюьти-массмаркета L'Oreal. И вполне заслужено: консилер обеспечивает плотное и стойкое покрытие (судя по надписи на упаковке — целых 24 часа), не сушит кожу под глазами, не скатывается и не забивается в поры, складки и мимические морщины. Важный плюс для тикток-юзеров — средство запросто отработает и в качестве тона, который поможет замаскировать высыпания, следы акне и другие нюансы кожи. 

Kristall Minerals

Рассыпчатый минеральный консилер Kristall Minerals, 1 090 руб.

Суперсила консилера Kristall Minerals — лечебный состав: каолин подсушивает прыщики, а оксид цинка уменьшает покраснения и раздражение. А за счет необычной рассыпчатой текстуры продукт легко распределяется и не подчеркивает неровности кожи (шелушения, заломы или мимические морщины).

