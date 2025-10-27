Если просто проспать до весны — не вариант, а ходить с октябрьскими тучами под глазами — тем более, зовем на помощь проверенные консилеры. Собрали 10 самых лучших — от деликатно-корректирующих до вариантов с фотошоп-эффектом.
Tom Ford
Встраиваемся в новую трендовую эстетику lazy luxury (роскошь без малейшего усилия): не обременяем себя ранними подъемами и дедлайнами и обходимся легким консилером от люксового бьюти-тяжеловеса Tom Ford. Продукт не предназначен для тяжелой работы, в его профессиональном CV — разглаживание мимических морщин, выравнивание тона, увлажение и деликатное подсвечивание. Результат: ваше лицо выглядит так, будто вы провели (читай: ничего не делали!) две недели в личной резиденции Тома Форда в Лос-Анджелесе.
Skeyndor
Звание главного бьюти-универсала присуждаем СС-крему Skeyndor. Миниатюрная туба справляется сразу с пятью задачами (загибаем пальцы): скрывает признаки усталости, осветляет темные круги, улучшает тон кожи, а еще — увлажняет нежную кожу под глазами за счет гиалуроновой кислоты и обладает сосудосуживающим эффектом (важно, если вы боретесь с ярко-выраженными капиллярами и сосудами в области век). У баночки есть металлический аппликатор, который приятно охладит кожу и избавит от отеков (советуем хранить средство в холодильнике).
Clarins
Легкий консилер с кофеином и экстрактом алоэ не только скрывает следы усталости, вечных недосыпов и осеннего дофаминового голодания, но и избавляет от морщин, отеков и делает кожу сияющей изнутри.
Erborian
Ухаживающий BB-консилер Erborian не просто скрывает, а убирает насовсем темные круги и выравнивает тон кожи (спасибо ниацинамиду в составе!). В помощь к чудо-ингредиенту добавили комплекс белого женьшеня, который увлажняет и разглаживает морщины. Благодаря легкой текстуре BB-консилер не создает эффекта пленки на лице, легко наслаивается от невесомого до плотного покрытия и держится 12 часов.
Romanovamakeup
Фанатам стиков посвящается: свой первый консилер фаундер бренда Ольга Романова (в прошлом личный визажист Елки и Кети Топурии!) упаковала в минималистичную тубу. Продукт с плотной, но пластичной текстурой надежно скрывает любые несовершенства (от темных кругов до покраснений и высыпаний), сливаясь с кожей и делая ее идеально гладкой и матовой. При желании средство можно наслаивать, добиваясь нужного покрытия. Но даже при обильном нанесении консилер не будет закупоривать поры и сушить чувствительную кожу вокруг глаз.
Make Up For Ever
Фотошоп без регистрации и смс: это мы про HD Skin Concealer от Make Up For Ever (бьюти-жемчужина в короне LVMH!), который буквально выполняет функции фильтра в реальной жизни. За вау-эффект благодарим уникальный Smooth-Skin Complex — он увлажняет, разглаживает, подсвечивает и обеспечивает цветокоррекцию. А еще — продукт остается на месте (не скатывается и не западает в складки) на протяжении всего дня.
Pupa
Если вам срочно нужно стереть с лица дико веселые выходные в «Серже», консилер Wonder Me 3-in-1 от Pupa к вашим услугам. Средство выполняет сразу три функции: за счет плотной и пластичной текстуры на ура маскирует темные круги, минимизирует видимость мимических морщин, делает кожу по глазами более ровной и гладкой. За последнее отвечают экстракты примулы вечерней и чайной розы в составе — ухаживающие ингредиенты повышают эластичность кожи и активируют ее защитные механизмы.
Shik
Кремообразный консилер Shik — личный фаворит визажистки Глаши Гурьяновой и отличный аналог культового Nars. Он не перегружает область вокруг глаз, а ложится невесомой вуалью, буквально сливаясь с кожей. Формула с аминокислотой лизином стимулирует выработку коллагена и избавляет от отеков. Для точечного нанесения используйте аппликатор, а для растушевки — подушечки пальцев или спонж.
L'Oreal
А теперь к важным тикток-новостям: главным хитом (внезапно) стал Infaillible More Than Concealer от французского бюьти-массмаркета L'Oreal. И вполне заслужено: консилер обеспечивает плотное и стойкое покрытие (судя по надписи на упаковке — целых 24 часа), не сушит кожу под глазами, не скатывается и не забивается в поры, складки и мимические морщины. Важный плюс для тикток-юзеров — средство запросто отработает и в качестве тона, который поможет замаскировать высыпания, следы акне и другие нюансы кожи.
Kristall Minerals
Суперсила консилера Kristall Minerals — лечебный состав: каолин подсушивает прыщики, а оксид цинка уменьшает покраснения и раздражение. А за счет необычной рассыпчатой текстуры продукт легко распределяется и не подчеркивает неровности кожи (шелушения, заломы или мимические морщины).
