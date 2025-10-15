Лазурные тени, бордовая тушь и цикламеновая помада: выбрали самые заметные бьюти-тренды с Недель моды

При выборе яркой помады стоит ориентироваться на типаж. Девушкам со светлой, будто фарфоровой кожей лучше остановиться на холодных тонах: бордовом, ягодном, алом или пыльно-розовом. Плюс: прохладные оттенки визуально делают зубы более белыми. А вот с теплыми помадами (морковной или коралловой) всё сложнее — в отличие от более универсальной холодной палитры здесь не обойтись без теста. Хотя именно такие оттенки гармоничнее всего смотрятся на загорелой коже.

Для макияжа с яркой помадой жизненно необходим ровный тон. Важно скрыть покраснения, темные круги под глазами, высыпания и другие нюансы кожи. Мой самый любимый вариант — голая кожа с идеально проработанным тоном и красной лаковой или матовой помадой в классическом красном или глубоком винном оттенках. Вот мои самые любимые (оттенки подойдут практически всем!): Anastasia Beverly Hills Matte Lipstick в оттенке Royal Red, L'Oreal Paris Color Riche в 346 оттенке и MAC MACximal Matte в оттенке Ruby Woo.