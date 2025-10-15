Продолжая пользоваться сайтом, вы принимаете условия и даете согласие на обработку пользовательских данных и cookies

18+
  • Красота
  • Красота
Красота

Поделиться:

Лазурные тени, бордовая тушь и цикламеновая помада: выбрали самые заметные бьюти-тренды с Недель моды

Раскладываем главные бьюти-тренды с отгремевших Недель моды по полочкам. Докладываем, по какому оттенку будут просчитывать индекс губной помады в следующем году, зачем спать с мокрыми волосами и почему накладные ресницы — снова in. А стилист по волосам и визажист студии Suite Виктория Шеперкина рассказывает, как повторить все трюки в домашних условиях (без регистрации, смс и часовых видео-тьюториалов!). 

Стейтмент-помада

Chloe SS'26

Chloe SS'26

Enfants Riches Déprimés SS'26

Enfants Riches Déprimés SS'26

August Barron SS'26

August Barron SS'26

Tom Ford SS'26

Tom Ford SS'26

Fendi SS'26

Fendi SS'26

Etro SS'26

Etro SS'26

Чемена Камали из Chloe настойчиво возвращает нас в 1980-е: во время весенне-летнего посоветовала носить (помимо пестрых цветочных платьев и массивных boom-boom-сережек!) цикламеновую помаду. На шоу August Barron пошли дальше и превратили моделей в оживших (и немного damaged!) кукол в деконструированных dollcore-платьицах и с неоново-голубой помадой на губах. При желании остаемся в рамках привычного и кладем в косметичку незыблемую красную — от глубокого винного оттенка, как с подиумов Tom Ford и Fendi, до насыщенного алого, как показали Etro. 

Виктория Шеперкина, стилист по волосам и визажист студии Suite

При выборе яркой помады стоит ориентироваться на типаж. Девушкам со светлой, будто фарфоровой кожей лучше остановиться на холодных тонах: бордовом, ягодном, алом или пыльно-розовом. Плюс: прохладные оттенки визуально делают зубы более белыми. А вот с теплыми помадами (морковной или коралловой) всё сложнее — в отличие от более универсальной холодной палитры здесь не обойтись без теста. Хотя именно такие оттенки гармоничнее всего смотрятся на загорелой коже. 

Для макияжа с яркой помадой жизненно необходим ровный тон. Важно скрыть покраснения, темные круги под глазами, высыпания и другие нюансы кожи. Мой самый любимый вариант — голая кожа с идеально проработанным тоном и красной лаковой или матовой помадой в классическом красном или глубоком винном оттенках. Вот мои самые любимые (оттенки подойдут практически всем!): Anastasia Beverly Hills Matte Lipstick в оттенке Royal RedL'Oreal Paris Color Riche в 346 оттенке и MAC MACximal Matte в оттенке Ruby Woo

Messy girl

Moschino SS'26

Moschino SS'26

Nina Ricci SS'26

Nina Ricci SS'26

The Attico SS'26

The Attico SS'26

Grace Ling SS'26

Grace Ling SS'26

MSGM SS'26

MSGM SS'26

Cucculelli Shaheen SS'26

Cucculelli Shaheen SS'26

Бьюти-тз следующее: на ночь моем голову, красим смоки и ложимся спать. А утром просыпаемся образцовой messy girl с подиумов Nina Ricci, The Attico и MSGM. А с разрешения Grace Ling и Cucculelli Shaheen смело повторяем эксперимент перед важным днем в офисе и даже свадьбой. 

Виктория Шеперкина

Для мейка I woke up like this нанесите мягкий гелевый карандаш на верхнее и нижнее веко возле ресничного края и сразу же растушуйте — не старайтесь, размазывайте прямо пальцем. Эффект слипшихся ресниц создаем с помощью туши (можно даже специально отпечатать их на верхнем или нижнем веке!). Шаг 2: небрежная укладка. Сбрызните волосы солевым спреем или спрей-воском и начинайте хаотично сжимать волосы, создавая заломы. В финале зафиксируйте укладку текстурирующим спреем.

Непослушные волны

Chanel SS'26

Chanel SS'26

Roberto Cavalli SS'26

Roberto Cavalli SS'26

Isabel Marant SS'26

Isabel Marant SS'26

Valentino SS'26

Valentino SS'26

Bora Aksu SS'26

Bora Aksu SS'26

Покорные локоны clean girls — out, строптивые goddess-кудряшки — in! С одобрения главных трендсеттеров — от Chanel (под чутким руководством Матье Блази!) до Valentino — отказываемся от фенов, брашей и стайлеров в пользу более сговорчивой плойки (слово нашему бьюти-эксперту — Виктории Шеперкиной!). 

Виктория Шеперкина

Воздушные волны — это по сути имитация натуральных вьющихся волос. Чтобы локоны выглядели максимально естественно, я использую плойки разного диаметра, например, 25мм, 19мм и 9мм (только для нескольких отдельных прядей). После этого разбиваю локоны руками, распыляя спрей для текстуры. А для более пышного эффекта прохожусь щеткой из натуральной щетины и могу слегка начесать для дополнительной пушистости. По необходимости фиксирую лаком. Подобную укладку можно сделать еще проще — всего лишь заплетите косички на ночь.

Небесный взгляд

Jacques Wei SS'26

Jacques Wei SS'26

Anna Sui SS'26

Anna Sui SS'26

Gabriela Hearst SS'26

Gabriela Hearst SS'26

Zomer SS'26

Zomer SS'26

Kiko Kostadinov SS'26

Kiko Kostadinov SS'26

Кичливые восьмидесятые перебрались с губ моделей Chloe на глаза. В сторону утрированного мейка голубыми тенями кивнули худурки Zomer (без стеснения закрасили веки до самых бровей), Anna Sui (сочинили бьюти-монохром — замиксовали лазурные тени с тушью для ресниц в тон) и Jacques Wei (проголосовали за бирюзовую дымку). По краю носибельности прошлись визажисты Gabriela Hearst — еле заметно нанесли голубую тень во внутренний уголок глаза для эффекта более свежего и отдохнувшего лица. 

Виктория Шеперкина

Чтобы тени легли на веко ровно и плотно, а оттенок передался так, как нужно, обязательно нанесите базу — это может быть матовый консилер или светлые кремовые тени. А что касается моих любимчиков, то чаще всего рука тянется к Diorshow Mono Couleur от Dior, Alphabet Eyeshadow от Arive Makeup и теням Angels от Art-Visage

50 оттенков ресниц

Thom Browne SS'26

Thom Browne SS'26

Eckhaus Latta SS'26

Eckhaus Latta SS'26

Anna Sui SS'26

Anna Sui SS'26

Collina Strada SS'26

Collina Strada SS'26

Luar SS'26

Luar SS'26

Не мастхэв для арт-макияжа, а повседневный бьюти-трюк: с этим согласились визажисты на показах — от Anna Sui до Collina Strada. При желании цветные ресницы могут замэтчится с оттенком теней или стать главным акцентом. Так, на шоу Thom Browne модели вышли с неоновыми пучками на абсолютно голом лице, а Eckhaus Latta сделали выбор в пользу не такой яркой, но всё-таки необычной белой туши. 

Виктория Шеперкина

Я за то, чтобы позволять цветной туши солировать, оставляя остальные элементы макияжа нейтральными. Для бьюти-экспериментов советую попробовать лазурную тушь All That Juice Mascara от Rad. В повседневной жизни яркую тушь тоже не стоит игнорировать — она может подчеркнуть природный цвет глаз или сделать его более эффектным. Например, средство в оттенке бургунди (мой фаворит — Capsule thermo от B.Color Professional) даст невероятную выразительность голубым глазам, сделает зеленый цвет глаз бездонным, а карий — более мягким.

Гелевый зачес

Prada SS'26

Prada SS'26

Loewe SS'26

Loewe SS'26

Hermes SS'26

Hermes SS'26

Courreges SS'26

Courreges SS'26

Chloe SS'26

Chloe SS'26

Для самой модной укладки сезона вооружаемся расческой и гелем для волос. В отличие от goddess-волн трендовый зачес легко повторить на любой стрижке и длине волос. Обладатели длинных и стекловидных, добро пожаловать за референсами на показы Courreges (не пожалели геля и покрыли им волосы до самой макушки) и Chloe (пример небрежной укладки с эффектом мокрых волос). Кудрявым пригодится тьюториал от стилиста по волосам с шоу Hermes (отличный способ укротить непослушные локоны и убрать волосы от лица!). А чтобы повторить прическу на коротких каре и пикси, запаситесь (в придачу к гелю) невидимками для волос, как сделал Гвидо Палау для показа Prada.

Виктория Шеперкина

Если задумали сделать трендовый зачес, запомните несколько важных правил: наносите гель равномерно, тщательно прочесывайте волосы расческой из натуральной щетины и локально пройдитесь маленькой щеткой (можно даже зубной!) для того, чтобы сгладить пушковый волос. 

Следите за нашими новостями в Telegram

Комментарии (0)

Наши проекты

© ООО «Журналы и сайты «Фабрика контента “Точка Ру”» Все права защищены. Перепечатка материалов данного сайта возможна только с письменного разрешения.
При цитировании ссылка на www.sobaka.ru обязательна. Обратная связь: news@sobaka.ru

18+

Купить журнал:

OZON
Подписные издания
Все свободны
Азбука вкуса
Доставка домой/в офис
A–Z
А Б В Г Д Е Ж З И Й К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Э Ю Я
Выберите свой город:
Ваш город
Санкт-Петербург?
Выберите проект: