Лазурные тени, бордовая тушь и цикламеновая помада: выбрали самые заметные бьюти-тренды с Недель моды

Раскладываем главные бьюти-тренды с отгремевших Недель моды по полочкам. Докладываем, по какому оттенку будут просчитывать индекс губной помады в следующем году, зачем спать с мокрыми волосами и почему накладные ресницы — снова in. А стилист по волосам и визажист студии Suite Виктория Шеперкина рассказывает, как повторить все трюки в домашних условиях (без регистрации, смс и часовых видео-тьюториалов!).
Стейтмент-помада
Чемена Камали из Chloe настойчиво возвращает нас в 1980-е: во время весенне-летнего посоветовала носить (помимо пестрых цветочных платьев и массивных boom-boom-сережек!) цикламеновую помаду. На шоу August Barron пошли дальше и превратили моделей в оживших (и немного damaged!) кукол в деконструированных dollcore-платьицах и с неоново-голубой помадой на губах. При желании остаемся в рамках привычного и кладем в косметичку незыблемую красную — от глубокого винного оттенка, как с подиумов Tom Ford и Fendi, до насыщенного алого, как показали Etro.
Виктория Шеперкина, стилист по волосам и визажист студии Suite
При выборе яркой помады стоит ориентироваться на типаж. Девушкам со светлой, будто фарфоровой кожей лучше остановиться на холодных тонах: бордовом, ягодном, алом или пыльно-розовом. Плюс: прохладные оттенки визуально делают зубы более белыми. А вот с теплыми помадами (морковной или коралловой) всё сложнее — в отличие от более универсальной холодной палитры здесь не обойтись без теста. Хотя именно такие оттенки гармоничнее всего смотрятся на загорелой коже.
Для макияжа с яркой помадой жизненно необходим ровный тон. Важно скрыть покраснения, темные круги под глазами, высыпания и другие нюансы кожи. Мой самый любимый вариант — голая кожа с идеально проработанным тоном и красной лаковой или матовой помадой в классическом красном или глубоком винном оттенках. Вот мои самые любимые (оттенки подойдут практически всем!): Anastasia Beverly Hills Matte Lipstick в оттенке Royal Red, L'Oreal Paris Color Riche в 346 оттенке и MAC MACximal Matte в оттенке Ruby Woo.
Messy girl
Бьюти-тз следующее: на ночь моем голову, красим смоки и ложимся спать. А утром просыпаемся образцовой messy girl с подиумов Nina Ricci, The Attico и MSGM. А с разрешения Grace Ling и Cucculelli Shaheen смело повторяем эксперимент перед важным днем в офисе и даже свадьбой.
Виктория Шеперкина
Для мейка I woke up like this нанесите мягкий гелевый карандаш на верхнее и нижнее веко возле ресничного края и сразу же растушуйте — не старайтесь, размазывайте прямо пальцем. Эффект слипшихся ресниц создаем с помощью туши (можно даже специально отпечатать их на верхнем или нижнем веке!). Шаг 2: небрежная укладка. Сбрызните волосы солевым спреем или спрей-воском и начинайте хаотично сжимать волосы, создавая заломы. В финале зафиксируйте укладку текстурирующим спреем.
Непослушные волны
Покорные локоны clean girls — out, строптивые goddess-кудряшки — in! С одобрения главных трендсеттеров — от Chanel (под чутким руководством Матье Блази!) до Valentino — отказываемся от фенов, брашей и стайлеров в пользу более сговорчивой плойки (слово нашему бьюти-эксперту — Виктории Шеперкиной!).
Виктория Шеперкина
Воздушные волны — это по сути имитация натуральных вьющихся волос. Чтобы локоны выглядели максимально естественно, я использую плойки разного диаметра, например, 25мм, 19мм и 9мм (только для нескольких отдельных прядей). После этого разбиваю локоны руками, распыляя спрей для текстуры. А для более пышного эффекта прохожусь щеткой из натуральной щетины и могу слегка начесать для дополнительной пушистости. По необходимости фиксирую лаком. Подобную укладку можно сделать еще проще — всего лишь заплетите косички на ночь.
Небесный взгляд
Кичливые восьмидесятые перебрались с губ моделей Chloe на глаза. В сторону утрированного мейка голубыми тенями кивнули худурки Zomer (без стеснения закрасили веки до самых бровей), Anna Sui (сочинили бьюти-монохром — замиксовали лазурные тени с тушью для ресниц в тон) и Jacques Wei (проголосовали за бирюзовую дымку). По краю носибельности прошлись визажисты Gabriela Hearst — еле заметно нанесли голубую тень во внутренний уголок глаза для эффекта более свежего и отдохнувшего лица.
Виктория Шеперкина
Чтобы тени легли на веко ровно и плотно, а оттенок передался так, как нужно, обязательно нанесите базу — это может быть матовый консилер или светлые кремовые тени. А что касается моих любимчиков, то чаще всего рука тянется к Diorshow Mono Couleur от Dior, Alphabet Eyeshadow от Arive Makeup и теням Angels от Art-Visage.
50 оттенков ресниц
Не мастхэв для арт-макияжа, а повседневный бьюти-трюк: с этим согласились визажисты на показах — от Anna Sui до Collina Strada. При желании цветные ресницы могут замэтчится с оттенком теней или стать главным акцентом. Так, на шоу Thom Browne модели вышли с неоновыми пучками на абсолютно голом лице, а Eckhaus Latta сделали выбор в пользу не такой яркой, но всё-таки необычной белой туши.
Виктория Шеперкина
Я за то, чтобы позволять цветной туши солировать, оставляя остальные элементы макияжа нейтральными. Для бьюти-экспериментов советую попробовать лазурную тушь All That Juice Mascara от Rad. В повседневной жизни яркую тушь тоже не стоит игнорировать — она может подчеркнуть природный цвет глаз или сделать его более эффектным. Например, средство в оттенке бургунди (мой фаворит — Capsule thermo от B.Color Professional) даст невероятную выразительность голубым глазам, сделает зеленый цвет глаз бездонным, а карий — более мягким.
Гелевый зачес
Для самой модной укладки сезона вооружаемся расческой и гелем для волос. В отличие от goddess-волн трендовый зачес легко повторить на любой стрижке и длине волос. Обладатели длинных и стекловидных, добро пожаловать за референсами на показы Courreges (не пожалели геля и покрыли им волосы до самой макушки) и Chloe (пример небрежной укладки с эффектом мокрых волос). Кудрявым пригодится тьюториал от стилиста по волосам с шоу Hermes (отличный способ укротить непослушные локоны и убрать волосы от лица!). А чтобы повторить прическу на коротких каре и пикси, запаситесь (в придачу к гелю) невидимками для волос, как сделал Гвидо Палау для показа Prada.
