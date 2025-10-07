Сыворотки-генералисты, кремы-дурманы и гостеприимные парфюмы: бьюти-вишлист октября

Бьюти-тех-гуру Foreo выпустили два гибридных устройства для эффективного домашнего ухода (личный мини-косметолог без регистраций и смс!). Первый — FAQ™ 101 — идеально подходит для работы с начальными возрастными изменениями и включает три режима: Power-RF (радиочастотные импульсы прогревают глубокие слои кожи и стимулируют выработку коллагена и эластина), светотерапия LED-Pulse (в зависимости от выбранного цвета излучения воздействует на разные слои кожи, выравнивая тон, улучшая текстуру и возвращая упругость) и массаж T-Sonic™ (минимизирует отеки и улучшает микроциркуляцию за счет запатентованных пульсаций). Второй — FAQ™ 102 — дает максимальный результат за счет дополнительной функции — электрической стимуляции EMS-Pro, которая укрепляет, тонизирует и подтягивает мышцы лица.

Не расстаемся с гаджетом даже в поездках или отпуске — не занимает много места, работает от аккумулятора (никаких проводов и поиска розеток!), пользоваться можно где угодно, а для видимого вау-эффекта понадобится всего десять минут в день.