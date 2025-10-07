Сыворотки-генералисты, кремы-дурманы и гостеприимные парфюмы: бьюти-вишлист октября

Въезжаем в октябрь, как в люксовый отель: за аромат хрустящего постельного белья и только что подаренных роз отвечают парфюмеры Сhambre52, эффектом 10-часового сна наградит вау-сыворотка для области вокруг глаз Institut Esthederm, а за профессиональным массажем обращаемся к новому гаджету от бьюти-тех-экспертов Foreo (вам классический, расслабляющий или омолаживающий?).
Сhambre52
За безупречным парфюмерным Room Service звоним на ресепшн сверхновой марки Сhambre52 в сети Molecule
Создатели бренда колесят по миру с премьерами и ночуют в отелях чаще, чем дома: Николя Девитт много лет продюсирует парфюмы в корпорации Bogart, а Седрик Жименес снимает кино (новую ИИ-антиутопию «Пёс 51» с Жилем Леллушем и Луи Гаррелем ждем в конце октября!). После трипа в Сан-Паулу, где каждому из героев в разное время вручали ключ от видового номера 52, появился пилотный аромат Tobacco Memories с запахами вишневых сигарет, церковного ладана и ванили. А их новый чекин — Orencie с ароматом крахмальных простыней, ванны с фруктовой пеной и свежих роз на прикроватной тумбочке.
Borntostandout
Не k-pop, а k-инди! Среди корейских парфюмов в суперстары года вырвался демонстративно нишевый Borntostandout
Всего три года назад компанию создал Джун Лим, инвестбанкир по профессии, парфюмерный гик по призванию и корейский айдол по первому впечатлению. Ароматы с названиями «Голые нероли», «Неприличная вишня» и «Инжирное порно» он разлил по эстетским флаконам с намеком на фарфоровые вазы эпохи Чосон. Внутри — абсолюты и экстракты в бесстыдных дозировках. Вот и парфюмерная вода Sugar Addict манифестирует любовь к сладкому коктейлем «Фантом» (ром, кофе, корица!), приправленным сверхконцентратами какао, ванили и ладана.
Margy's
Дрессинг маслом первого отжима подойдет и лицу — не только как финальный (тотально впитываемый!) этап ухода Margy's
В новом защитном активаторе из Монако — ассамбляж трех отборных натуральных масел. Источник всех омег и лучший увлажнитель кожи гибискус, успокоительная моринга и рыцарь на защите гидролипидной пленки aka пенник луговой встретились в составе средства с активным ингредиентом, полученным из микроводорослей. Гарантируем этой компании попадание в ЗОЖ-сборники как рецепта, способного восстановить кожу после агрессивных пилингов, лифтингов и загара.
Institut Esthederm
Немедленно открыть глаза на мир призывает сыворотка Institut Esthederm
Сыворотка для кожи вокруг глаз Age Proteom при правильном нанесении (прохладный аппликатор, линии Лангера, чистая кожа и долгая нежность!) берет на себя фантастические обязательства: уменьшить нависание века сверху и убрать отеки снизу одновременно. В основу формулы ученые из Экс-ан-Прованса заложили биотехнологию для защиты коллагена — пептиды, которые стимулируют его регенерацию, плюс экстракт условно бессмертной и самой стойкой к воздействию климатических невзгод бактерии Deinococcus radiodurans.
Valmont
Свои сладкие 40 швейцарский бренд Valmont празднует коллекцией, где полинуклеотиды из репродуктивных клеток лосося (да!) хитро соединены с молекулой органического кремния aka силанола. Два биосовместимых с нашей кожей компонента помогают ее клеткам начать новую счастливую жизнь — и заодно разгладить морщины в зоне вокруг глаз.
Medavita
Всем оставаться на местах! Международный патент на формулу против выпадения волос получили итальянцы Medavita. Принцип действия у интенсивного лосьона известный — стимулировать микроциркуляцию и уменьшить влияние ферментов, которые не дают луковице расти и процветать. Но состав звездный и ароматный — концентраты и экстракты алоэ, имбиря, розмарина, аира, арники, корицы, мускатного ореха.
Clarins
Ботаники из Clarins провели кастинг на нового героя в уже девятом сиквеле блокбастера Double Serum. Из 800 растений лучше всех показал себя новичок индустрии, шестиметровый гигант арундо тростниковый, — его органический экстракт полностью нейтрализует изменения кожи, связанные с образом жизни (подтверждено 80 сестрами-близнецами в мегаисследовании французской компании!).
Etat Pur
Световой день сокращается — сократим и бьюти-рутину: Etat Pur предлагают скипнуть сыворотку, крем и маску ради универсального двухфазного масла. Сквалан укрепит липидный барьер, омега-6 и омега-9 насытят кожу, а родная нашему организму соль пирролидонкарбоновой кислоты (Sodium PCA в списке компонентов) задержит влагу.
Foreo
Бьюти-тех-гуру Foreo выпустили два гибридных устройства для эффективного домашнего ухода (личный мини-косметолог без регистраций и смс!). Первый — FAQ™ 101 — идеально подходит для работы с начальными возрастными изменениями и включает три режима: Power-RF (радиочастотные импульсы прогревают глубокие слои кожи и стимулируют выработку коллагена и эластина), светотерапия LED-Pulse (в зависимости от выбранного цвета излучения воздействует на разные слои кожи, выравнивая тон, улучшая текстуру и возвращая упругость) и массаж T-Sonic™ (минимизирует отеки и улучшает микроциркуляцию за счет запатентованных пульсаций). Второй — FAQ™ 102 — дает максимальный результат за счет дополнительной функции — электрической стимуляции EMS-Pro, которая укрепляет, тонизирует и подтягивает мышцы лица.
Не расстаемся с гаджетом даже в поездках или отпуске — не занимает много места, работает от аккумулятора (никаких проводов и поиска розеток!), пользоваться можно где угодно, а для видимого вау-эффекта понадобится всего десять минут в день.
Icon Skin
Главный союзник в борьбе против старения кожи — небезызвестный ретинол. О его пользе и эффективности говорят все, но многие опасаются вводить в бьюти-рутину из-за высокой активности, риска раздражений и слишком длинного списка предостережений. Команда Icon Skin придумала средство с ретиноидом нового поколения HPR, который действует не хуже классического ретинола, но значительно бережнее работает с кожей. Благодаря уникальной формуле крем Retin-All можно использовать с 25 лет и круглый год (в отличие от привычных форм ретинола HPR не вызывает сухости и раздражений при контакте с активным солнцем!). Важно: начинайте с двух-трех раз в неделю, а при использовании в дневное время закрывайте крем-актив средствами с SPF.
Tonka Perfumes
Терпкий каннабис, лимонно-древесная смола элеми, душистого тмина, розовый перец, освежающий грейпфрут и эвкалипт — так, по мнению фаундера Tonka Perfumes Миры Бруман, на фрагрантном звучит Амстердам. Впридачу к дымному, слегка дурманящему аромату крем для рук Amsterdam обеспечили вау-составом с натуральными маслами, которые эффективно ухаживают за кожей, питают и поддерживают гладкость.
Комментарии (0)