  • Красота
Красота

Сыворотки-генералисты, кремы-дурманы и гостеприимные парфюмы: бьюти-вишлист октября

Въезжаем в октябрь, как в люксовый отель: за аромат хрустящего постельного белья и только что подаренных роз отвечают парфюмеры Сhambre52, эффектом 10-часового сна наградит вау-сыворотка для области вокруг глаз Institut Esthederm, а за профессиональным массажем обращаемся к новому гаджету от бьюти-тех-экспертов Foreo (вам классический, расслабляющий или омолаживающий?).

Сhambre52

За безупречным парфюмерным Room Service звоним на ресепшн сверхновой марки Сhambre52 в сети Molecule

Парфюмерная вода Orencie, Сhambre52, Molecule, 26 520 руб.

Создатели бренда колесят по миру с премьерами и ночуют в отелях чаще, чем дома: Николя Девитт много лет продюсирует парфюмы в корпорации Bogart, а Седрик Жименес снимает кино (новую ИИ-антиутопию «Пёс 51» с Жилем Леллушем и Луи Гаррелем ждем в конце октября!). После трипа в Сан-Паулу, где каждому из героев в разное время вручали ключ от видового номера 52, появился пилотный аромат Tobacco Memories с запахами вишневых сигарет, церковного ладана и ванили. А их новый чекин — Orencie с ароматом крахмальных простыней, ванны с фруктовой пеной и свежих роз на прикроватной тумбочке.

Borntostandout 

Не k-pop, а k-инди! Среди корейских парфюмов в суперстары года вырвался демонстративно нишевый  Borntostandout 

Парфюмерная вода Borntostandout, Иль де Ботэ, 18 905 руб.

Всего три года назад компанию создал Джун Лим, инвестбанкир по профессии, парфюмерный гик по призванию и корейский айдол по первому впечатлению. Ароматы с названиями «Голые нероли», «Неприличная вишня» и «Инжирное порно» он разлил по эстетским флаконам с намеком на фарфоровые вазы эпохи Чосон. Внутри — абсолюты и экстракты в бесстыдных дозировках. Вот и парфюмерная вода Sugar Addict манифестирует любовь к сладкому коктейлем «Фантом» (ром, кофе, корица!), приправленным сверхконцентратами какао, ванили и ладана.

Margy's

Дрессинг маслом первого отжима подойдет и лицу — не только как финальный (тотально впитываемый!) этап ухода Margy's

Масло для лица Margy's, 27 200 руб.

В новом защитном активаторе из Монако — ассамбляж трех отборных натуральных масел. Источник всех омег и лучший увлажнитель кожи гибискус, успокоительная моринга и рыцарь на защите гидролипидной пленки aka пенник луговой встретились в составе средства с активным ингредиентом, полученным из микроводорослей. Гарантируем этой компании попадание в ЗОЖ-сборники как рецепта, способного восстановить кожу после агрессивных пилингов, лифтингов и загара.

Institut Esthederm

Немедленно открыть глаза на мир призывает сыворотка Institut Esthederm

Сыворотка для кожи вокруг глаз Institut Esthederm, 8 990 руб.

Сыворотка для кожи вокруг глаз Age Proteom при правильном нанесении (прохладный аппликатор, линии Лангера, чистая кожа и долгая нежность!) берет на себя фантастические обязательства: уменьшить нависание века сверху и убрать отеки снизу одновременно. В основу формулы ученые из Экс-ан-Прованса заложили биотехнологию для защиты коллагена — пептиды, которые стимулируют его регенерацию, плюс экстракт условно бессмертной и самой стойкой к воздействию климатических невзгод бактерии Deinococcus radiodurans.

Valmont

Крем для контура глаз Valmont, «Золотое Яблоко», 28 190 руб.

Свои сладкие 40 швейцарский бренд Valmont празднует коллекцией, где полинуклеотиды из репродуктивных клеток лосося (да!) хитро соединены с молекулой органического кремния aka силанола. Два биосовместимых с нашей кожей компонента помогают ее клеткам начать новую счастливую жизнь — и заодно разгладить морщины в зоне вокруг глаз.

Medavita

Лосьон против выпадения волос Medavita, «Рив Гош», 10 735 руб.

Всем оставаться на местах! Международный патент на формулу против выпадения волос получили итальянцы Medavita. Принцип действия у интенсивного лосьона известный — стимулировать микроциркуляцию и уменьшить влияние ферментов, которые не дают луковице расти и процветать. Но состав звездный и ароматный — концентраты и экстракты алоэ, имбиря, розмарина, аира, арники, корицы, мускатного ореха.

Clarins

Сыворотка Clarins, 13 700 руб.

Ботаники из Clarins провели кастинг на нового героя в уже девятом сиквеле блокбастера Double Serum. Из 800 растений лучше всех показал себя новичок индустрии, шестиметровый гигант арундо тростниковый, — его органический экстракт полностью нейтрализует изменения кожи, связанные с образом жизни (подтверждено 80 сестрами-близнецами в мегаисследовании французской компании!).

Etat Pur

Сыворотка Etat Pur, Lamoda, 2 990 руб.

Световой день сокращается — сократим и бьюти-рутину: Etat Pur предлагают скипнуть сыворотку, крем и маску ради универсального двухфазного масла. Сквалан укрепит липидный барьер, омега-6 и омега-9 насытят кожу, а родная нашему организму соль пирролидонкарбоновой кислоты (Sodium PCA в списке компонентов) задержит влагу.

Foreo

FOREO FAQ 101, «Золотое Яблоко», 44 999 руб.

FOREO FAQ 102, «Золотое Яблоко», 64 999 руб.

Бьюти-тех-гуру Foreo выпустили два гибридных устройства для эффективного домашнего ухода (личный мини-косметолог без регистраций и смс!). Первый — FAQ™ 101 — идеально подходит для работы с начальными возрастными изменениями и включает три режима: Power-RF (радиочастотные импульсы прогревают глубокие слои кожи и стимулируют выработку коллагена и эластина), светотерапия LED-Pulse (в зависимости от выбранного цвета излучения воздействует на разные слои кожи, выравнивая тон, улучшая текстуру и возвращая упругость) и массаж T-Sonic™ (минимизирует отеки и улучшает микроциркуляцию за счет запатентованных пульсаций). Второй — FAQ™ 102 — дает максимальный результат за счет дополнительной функции — электрической стимуляции EMS-Pro, которая укрепляет, тонизирует и подтягивает мышцы лица.

Не расстаемся с гаджетом даже в поездках или отпуске — не занимает много места, работает от аккумулятора (никаких проводов и поиска розеток!), пользоваться можно где угодно, а для видимого вау-эффекта понадобится всего десять минут в день. 

Icon Skin 

Крем-актив Retin-All, Icon Skin, «Золотое Яблоко», 2 800 руб.

Главный союзник в борьбе против старения кожи — небезызвестный ретинол. О его пользе и эффективности говорят все, но многие опасаются вводить в бьюти-рутину из-за высокой активности, риска раздражений и слишком длинного списка предостережений. Команда Icon Skin придумала средство с ретиноидом нового поколения HPR, который действует не хуже классического ретинола, но значительно бережнее работает с кожей. Благодаря уникальной формуле крем Retin-All можно использовать с 25 лет и круглый год (в отличие от привычных форм ретинола HPR не вызывает сухости и раздражений при контакте с активным солнцем!). Важно: начинайте с двух-трех раз в неделю, а при использовании в дневное время закрывайте крем-актив средствами с SPF. 

Tonka Perfumes

Крем для рук Tonka Perfumes, 2 040 руб.

Терпкий каннабис, лимонно-древесная смола элеми, душистого тмина, розовый перец, освежающий грейпфрут и эвкалипт — так, по мнению фаундера Tonka Perfumes Миры Бруман, на фрагрантном звучит Амстердам. Впридачу к дымному, слегка дурманящему аромату крем для рук Amsterdam обеспечили вау-составом с натуральными маслами, которые эффективно ухаживают за кожей, питают и поддерживают гладкость. 

Октябрь
Октябрь

