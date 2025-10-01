Светить всегда, светить везде! Нашли 12 кремов для сияния, с которыми вы забудете про хайлайтер

Пока бум-бум-адепты сверкают каратами, мы знаем, что главный атрибут роскошной жизни — сияющая здоровьем и благополучием кожа. Но если 10-часовой сон, отсутствие стресса и неограниченный доступ к альпийской природе — недосягаемый максимум, то вот 12 драгоценных кремов, которые заставят поверить в то, что это ваш базовый минимум.
EviDenS de Beaute
В составе питательного крема от японских бьюти-гуру EviDenS de Beaute (делают косметику с опорой на вековые азиатские традиции и новейшие европейские технологии!) — запатентованный комплекс с церамидами, витамином C, фуллереном и экстрактом солодки, который тормозит выработку меланина, уменьшает пигментацию и делает тон более ровным, а кожу — сияющей. Формулу обогатили тремя видами коллагена и родниковой водой (прямиком с юга Франции!), за счет чего кожа становится увлажненной, гладкой и эластичной.
Babor
Не просто крем, а настоящий клад! Под крышкой антивозрастного крема SeaCreation от Babor таится драгоценный микс из экстракта бурых водорослей, фукуса пузырчатого и протеинов жемчуга, которые добываются на глубине 2000 метров океана, а еще — препятствуют потере влаги, мгновенно разглаживают микрорельеф и замедляют процессы старения. Важно: средство подходит для курсовой витализации, но не рекомендуется при беременности и грудном вскармливании.
Margy's
Золотая банка у крема Margy’s по делу: состав драгоценный, воздействие — ювелирное! Формула крема тройного действия «Престиж» закручена, как сюжет фильма Нолана с тем же названием. Без твиста со сменой лица здесь тоже не обойдется: средство всерьез запускает процессы омоложения клеток в глубоких слоях кожи, мгновенно питает и заставляет кожу светиться от счастья. Главные роли технологи швейцарской марки отвели группе иллюзионистов — восьми пептидам, морскому коллагену. А их преданными ассистентками выступают гиалуроновая кислота, масла семян камелии, абрикосовых косточек и пеларгонии.
Institut Esthederm
Главный герой ani-age крема Excellage NT — умный полисахарид, который присматривает за тем, чтобы молодые клетки кожи делились своей энергией юности с коллегами постраше. В группу поддержки добавили ультрапитательное масло камелии, которое возвращает коже упругость и здоровое сияние. Дружеское напоминание: при нанесении крема не игнорируйте зону шеи и декольте (они тоже нуждаются в заботе!).
Clarins
Косплеим лоснящуюся от благополучия кожу с показа Bottega Veneta и впускаем в свою ежедневную бьюти-рутину крем Rose Lumiere от Clarins для вау-сияния: его гарантируют экстракт харунганы (растет только на севере Мадагаскара!) и кислоты суданской розы — вместе разглаживают морщины, отшелушивают кожу лица и улучшают ее светоотражающие способности (ну блеск!).
Skeyndor
Октябрь не внушает энтузиазма — не проблема: запасаемся иммунитетными шотами и энергетическими бьюти-бомбами Skeyndor с витамином С в составе. Крем на ура справляется с пигментацией и постакне, выравнивает тон и делает рельеф более гладким. Плюс: минимизирует потерю влаги, активирует процессы регенерации клеток и укрепляет защитные функции кожи.
Emma Hardie
Еще одно средство с витамином С в главной роли (и не зря: именно этот антиоксидант — главный мастхэв для всех фанатов ровного тона и сияющей кожи!) — увлажняющий крем от пионеров anti-age ухода Emma Hardie. Его мощь усилили витамином B3 (вместе они осветляют пигментные пятна и активируют выработку коллагена), экстрактом красных водорослей, тыквенными ферментами, маслом ши и виноградным маслом.
Comfort Zone
За сияние в пептидном Luminant Cream от итальянского бренда Comfort Zone отвечает минерал флогопит. Пока кристалл ловит и отражает свет с поверхности кожи, гексапептид стимулирует выработку меланина (защищает от УФ-излучения), а бисаболол снимает микровоспаления, предотвращая появление пигментных пятен. Бонус: сияние не исчезнет, как если смыть хайлайтер, а имеет накопительный эффект (главное — регулярность!).
Rhea
Крем, с которым не нужен хайлайтер — вау-средство от Rhea с фитокомплексом на основе цветка коровяка, который обладает светоотражающими свойствами и делится ими с вашей кожей. За поддержание здоровья микробиома отвечают бактериальные питательные вещества (бетаглюканы, бактерии Lactobacillus и пептиды!), а за омоложение, увлажнение и осветление пигментации — экстракт сливы какаду (фрукт с самым высоким содержанием витамина С!).
d'Alba
Sos-банка для сухой и тусклой кожи — питательный крем d'Alba с капсулами, внутри которых содержатся натуральные масла, веганские кермиды, витамин C и ниацинамид, и экстрактом белого трюфеля (благодаря витаминам группы В в составе нормализует обмен веществ и улучшает цвет лица). Тандем глубоко увлажняет и тонизирует кожу, возвращает ей естественное сияние, при этом не оставляет ощущения липкости.
Miguhara
Мощный glow booster — насыщенный крем от южнокорейцев Miguhara с ниацинамидом и пептидами. Пока дуэт делает тон безупречным, рельеф — гладким, а кожу — сияющей, пантенол и гиалуроновая кислота увлажняют, успокаивают и разглаживают морщины. За счет плотной текстуры банка идеально подходит для ухода в холодное время года — как следует напитывает кожу, но при этом быстро впитывается и не оставляет жирной пленки.
Anua
Ниацинамид в составе увлажняющего крема-пудинга Anua, полученный посредством 120-часовой ферментации экстракта персика, может похвастаться длинным списком суперспособностей. Загибаем пальцы: нормализует работу сальных желез и избавляется от жирного блеска, борется с пигментацией и стимулирует выработку коллагена, а еще — повышает упругость и эластичность кожи. Среди его помощников — растительный протеин (активирует регенерацию клеток и улучшает защитные функции кожи), фермент галактомисиса (улучшает циркуляцию крови и тонизирует) и церамиды (избавляют от шелушений и снижают чувствительность).
