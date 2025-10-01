Светить всегда, светить везде! Нашли 12 кремов для сияния, с которыми вы забудете про хайлайтер

Мощный glow booster — насыщенный крем от южнокорейцев Miguhara с ниацинамидом и пептидами. Пока дуэт делает тон безупречным, рельеф — гладким, а кожу — сияющей, пантенол и гиалуроновая кислота увлажняют, успокаивают и разглаживают морщины. За счет плотной текстуры банка идеально подходит для ухода в холодное время года — как следует напитывает кожу, но при этом быстро впитывается и не оставляет жирной пленки.