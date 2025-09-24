Ночной дозор: собрали 10 масок, которые (реально!) работают, пока вы спите

За эффект I woke up like this благодарим не генетику, а проверенный уход. Точнее — образцовые ночные маски, которые отработают целую бьюти-смену, пока вы спите. Загибаем пальцы: сотрут следы усталости и накопившегося за день стресса, разгладят морщины, восстановят защитный барьер и полезную микрофлору, избавят от пост-акне, а еще — сделают тон ровным, цвет лица — здоровым, а кожу — сияющей.
QMS Medicosmetics
Козыри на стол! Во-первых, за счет данных, полученных из эпигенетических исследований (раздел генетики, изучающий эффект, который оказывают на работу генов образ жизни и факторы окружающей среды), команде QMS Medicosmetics под руководством топового пластического хирурга Эриха Шульте удалось создать средство, которое повышает устойчивость кожи к внешним условиям, заряжает ее энергией и продлевает жизнеспособность клеток. Во-вторых, суперформула на основе пептидов, пантенола, масел ши, арганы и сладкого миндаля помогает коже быть менее восприимчивой к стрессу, а заодно отлично увлажняет и активирует выработку коллагена. В-третьих, маска обладает необычной (и тактильно приятной!) текстурой взбитых сливок, которая легко наносится и не оставляет ощущения жирной пленки.
The Grey
Нидерландские бьюти-гуру представили линейку для ухода за мужской кожей. Наш фаворит — ночная маска на основе семян зизифуса (или китайского финика!). Средство восстанавливает кожу после воздействия ультрафиолета, борется с признаками старения, активирует защитные функции и укрепляет, а еще — питает и возвращает лицу здоровый тон и сияние.
Perricone MD
В главных ролях маски Perricone MD — альфа-липоевая кислота и DMAE (уникальный запатентованный ингредиент с омолаживающим эффектом, содержащийся в рыбе!), благодаря которым средство усиливает естественные процессы регенерации кожи, предотвращая появление морщин и ярко выраженных пор. Плюс: маска укрепляет и тонизирует кожу, делает ее напитанной, упругой и сияющей.
Genosys
Пока вы спите ночная маска Genosys Skin Rescue Overnight Cream Mask не только глубоко питает, восстанавливает и выравнивает тон, но и стимулирует выработку коллагена и помогает клеткам наполниться энергией (спасибо уникальным кислородным капсулам в составе!). Бонус для всех страдающих от отеков: продукт обладает лимфодренажным эффектом, благодаря чему вы просыпаетесь без опухлостей, с четкими контурами лица.
Dr. Brandt
Sos-банка для экстремально сухой, чувствительной и сильно поврежденной кожи — ночная маска Dr. Brandt Hydro Biotic Recovery Sleeping Mask. Пока пептиды, церамиды и жирные кислоты успокаивают и восстанавливают защитный слой кожи, натуральные пребиотки йогурта и ферменты лактобактерий воссоздают полезную микрофлору. На утро кожа становится боле увлажненной и напитанной.
Babor
Древесно-фруктовый мастхэв от немецких адептов доказательной косметологии Babor: экстракт древесной коры красного клена в составе маски поддерживает эластичность кожи, а натуральный яблочный пектин оптимизирует водный баланс (бесценный навык в условиях пересушенного комнатного воздуха). После применения на коже можно заметить легкое сияние — а заодно почувствовать приятный аромат масел макадами и аргана.
d'Alba
В ночной маске Waterfull Vegan Sleeping Pack фирменный белый трюфель d'Alba выступает в дуэте с гиалуроновой кислотой: вместе возвращают коже лица упругость и выравнивают текстуру. Им помогает витамин Е и комплекс натуральных масел — дополнительно увлажняют и питают кожу, защищая от повреждений в противовес пронизывающему ветру.
Manyo
Корейские бьюти-айдолы Manyo (в переводе: «Волшебная мастерская»!) смешали облепиху, сливу и мед и получили полезную маску-компот, которая на ура осветляет пост-акне и пигментацию, работает с покраснениями и высыпаниями, а еще — борется с неровным тоном и тусклым цветом лица.
Clarins
Бережем лицо смолоду и экономим на косметологах в будущем с помощью ночной маски Clarins, разработанной специально для юной кожи. Органический экстракт инжира увлажняет и предотвращает преждевременное старение, экстракт косточек барбадосской вишни насыщают кожу кислородом и выравнивает тон, а экстракт листьев энгельхардии роксбро обладает антиоксидантным эффектом и заставляет кожу сиять здоровьем.
Darling*
При нанесении крем-маски от корейских бьюти-звезд Darling* находящиеся в ее составе капсулы керамидов и пантенола лопаются, а их содержимое глубоко проникает в кожу, укрепляя и увлажняя ее изнутри. Формулу обогатили запатентованным ингредиент ProbioMETA (прямиком с корейского острова Чеджу!) и гиалуроновой кислотой. Результат: рельеф разглаживается, а кожа становится более эластичной и защищенной от внешних факторов.
