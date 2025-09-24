Ночной дозор: собрали 10 масок, которые (реально!) работают, пока вы спите

Козыри на стол! Во-первых, за счет данных, полученных из эпигенетических исследований (раздел генетики, изучающий эффект, который оказывают на работу генов образ жизни и факторы окружающей среды), команде QMS Medicosmetics под руководством топового пластического хирурга Эриха Шульте удалось создать средство, которое повышает устойчивость кожи к внешним условиям, заряжает ее энергией и продлевает жизнеспособность клеток. Во-вторых, суперформула на основе пептидов, пантенола, масел ши, арганы и сладкого миндаля помогает коже быть менее восприимчивой к стрессу, а заодно отлично увлажняет и активирует выработку коллагена. В-третьих, маска обладает необычной (и тактильно приятной!) текстурой взбитых сливок, которая легко наносится и не оставляет ощущения жирной пленки.