Ампулы, масла и сыворотки: собрали 11 отличных средств для восстановления волос

У лета есть обратная сторона: активное солнце, хлорированная вода в бассейнах и соленая в море делают волосы сухими, ломкими и тусклыми. Чтобы вернуть локонам жизненную силу, внедряем в ежедневный уход восстанавливающие вау-средства для домашних бьюти-ритуалов — от аюрведических сывороток до многофункциональных масел и sos-масок с мгновенным эффектом.
ElioKap
Чудо-ампулы ElioKap — результат 60-летнего опыта разработок итальянской трихологической лаборатории Solaria s.r.l. и эффективное sos-средство для поврежденных волос. За моментальное увлажнение и восстановление локонов, пострадавших от УФ-лучей (особенно важно после жаркого отпуска и регулярных горячих укладок!) отвечает гидратирующий комплекс — благодаря ему волосы становятся мягкими, напитанными и легко расчесываются. К нему в поддержку добавили цетримониум хлорид, который нейтрализует хлор (попадает из воды, накапливается и делает волосы сухими, ломкими и тусклыми), возврящая локонам насыщенный цвет и блеск.
La Sultane de Saba
Всего одна банка масла карите La Sultane de Saba заменит маску для волос, крем для тела и бальзам для губ. Рассказываем: ультрапитательное масло восстанавливает поврежденные и пересушенные волосы, увлажняет кожу, помогает при заживлении трещин и солнечных ожогов, предотвращает появление растяжек при беременности и безопасно даже для младенцев. Чтобы вернуть локонам мощь и роскошный блеск, наносим масло на всю длину перед мытьем головы, надеваем горячее полотенце или термошапку и ждем 15-20 минут, затем тщательно смываем шампунем.
Purearth
Компоненты средств Purearth собираются женщинами-фермерами и травницами высоко в Гималаях. Философия марки (бывшего корпоративного юриста Кавиты Кхосы!) строится вокруг принципов аюрведы, повышенной экологичности и социальной ответственности (компания обеспечивает рабочие места в беднейших регионах Тибета и отчисления в фонд, возрождающий леса в Гималях). Один из хитов — укрепляющее и восстанавливающее масло для волос Kesha (в переводе с санскрита — «здоровые волосы»). Средство, обогащенное витаминами А, С, Е и жирными кислотами, питает поврежденные волосы, наполняет стержень волоса и предотвращает появления седины. Используйте в качестве несмываемой сыворотки для дополнительного блеска, а для более интенсивного ухода вмассируйте небольшое количество средства в кожу головы, распределите его по всей длине, оставьте на ночь и тщательно смойте шампунем.
Davines
Когда дело касается восстановления волос, то продуктам итальянской марки Davines мы доверяем безоговорочно. Например, эта маска содержит фитоактив винограда, который предотвращает выпадение и ломкость волос, питательные масла мандарина, петит грейн и иланг-иланга, а тандем Омега-9 и кератина разглаживает, смягчает и восстанавливает поврежденную структуру волоса.
Ligne St Barth
С опорой на бьюти-традиции Карибских островов команда Ligne St Barth создала универсальное средство для волос, лица и тела. Кокосовое масло холодного отжима, согретое в водяной бане или прямо под струей теплой воды, превращается в эффективную маску для восстановления локонов. Богатое насыщенными жирными кислотами, оно питает, разглаживает, возвращает здоровый блеск и укрощает непослушные кудрявые и волнистые волосы (и никакого пуха!).
d'Alba
Веганский бестселлер d'Alba: ухаживающая сыворотка в формате спрея, обогащенная шелковым протеином, кератином и 20 видами аминокислот, которые восстанавливают поврежденные волосы, укрепляют и защищают от ломкости, а еще — делают их мягкими, послушными и облегчают расчесывание.
Zielinski & Rozen
Sos-банка от рок-звезд парфюмированного ухода Zielinski & Rozen — быстро восстанавливающая маска для волос с кератином, миндальным маслом, витаминами В5 и Е, которые борются с сухостью, ломкостью, секущимися кончиками. Одним словом — сражаются за здоровье наших локонов. А хорошее состояние волос — залог светящегося (от счастья!) волоса.
л'Окситан
Масло «л'Окситан» заряжено на супервосстановление безжизненных и тусклых волос. Экстракт овса с аминокислотами питает, лепестки подсолнуха укрепляют и предотвращают ломкость, а коктейль из пяти масел (ангелики, иланг-иланга, сладкого апельсина, лаванды и герани) глубоко проникает в структуру волоса, защищая пряди изнутри.
Massato
Пока вы спите, супер-дуэт в составе ночной маски Massato трудится над красотой ваших волос: пион успокаивает кожу головы, питает и возвращает локонам здоровый блеск, а голубой лотос защищает от негативного внешнего воздействия, стимулирует рост волос и придает им мягкость. Бонус: средство легко впитывается, поэтому нет необходимости дополнительно мыть голову утром (всем вечно опаздывающим посвящается!).
Darling
Пока пробиотики, полученные из экстракта цветка кокоса, восстанавливают баланс кожи головы и создают дополнительный защитный барьер, витамины из экстракта капусты предотвращают вымывание коллагена и эластина, а комплекс натуральных масел и восков образуют на каждом волоске защитный слой, благодаря чему локоны становятся мягкими и послушными.
ICE Professional by Natura Siberica
Прогрессивные травники Natura Siberica добавили в состав маски для волос даурскую розу (удерживает влагу, предотвращает ломкость и придает сияние) и комплекс пептидов (глубоко проникает в структуру волоса, делая его плотным и эластичным). На выходе получилось вау-средство с эффектом мгновенного питания и восстановления. Совет: используйте маску на чуть подсушенные полотенцем волосы, оставьте на пять минут, а затем смойте водой.
Марина Вареница, парикмахер-колорист бьюти-студии Suite
Помимо салонных процедур важно не забывать и о качественном домашнем уходе. Вот несколько моих любимых средств, которые восстановят и напитают волосы всего за несколько минут:
1. Серия Loreal Professionnel Absolut Repair Molecular: идеально подходит ухода за натуральными и окрашенными волосами, средства (от бессульфатного шампуня до несмываемой сыворотки и маски) хорошо уплотняют и питают;
2. Маска Lebel Proedit Hait Treatment Bounce Fit Plus: восстанавливает внутреннюю структуру волоса, придает блеск и эластичность, предотвращает появление секущихся кончиков и защищает от ультрафиолета;
3. Маска Davines The Circle Chronicles The Renaissance Circle: суперпитательное средство с мгновенным вау-эффектом;
4. Масло-баттер Davines OI Hair butter: засчет масла аннато средство отлично восстанавливает структуру волоса, смягчает, питает, но не утяжеляет, избавляет от надоедливого пуха и возвращает здоровый блеск.
Комментарии (0)