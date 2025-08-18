Ампулы, масла и сыворотки: собрали 11 отличных средств для восстановления волос

Компоненты средств Purearth собираются женщинами-фермерами и травницами высоко в Гималаях. Философия марки (бывшего корпоративного юриста Кавиты Кхосы!) строится вокруг принципов аюрведы, повышенной экологичности и социальной ответственности (компания обеспечивает рабочие места в беднейших регионах Тибета и отчисления в фонд, возрождающий леса в Гималях). Один из хитов — укрепляющее и восстанавливающее масло для волос Kesha (в переводе с санскрита — «здоровые волосы»). Средство, обогащенное витаминами А, С, Е и жирными кислотами, питает поврежденные волосы, наполняет стержень волоса и предотвращает появления седины. Используйте в качестве несмываемой сыворотки для дополнительного блеска, а для более интенсивного ухода вмассируйте небольшое количество средства в кожу головы, распределите его по всей длине, оставьте на ночь и тщательно смойте шампунем.