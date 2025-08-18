Продолжая пользоваться сайтом, вы принимаете условия и даете согласие на обработку пользовательских данных и cookies

18+
  • Красота
  • Красота
Красота

Поделиться:

Ампулы, масла и сыворотки: собрали 11 отличных средств для восстановления волос

У лета есть обратная сторона: активное солнце, хлорированная вода в бассейнах и соленая в море делают волосы сухими, ломкими и тусклыми. Чтобы вернуть локонам жизненную силу, внедряем в ежедневный уход восстанавливающие вау-средства для домашних бьюти-ритуалов — от аюрведических сывороток до многофункциональных масел и sos-масок с мгновенным эффектом. 

 

ElioKap

Ампулы ElioKap, ДЛТ, 11 970 руб.

Ампулы ElioKap, ДЛТ, 11 970 руб.

Чудо-ампулы ElioKap — результат 60-летнего опыта разработок итальянской трихологической лаборатории Solaria s.r.l. и эффективное sos-средство для поврежденных волос. За моментальное увлажнение и восстановление локонов, пострадавших от УФ-лучей (особенно важно после жаркого отпуска и регулярных горячих укладок!) отвечает гидратирующий комплекс — благодаря ему волосы становятся мягкими, напитанными и легко расчесываются. К нему в поддержку добавили цетримониум хлорид, который нейтрализует хлор (попадает из воды, накапливается и делает волосы сухими, ломкими и тусклыми), возврящая локонам насыщенный цвет и блеск. 

La Sultane de Saba

Масло для тела и волос La Sultane de Saba, «Кенгуру», 9 190 руб.

Масло для тела и волос La Sultane de Saba, «Кенгуру», 9 190 руб.

Всего одна банка масла карите La Sultane de Saba заменит маску для волос, крем для тела и бальзам для губ. Рассказываем: ультрапитательное масло восстанавливает поврежденные и пересушенные волосы, увлажняет кожу, помогает при заживлении трещин и солнечных ожогов, предотвращает появление растяжек при беременности и безопасно даже для младенцев. Чтобы вернуть локонам мощь и роскошный блеск, наносим масло на всю длину перед мытьем головы, надеваем горячее полотенце или термошапку и ждем 15-20 минут, затем тщательно смываем шампунем. 

Purearth

Укрепляющее масло для волос Purearth, Foam, 8 435 руб.

Укрепляющее масло для волос Purearth, Foam, 8 435 руб.

Компоненты средств Purearth собираются женщинами-фермерами и травницами высоко в Гималаях. Философия марки (бывшего корпоративного юриста Кавиты Кхосы!) строится вокруг принципов аюрведы, повышенной экологичности и социальной ответственности (компания обеспечивает рабочие места в беднейших регионах Тибета и отчисления в фонд, возрождающий леса в Гималях). Один из хитов — укрепляющее и восстанавливающее масло для волос Kesha (в переводе с санскрита — «здоровые волосы»). Средство, обогащенное витаминами А, С, Е и жирными кислотами, питает поврежденные волосы, наполняет стержень волоса и предотвращает появления седины. Используйте в качестве несмываемой сыворотки для дополнительного блеска, а для более интенсивного ухода вмассируйте небольшое количество средства в кожу головы, распределите его по всей длине, оставьте на ночь и тщательно смойте шампунем.

Davines

Восстанавливающая маска Davines, 6 520 руб.

Восстанавливающая маска Davines, 6 520 руб.

Когда дело касается восстановления волос, то продуктам итальянской марки Davines мы доверяем безоговорочно. Например, эта маска содержит фитоактив винограда, который предотвращает выпадение и ломкость волос, питательные масла мандарина, петит грейн и иланг-иланга, а тандем Омега-9 и кератина разглаживает, смягчает и восстанавливает поврежденную структуру волоса.

Ligne St Barth

Кокосовое масло Ligne St Barth, 4 120 руб.

Кокосовое масло Ligne St Barth, 4 120 руб.

С опорой на бьюти-традиции Карибских островов команда Ligne St Barth создала универсальное средство для волос, лица и тела. Кокосовое масло холодного отжима, согретое в водяной бане или прямо под струей теплой воды, превращается в эффективную маску для восстановления локонов. Богатое насыщенными жирными кислотами, оно питает, разглаживает, возвращает здоровый блеск и укрощает непослушные кудрявые и волнистые волосы (и никакого пуха!). 

d'Alba

Спрей-сыворотка d'Alba, «Золотое Яблоко», 2 900 руб.

Спрей-сыворотка d'Alba, «Золотое Яблоко», 2 900 руб.

Веганский бестселлер d'Alba: ухаживающая сыворотка в формате спрея, обогащенная шелковым протеином, кератином и 20 видами аминокислот, которые восстанавливают поврежденные волосы, укрепляют и защищают от ломкости, а еще — делают их мягкими, послушными и облегчают расчесывание. 

Zielinski & Rozen

Кератиновая маска для волос Zielinski & Rozen, 2 691 руб.

Кератиновая маска для волос Zielinski & Rozen, 2 691 руб.

Sos-банка от рок-звезд парфюмированного ухода Zielinski & Rozen — быстро восстанавливающая маска для волос с кератином, миндальным маслом, витаминами В5 и Е, которые борются с сухостью, ломкостью, секущимися кончиками. Одним словом — сражаются за здоровье наших локонов. А хорошее состояние волос — залог светящегося (от счастья!) волоса.

л'Окситан

Масло для волос л'Окситан, 1 925 руб.

Масло для волос л'Окситан, 1 925 руб.

Масло «л'Окситан» заряжено на супервосстановление безжизненных и тусклых волос. Экстракт овса с аминокислотами питает, лепестки подсолнуха укрепляют и предотвращают ломкость, а коктейль из пяти масел (ангелики, иланг-иланга, сладкого апельсина, лаванды и герани) глубоко проникает в структуру волоса, защищая пряди изнутри.

Massato

Ночная регенерирующая маска Massato, 1 851 руб.

Ночная регенерирующая маска Massato, 1 851 руб.

Пока вы спите, супер-дуэт в составе ночной маски Massato трудится над красотой ваших волос: пион успокаивает кожу головы, питает и возвращает локонам здоровый блеск, а голубой лотос защищает от негативного внешнего воздействия, стимулирует рост волос и придает им мягкость. Бонус: средство легко впитывается, поэтому нет необходимости дополнительно мыть голову утром (всем вечно опаздывающим посвящается!). 

Darling

Шампунь для поврежденных волос Darling, «Золотое Яблоко», 1 500 руб.

Шампунь для поврежденных волос Darling, «Золотое Яблоко», 1 500 руб.

Пока пробиотики, полученные из экстракта цветка кокоса, восстанавливают баланс кожи головы и создают дополнительный защитный барьер, витамины из экстракта капусты предотвращают вымывание коллагена и эластина, а комплекс натуральных масел и восков образуют на каждом волоске защитный слой, благодаря чему локоны становятся мягкими и послушными. 

ICE Professional by Natura Siberica

Пептидная маска для волос ICE Professional by Natura Siberica, Ozon, 499 руб.

Пептидная маска для волос ICE Professional by Natura Siberica, Ozon, 499 руб.

Прогрессивные травники Natura Siberica добавили в состав маски для волос даурскую розу (удерживает влагу, предотвращает ломкость и придает сияние) и комплекс пептидов (глубоко проникает в структуру волоса, делая его плотным и эластичным). На выходе получилось вау-средство с эффектом мгновенного питания и восстановления. Совет: используйте маску на чуть подсушенные полотенцем волосы, оставьте на пять минут, а затем смойте водой. 

Марина Вареница, парикмахер-колорист бьюти-студии Suite

Помимо салонных процедур важно не забывать и о качественном домашнем уходе. Вот несколько моих любимых средств, которые восстановят и напитают волосы всего за несколько минут: 

1. Серия Loreal Professionnel Absolut Repair Molecular: идеально подходит ухода за натуральными и окрашенными волосами, средства (от бессульфатного шампуня до несмываемой сыворотки и маски) хорошо уплотняют и питают;  

2. Маска Lebel Proedit Hait Treatment Bounce Fit Plus: восстанавливает внутреннюю структуру волоса, придает блеск и эластичность, предотвращает появление секущихся кончиков и защищает от ультрафиолета; 

3. Маска Davines The Circle Chronicles The Renaissance Circle: суперпитательное средство с мгновенным вау-эффектом; 

4. Масло-баттер Davines OI Hair butter: засчет масла аннато средство отлично восстанавливает структуру волоса, смягчает, питает, но не утяжеляет, избавляет от надоедливого пуха и возвращает здоровый блеск. 

Следите за нашими новостями в Telegram

Комментарии (0)

Наши проекты

© ООО «Журналы и сайты «Фабрика контента “Точка Ру”» Все права защищены. Перепечатка материалов данного сайта возможна только с письменного разрешения.
При цитировании ссылка на www.sobaka.ru обязательна. Обратная связь: news@sobaka.ru

18+

Купить журнал:

OZON
Подписные издания
Все свободны
Азбука вкуса
Доставка домой/в офис
A–Z
А Б В Г Д Е Ж З И Й К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Э Ю Я
Выберите свой город:
Ваш город
Санкт-Петербург?
Выберите проект: